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Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня
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Президент России Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня, кроме того, он предложил увеличить на 10% МРОТ и прожиточный минимум.
«Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», – заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
Также Путин заявил, что с 1 июня этого года на 10% вырастет прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей.
Кроме того, президент предложил проводить в России политику опережающего роста зарплат относительно расходов.
Ранее правительство согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%.
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Стала известна первая модель, которую выпустит АвтоВАЗ после простоя
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Первой моделью АвтоВАЗа после длительного простоя станет Lada Granta в упрощенной версии, поступление в салоны ожидается во второй половине июня, заявили автодилеры.
По словам председателя совета директоров «БН–Моторс» Алексея Подщеколдина, точной информации о комплектациях пока нет. Скорее всего, эти машины будут предлагаться без ABS (антиблокировочная система тормозов), тревожной кнопки ЭРА–ГЛОНАСС, подушек безопасности и электрических стеклоподъемников, пишут «Ведомости».
Также сообщается, что покупателям будет предложено две комплектации. В самом простом исполнении не будет ничего того, что уже упомянул Подщеколдин, а в версии «побогаче» добавят электростеклоподъемники и электроусилитель руля. Обе комплектации будут без экологической прошивки Евро–5, говорит собеседник издания. Двигатель – безальтернативный 1,6 литра в самой слабой версии на 90 л.с.
Источник в федеральном автодилерском холдинге заявил, что в самой «голой» машине не будет ни ABS, ни ЭРА–ГЛОНАСС, ни электростеклоподъемников, ни электроусилителя руля, ни подушек безопасности. Стоимость новинки сейчас неизвестна, но, вероятно, она будет дороже 600 000 руб.
Сейчас минимальная стоимость Granta в комплектации «Стандарт» составляет 727 900 руб., следует из прайс-листа на сайте АвтоВАЗа. В этой машине есть одна подушка безопасности, система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС и ABS.
«Выпуск машин на АвтоВАЗе возобновится «буквально в начале следующего месяца», – пообещал новый гендиректор компании Максим Соколов на встрече с коллективом завода, передает «Интерфакс».
По его словам, АвтоВАЗ должен постепенно восстановить производство в полном объеме. В 2021 г., по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), компания продала в России 350 714 (+2% к 2020 г.) автомобилей. Еще 35 800 машин (+9%) было отправлено на экспорт.
Автоконцерн почти без перерыва находится в простое из–за дефицита компонентов с 4 апреля. Тогда «АвтоВАЗ» ушел на три недели в корпоративный отпуск. Затем, пособирав машины несколько дней, остановил производство на майские праздники, но и после длинных выходных не смог полноценно перезапустить конвейеры. Текущий простой действует на заводе до 27 мая.
Ранее стало известно, что Renault разрешила АвтоВАЗу производить автомобили на действующей платформе.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства.
100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».
Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал замглавы Депранса столицы Дмитрий Пронин.
KFC заменила западную газировку напитками «Черноголовки»
После заявления Pepsi о прекращении продаж в России, рестораны KFC добавили в меню лимонады российского производителя «Черноголовки», следует из информации на сайте компании.
Так, на сайте отсутствуют традиционные для сети напитки брендов Pepsico: 7Up, 7Up Мохито, Pepsi, Mirinda, рядом с ними можно увидеть отметку «будет позже». В то же время в меню представлена продукция «Черноголовки»: «Кола», «Дюшес», «Байкал» и оригинальный лимонад со вкусом апельсина, передает РИА «Новости».
В начале марта PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России, а также приостанавливает деятельность на Украине, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и их семей.
Ранее генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси заявил, что не исключает полного ухода компании с российского рынка.
В то же время Yum! Brands заявила, что приостанавливает деятельность в России 70 ресторанов, принадлежавших KFC, не работавших по франшизе.
Компания «Черноголовка» – лидер на российском рынке воды и безалкогольных напитков. Среди брендов компании – лимонады, вода «Черноголовка» и Courtois, напиток «Байкал 1977» и другие. У компании восемь производственных площадок, основное производство расположено в Московской области.
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Желтую букву «M» решили не сохранять в новом бренде ресторанов McDonald's
Фирменная желтая буква «М» не останется в бренде, под которым будут работать рестораны McDonald's в России, название «Mc» не рассматривается, вывески с логотипом будут демонтированы, заявил гендиректор McDonald's в России Олег Пароев.
«Желтая буква «M» не будет сохранена в оформлении ресторана, сто процентов. Название «Mc» даже не рассматривается. <…> Сохранение желтой буквы «M» не рассматривается, поскольку это явно указывает на принадлежность к McDonald's, по сути это внешний вид товарного знака», – цитирует ТАСС Пароева.
Он добавил, что «новое предприятие не может работать под старым брендом», поэтому вывески демонтируют.
Ранее компания McDonald's сообщила, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору: он приобретает все ресторанное портфолио сети, а в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.
До этого источник в компании заявил, что McDonald's планирует возобновить работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню.
Напомним, McDonald's объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в России из-за российской специальной операции на Украине.
