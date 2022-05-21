Российская делегация вышла из зала АТЭС во время доклада США

Российская делегация покинула совещание министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время доклада американского представителя Кэтрин Тай.

На фотографии, опубликованной в Telegram-канале Минэкономразвития России, видно, что в момент выступления Тай кресло главы МЭР Максима Решетникова пустует.

Информацию о том, что российская делегация в этот момент покинула зал, также подтвердил РИА «Новости» один из участников заседания.

«Во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал», – подтвердил ТАСС один из участников форума, добавив, что делегация вернулась в зал, когда слово было передано другим участникам встречи.

Ранее представители Японии, США и еще трех стран покинули встречу министров торговли АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития РФ.

Форум АТЭС проходит 21-22 мая в Таиланде. В его рамках в совещании министров торговли в субботу выступил, в частности, глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа – Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории – Гонконг и Тайвань. Таиланд принял председательство в организации от Новой Зеландии. Встреча лидеров стран – членов АТЭС запланирована на 18–19 ноября в Бангкоке.