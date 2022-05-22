Землетрясение произошло на северо-востоке Японии

|
22 мая, воскресенье | Последнее обновление — 09:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Пентагоне заявили о росте вероятности конфликта с Россией
Разделы
В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
|
|Сергей Бобылев/ТАСС
Чтобы удержать симпатии большей части мира, нам нужно просто выиграть сражение за Украину. А тут все решают не пресс-релизы и душещипательные ролики, а «котлы», артиллерийские дуэли, бомбово-штурмовые удары и танковые прорывы. С этим мы справляемся гораздо лучше.
Подробности...
Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная.
Подробности...
Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину.
Подробности...
Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...
256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Землетрясение произошло на северо-востоке Японии
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье в районе префектуры Ибараки на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет.
По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки зафиксированы в 12.24 по местному времени (06.24 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой, передает РИА «Новости».
Толчки силой до 5 баллов ощущались в префектуре Фукусима, Ибараки.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, 4 апреля на западе Японии произошли три землетрясения. В середине апреля землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано у побережья Японии.
Жена Зеленского рассказала, кто пишет тексты президенту Украины
Супруга главы Украины Елена Зеленская заявила, что ее муж не сам пишет тексты для выступления.
По ее словам, она не имеет возможности увидеть тексты лично перед выступлением, как и не всегда сам Зеленский.
«Он всегда говорит спичрайтерам, что он хочет сказать, тезисы его, достаточно сформулированные мысли, которые просто нужно положить на бумагу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Зеленской, которые прозвучали в ходе совместного с супругом интервью украинскому телеканалу «Украина 24».
Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» боевиков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт оценил численность ВСУ по версии Зеленского
|
|
«Зеленский манипулирует цифрами и выдает желаемое за действительное», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Так он отреагировал на слова президента Украины о численности украинской армии в 700 тысяч человек.
«Зеленский выдает желаемое за действительное. Его слова о численности украинской армии в 700 тыс. человек – это попытка убедить самого себя в том, что у него есть армия, которая может воевать. Но мы знаем, что эта армия скоро закончится, останется только резерв и территориальная оборона. Но если Зеленский хочет убедить себя в обратном, то не нужно мешать ему», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет сейчас 700 тыс. человек. По его словам, это произошло благодаря подписанному им указу.
Военное положение на Украине было введено 24 февраля – в день начала российской военной спецоперации. На следующий день Зеленский объявил о начале всеобщей мобилизации, которую глава государства поручил провести за 90 дней. Президент также ввел запрет на выезд с территории страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. На этой неделе Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней.
«Нам нужна армия не 250 тыс. или 260 тыс., а боевых там было 120 тыс. В самом начале 22 года я подписал указ..., есть у нас деньги, нет, но плюс 100 тыс. Но даже эти 100 тыс. не смогли бы остановить их... Сегодня это 700 тыс. Вот вы видите результат работы 700 тыс. людей, которые воюют...», – заявил Зеленский в ходе интервью на канале «Украина 24».
По мнению эксперта, из слов Зеленского невозможно понять, что именно входит в эти 700 тысяч, идет ли речь о только ВСУ, учитываются ли территориальная оборона, резервисты и иностранные наемники.
«Зеленский считает, что 700 тысяч человек в строю? Конечно, нет. Или он имеет в виду, что украинская власть может поставить в строй 700 тыс. человек? Наверное, они могут это сделать. Но Зеленский подменяет возможности понятием «уже в строю», а на самом деле это не так. Такой вывод можно сделать, если проанализировать численность украинской группировки в Донецкой области, в Лисичанске и других местах», – отметил Перенджиев.
Он добавил, что цифрами, которые использует Зеленский, легко манипулировать. «Люди, которые находится на линии обороны – это действительность. А другое дело – территориальная оборона и резерв. Это две большие разницы, как говорят в Одессе», – пояснил военный эксперт.
Он уверен, что истинное положение дел говорит о неминуемом разгроме боеспособных подразделений украинских вооруженных сил и нацбатов.
«А проблем с территориальной обороной и резервом уже не будет. Сейчас главное – разгромить более или менее профессиональные боевые структуры, которые находятся на территории Донбасса и частично в Одессе. А когда дело дойдет до резерва и территориальной обороны, то это будет война с «детским садом», – подытожил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии сравнили заявления Бербок о России с «языком нацистов»
|
|
Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен сравнил слова главы МИД Анналены Бербок о России с «языком нацистов», пишет Saarbrucker Zeitung.
«Заявления Бербок о «разрушении» России похожи на язык нацистской Германии, потому что такие слова вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха», – приводит его слова РИА «Новости».
