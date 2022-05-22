Решетников заявил о попытке политизировать АТЭС

Попытка некоторых экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) политизировать АТЭС – единственная причина, по которой стороны не пришли к консенсусу по итогам министерской встречи в Бангкоке, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«Мы высоко оцениваем усилия Таиланда по достижению консенсуса и обеспечению баланса между различными позициями. Таиланд как принимающая сторона продемонстрировал высокий дух сотрудничества. Важно, что 23 пункта из 24 были согласованы. Это означает, что АТЭС по-прежнему способна продвигать экономическую повестку», – приводит его слова ТАСС.

Ранее представитель российской делегации сообщил, что финальное заявление министров экономик АТЭС по итогам встречи в Бангкоке не было принято.

«Единственная причина, по которой мы не пришли к консенсусу, – это попытка некоторых экономик политизировать форум. В дальнейшем мы должны сосредоточиться на поиске точек соприкосновения, а не на провоцировании разногласий. Только так АТЭС сможет оставаться заслуживающим доверия и эффективным механизмом во имя устойчивого и процветающего Азиатско-Тихоокеанского региона», – добавил глава Минэкономразвития России.

Напомним, накануне представители Японии, США и еще трех стран покинули встречу министров торговли АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития России. В ответ российская делегация покинула совещание во время доклада американского представителя Кэтрин Тай.

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа – Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории – Гонконг и Тайвань. Таиланд принял председательство в организации от Новой Зеландии. Встреча лидеров стран – членов АТЭС запланирована на 18–19 ноября в Бангкоке.