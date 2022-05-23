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Эрдоган назвал «шоу» ситуацию по урегулированию на Украине
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Турция не стала принимать участие в «шоу по урегулированию ситуации на Украине», вместо этого Анкара оказала Киеву поддержку, заявил президент республики Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров.
«Вместо шоу, которые не способствовали урегулированию украинского кризиса, мы приложили самые искренние усилия для прекращения огня и установления мира. Мы оказали Украине серьезную, конкретную и полезную помощь. Мы смело выразили свою позицию России», – передает ТАСС со ссылкой на заявление турецкого лидера.
При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает развивать свои отношения с Россией.
Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН, а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
В конце апреля Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным о готовности Анкары взять на себя инициативу по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.
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Эрдоган назвал главную проблему для вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудил с главой британского правительства Борисом Джонсоном заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, сообщили в канцелярии турецкого президента.
Эрдоган объяснил Джонсону, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)», передает ТАСС.
Анкара желает «убедиться, что Финляндия и Швеция будут отстаивать ценности НАТО», а также в том, что «законные интересы Турции будут должным образом соблюдены». По словам Эрдогана «закономерная реакция турецкой общественности на просьбу Финляндии и Швеции о членстве в НАТО не должна быть проигнорирована».
Кроме того, в ходе переговоров Эрдогана и Джонсона «обсуждались региональные события», передает РИА «Новости».
Канцелярия главы британского правительства сообщила, что Джонсон призвал Эрдогана «работать вместе со шведскими, финскими и натовскими партнерами, чтобы разрешить любые обеспокоенности перед саммитом» НАТО в Мадриде. По его словам, «Великобритания готова оказать поддержку». Джонсон заявил о рисках, которые, по его мнению, Россия представляет для своих европейских соседей, и в этой связи «подчеркнул, что Финляндия и Швеция были бы ценным дополнением для альянса НАТО». Кроме того, сообщается, что Джонсон и Эрдоган «договорились совместно работать над тем, чтобы разблокировать жизненно важные маршруты поставок запасов украинского зерна и ослабить повышение мировых цен на продовольствие».
Тем временем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил Fox News, что «без одобрения со стороны Турции присоединение» Финляндии и Швеции к НАТО «будет невозможно». Он подчеркнул, что Турция «является одной из ключевых стран – членов НАТО, у нее одна из сильнейших и самых больших армий в НАТО, это большая, важная страна, поэтому финны и шведы должны со всей серьезностью отнестись к ее озабоченностям». Венгрия рассчитывает на то, что страны смогут достичь договоренности с Турцией.
Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
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Украинский экс-депутат убил своих детей в Турции
Проректор по научной работе Харьковского национального университета им. Каразина и бывший депутат харьковского горсовета Алексей Навроцкий убил своих детей в турецкой Алании, сообщают СМИ.
О произошедшем стало известно в воскресенье утром. Гражданка Украины заявила, что муж зарезал ее детей. Прибывшие на место медики констатировали смерть четырехлетнего мальчика и его шестилетней сестры, сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на издание Newsroom.
По информации СМИ, Навроцкий был задержан. Его супруга рассказала полиции, что они приехали из Харькова и снимали квартиру. По ее словам, Навроцкий сначала пытался убить ее, а потом накинулся на детей.
Предположительно, бывший депутат находился под воздействием наркотиков и не помнит, как убил собственных детей.
37-летний Алексей Навроцкий – проректор по научной работе ХНУ им. Каразина. Дважды избирался депутатом Харьковского райсовета, а в 2015 году был избран в горсовет.
Турции посоветовали выйти из НАТО и вступить в ОДКБ
Будущее Турции не в НАТО, Анкара не может обеспечить свою безопасность, свой экономический подъем внутри альянса, членство в ОДКБ может стать актуальным в ближайшее время, заявил турецкий историк Мехмет Перинчек.
«Долгое время НАТО не видит Турцию своим союзником. Они уже давно взяли Турцию за скобки. В Сирии США поддерживают PKK/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – прим.ВЗГЛЯД) против Турции. CША и НАТО сформировали антитурецкий блок в Восточном Средиземноморье, на заседаниях НАТО в Италии и Норвегии, Турцию символизируют как врага. Будущее Турции не в НАТО, Анкара не может обеспечить свою безопасность, свой экономический подъем внутри НАТО. Необходимо обратить свой взор на Евразию, Россию, Китай, Сирию, Азербайджан. Членство Турции в НАТО ничего не дало Турции, кроме вреда. Сейчас наступило время выхода из НАТО, это стало необходимостью», – цитирует РИА «Новости» аналитика.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
По его словам, Турция после выхода из НАТО может организовать военный блок с евразийскими странами, развивая сотрудничество в этом направлении. Историк также добавил, что стратегия альянса направлено на то, чтобы сеять войну, поэтому в ближайшее время членство в ОДКБ или в другой новой организации станет актуальным для Турции.