Сообщалось, что потери McDonald's Corp от временной приостановки работы российских ресторанов компании составят 50 млн долларов в месяц.
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В России решили повысить пенсии и МРОТ на 10%
Правительство согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%, сообщили два близких к кабмину источника.
Окончательное решение по этому вопросу примет президент Владимир Путин, так как в ходе обсуждения об уровне индексации высказывались разные мнения, пишут «Ведомости».
В апреле помощник президента России Максим Орешкин заявил, что власти России готовят внеплановую индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и других соцвыплат.
Как ранее отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, тема индексации социальных выплат и МРОТ является важной для президента Владимира Путина, она постоянно на повестке дня.
Кудрин объяснил нынешнее укрепление рубля
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Укрепление рубля сегодня связано в том числе с отменой бюджетного правила на этот год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.
«На этот год, 2022-й, бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано в том числе с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Кудрина, «даже сейчас Центральный банк последние дни вынужден снижать ограничения на продажу валюты – все это влияет на курсовую политику страны».
«Основным инструментом для создания бюджетного правила является очень изменчивые, конъюнктурные доходы от нефти, у нас они могут различаться от 120 – доходило до 147 долларов за баррель – и падения до 30-36 долларов в течение полугода», – сказал Кудрин.
«Таким образом, мы не можем всегда строить свою политику только от этих конъюнктурных доходов. Поэтому, когда цена на нефть высокая и приток валюты большой, у нас национальная валюта укрепляется, а когда цена на нефть падает, у нас национальная валюта падает. Когда национальная валюта укрепляется, то весь импорт становится намного дешевле», – объяснил глава Счетной палаты.
«Вот, для того чтобы эти изменения и конъюнктурные особенности снизить, создано бюджетное правило, оно разделяется ключевыми ведущими экономистами, оно утверждено в составе законодательства, в том числе бюджетного кодекса, я считаю его целесообразным. Оно стабилизирует экономическую ситуацию в стране», – заключил Кудрин.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что усиление рубля к доллару постоянно обсуждается на совещаниях у президента и в правительстве.
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Греческие газовые компании перешли на оплату Газпрому в рублях
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Все греческие компании-импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты Газпрому, прекращения поставок не предвидится, сообщил источник в газовой отрасли.
В Греции три основных импортера российского природного газа – DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. «Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях. Счета открыты, процесс оплаты идет», – передает РИА «Новости» слова источника.
При этом он пояснил, что срок оплаты за апрельские поставки газа наступает 25 мая. «Поэтому нужно, чтобы деньги поступили на спецсчет 23 мая. Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой. Для этого оплата в евро должна поступить 23 мая», – отметил он.
В минувшую субботу Финляндия прекратила получать газ из России после отказа платить в рублях. В тот же день Газпром подтвердил остановку поставок газа Финляндии. В этот же день власти Германии и Италии разрешили компаниям в своих странах открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против России.
Напомним, в прошлую среду ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как будет жить Европа, если воплотит в реальность планы по отказу от российских энергоносителей.
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Курс евро опустился ниже 59 рублей
Евро на валютных торгах Московской биржи в понедельник опустился ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 16:22 мск, курс евро терял 6,19%, опускаясь до 58,93 рубля, передает ТАСС.
К 16:25 мск курс евро ускорил снижение до 58,77 рубля (-6,45%). В то же время курс доллара снижался до 57,47 рубля (-4,59%).
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ России на вторник, снизился на 67,75 копейки, до 58,2087 рубля, курс евро – на 51,02 копейки, до 60,3851 рубля, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу доллар на Мосбирже опустился ниже 59 рублей впервые с апреля 2018 года.
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В МИДе назвали цель санкций США на поставку российских углеводородов
Вашингтон стремится занять нишу России на внешних рынках, вводя санкции против поставок углеводородов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это происходит на фоне откровенного двуличия Вашингтона, который прибегает к методам недобросовестной конкуренции и стремится занять нишу, в частности, нашей страны на внешних рынках. Американцы, сами располагая большими запасами углеводородов, требуют от других стран, которые страдают от дефицита и дороговизны ресурсов, отказа от импорта российской нефти», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Ранее министр торговли США Джина Раймондо на экономическом форуме в Давосе заявила, что введенные против России экспортные ограничения останутся в силе надолго, любое обсуждение возможности нормализации отношений с российской стороной преждевременно.
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз собирается отказаться от российских энергоносителей в ущерб собственной экономике, при этом санкции на нефтегазовом рынке европейские страны вводят под давлением американского сюзерена. Он подчеркнул, что такая политика Европы является «экономическим самоубийством», рост цен на энергоносители может подорвать конкурентоспособность европейской промышленности.
Газета ВЗГЛЯД писала, как США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии».
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Equinor отдала «Роснефти» доли в совместных предприятиях
Норвежское нефтегазовое предприятие Equinor (бывшая Statoil) передало «Роснефти» доли в совместных проектах и подписало соглашение о выходе из Харьягинского соглашения о разделе продукции (СРП), заявили в компании.
