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Профсоюз опроверг слухи по поводу закрытия завода Volkswagen в Калуге
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На это неделе в интернете стала появляться информация, что Volkswagen в конце мая объявит об уходе из России. Сразу же после начала публикаций директор по персоналу на встрече с профсоюзами сообщил, что на данный момент у концерна нет планов ухода с российского рынка, сообщил профсоюз «Единство».
По поводу производственной площадки в Калуге сообщается, что она не находится под санкциями, но по-прежнему не восстановила логистические цепочки, передает kaluganews.com. Помимо этого, с российского рынка уходят компании-поставщики (BASF, SIEMENS и т.д.), являющиеся довольно значимыми для производства. Сообщается, что в данный момент ведется работа по поиску замены поставщиков и оценке рисков.
Также, по заверению руководства, на данный момент не идет обсуждение возможных сокращений. Компания продолжает платить заработную плату в соответствии с законодательством.
Из-за ситуации на Украине ряд автопроизводителей, включая Volkswagen, объявили о приостановке поставок и производства автомобилей в России. В Минпромторге отмечали, что России придется, вероятно, попрощаться с некоторыми производителями автомобилей.
Напомним, в апреле «Ведомости» сообщали, что автомобильные заводы немецкого концерна Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в июне-июле 2022 года.
МИД ответил на призыв представителя ООН открыть доступ к портам Украины
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Решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС, которые мешают свободной торговле, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
«Здесь нужно не только обращение к Российской Федерации, но и обратить внимание на весь комплекс причин, который вызвал нынешний продовольственный кризис. В первую очередь, это санкции, которые введены против России со стороны США и Европейского союза, которые мешают нормальной свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи», – прокомментировал он призыв главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли в адрес Москвы открыть доступ к морским портам на Украине, сообщает ТАСС.
Руденко подчеркнул, что «вопрос, который задает господин Бизли, нужно рассматривать весьма комплексно и двусторонне».
Напомним, в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
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Грузия поименно назвала западных недоброжелателей
Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила о небольшой группе западных политиков, которая напрямую вмешивается во внутренние дела ее страны, «подавая себя так, что это именно они и есть Европа и Запад», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«На деле же они руководствуются узкопартийными интересами вместе с (партией экс-президента Михаила Саакашвили) «Единым национальным движением», ставя целью смещение правительства. Их 10–11 человек», – сказала она телекомпании «Имеди».
Вице-премьер назвала некоторых из этих политиков, которые «готовы нанести оскорбление членам правительства и парламента Грузии, грузинскому народу».
В этой группе, по словам Теи Цулукиани, бывший посол США в Грузии Ян Келли, евродепутаты от Германии Виола фон Крамон и от Польши Анна Фотыга.
«Виола фон Крамон, кажется, в своем избирательном округе в Германии уже не имеет дел, она стала политиком в Грузии и вмешивается в наши дела. То одному погрозит пальчиком, то другому, думая, что имеет на это право. Ян Келли, который, будучи послом, не любил Грузию, сегодня не устает ежедневно наносить оскорбления правительству Грузии, народу страны. Как будто мы – ученики нулевого класса. И вот есть такая маленькая группа, а «националы» преподносят нам, что это и есть Европа. Но это неправда», – заявила вице-премьер.
Теа Цулукиани предложила этим западным недоброжелателям «успокоиться».
«Вы разговариваете с суверенным государством», – подчеркнула она.
«У нас есть истинные друзья. Этот список длинный. Ни один из них не позволит себе погрозить пальчиком члену правительства или парламента Грузии, оскорбить народ Грузии», – отметила Теа Цулукиани.
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Эксперты описали будущее России по итогам спецоперации
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В ближайшие пять лет России следует «очень сильно переформатировать и экономику, и нашу политику от Запада на Восток», – сказал политолог Андрей Безруков на круглом столе, посвященном образу будущего России. Эксперты, в частности, назвали три задачи, которые надо решить России для преодоления последствий санкций.
«На наших глазах в общественном мировосприятии произошло подряд три сдвига. Первый – во время пандемии, второй, политический – когда Россия начала специальную военную операцию на Украине. Третий сдвиг, идеологический, происходит на наших глазах», – отметил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
По мнению эксперта, это третье изменение общественного сознания означает стремление осмыслить новую реальность и попытаться выстроить картину мира, каким он должен стать по итогам СВО. Некоторые черты этой будущей реальности становятся видны уже сейчас, полагает политолог.
Своим мнением Чеснаков поделился на прошедшем в четверг круглом столе на тему «Будущее России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Встреча была приурочена к просветительскому марафону «Новые горизонты» общества «Знание», который завершается в четверг. «На днях, выступая на открытии марафона «Новые горизонты», первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сказал, что возврата к прошлому не будет, – заметил Чеснаков. – В принципе, это должно быть очевидно для всех. На мой взгляд, мы уже в будущем, просто до конца его не понимаем».
Уже сейчас становится понятным, что некоторые глобальные тенденции играют на руку России, полагает Андрей Безруков, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО. «Мир разделился на коллективный Запад и остальной мир, который некогда был «коллективной колонией» Запада. Это деление – очень явное», – констатировал Безруков. По его мнению, показательно, что ни одна из стран, которые были западными колониями (как Индия) или полуколониями (как Китай), не наложила санкции на Россию после объявления спецоперации.