Ранее президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс заявил, что Турцию необходимо исключить из НАТО из-за проводимой ею политики и позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии.
Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
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Эрдоган назвал условие согласия Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
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Если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они солидарны с Турцией, то Анкара не поддержит их вступление в НАТО, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Президент Эрдоган заявил, что Турция искренне поддерживает политику открытых дверей НАТО и что вопрос, касающийся заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО, заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции. Президент Эрдоган заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, [Анкара] не отнесется положительно к членству этих стран в НАТО», – приводит ТАСС сообщение канцелярии турецкого президента.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции в ходе которых потребовал прекратить поддерживать действия террористических организаций. Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
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В США назвали «секретное оружие» России внутри НАТО
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На сайте американского телеканала Fox News вышла статья, в которой Турцию называют «секретным оружием» России внутри Североатлантического альянса из-за ее позиции по Украине и вопросу расширения альянса.
«Решение президента Турции Реджепа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО – далеко не первый случай, когда Анкара идет наперекор Западу», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению автора статьи, турецкий лидер активно пытается дестабилизировать альянс после того, как в 2016 году часть военных хотела его свергнуть.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
С самого начала конфликта на Украине Турция не вводила санкции против России. Кроме того, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. При этом в 2020 году Вашингтон сам ввел санкции против Анкары из-за покупки российского комплекса С-400.
Из-за позиции Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО все чаще звучат призывы об исключении Анкары из Североатлантического альянса.
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США призвали убедить Турцию открыть НАТО доступ в Черное море
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Власти США в рамках обсуждения с Турцией членства Финляндии и Швеции в НАТО должны убедить Анкару разрешить кораблям альянса доступ в Черное море, выразил мнение бывший помощник главы Пентагона, основатель и президент Йорктаунского института Сет Кропси в статье, опубликованной изданием The Hill.
Как полагает Кропси, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО «стало бы стратегической выгодой для Североатлантического альянса и для США», а позиция Анкары, которая выступила против вступления Стокгольма и Хельсинки в альянс, представляет собой «дипломатический сигнал» для вашингтонской администрации, передает ТАСС.
«[Президент Турции Тайип] Эрдоган надеется извлечь все возможные выгоды от стратегического поворота назад к США и НАТО, сохранив при этом полную свободу действий в Сирии и Ливии. США должны ответить своей собственной разносторонней дипломатией», – считает Кропси.
«Президент [США Джо] Байден должен действовать быстро, принять во внимание мотивы Эрдогана и должным образом обхаживать Турцию для укрепления позиций НАТО в долгосрочной перспективе. Его ответ должен включать побуждающие факторы и уступки», – говорится в статье.
В качестве «побеждающего фактора» США, как полагает Кропси, должны «выступить за смягчение или отмену», санкций, введенных в отношении Турции за закупку ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, возвращение Анкары в американскую программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 и одобрение поставки Турции истребителей F-16. «Но США должны не просто подкупить Турцию. Взамен они должны получить согласие Турции на присутствие ВМС НАТО в Черном море. Со стороны Турции это было бы эскалационным решением, которое способно подорвать ее дипломатическую роль между Украиной и РФ, но НАТО получила бы огромную стратегическую выгоду», – поясняет Кропси.
Как он утверждает, в случае продолжения конфликта на Украине Россия «может экономически давить на Украину, препятствуя морскому экспорту» из нее. «Очевидным политическим ответом НАТО, как отметил ранее [бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке] Джеймс Ставридис <…> является система „сопровождения“ [судов], подобная операции Earnest Will (операция по конвоированию кувейтских танкеров, которую ВМС США проводили в Персидском заливе во время ирано-ираской войны – прим. ТАСС). <…> Однако одобрение Турции критически важно для этой миссии», – пишет Кропси.
Накануне стало известно, что Финляндия и Швеция «притормозили» переговоры с Турцией по НАТО. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от торга президентов США и Турции.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По информации источников, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на Турцию после покупки российских ЗРК С-400. По данным CNN, из-за отказа одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО Турцию могут исключить из альянса.
