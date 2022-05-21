Российская делегация вышла из зала АТЭС во время доклада США

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21 мая, суббота | Последнее обновление — 13:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Аксенов сказал, что делать с пленными украинскими националистами
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В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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|Сергей Бобылев/ТАСС
Чтобы удержать симпатии большей части мира, нам нужно просто выиграть сражение за Украину. А тут все решают не пресс-релизы и душещипательные ролики, а «котлы», артиллерийские дуэли, бомбово-штурмовые удары и танковые прорывы. С этим мы справляемся гораздо лучше.
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Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная.
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Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Российская делегация вышла из зала АТЭС во время доклада США
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Российская делегация покинула совещание министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время доклада американского представителя Кэтрин Тай.
На фотографии, опубликованной в Telegram-канале Минэкономразвития России, видно, что в момент выступления Тай кресло главы МЭР Максима Решетникова пустует.
Информацию о том, что российская делегация в этот момент покинула зал, также подтвердил РИА «Новости» один из участников заседания.
«Во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал», – подтвердил ТАСС один из участников форума, добавив, что делегация вернулась в зал, когда слово было передано другим участникам встречи.
Ранее представители Японии, США и еще трех стран покинули встречу министров торговли АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития РФ.
Форум АТЭС проходит 21-22 мая в Таиланде. В его рамках в совещании министров торговли в субботу выступил, в частности, глава Минэкономразвития Максим Решетников.
В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа – Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории – Гонконг и Тайвань. Таиланд принял председательство в организации от Новой Зеландии. Встреча лидеров стран – членов АТЭС запланирована на 18–19 ноября в Бангкоке.
Нового представителя Белого дома сочли профнепригодной из-за слов о Путине
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Американцы раскритиковали официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, которая объяснила высокие темпы американской инфляции «повышением цен Путина». Некоторые в шутку заметили, что ей пока удается не так убедительно врать, как это делала ее предшественница Дженнифер Псаки.
«Карин Жан-Пьер едва сдерживается, когда произносит вслух «повышение цен Путина». Дайте ей время, и она научится также хорошо врать, как это делала Псаки», – передает РИА «Новости» текст комментариев.
«Белый дом все еще обвиняет в ценах на газ Путина, им не надоело», – добавил один из пользователей.
«В Белом доме и увеличение числа свидетельств НЛО за последние двадцать лет свяжут с приходом к власти Путина», – отметил комментатор.
Накануне первый рабочий день Жан-Пьер на новом посту также не прошел гладко. Журналисты обрушились на пресс-секретаря за неудачный, по их мнению, ответ на вопрос об экономике. Работающий с республиканцами пиар-менеджер Мэтт Уитлок предположил, что новый представитель Белого дома запуталась в заранее заготовленных тезисах и прочитала не тот. А старший научный сотрудник Манхэттенского института Брайан Ридл заявил, что на ответ Жан-Пьер было «мучительно смотреть».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер, отметив, что ему пока не приходилось с ней общаться.
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Джордж Буш подтвердил, что США нарушили обещание не расширять НАТО
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Будучи уверенным, что разговаривает с президентом Украины, 43-й президент США Джордж Буш – младший рассказал о том, как США цинично нарушили обещание не расширять НАТО.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) 19 мая представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» большую часть своего пранка с Джорджем Бушем – младшим.
Один из пранкеров в начале разговора представился президентом Украины Владимиром Зеленским. Буш признался ему, что не хотел брать Россию в НАТО.
«Я хотел, чтобы она была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился. Все, что он хотел – это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО не наступательный альянс, а оборонительный», – заявил Буш-младший.
Пранкеры напомнили Бушу об обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.
«Не важно, что США когда-то обещали России. Слушайте, времена меняются. Бейкер был госсекретарем при моем отце (Джордже Буше – старшем, – прим. ВЗГЛЯД), это было много лет назад. А значит, и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны», – пояснил экс-президент США, согласившись, что сейчас идет война не только Украины, это война западного мира против русских.
Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.
Ранее Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем.
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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Минфин США: Дефолт не изменит ситуацию в России
Власти США с высокой долей вероятности не продлят лицензию, которая позволяет обслуживать суверенный долг России в условиях санкций, после 25 мая, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
«На мой взгляд, разумно предположить, что данная лицензия, вероятно, завершит свое действие. Окончательное решение пока не принято, однако маловероятно, что она будет продлена», – сказала Йеллен в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».
