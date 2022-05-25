|
|
Начала работу бета-версия российского магазина приложений RuStore
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Соцсеть «ВКонтакте» и Минцифры сообщили о старте работы бета-версии российского магазина приложений RuStore, он доступен только для смартфонов на базе Android.
В магазине доступно более 100 приложений, включая сервисы мобильных операторов, игры, маркетплейсы и другие популярные сервисы. О появлении собственного приложения в RuStore также объявил «Сбер», сообщает «Коммерсант».
Магазин доступен по адресу RuStore. В него интегрированы системы безопасности «Лаборатории Касперского» и VK. Летом в RuStore добавят рейтинги приложений, привязку платежных систем и push-уведомления.
Разработка магазина началась после введения ограничений для российского бизнеса из-за военной операции на Украине, в результате чего из магазинов App Store и Google Play был исключен ряд российских приложений банков. Как сообщил ранее глава Минцифры Максут Шадаев, VK станет основным разработчиком отечественного магазина приложений для смартфонов.
16 мая АНО «Цифровые платформы» запустила магазин приложений для Android NashStore, в тот же день сервис подвергся DDoS-атаке. Ранее магазин приложений запустил российский офис Get – магазин получил название RuMarket.
Германия разочаровала посла Украины
|
|
Берлин должен одобрить поставки вооружений Украине, заявил украинский посол Андрей Мельник.
Мельника «разочаровывает то, что 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только самое ранее в конце июля, а еще 15 – только в конце августа». Посол подчеркнул, что «сейчас, когда Россия добивается завоевания новых территорий в ходе своего масштабного наступления в Донбассе», важен «каждый день», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Посол осудил «тактику затягивания» правящей коалиции в Германии. Он полагает, что Берлин может передать Киеву как минимум 100 боевых машин пехоты Marder со стороны оборонных концернов и еще более 20 из запасов Бундесвера, а также 88 танков Leopard-1. Он призвал «канцлера дать, наконец, зеленый свет на осуществление этих жизненно важных поставок».
Напомним, Мельник дошел до прямых оскорблений в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, которого назвал «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен.
Еще один скандал между Берлином и Киевом из-за военных поставок произошел во время разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт. По информации германских СМИ, Кулеба во время переговоров вышел из себя.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мединский опубликовал полную версию тоста Сталина за русский народ
|
|
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский опубликовал полный стенографический вариант тоста Сталина «За русский народ!», произнесенный им 77 лет назад на приеме в честь командиров Красной армии в Кремле.
«25 мая 1945 года он был напечатан в «Правде» в сокращенном и приглаженном виде. В моей книге «Война. Мифы СССР» привожу его в подлинном стенографическом варианте», – написал Мединский в своем Telegram-канале.
«Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост.
Я, как представитель нашего Советского правительства, хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа (бурные, продолжительные аплодисменты, крики ура).
Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа, потому что он заслужил в этой войне и раньше заслужил звание, если хотите, руководящей силы нашего Советского Союза среди всех народов нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий народ, но и потому, что у него имеется здравый смысл, общеполитический здравый смысл и терпение.
У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду.
Но русский народ на это не пошел, русский народ не пошел на компромисс, он оказал безграничное доверие нашему правительству. Повторяю, у нас были ошибки, первые два года наша армия вынуждена была отступать, выходило так, что не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением. Однако русский народ верил, терпел, выжидал и надеялся, что мы все-таки с событиями справимся.
Вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое!
За здоровье русского народа! (бурные, долго несмолкаемые аплодисменты)».
Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
По словам Мединского, ни смены этнополитических ориентиров, ни недоверия к другим народам СССР, ни намека на новую волну репрессий, ни стремления видеть русских покорными большевикам он здесь не увидел.
«Все это, поверьте, разработки кухонных политологов и газетных стратегов. По-моему, здесь простая благодарность. Простая гордость за свой народ. И столь редкое для вождей любого калибра, тем более прижизненного тирана-полубога Сталина, признание своей вины», – дал авторскую оценку тосту Мединский.
Напомним, помощник президента России Владимир Мединский считает, что личность Иосифа Сталина не являлась причиной репрессий 1930-х годов в СССР, поскольку дело было в той общественно-политической системе, которая возникла после Октябрьской революции 1917 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Додон пригрозил «устранить режим» Санду в Молдавии
|
|
Партия социалистов должна поддержать антиправительственные протесты жителей Молдавии, заявил задержанный экс-президент страны Игорь Додон.