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Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы
Украинская сторона заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы, чтобы использовать их в качестве живого щита, сообщают СМИ.
«По информации, полученной нами, 21 из кораблей, которым не разрешили выйти из одесского порта, принадлежат Турции. Украина не хочет, чтобы эти корабли уходили, ссылаясь на «опасность», ссылаясь на оставшиеся в море мины. Россия открыла коридор безопасности, но до сих пор не пропускают. Но основная цель другая. Если иностранные корабли уйдут, украинцы станут явной мишенью – и Одесса скоро падет. По этой причине украинцы не пускают иностранные суда, в том числе 21 (турецкий) корабль», передает РИА «Новости» со ссылкой на Aydinlik.
По данным издания, одной из причин стало то, что Украина рассчитывает на нанесение Россией ударов по турецким кораблям, а это может вызвать напряженность в турецко-российских отношениях.
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НАТО предложили «рискнуть конфликтом» с Эрдоганом ради Финляндии и Швеции
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Североатлантический альянс должен «рискнуть конфликтом» с президентом Турции Тайипом Эрдоганом из-за отказа безусловно одобрить принятие Финляндии и Швеции в НАТО, написал в своей статье журналист немецкого издания Der Spiegel Максимилиан Попп.
По словам автора, турецкий лидер блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО по причине того, что пытается получить что-либо взамен на свое согласие. Анкара требует снятия ограничений на поставки вооружения, а также экстрадиции в Турцию сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
«НАТО поступила бы правильно, если бы не поддалась требованиям Эрдогана... В последние годы Эрдоган вел себя как двойной агент», – передает РИА «Новости» слова автора статьи. Так, по его словам, Турция, являясь членом альянса, приобретала вооружение у России и «грозила войной» партнеру по НАТО Греции.
Как считает журналист, из-за экономического кризиса в стране турецкий лидер опасается проигрыша на предстоящих в следующем году президентских выборах, поэтому можно предположить, что в ближайшие месяцы он будет «еще более наглым» во взаимоотношениях с Западом.
Попп призывает НАТО положить конец «попыткам шантажа» со стороны Эрдогана, так как в противном случае это создаст «опасный прецедент». В частности, президент Хорватии Зоран Миланович поступил аналогичным образом, выдвинув уже свои требования по одобрению вступления Швеции и Финляндии в альянс.
«НАТО не должна допустить, чтобы альянс превратился в место, где шантажируют. Ей лучше рискнуть конфликтом с Эрдоганом», – резюмирует журналист.
Накануне стало известно, что Финляндия и Швеция «притормозили» переговоры с Турцией по НАТО. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от торга президентов США и Турции.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».
Кроме того, по словам источников, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на Турцию после покупки российских ЗРК С-400. По данным CNN, из-за отказа одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО Турцию могут исключить из альянса.
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Эксперт: Членство Швеции и Финляндии в НАТО зависит от торга Эрдогана и Байдена
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«У Эрдогана осталось меньше года, чтобы решить вопрос со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, от этого может зависеть его будущая политическая карьера», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент Турции обсудил с генсеком НАТО условия членства в Североатлантическом альянсе Швеции и Финляндии.
«Мягкое отношение к РПК и другим беженцам – это традиционная позиция для Швеции и Финляндии, обозначенная еще в середине прошлого века. После войн в Ираке и начала кризиса в Сирии по сей день эти потоки только растут. Такой политикой Стокгольм и Хельсинки идут в фарватере Брюсселя, так что тут нет ничего удивительного именно для этих двух стран», – пояснил генеральный директор и член президиума Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По словам эксперта, при всей своей либеральности к тем же членам РПК, Северная Европа, безусловно, понимает, что от них можно ждать деструктивных действий, и поэтому местные правоохранительные органы и спецслужбы в постоянном режиме ведут мониторинг ситуации в этих диаспорах.
«При этом все осознают, что основная финансовая и политическая активность курдов направлена на поддержку тех своих «собратьев», кто борется за свободу и создание своего государства на Ближнем Востоке. Поэтому Стокгольм и Хельсинки не воспринимают курдов, как немедленную угрозу непосредственно для Европы», – считает собеседник.