Срок действия лицензии Минфина США, которая позволяет транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам России, истекает 25 мая. Но, по ее словам, наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.
Ранее Минфин России сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.
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В ЛНР пожаловались на бракованное трофейное оружие из США
В Народной милиции ЛНР заявили о ненадежности американского вооружения, которое досталось в качестве трофеев, сообщил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.
«Мы уже затрофеили большое количество и гранатометов, и техники американской. Где-то техника в исправном состоянии, где-то наши военнослужащие жалуются на то, что она поставляется с неким браком, поскольку сроки вышли, батареи разряжены», – передает РИА «Новости» слова Марочко.
Также он добавил, что гранатометы, которые США отправили Украине, работают с перебоями. Все виды вооружения, которые Киев получил от Запада, взяты на вооружение Народной милиции ЛНР.
Ранее сообщалось, что Росгвардия осваивает военную технику, которая была захвачена в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
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Эксперт объяснил отказ США поставлять Украине РСЗО М270
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«Если ВСУ получат ракеты типа ATACMS к установкам М270, то они наверняка ударят ими по территориям России. Вашингтон не готов столкнуться с ответом Москвы на такие действия ВСУ», – заявил газете взгляд военный эксперт Константин Сивков. Ранее издание Politico сообщило о нежелании США отправлять Украине высокоточные реактивные системы залпового огня М270.
«М270 MRLS может нести либо реактивные снаряды РСЗО, либо оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. И так как США, судя по всему, решили не поставлять для ВСУ ракеты этого типа, то они отказались от поставок подобных систем в целом», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
По словам эксперта, предложенное взамен орудие М777 серьезно отличается по характеристикам от того, что хочет получить Киев. «Дело в том, что М777 – стандартная гаубица, которая ничего необычного из себя не представляет. Дальнобойность снарядов немногим больше 30 км. В то время как дальность ракет типа ATACMS Block IA Unitary достигает 300 км», – пояснил Сивков.
«Если Украина все же получит это вооружение, то почти наверняка нанесет удар по территории России. И тогда, очевидно, ответ Москвы будет жестким. Это, в свою очередь, приведет к эскалации российско-американских отношений, которые и так оставляют желать лучшего. Так что Вашингтон просто пытается себя обезопасить от столкновения с Россией», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, на прошлой наделе Washington Post сообщила, что разведке США запретили передавать данные о российском военном руководстве и о потенциальных целях на территории России. Согласно данным источников, первый запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов, его действие ограничивается, скорее, данными о высшем руководстве ВС России, например, министре обороны Сергее Шойгу или начальнике Генштаба Валерии Герасимове.
Также издание уточняет, что второй запрет направлен на то, чтобы «США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России». Так, по его данным, эти опасения заставили администрацию США отложить планы по поставке истребителей через Польшу, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.
Как ранее сообщила газета Politico со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена, США не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства.
Власти посчитали более эффективным отправлять на Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО. Это произошло, когда объем выделенных Конгрессом средств на военную помощь Киеву начал сокращаться, пишет «Коммерсант».
Однако, как утверждают источники, украинские власти продолжают запрашивать поставки этого вооружения. Вместе с тем Белый дом опасается, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта.
Ранее Минобороны России показало видео уничтожения переданных ВСУ американских гаубиц М777.
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Маск потребовал от Twitter объяснить распространение фейка про Трампа и Россию
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Американский предприниматель Илон Маск, который собирается купить Twitter, спросил у руководства компании, почему предвыборному штабу Хиллари Клинтон дали распространять дезинформацию о «связи» Дональда Трампа с Россией.
Маск обвинил предвыборную команду Клинтон в «обмане», за который юрист Майкл Суссман оказался под следствием. Обращаясь к исполнительному директору Twitter Парагу Агравалу и главному юристу Twitter Виджае Гадде, Маск заявил: «Что вы скажете на это?» – передает РИА «Новости».
Накануне сообщалось, что ФБР провело расследование и не нашло доказательств существования какого-либо тайного канала между Trump Organization и российским «Альфа-банком». Как сообщил бывший главный советник ведомства Джеймс Бейкер, ФБР пришло к выводу, что эти обвинения были безосновательными.
В 2016 году Суссман, который был тогда юристом в предвыборном штабе Клинтон, передал следователям данные о якобы имевшемся «скрытом канале коммуникации» между Трампом и «Альфа-банком». При этом Суссман заявлял, что не работает на клиента, когда запрашивал встречи для передачи сведений о канале. Позднее стало известно, что он выставил кампании Клинтон счет за соответствующие действия. В результате Суссман был привлечен к суду за лжесвидетельство.