Додон в переданном через адвокатов сообщении заявил, что жители страны «возмущены цепными кризисами, они не хотят, чтобы Молдавия становилась участницей военного конфликта», и готовы «потребовать прекратить эти «ненормальные времена» и вернуть ситуацию в правильное русло». Экс-президент призвал Партию социалистов доказать, что та является самой важной политической силой Молдавии, которая слышит голос народа, передает РИА «Новости».
«Уверен, что мои коллеги по Партии социалистов сумеют поддержать требования и возмущение граждан. С твердостью и политической решимостью мы избавились от захватившего страну режима Плахотнюка. С такой же твердой позицией и смелостью мы поставим на место и устраним, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдову режим ПДС (партия «Действие и солидарность» президента Майи Санду)», – приводятся слова экс-президента на его странице в Telegram.
Додон заявил, что власти станы из-за страха решили нанести удар по нему как по лидеру оппозиции, «злоупотребив правосудием, прибегнув к преследованиям, аресту и очернению в СМИ». По его словам, в Молдавии «нынешняя власть убирает тех, кого боится», и пытается отвлечь население от кризиса в сельском хозяйстве, высоких цен и тарифов, бедности, некомпетентности и безответственности правительства. Однако, как заявил Додон, «люди гораздо умнее, чем большинство из вас, тех, кто сидит сегодня в парламенте или в министерствах».
«Вы арестовали меня сегодня, и что? Завтра упадут цены, повысятся пенсии и зарплаты и, наконец, наступят те самые обещанные «хорошие времена»? Нет, пройдёт буквально несколько дней или недель, и люди опять потребуют от вас лучшей жизни, а не пустых обещаний», – заявил он, намекая на антиправительственные протесты, которые вторую неделю проходят в стране. Додон заверил, что может дать объяснения по каждому элементу уголовного дела, которые снимут все подозрения в его адрес.
Напомним, Додон задержан во вторник. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение. Будучи президентом, во внешней политике Додон последовательно вел курс на сближение с Россией. В Кремле выразили озабоченность тем, что в Молдавии преследуются сторонники укрепления дружеских связей с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в Венгрии из-за Украины
|
|
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что со среды вводится чрезвычайное положение на фоне конфликта на Украине, который угрожает энергетической и финансовой безопасности страны.
«Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение», – цитирует ТАСС Орбана.
Ранее правительство Венгрии получило право объявлять состояние опасности в случае вооруженного конфликта, войны или гуманитарной катастрофы в соседней стране в соответствии с десятой поправкой к конституции, принятой парламентом во вторник.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал контрпродуктивным обсуждение пакета санкций ЕС против России на уровне лидеров при отсутствии консенсуса, поскольку это проявит внутренние разногласия.
До этого страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривалась возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения заблокировала Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Италия попыталась защитить свой план по Украине после критики Медведевым
|
|
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что итальянский план урегулирования ситуации на Украине, который резко раскритиковал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, находится в зачаточном состоянии.
Ди Майо сказал, что сейчас «условий для мира нет, и перед нами длительная и изнурительная война». В связи с этим «Италия создала рабочий документ для продвижения к миру». Ди Майо «откровенно» признал, что документ «пока еще находится в зачаточном состоянии».
Как пояснил министр, в плане «описали в общих чертах маршрут движения, который идет от международной группы по облегчению ситуации и имеет амбицию достичь нового совещания в Хельсинки», передает РИА «Новости».
Комментируя критику со стороны Медведева, Ди Майо заявил, что такие оценки «не демонстрируют желания мира» Москвой. Однако министр подчеркнул необходимость «установления большего диалога между двумя сторонами» конфликта.
Напомним, Медведев заявил, что четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине, предложенный Италией, похож на поток сознания европейских графоманов, которые начитались провинциальных газет и украинских фейков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США решили заблокировать выплаты по российскому госдолгу
Срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая, сообщил Минфин США.
Как сообщает ведомство, его управление по контролю за иностранными активами не станет «возобновлять положения генеральной лицензии 9С». Действие лицензии прекращается 25 мая в 00.01 по времени Восточного побережья США (07.01 мск), передает ТАСС.
России 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям, передает РИА «Новости».
В конце апреля Минфин России сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. В мае СМИ сообщили, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.
Украинские власти признали ситуацию на Луганщине близкой к критической
Российские войска наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно, заявил глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай.
Гайдай сообщил, что российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку». При этом трасса «Лисичанск–Бахмут» полностью простреливается». «Ситуация на грани критической», – заявил он в Telegram.
Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье
|
|
Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР) завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск в Донбассе.