Усиливает позиции курдов в Швеции и Финляндии и то, что они в большинстве своем являются членами левых движений и партий, то есть поддерживают политические ориентиры властей в обеих странах. «Электоральный интерес нынешних шведских и финских властей тут тоже играет на стороне членов РПК. Поэтому Стокгольм и Хельсинки, наверное, ответят на требования Эрдогана в чисто номинальном ключе: «Да, мы установим больший контроль за курдами, обещаем приструнить» их», – спрогнозировал аналитик.
Но сильнее всего запутывает ситуацию со сплетением интересов НАТО, Швеции, Финляндии, Турции и США тот факт, что Вашингтон очень активно поддерживает сирийских курдов, которые для Анкары гораздо опаснее, чем члены РПК в Северной Европе, отметил политолог. «США финансируют курдов в Северной Сирии, поставляют им оружие, обучают военному делу и защищают от Турции. И это подрывает и попросту аннулирует требования Эрдогана к Стокгольму и Хельсинки. Таким образом, вопрос по поводу Швеции и Финляндии в НАТО будет решаться в «торге» между Эрдоганом и Байденом», – объяснил Кортунов.
Эксперт указал на сложность создавшейся ситуации для Эрдогана. «Никто Анкаре не позволит заблокировать вход Швеции и Финляндии в НАТО. Представить же, что Вашингтон снизит поддержку курдов только по требованию Турции совершенно невозможно. При этом у Эрдогана осталось меньше года, чтобы решить этот вопрос – в июне 2023 года в Турции пройдут президентские выборы, и «отзыв» своих требований к НАТО, Стокгольму и Хельсинки со стороны нынешнего лидера может сильно ударить по его рейтингам», – резюмировал собеседник.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Анкара одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО при условии, если Хельсинки и Стокгольм дадут четко понять, что они солидарны с турецкой стороной по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом, сообщает РИА «Новости».
Столтенберг в ходе беседы отметил, что следует учитывать интересы безопасности всех участников дискурса, подчеркнув, что Турция является ценным союзником НАТО, сообщает агентство Анадолу.
Газета Financial Times писала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по поводу связей с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
В тот же день группа сторонников Рабочей партии Курдистана и партии сирийских курдов «Демократический союз» вышли в Стокгольме на акцию против вступления Швеции в НАТО. Группа собралась на площади Норра Банторгет и прошла маршем перед зданием Социал-демократической партии.
Ранее еще одной причиной такого поведения относительно принятия в НАТО Финляндии и Швеции Эрдоган назвал введение ограничений на поставки оружия из этих стран в Турцию. Как известно, Хельсинки и Стокгольм запретили экспорт оружия после турецкой интервенции в Сирию в 2019 году. Целью той операции была очистка севера Сирии от курдского ополчения.
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Президент Ближневосточного форума призвал исключить Турцию из НАТО
Турция фактически уже не является частью НАТО, пришло время исключить ее из альянса, заявил президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс.
«Пусть идет к России, Китаю и Ирану. Скатертью дорога», – сказал Пайпс, обвинив Анкару в «шантаже» из-за позиции по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии. По его словам, «с 1952 по 2002 года Турция была очень хорошим союзником НАТО». Однако «последние 20 лет стала крайне плохим», сказал он, добавив, что Турцию уже нельзя считать союзником.
Пайпс заявил, что Турция «проводит политику, враждебную членам НАТО, таким как Греция». Кроме того, отметил он, Турция «вторглась в Сирию, угрожает Европе сирийскими мигрантами, покупает комплексы С-400 у России», передает РИА «Новости» со ссылкой на TVP World.
Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
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Турецкий политик предупредил об угрозах расширения НАТО для Анкары
Угроза Турции исходит от НАТО, расширение альянса в любом направлении угрожает Анкаре, заявил генсек турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.
«Около 25 тыс. офицеров, связанных с НАТО и тайной операцией альянса «Гладио», были уволены со службы в турецкой армии после попытки госпереворота в 2016 года. В их числе сотни генералов, часть которых отбывает наказание в турецких тюрьмах. Угроза Турции исходит от НАТО, это реальность», – цитирует РИА «Новости» Перинчека.
Политик считает, что «США и Израиль стараются создать «Курдистан», создавая угрозы для Турции в Восточном Средиземноморье».
«Посмотрите на созданные вокруг Турции военные базы США, где скапливаются американские танки и боевые самолеты. НАТО при патронаже США угрожает Турции. Расширение НАТО на Восток, Запад, в любом направлении – угроза не только России, но и Турции. Партнерство Турции в ШОС – очень правильный и всесторонний шаг. НАТО – это опасность и вражда для Турции. 1971, 1980, 2016 года – за всеми давлениями на Турцию стояли НАТО, США», – заявил турецкий политик.
