Путин: Россия открывает прорывную эпоху в исследовании полярных территорий

Президент Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником. Российский лидер отметил, что наша страна открывает новую эпоху в исследовании полярных территорий.

«Этот праздник обращает нас к ярким, поистине незабываемым событиям отечественной истории. Ровно 85 лет назад начала свою работу первая в мире дрейфующая станция «Северный полюс – 1». За прошедшее время благодаря напряженному, самоотверженному труду нескольких поколений геологов, метеорологов, летчиков, моряков, строителей нашей страной были достигнуты большие, впечатляющие успехи в освоении высоких широт», – говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

«Сегодня мы открываем новую, прорывную эпоху в исследовании полярных территорий. На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге заканчивается строительство уникальной ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», которая позволит проводить полномасштабные научные изыскания, собирать ценную информацию о состоянии природной среды Арктики, перспективах развития Северного морского пути. Кроме того, для предупреждения последствий глобального изменения климата, экологических катастроф и промышленных аварий формируется государственная система мониторинга многолетней мерзлоты», – говорится в обращении главы государства.

Путин отметил развитие исследований в Антарктиде. По его словам, на это нацелена работа сотрудников Российской антарктической экспедиции на пяти круглогодичных станциях, сезонных полевых базах и научно-исследовательских судах. На единственной внутриконтинентальной станции «Восток» создается оснащенный передовыми технологиями зимовочный комплекс, который обеспечит российским ученым необходимые условия для жизни и успешной реализации востребованных геофизических, гляциологических, медицинских и других программ, добавил он.

21 мая в России ежегодно отмечается День полярника. Он установлен указом президента России, подписанным Владимиром Путиным 21 мая 2013 года. Дата празднования приурочена к началу работы в 1937 года. в Арктике советской научно-исследовательской экспедиции на полярной дрейфующей станции «Северный полюс – 1» (СП-1). С инициативой учреждения этого профессионального праздника в декабре 2012 г. выступил специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, первый вице-президент Русского географического общества (РГО), Герой Советского Союза и Российской Федерации Артур Чилингаров.