Напомним, Маск заявил, что первый раз в жизни проголосует
за республиканцев. Отношения между ним и Белым домом охладились около года назад. Обострение конфликта произошло после серии «твитов», в которых Маск подверг критике «новую этику». Маск начал переговоры о покупке Twitter, чтобы вернуть в соцсеть свободу высказываний. Блокировку аккаунта экс-президента CIF Дональда Трампа он при этом назвал «аморальной». По мнению Маска, реальным руководителем американского государства является человек, который пишет Джо Байдену телесуфлеры, а сам Байден пребывает в заблуждении, будто его выбрали для изменения Америки, тогда как на самом деле голосовавшим за него «хотелось поменьше драмы».
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В США назвали незаконной конфискацию арестованного имущества России в пользу Украины
Американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество, заявила глава Минфина Дженнет Йеллен.
«Это не что-то разрешенное законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте», – сказала Йеллен на полях министерской встречи G7, сообщает РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден решил направить предложения Конгрессу по изъятию российских активов, что «позволит правительству использовать полученные средства для поддержки Украины.
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На границе США и Мексики задержали депутата думы Владивостока
Депутат думы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков задержан на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пресечение границы, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Задержали, за что – точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы», – приводит слова источника РИА «Новости».
В думе Владивостока сообщили, что Каменщиков не появляется на заседаниях с конца февраля – тогда он публично выступил против проведения специальной военной операции на Украине. «Он числится действующим депутатом думы», – отметил он агентства, добавив, что не располагает информацией о его задержании.
«Каменщиков вышел из партии по собственному желанию сразу после своих заявлений (против операции на Украине)», – сообщил первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев.
Напомним, в марте пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на фоне спецоперации России на Украине проявляются предатели, которые покидают страну. Таким образом происходит «самоочищение» России, отметил пресс-секретарь президента.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин: Киберагрессия против России провалилась
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Киберагрессия, как и в целом «санкционный наскок», против России провалилась, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.
«Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет, именно все последние годы. Ну а с началом специальной военной операции в Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными», – передает его слова РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что «по сути против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве». «Прежде всего, кратно, в разы, увеличилось число кибератак, в том числе комплексных», – сказал глава государства.
На заседании СБ президент предложил обсудить комплекс вопросов, связанных с защитой и обеспечением надежной работы информационных систем и сетей связи, меры, призванные парировать внешние угрозы в этой сфере.
Эта тема, по словам Путина, является комплексной и крайне актуальной для всех, важнейшей для суверенитета и безопасности России, для отечественной экономики, государственного управления и для общественной стабильности.
Путин пояснил, что осуществляются попытки вывести из строя объекты критической инфраструктуры России, социально значимые порталы, сети.
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Блинкен: В 1990-х Россия сама отказалась от членства в НАТО
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью телеведущему The Late Show Стивену Колберту заявил, что в 1990-х Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО.
«Еще в 1990-х этот вопрос (предложение России стать частью НАТО) действительно обсуждался. Русские решили, что это не то, что они хотели бы сделать», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Блинкен подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом, у него нет агрессивных намерений в отношении России. «Он (альянс) никогда не нападал на Россию, не нападет на нее. У него нет планов нападать на Россию», – заверил американский госсекретарь.
В феврале этого года президент Владимир Путин, оценивая возможное вступление Украины в НАТО, напомнил, что Россия столкнулась с пятью волнами расширения НАТО. Он пояснил, что в 1999 году в альянс были приняты Польша, Чехия, Венгрия, в 2004 году – Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, в 2009 году – Албания и Хорватия, в 2017 году – Черногория, в 2020 году – Северная Македония. По его словам, Москву альянс попросту обманул, «когда обещал недопустить продвижения НАТО на восток».
«Скажу то, о чем никогда не говорил публично. В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его: «А как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО?». Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны», – рассказал Путин.
Ранее в США заявили, что переброска оружия НАТО к российским границам на фоне расширения альянса после распада СССР была ошибкой. Так, эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман назвал «катастрофическим провалом» решение принимать в ряды альянса бывших советских союзников, принятое НАТО в 1994 году.
До этого ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар сообщил, что развязанная США «новая холодная война» с Россией может привести к крайне плачевным результатам.