«Equinor в настоящее время передала свои доли участия в четырех российских совместных предприятиях «Роснефти», освободившись от будущих обязательств. Также подписано соглашение о выходе из Харьягинского проекта», – цитирует сообщение ТАСС.
Выход из совместных проектов завершился в соответствии с санкционными законами Норвегии и ЕС против России.
Equinor работала в России более 30 лет. Норвежская компания владела 49% в СП с Роснефтью «Красгеонац», такая же доля была у Equinor в проекте с «Роснефтью» по разработке доманиковых отложений в Самарской области, 33,33% — в проекте «Севкомнефтегаз» по разработке Северо-Комсомольского месторождения в Западной Сибири. Кроме того, компания владела 30% в СРП по разработке Харьягинского месторождения в Тимано-Печоре.
Напомним, в феврале Equinor приняла решение о выходе из совместных предприятий в России и о прекращении новых инвестиций в страну.
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Премьер Венгрии отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал контрпродуктивным обсуждение пакета санкций ЕС против России на уровне лидеров при отсутствии консенсуса, поскольку это проявит внутренние разногласия.
Премьер Венгрии в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти.
«Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров в отсутствии консенсуса будет контрпродуктивным. Это только проявит внутренние разногласия без предоставления реальных шансов на разрешение несогласий. Поэтому я предлагаю не поднимать этот вопрос на следующей встрече Евросовета», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.
Ранее страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривается возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения блокирует Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.
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Минфин заявил о намерении продолжать платить по внешнему долгу в рублях
Россия будет производить выплаты по внешнему долгу в рублях, сообщила пресс-служба министерства финансов после отказа Минфина США продлевать лицензию на его обслуживание.
«Минфин России как ответственный заемщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте Российской Федерации с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в качестве платежного агента», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Минфине подчеркнули, что отказ в продлении лицензии ущемляет права иностранных инвесторов и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре.
«Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится», – отметил глава ведомства Антон Силуанов.
Напомним, Минфин США сообщил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая.
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Лукашенко в шутку призвал «не переборщить» с укреплением рубля
Рубль укрепляется бешеными темпами на фоне хороших результатов экономик России и Белоруссии, но нужно «не переборщить», заявил белорусский президент Александр Лукашенко перед началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Очень важно, вы как-то это отмечали, что экономика в России и вообще у нас в Союзе (Союзном государстве – прим. ВЗГЛЯД) не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется. Возьмите инфляцию, <…> падает уровень безработицы. Это хорошо. И рубль укрепляется бешеными темпами – чтоб мы тут не переборщили. Неожиданные вещи происходят», – цитирует ТАСС Лукашенко.
Ранее Владимир Путин заявил Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает удар от санкций Запада.
В МИДе назвали условие урегулирования кризиса с продовольствием в мире
Урегулирование мирового продовольственного кризиса возможно после снятия санкций с российского экспорта, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
«Если нам говорят, что эти санкции не затрагивают продовольствие и удобрения, то это не совсем так, потому что есть вопросы, связанные с проплатой таких поставок, есть вопросы со страховками, с доступом российских кораблей в европейские порты и другие. Поэтому этот вопрос должен решаться комплексно», – цитирует ТАСС Руденко.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе.
Напомним, по словам главы МИД Сергея Лаврова, мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Глава МИД России подчеркивал, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.
Газета ВЗГЛЯД писала, кому на самом деле угрожает голод и каковы реальные причины продовольственного ажиотажа.
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Глава минторга США исключила снятие экспортных ограничений против России
Введенные против России экспортные ограничения останутся в силе надолго, любое обсуждение возможности нормализации отношений с российской стороной преждевременно, заявила министр торговли США Джина Раймондо на экономическом форуме в Давосе.
Американский министр также призвала мировое сообщество «надолго лишить Россию преимуществ мировой экономики и глобального экономического порядка».
«Что касается этих мер экспортного контроля, то в ближнесрочной перспективе они сняты не будут», – цитирует РИА «Новости» Раймондо.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика России достойно выдерживает удар от санкций Запада.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.
В начале апреля президент России Владимир Путин подчеркивал, что ситуация на мировом рынке продовольствия за последние два года осложнилась из-за ошибок в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран.
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Кудрин: Отказ США принимать оплату Россией госдолга нельзя считать дефолтом
Россия располагает ресурсами для оплаты внешнего госдолга, несмотря на отказ Минфина США продлевать лицензию на его обслуживание, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
«У Российской Федерации есть все ресурсы для оплаты государственного долга. В этом смысле все заемщики, которые работают с Российской Федерацией, могли бы быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться», – цитирует ТАСС Кудрина.
По мнению Кудрина, сложившуюся ситуацию «формально нельзя отнести к объявлению дефолта».
Ранее Минфин России сообщал, что Россия продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на отказ Минфина США продлевать лицензию на его обслуживание, выплаты будут производиться в рублях.
Напомним, Минфин США сообщил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая.
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