Также политик высмеял заявление Бербок о том, что Германия намерена стать полностью независимой от российских энергоносителей.
«Зеленые делают все, чтобы немецкая экономика становилась менее конкурентоспособной, а канцлер Германии Шольц и министр финансов Лиднер просто наблюдают со стороны», – возмутился Лафонтен.
Кроме того, бывший председатель СДПГ назвал Бербок «оливково-зеленым» министром иностранных дел Германии, заявил, что глупее ее политиков нет, и обрадовался, что срок полномочий невежественного дипломата, скорее всего, будет ограничен.
Покинув ряды Левой партии в 2022 году, 78-летний Лафонтен не занимает никаких политических постов.
Бербок регулярно выступает с заявлениями, направленными против России. Так, она призывает Евросоюз отказаться от российской нефти, а также утверждает, что цены на продовольствие в Европе растут якобы из-за России. При этом в Москве подчеркивали, что цены на продукты растут из-за антироссийских санкций, сторонницей которых и является Бербок.
В Грузии предложили национализировать российский «Боржоми»
|
|
Санкции против России создали идеальную атмосферу для национализации «Боржоми», заявил авторитетный грузинский эксперт Александр Твалчрелидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» он назвал санкции, которые коснулись и владельца бренда – российскую «Альфа-Групп», «идеальной возможностью банкротства компании и императивного назначения в нее государственного управляющего».
«За этим должны последовать национализация «боржоми» и такое оперирование, чтобы государство еще раз не упустило управление этим национальным богатством», – отметил он.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил в кратчайшие сроки завершить процесс безвозмездной передачи государству доли акций компании IDS Borjomi International, которая принадлежит «Альфа-Групп». О принятом решении станет известно на ближайшем заседании правительства. Традиционно заседания грузинского кабмина проводятся по понедельникам.
В конце апреля оба завода по розливу минеральной воды «Боржоми» остановили работу в Грузии в пятницу в связи с событиями вокруг Украины, сообщала компания «IDS Боржоми Грузия». После 24 февраля компания оказалась в тяжелом положении из-за «сложной ситуации на основных рынках реализации», затем к этому добавились «ограничения на доступ к банковским счетам» и «закрытие валютных поступлений». По данным грузинского интернет-портала bm.ge, с 2013 года 60% акций данной компании принадлежит российскому холдингу «Альфа». До того момента контрольный пакет акций принадлежал семье скончавшегося в 2008 году грузинского бизнесмена Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. Акции были проданы за 460 млн долларов, сообщает портал.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российская делегация вышла из зала АТЭС во время доклада США
Российская делегация покинула совещание министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время доклада американского представителя Кэтрин Тай.
На фотографии, опубликованной в Telegram-канале Минэкономразвития России, видно, что в момент выступления Тай кресло главы МЭР Максима Решетникова пустует.
Информацию о том, что российская делегация в этот момент покинула зал, также подтвердил РИА «Новости» один из участников заседания.
«Во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал», – подтвердил ТАСС один из участников форума, добавив, что делегация вернулась в зал, когда слово было передано другим участникам встречи.
Ранее представители Японии, США и еще трех стран покинули встречу министров торговли АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития РФ.
Форум АТЭС проходит 21-22 мая в Таиланде. В его рамках в совещании министров торговли в субботу выступил, в частности, глава Минэкономразвития Максим Решетников.
В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа – Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории – Гонконг и Тайвань. Таиланд принял председательство в организации от Новой Зеландии. Встреча лидеров стран – членов АТЭС запланирована на 18–19 ноября в Бангкоке.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский назвал численность украинских войск
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет сейчас 700 тыс. человек.
«Нам нужна армия не 250 тыс. или 260 тыс., а боевых там было 120 тыс. В самом начале 22 года я подписал указ..., есть у нас деньги, нет, но плюс 100 тыс. Но даже эти 100 тыс. не смогли бы остановить их... Сегодня это 700 тыс. Вот вы видите результат работы 700 тыс. людей, которые воюют...», – заявил Зеленский в ходе интервью на канале «Украина 24», передает РИА «Новости».
Напомним, ранее появилась информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии указали на виновника конфликта на Украине
|
|
Бывший председатель Социал-демократической партии в Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен сказал, кто несет ответственность за нынешний кризис на Украине.
Лафонтен в интервью газете Junge Welt заявил, что выделение Конгрессом США 40 млрд долларов в основном на поставки оружия на Украину является доказательством того, что США не хотят мира, а только стремятся ослабить своего соперника Россию.
Он выразил сожаление тем, что США и НАТО мыслят только категориями победы или поражения. При этом спасение человеческих жизней, предположил политик, не имеет для них значения.