За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута; радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области; логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара; две базы горючего в районах Ковягина и Безлюдовки Харьковской области; два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе населенного пункта Бахмут, а также 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледар, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 46 единиц военной техники», – сообщил Конашенков.
Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Бармашово Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах: острова Змеиный, населенных пунктов Глубокое, Першотравневое, Большие Проходы Харьковской области, Верхнеторецкое, Ставки, Терны, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Шандриголово ДНР.
Ракетными войсками и артиллерией поражен 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и минометных подразделеня на огневых позициях.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 126 вертолетов, 1006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1671 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3155 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне в Минобороны отчитались, что ударами авиации ВКС России за сутки были уничтожены более 210 украинских националистов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобрнауки: Россия намерена перейти на собственную систему высшего образования
|
|
Россия намерена выйти из Болонского процесса и разработать свою собственную систему высшего образования, сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», – передает со ссылкой на слова министра «Коммерсант».
Болонский процесс (англ. Bologna Process) – серия встреч на уровне министерств и соглашений между европейскими странами, направленных на обеспечение сопоставимости стандартов и качества квалификаций высшего образования.
Одной из основных целей Болонского процесса является «содействие мобильности путем преодоления препятствий эффективному осуществлению свободного передвижения». Для этого необходимо, чтобы уровни высшего образования во всех странах были максимально сходными, а выдаваемые по результатам обучения научные степени – наиболее прозрачными и легко сопоставимыми. Это также находится в тесной связи с реформированием учебных планов.
Запорожская область Украины захотела войти в состав России
|
|
Когда Запорожская область будет полностью освобождена от украинских сил, регион возьмет курс на вхождение в состав России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Рогов заявил, что «будущее у Запорожской области может быть только одно – она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации». Он подчеркнул, что «не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика», передает РИА «Новости».
«Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. Мы всегда были передовой частью Российской империи. Население Запорожской области абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы», – сказал Рогов, добавив, что «все больше людей активно выступают за сближение с Россией».
Рогов сообщил, что конкретные шаги по воссоединению с Россией определят после освобождения областного центра – города Запорожье. Он отметил, что «уже освобождено от украинских националистов и находится под контролем российской армии две трети области». Он выразил уверенность, что областной центр также «будет освобожден».
По словам Рогова, «украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи». «Все к тому идет, что город будет освобожден», – сказал он, добавив, что Запорожская область может занять достойное место в Южном федеральном округе.
Напомним, в освобожденной российскими войсками части Запорожской области введена бивалютная зона, можно рассчитываться как в гривнах, так и в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Запорожская область вернула герб времен Российской империи
|
|
Запорожская область вернула герб времен Российской империи, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Во времена Украины шла попытка подмены герба. Вместо винтовок русских солдат начали использовать мушкеты. Это была такая фальсификация геральдики. Мы вернули винтовки, вернули все то, что было во времена Российской империи. Мы уверенно смотрим в будущее, не отказываясь от прошлого», – передает РИА «Новости» слова Рогова.
По его словам, на номерах автомобилей области поверх флага Украины уже появились наклейки герба Запорожья 1811 года, а вместо подписи UA (Украина) – TVR (Таврическая губерния, входила в состав Российской империи). Рогов подчеркнул, что теперь гербом области является исторический герб Запорожья (до 1921 года Александровск).
Герб в виде щита разделен на зеленое и малиновое поля. В верхнем зеленом поле изображены два ружья со штыками, в нижнем малиновом – черный лук с тремя стрелами, направленными вниз.
По словам Рогова, возвращение Запорожской области под контроль Украины исключено. «Запорожская область – это исторически русская территория. Возвращение региона под контроль киевского режима, чтобы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров», – сказал Рогов.
По его словам, киевские власти не принимают никаких самостоятельных решений, так как все передано под прямое управление зарубежным кураторам. «Абсолютно все решения по боевым действиям, переброске войск, по ударам принимаются только британскими кураторами», – подчеркнул Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что когда Запорожская область будет полностью освобождена от украинских сил, регион возьмет курс на вхождение в состав России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР заявили о взломе обороны ВСУ на Светлодарской дуге
|
|
Взломана оборона украинских силовиков в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«Украинская оборона сыплется... В Горском – котел уже закрылся. Идет активный штурм Горского и Золотого. Продвижение миротворческих сил происходит в сторону Малорязанцево, Волчеяровки», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом Мирошник добавил, что часть стратегической трассы Лисичанск – Артемовск (Донецкая область) под полным огневым контролем союзных сил.
Также, по его словам, перемещение по нему украинских формирований практически невозможно. «Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами и по полям. Попадают под огонь союзных сил и уничтожаются. Ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск практически невозможны», – отметил посол.
