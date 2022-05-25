Начала работу бета-версия российского магазина приложений RuStore

Мединский опубликовал полную версию тоста Сталина за русский народ

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский опубликовал полный стенографический вариант тоста Сталина «За русский народ!», произнесенный им 77 лет назад на приеме в честь командиров Красной армии в Кремле.

«25 мая 1945 года он был напечатан в «Правде» в сокращенном и приглаженном виде. В моей книге «Война. Мифы СССР» привожу его в подлинном стенографическом варианте», – написал Мединский в своем Telegram-канале.

«Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост.

Я, как представитель нашего Советского правительства, хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа (бурные, продолжительные аплодисменты, крики ура).

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа, потому что он заслужил в этой войне и раньше заслужил звание, если хотите, руководящей силы нашего Советского Союза среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий народ, но и потому, что у него имеется здравый смысл, общеполитический здравый смысл и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду.

Но русский народ на это не пошел, русский народ не пошел на компромисс, он оказал безграничное доверие нашему правительству. Повторяю, у нас были ошибки, первые два года наша армия вынуждена была отступать, выходило так, что не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением. Однако русский народ верил, терпел, выжидал и надеялся, что мы все-таки с событиями справимся.

Вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое!

За здоровье русского народа! (бурные, долго несмолкаемые аплодисменты)».

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По словам Мединского, ни смены этнополитических ориентиров, ни недоверия к другим народам СССР, ни намека на новую волну репрессий, ни стремления видеть русских покорными большевикам он здесь не увидел.

«Все это, поверьте, разработки кухонных политологов и газетных стратегов. По-моему, здесь простая благодарность. Простая гордость за свой народ. И столь редкое для вождей любого калибра, тем более прижизненного тирана-полубога Сталина, признание своей вины», – дал авторскую оценку тосту Мединский.

Напомним, помощник президента России Владимир Мединский считает, что личность Иосифа Сталина не являлась причиной репрессий 1930-х годов в СССР, поскольку дело было в той общественно-политической системе, которая возникла после Октябрьской революции 1917 года.

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