Тот, кто не хочет, чтобы погибло еще больше людей, должен быть против любого продления войны, а значит, и против поставки оружия, подчеркнул Лафонтен. «Аргумент о том, что это защитит Украину, неправдоподобен. Никому не пришла в голову идея помочь странам, захваченным США, поставлять немецкое оружие», – приводит его слова «Российская газета».
По оценкам Лафонтена, мир давно уже находится на этапе, когда Россия и Китай находятся в военном окружении США. В течение 20 лет Москва указывала на то, что Украина не должна быть принята в НАТО. Это означает, что американские ракеты не могут размещаться на украинско-российской границе. Эти просьбы постоянно игнорировались. Это одна из решающих причин начала войны на Украине.
«Всем известно, что США никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с Россией или размещения российских ракет на границе США с Мексикой или Канадой», – подчеркнул Лафонтен. Он также раскритиковал односторонние санкции в отношении России. Из-за них немецкий бизнес теряет конкурентоспособность.
Политик считает, что США достигли своей цели – настроили Россию и Германию друг против друга. Но в долгосрочной перспективе, рассуждает Лафонтен они совершают серьезную ошибку, подталкивая Россию на сторону Китая. «С другой стороны, мы должны констатировать, что немцы не способны действовать в соответствии с собственными интересами. Вместо этого мы наносим себе большой урон в роли верного вассала США», – заключил он.
Покинув ряды Левой партии в 2022 году, 78-летний Лафонтен не занимает никаких политических постов.
В Кремле ранее говорили, что Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но ее не слушали, поскольку центром принятия решений коллективного Запада являются США.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США признали провал попытки поставить российскую экономику на колени
|
|
Западным санкциям не удалось поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире, написал в статье для американского портала OilPrice аналитик Джош Оуэнс. Он отметил, что российские энергоресурсы и продовольствие крайне важны для глобальной стабильности.
«Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По словам аналитика, экспорт нефти и газа по рекордным ценам позволяет Москве добиться внушительного положительного сальдо торгового баланса.
«Первый и самый важный момент состоит в том, что Россия занимает уникальное положение в качестве чистого экспортера и энергоресурсов и важнейшего продовольствия, и это позволяет ей оставаться на плаву», – уточнил аналитик.
Оуэнс также пояснил, что прочные торговые отношения с Китаем и Индией обеспечивают Россию мощным притоком иностранной валюты и снимают все опасения по поводу платежеспособности страны.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка 1 трлн рублей.
При этом введенные против России санкции обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что непродуманная политика Запада является основной причиной проблем в мировой энергетике. Глава государства подчеркивал, что Россия успешно справляется с санкциями.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
После обстрела ВСУ интерната в ЛНР заживо сгорели 50 человек
Более 50 человек сгорели заживо в результате пожара в интернате для пожилых людей и инвалидов в городе Кременная в ЛНР, пожар произошел из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает министерство внутренних дел республики.
«Украинские бандформирования в марте 2022 года взяли в заложники больше 70 человек, которые находились в Кременском доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов. В результате пожара, вызванного обстрелом со стороны укронацистов, заживо сгорело более 50 человек», – говорится в заявлении МВД.
В конце апреля в Минобороны заявили, что силами ВС РФ и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.
Газета ВЗГЛЯД назвала семь главных военных преступлений Украины против жителей Донбасса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинские власти призвали не распространять в СМИ кадры сдачи в плен батальона «Азов»
|
|
В украинских пабликах распространяется призыв властей Украины не публиковать видео сдачи в плен батальона «Азов»(против организации возбуждено уголовное дело в России) и ВСУ в Мариуполе, чтобы «не поддерживать пропаганду» Минобороны России.
Украинские власти просят СМИ не публиковать «пропагандистское видео» нацистов и ВСУ в плен в Мариуполе, чтобы поддержать «героев» и «захистников» города.
В сообщении говорится, что кадры со сдавшимся в плен «Азовом» играют на руку России, и якобы могут вызвать неуважение к «защитникам» Мариуполя, вышедшим с территории завода «Азовсталь».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» боевиков.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы исключить расправу мариупольцев над ним. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва закрыла въезд в Россию для актера Моргана Фримана
Известный американский актер Морган Фриман попал в российский «стоп-лист», теперь ему пожизненном запрещено въезжать на территорию страны, сообщили в МИД России.
«Известный киноактер, в сентябре 2017 г. записавший видео-обращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Также в этом списке оказался кинопродюсер и генеральный директор анимационной студии «Dreamworks Animation» Джеффри Катценберг. Отмечается, что в список не внесли американского актера Арнольда Шверцнеггера, который в марте записал видеообращение, где он призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию на Украине.
