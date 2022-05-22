Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украине и расширение НАТО

Эксперт: Членство Швеции и Финляндии в НАТО зависит от торга Эрдогана и Байдена

«У Эрдогана осталось меньше года, чтобы решить вопрос со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, от этого может зависеть его будущая политическая карьера», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент Турции обсудил с генсеком НАТО условия членства в Североатлантическом альянсе Швеции и Финляндии.

«Мягкое отношение к РПК и другим беженцам – это традиционная позиция для Швеции и Финляндии, обозначенная еще в середине прошлого века. После войн в Ираке и начала кризиса в Сирии по сей день эти потоки только растут. Такой политикой Стокгольм и Хельсинки идут в фарватере Брюсселя, так что тут нет ничего удивительного именно для этих двух стран», – пояснил генеральный директор и член президиума Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По словам эксперта, при всей своей либеральности к тем же членам РПК, Северная Европа, безусловно, понимает, что от них можно ждать деструктивных действий, и поэтому местные правоохранительные органы и спецслужбы в постоянном режиме ведут мониторинг ситуации в этих диаспорах.

«При этом все осознают, что основная финансовая и политическая активность курдов направлена на поддержку тех своих «собратьев», кто борется за свободу и создание своего государства на Ближнем Востоке. Поэтому Стокгольм и Хельсинки не воспринимают курдов, как немедленную угрозу непосредственно для Европы», – считает собеседник.

Усиливает позиции курдов в Швеции и Финляндии и то, что они в большинстве своем являются членами левых движений и партий, то есть поддерживают политические ориентиры властей в обеих странах. «Электоральный интерес нынешних шведских и финских властей тут тоже играет на стороне членов РПК. Поэтому Стокгольм и Хельсинки, наверное, ответят на требования Эрдогана в чисто номинальном ключе: «Да, мы установим больший контроль за курдами, обещаем приструнить» их», – спрогнозировал аналитик.

Но сильнее всего запутывает ситуацию со сплетением интересов НАТО, Швеции, Финляндии, Турции и США тот факт, что Вашингтон очень активно поддерживает сирийских курдов, которые для Анкары гораздо опаснее, чем члены РПК в Северной Европе, отметил политолог. «США финансируют курдов в Северной Сирии, поставляют им оружие, обучают военному делу и защищают от Турции. И это подрывает и попросту аннулирует требования Эрдогана к Стокгольму и Хельсинки. Таким образом, вопрос по поводу Швеции и Финляндии в НАТО будет решаться в «торге» между Эрдоганом и Байденом», – объяснил Кортунов.

Эксперт указал на сложность создавшейся ситуации для Эрдогана. «Никто Анкаре не позволит заблокировать вход Швеции и Финляндии в НАТО. Представить же, что Вашингтон снизит поддержку курдов только по требованию Турции совершенно невозможно. При этом у Эрдогана осталось меньше года, чтобы решить этот вопрос – в июне 2023 года в Турции пройдут президентские выборы, и «отзыв» своих требований к НАТО, Стокгольму и Хельсинки со стороны нынешнего лидера может сильно ударить по его рейтингам», – резюмировал собеседник.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Анкара одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО при условии, если Хельсинки и Стокгольм дадут четко понять, что они солидарны с турецкой стороной по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом, сообщает РИА «Новости».

Столтенберг в ходе беседы отметил, что следует учитывать интересы безопасности всех участников дискурса, подчеркнув, что Турция является ценным союзником НАТО, сообщает агентство Анадолу.

Газета Financial Times писала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по поводу связей с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В тот же день группа сторонников Рабочей партии Курдистана и партии сирийских курдов «Демократический союз» вышли в Стокгольме на акцию против вступления Швеции в НАТО. Группа собралась на площади Норра Банторгет и прошла маршем перед зданием Социал-демократической партии.

Ранее еще одной причиной такого поведения относительно принятия в НАТО Финляндии и Швеции Эрдоган назвал введение ограничений на поставки оружия из этих стран в Турцию. Как известно, Хельсинки и Стокгольм запретили экспорт оружия после турецкой интервенции в Сирию в 2019 году. Целью той операции была очистка севера Сирии от курдского ополчения.

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