Ранее турецкий историк Мехмет Перинчек посоветовал Турции выйти из НАТО и вступить в ОДКБ.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции в ходе которых потребовал прекратить поддерживать действия террористических организаций. Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
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Премьер Швеции оценила переговоры с Эрдоганом по членству в НАТО
Переговоры Стокгольма с президентом Турции Тайипом Эрдоганом по членству Швеции в НАТО были «приятными и позитивными», заявила премьер скандинавской страны Магдалена Андерссон в интервью шведскому официальному информационному агентству ТТ.
«У меня была приятная и позитивная встреча с президентом Эрдоганом в эти выходные», – приводит цитаты из интервью турецкая газета Star.
Андерссон добавила, что с нетерпением ждет переговоров с Анкарой. По словам премьера, Швеция «является одной из первых стран, внесших Рабочую партию Курдистана (запрещена в Турции) в список террористов», передает РИА «Новости».
«Швеция и Финляндия продолжат свои двусторонние и трехсторонние переговоры с Турцией в ближайшем будущем, переговоры займут некоторое время», – добавила премьер-министр.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».
Кроме того, по словам источников, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на Турцию после покупки российских ЗРК С-400. По данным CNN, из-за отказа одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО Турцию могут исключить из альянса.
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В Финляндии спрогнозировали срок решения проблем с Турцией по членству в НАТО
Решение проблем Финляндии и Турции по членству в НАТО может занять несколько недель, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью телеканалу Yle.
«Переговоры (с Турцией) продолжатся на официальном уровне. Ранее я сказал, что это займет как минимум несколько дней. Теперь мы можем сказать, что надо быть терпеливыми, это займет несколько недель», – цитирует его РИА «Новости».
Также он рассказал, что Хельсинки может дать Анкаре гарантии того, что связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) будут более тщательно отслеживаться.
«Мы, безусловно, можем дать такие гарантии (по связям с РПК) Турции. Поскольку РПК считается террористической организацией в Европе, важно не допустить террористической деятельности и в Финляндии. Важно, чтобы мы внесли свой вклад», – приводит слова главы МИД турецкая газета Star.
Хаависто добавил, что «настроен оптимистично» по урегулированию разногласий с Турцией по членству в НАТО.
Ранее в воскресенье политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО будет зависеть от торга президентов Турции и США Реджепа Эрдогана и Джо Байдена.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западае после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».
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Экс-советник Госдепа обвинил Турцию в разрушении «консенсуса» по России
Турция разрушила «международный консенсус» в отношении России и российской спецоперации на Украине, заявил бывший советник Госдепа при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс.
В статье для National Interest Филлипс назвал Турцию «ненадежным и странным» союзником, поскольку та не стала вводить санкции против России, «став белой вороной среди союзников» США. Филлипс заявил, что «президент Реджеп Тайип Эрдоган подыгрывает обеим сторонам конфликта», пытаясь «расширить влияние в регионе и получить экономические выгоды», передает РИА «Новости».
Филлипс рассказал, что для Турции важны поставки энергоресурсов, экспорт фруктов и овощей, туризм и строительство АЭС «Аккую», поэтому Анкара хочет сохранить экономические связи с Россией. Он заявил, что «Турция отказывается поступить как остальные члены НАТО и направить военную технику на Украину».
«Турция отклонила предложение Вашингтона о передаче Украине ЗРС С-400 «земля-воздух», поставленных Россией. Анкара также отказалась отправить другое вооружение советской эпохи, которое могло бы помочь Украине», – говорится в статье.
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины. При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».
Анкара подверглась резкой критике на Западае после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».
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Ниинисте пообещал Эрдогану взять обязательства по безопасности союзников НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что Хельсинки возьмут на себя обязательства по безопасности союзников по НАТО, передает турецкий новостной портал Sondakika.
«Президент Финляндии в переговорах с Эрдоганом заявил, что Хельсинки возьмут на себя обязательства по безопасности союзников по НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение портала.
Как отмечает канцелярия турецкого лидера, «президент Эрдоган заявил, что игнорирование террористических организаций, представляющих угрозу для союзника в рамках НАТО, несовместимо с духом дружбы и союза».
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в субботу провел телефонный разговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, в ходе которого потребовал прекратить поддерживать действия террористически организаций.
Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
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