Ранее сообщалось, что МИД России опубликовал национальный стоп-лист из 963 граждан США, которым в качестве ответной меры на постоянной основе закрыт въезд в Россию
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Аксенов сказал, что делать с пленными украинскими националистами
|
|
Пленных украинских националистов следует направить в Донбасс для восстановления разрушенных ими городов, предложил глава Крыма Сергей Аксенов. Он также поздравил российских военнослужащих с полным освобождением «Азовстали».
«Азовсталь» полностью освобождена от засевших в подземных катакомбах нацистов. Поздравляю наших воинов с блестящей победой над вооруженным до зубов и численно превосходящим противником! Бесславный конец бесславных ублюдков, у которых не хватило ни духа, ни мужества соответствовать тому образу, который им создавала киевская пропаганда. По-другому и быть не могло, потому что поклонники Гитлера и Бандеры обречены повторить судьбу своих кумиров», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
«Тех пленных нацистов, которые не будут расстреляны по приговору трибунала, надо направить на самые черные и тяжелые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса. Найдутся для них места и в крымской колонии. Здесь их ждет «теплый» прием, уроки русского языка и антифашизма, которые они запомнят на всю оставшуюся жизнь», – добавил глава Крыма.
Ранее на этой неделе на заседании Госдумы депутат Анатолий Вассерман предложил принять постановление или закон, направленные на запрет обмена нацистских преступников. Инициативу Вассермана поддержал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, надо сделать все, чтобы нацистские преступники предстали перед судом.
В свою очередь глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что трибунал над неонацистскими военными преступниками из числа украинских боевиков должен носить международный масштаб.
Газета ВЗГЛЯД писала о семи главных военных преступлений Украины против жителей Донбасса.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны показало татуировки сдавшихся на «Азовстали» националистов
|
|
Минобороны России опубликовало новые кадры сдачи боевиков националистического формирования «Азов», которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
На кадрах, опубликованных ведомством в своем Telegram-канале, российские военные осматривают татуировки вышедших боевиков. У большинства на телах есть татуировки с фашистскими и сатанинскими символами. Также есть татуировки в виде портрета Гитлера, его цитат, а также фразы «Против всех», «Всех убить».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил пленных украинских националистов направить в Донбасс для восстановления разрушенных ими городов.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» боевиков.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы исключить расправу мариупольцев над ним. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Додон предупредил о последствиях «помощи» Молдавии от НАТО
|
|
Молдавии не нужна военная «помощь» от Североатлантического альянса, поскольку она позволит использовать молдавский народ в сценариях больших игроков, считает бывший президент республики Игорь Додон.
«НАТО нам не надо! Желаем всем ястребам войны с Запада и лично главе МИД Британии Лиз Трасс, чтобы им самим никогда не потребовалось их собственное смертоносное оружие. Военная «помощь» от НАТО может оказаться той пресловутой медвежьей услугой, которая сделает нам только хуже, привлечет горе в нашу страну и превратит наших солдат и наш народ в пушечное мясо в циничных сценариях больших мировых игроков», – написал Додон в Telegram.
Он напомнил, что Молдавия – нейтральное государство, и это ее основное геополитическое преимущество перед лицом любых военных рисков. Додон выразил надежду, что западные политики будут благоразумны и не станут провоцировать конфликты на молдавской земле.
Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Как показывают ранее проведенные в стране соцопросы, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО.
В пятницу глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии.
В свою очередь президент Молдавии Майя Санду выразила сомнения в необходимости нейтралитета для республики. Она выступила с таким заявлением после того, как кабмин Молдавии дал отрицательное заключение законопроекту «О статусе постоянного нейтралитета», выдвинутый оппозиционным Блоком коммунистов и социалистов.
СМИ сообщили о ссоре Германии и Польши из-за Украины
|
|
Переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик, нежелание поставлять Украине оружие обострило отношение между странами, пишет Spiegel.
«Немцы давали обещания усилить нашу обороноспособность и пополнить запасы, но, к сожалению, ни одно из них не было выполнено», – заявил МИД Польши Шимон Шинковски, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик, потому что Варшава требовала заменить свои танки, которые она поставила Украине, на новейшие немецкие танки Leopard, но Берлин не смог выполнить это обещание, так как у самого нет их в наличии.
«Мы приняли предложение о поставках оружия подавляющим большинством голосов в бундестаге, которое теперь должно быть реализовано», – заявил Член бундестага от партии Зеленых Тони Хофрейтер.
Он призвал правительство Германии выполнить обещание и осуществить обмен вооружения с Польшей.
Между тем, в Минобороны Германии заявили, что быстрая поставка танков Leopard просто невозможна из-за проблем в производстве, резюмировалось в статье.
Напомним, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|