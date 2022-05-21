«Города трудовой доблести» выступили с инициативой патриотического воспитания

Авторы проекта «Города трудовой доблести: наша история – история трудовых подвигов» предложили рассказать о трудовых подвигах советского народа во время ВОВ, на площадке Общественной палаты РФ состоялся круглый стол с участием представителей городов, носящих почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» по данной теме.

«Мы должны понимать, что это не только сохранение важных воспоминаний о былом, а значимый вклад в воспитание нашего будущего, гражданское воспитание молодежи. Уверена, что должна быть системная интеграция технологий продвижения темы городов трудовой доблести в лучшие практики воспитания», – отметила директор АНО АСТИК, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Родионова.

Андрей Максимов, председатель комиссии ОП России по территориальному развитию и местному самоуправлению рассказал о портале ЖивоеНаследие.рф, где уже зарегистрирован 1 млн пользователей, а 11 тысяч активно соучаствуют в создании контента.

Городам он предложил рассказать о своих событиях, которые будут занесены в план и отмечены на интерактивной карте, чтобы через историческое наследие развивать и сферу туризма.

Так, представители Минпросвещения сраны предложили ввести отдельный урок, посвященный городам трудовой доблести.

Всего участники круглого стола выдвинули шесть предложений. Среди них размещение материалов о трудовых подвигах в профессиональных изданиях, давать студентам методические рекомендации по теме трудового подвига, разработать и проводить экскурсии на промышленные предприятия, рассмотреть возможность утверждения региональной медали «Город трудовой доблести» и многие другие.