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США отказались поставлять Киеву реактивные системы залпового огня
Власти США не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства, сообщили СМИ.
Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена, власти посчитали более эффективным отправлять на Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО. Это произошло, когда объем выделенных Конгрессом средств на военную помощь Киеву начал сокращаться, пишет «Коммерсант».
Однако, как утверждают источники, украинские власти продолжают запрашивать поставки этого вооружения. Вместе с тем Белый дом опасается, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта.
Ранее Минобороны России показало видео уничтожения переданных ВСУ американских гаубиц М777.
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Байден объявил о новых военных поставках Украине
Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине новой партии военной помощи на 100 млн долларов.
«Сегодня я объявляю об очередном пакете оборонной помощи, в рамках которого Украине будет предоставлена дополнительная артиллерия, радары и другое оборудование», – передает заявление Байдена РИА «Новости».
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что поставки готовятся на сумму 100 млн долларов, исчерпывая санкционированный Конгрессом лимит средств на оказание содействия Украине.
Также Сенат США проголосовал за выделение рекордных 40 млрд долларов для оказания военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Ожидается, что Байден в ближайшее время подпишет законопроект.
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В США признали провал попытки поставить российскую экономику на колени
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Западным санкциям не удалось поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире, написал в статье для американского портала OilPrice аналитик Джош Оуэнс. Он отметил, что российские энергоресурсы и продовольствие крайне важны для глобальной стабильности.
«Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По словам аналитика, экспорт нефти и газа по рекордным ценам позволяет Москве добиться внушительного положительного сальдо торгового баланса.
«Первый и самый важный момент состоит в том, что Россия занимает уникальное положение в качестве чистого экспортера и энергоресурсов и важнейшего продовольствия, и это позволяет ей оставаться на плаву», – уточнил аналитик.
Оуэнс также пояснил, что прочные торговые отношения с Китаем и Индией обеспечивают Россию мощным притоком иностранной валюты и снимают все опасения по поводу платежеспособности страны.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка 1 трлн рублей.
При этом введенные против России санкции обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что непродуманная политика Запада является основной причиной проблем в мировой энергетике. Глава государства подчеркивал, что Россия успешно справляется с санкциями.
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Индексы Нью-Йоркской фондовой биржи рухнули из-за опасений рецессии
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Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду завершились падением основных индексов на 3,5 – 4,7% из-за плохих показателей крупных ретейлеров и опасений рецессии, свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1 164,52 пункта (3,57%), до отметки 31 490,07 пункта, это самое сильное снижение в процентном отношении с июня 2020 года. Индекс S&P 500 потерял 165,17 пункта (4,04%), опустившись ниже психологической отметки 4 тыс. пунктов, и остановился на уровне 3 923,68 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 566,37 пункта (4,73%), до 11 418,15 пункта, передает ТАСС.
Ряд крупных ретейлеров ранее опубликовали квартальные отчетности, которые на фоне инфляции в США были далеки от ожиданий экспертов, акции популярной в стране сети магазинов Target упали на 25%, котировки других ретейлеров также существенно снизились. «Инфляция бьет по каждому аспекту отчетности <…>. Потребители больше не покупают более дорогостоящие товары, которые купили бы раньше», – приводит издание The Wall Street Journal слова Ника Гиакумакиса, основателя компании NEIRG Wealth Management.
Стоимость июньского фьючерса на нефть марки WTI в среду снизилась на 3,32 доллара за баррель (2,95%), до 109,08 доллара за баррель.
В минувшее воскресенье американский эксперт предупредил, что повышение процентной ставки ФРС США увеличило риск рецессии в Соединенных Штатах. Тогда же в США предупредили об угрозе рецессии в ЕС на фоне кризиса на Украине и санкций против России.
В апреле президент США Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру», а также допустила возможность рецессии в Европе.
Тем временем американцы начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире. Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
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В Сенате США назвали пакет помощи Киеву попыткой «открыть» Одесский порт
Новый пакет американской помощи Украине должен «оказать влияние» на открытие Одесского порта, заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл.
По версии Макконнелла, «украинцы пытаются перейти в наступление». Он заявил, что новый «пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что им нужно сейчас, не только для победы в наземной войне, но и, надеюсь, чтобы оказать некоторое влияние на то, чтобы снова открыть Одесский порт». Сенатор заявил, что «отсутствие украинского продовольствия будет отражаться на всем Ближнем Востоке и Африке», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Напомним, бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
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