Мирошник проинформировал, что «после взлома» Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населенных пунктов союзными войсками «некогда монолитная оборона украинских формирований посыпалась».
Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай признал, что ситуация на Луганщине близка к критической – российские войска наступают по всем направлениям одновременно. По его словам, российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку».
Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование малых котлов окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киссинджер призвал Украину пойти на уступки на переговорах с Россией
|
|
Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Дипломат заявил о фатальных последствиях игнорирования Западом места России в европейском раскладе сил, таким образом, Киссинджер фактически призывает Запад заставить Украину пойти на переговоры, не затягивая кризис, пишет The Telepraph, передает РИА «Новости».
«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», – заявил Киссинджер.
Он подчеркнул, что продолжение боевых действий не будет означать борьбу за свободу Украины, и напомнил о ключевой роли России для баланса сил в Европе.
Ранее Киссинджер не исключил «вынужденной» смены режимов Вашингтоном.
До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева и на каких условиях.
В то же время российская сторона не раз заявляла, что Россия не приемлет отхода от базовых требований на переговорах. При этом цели спецоперации остаются неизменными. Среди них – полный отказ Киева от попыток военным путем вернуть Донбасс и Крым при нераспространении на эти территории гарантий безопасности Украине от других стран, запрет для Украины на вступление в военные блоки, запрет на размещение иностранных военных баз, запрет на проведение военных учений с иностранным участием без согласования со странами-гарантами, в том числе и с Россией, запрет на владение ядерным оружием.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Командир «Азова» рассказал жене о жизни в плену
|
|
Один из командиров батальона «Азов» Денис Прокопенко смог поговорить с женой по телефону и рассказал, что сдавшиеся в плен военнослужащие содержатся в удовлетворительных условиях, сообщило издание The Guardian.
Супруга украинского военного также заявила, что ей сообщали о том, что заключенные не подвергались насилию.
«Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я», – рассказала газете Guardian Катерина Прокопенко.
«Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные», – добавила она. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
Напомним, в прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стала известна первая модель, которую выпустит АвтоВАЗ после простоя
|
|
Первой моделью АвтоВАЗа после длительного простоя станет Lada Granta в упрощенной версии, поступление в салоны ожидается во второй половине июня, заявили автодилеры.
По словам председателя совета директоров «БН–Моторс» Алексея Подщеколдина, точной информации о комплектациях пока нет. Скорее всего, эти машины будут предлагаться без ABS (антиблокировочная система тормозов), тревожной кнопки ЭРА–ГЛОНАСС, подушек безопасности и электрических стеклоподъемников, пишут «Ведомости».
Также сообщается, что покупателям будет предложено две комплектации. В самом простом исполнении не будет ничего того, что уже упомянул Подщеколдин, а в версии «побогаче» добавят электростеклоподъемники и электроусилитель руля. Обе комплектации будут без экологической прошивки Евро–5, говорит собеседник издания. Двигатель – безальтернативный 1,6 литра в самой слабой версии на 90 л.с.
Источник в федеральном автодилерском холдинге заявил, что в самой «голой» машине не будет ни ABS, ни ЭРА–ГЛОНАСС, ни электростеклоподъемников, ни электроусилителя руля, ни подушек безопасности. Стоимость новинки сейчас неизвестна, но, вероятно, она будет дороже 600 000 руб.
Сейчас минимальная стоимость Granta в комплектации «Стандарт» составляет 727 900 руб., следует из прайс-листа на сайте АвтоВАЗа. В этой машине есть одна подушка безопасности, система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС и ABS.
«Выпуск машин на АвтоВАЗе возобновится «буквально в начале следующего месяца», – пообещал новый гендиректор компании Максим Соколов на встрече с коллективом завода, передает «Интерфакс».
По его словам, АвтоВАЗ должен постепенно восстановить производство в полном объеме. В 2021 г., по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), компания продала в России 350 714 (+2% к 2020 г.) автомобилей. Еще 35 800 машин (+9%) было отправлено на экспорт.
Автоконцерн почти без перерыва находится в простое из–за дефицита компонентов с 4 апреля. Тогда «АвтоВАЗ» ушел на три недели в корпоративный отпуск. Затем, пособирав машины несколько дней, остановил производство на майские праздники, но и после длинных выходных не смог полноценно перезапустить конвейеры. Текущий простой действует на заводе до 27 мая.
Ранее стало известно, что Renault разрешила АвтоВАЗу производить автомобили на действующей платформе.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства.
100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».
Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал замглавы Депранса столицы Дмитрий Пронин.