«Суть происходящего в мире лучше всего отражает слово «деглобализация», – в свою очередь подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, в недавнем прошлом директор Центра стратегических разработок. Эксперт заметил, что, судя по запросам в поисковых системах, тема краха глобалистских проектов стала интересовать человечество с 2020 года, когда американо-китайские торговые войны начали выходить на пик. С учетом беспрецедентных западных санкций – финансовых, транспортных, технологических, которые сейчас обрушились на Россию – в наших интересах, чтобы процесс деглобализации углублялся, делает вывод Княгинин.
В ближайшие пять лет России следует «очень сильно переформатировать и экономику, и нашу политику от Запада на Восток», полагает Безруков. В новой конфигурации мира «у нас много козырных карт», что становится надежным заделом на будущее, заметил эксперт.
«Представьте себе этот период в несколько десятилетий, сопровождающийся перестройкой мира из одного состояния в другое, конфликтами, войнами, голодом. Люди, естественно, прежде всего будут опираться на базовые принципы: накормить и согреть народ, обезопасить страну, сохранить логистические цепочки». И в этой ситуации могут сыграть те козыри, которые у нас на руках, заметил Безруков.
Он пояснил: «Мы становимся ведущей сельскохозяйственной державой, мы остаемся и будем оставаться ведущей энергетической державой. Мы держим крупнейшие, важнейшие логистические коридоры, которые станут еще более значимыми, если вдруг «подбрюшье» Евразии загорится, а оно очень нестабильно», – отметил эксперт.
«Наконец, мы уже стали своего рода экспортерами безопасности», – добавил Безруков. Как ранее указывал Безруков, на данный момент Россия – единственная, кроме США, страна, обладающая достаточными компетенциями в технологиях безопасности критически важной инфраструктуры.
«По сути, мы являемся единственной технологической альтернативой для тех стран, которые хотели бы создать собственную суверенную инфраструктуру: контролировать свои коммуникации, иметь системы кибербезопасности, иметь возможность контроля территории из космоса», – отмечал эксперт в недавнем интервью ТАСС. «И когда мы будем перестраивать свою экономику, мы станет экспортерами технологической и информационной безопасности, причем в еще большем масштабе, чем сейчас», – отметил Безруков на круглом столе ЭИСИ.
Для того, чтобы обеспечить устойчивое технологическое развитие в ближайшем будущем, сейчас, в условиях санкций, России надо решить три задачи, подчеркнул Княгинин.
«Первая задача – обеспечить функциональность производственных систем, которые работают на заимствованных технологиях, особенно если технологии поставлены недружественными странами, – указал эксперт. – Нужно развертывать сервисные сети, потому что из России ушли не только поставщики техники (к примеру, Siemens, Boeing, Airbus), но и компании, оказывающие сервисную поддержку. Нам придется обеспечивать жизнеспособность всех этих систем, а также искать компоненты на замену существующим. Это задача на ближайший год», – сказал политик.
Политик также не исключил, что в России придется прибегать к «ремонтному каннибализму» – изъятию деталей из нескольких сложных технических устройств для обеспечения работы одного.
Вторая задача, отметил эксперт, стоящая перед Россией – это развитие реверсивного инжиниринга, и это нужно сделать в ближайшие два года. Поясним: реверсивный инжиниринг или обратная инженерия – изучение «сделанных не у нас» устройств или программ с целью понять принцип их работы. России предстоит научиться производить не только отдельные элементы каких-либо устройств или оборудования, но и научиться производить стратегически важную продукцию с нуля, отметил Княгинин.
Третья задача выходит за горизонт нескольких ближайших лет – это определение направления развития, оно потребует перестройки всей научной сферы и обеспечение работы всех конструкторских бюро и инжиринговых центров, продолжил эксперт. «Все это нужно делать на фоне очень высокого уровня неопределенности. Как наука должна удерживать повестку? Как она должна фиксировать фронтир? Можно ли это сделать в изолированном положении? Судя по всему, здесь нам нужно будет «пересобирать» всю научную сферу. И тут важен вопрос о регулирующем механизме этого процесса, поскольку так сконфигурирована российская наука, что она полностью зависит от государства», – заметил политик.
Чтобы решать столь масштабные задачи, «нам придется перестроить экономику», заметил Безруков. «Конечно же, экономика будет мобилизационной – это понятно, иначе мы просто не выживем. Она, скорее всего, будет с элементами планового хозяйства», – полагает эксперт.
Сверхзадачей же должен быть переход к опережающему развитию, заметил директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» Владимир Пирожков. Пока Россия остается на стадии догоняющего развития, но при этом у нас есть базис для технологического рывка – 35% всего природно-ресурсного потенциала мира, добавил аналитик.
«Образ будущего – это постоянный поиск, постоянный процесс, некая динамичная процедура размышления о том, куда мы движемся, – резюмировал Чеснаков. – Российская власть действует правильно, запуская дискуссию о будущем, а не навязывая те или иные шаблоны, которые могут восприниматься как догма. Определение образа будущего состоит из двух ключевых фаз – перебора рисков и перебора возможностей. Принципиально важно, что сейчас власть фокусируется на возможностях, предполагая, что конкуренция между позитивными сценариями будет продуктивной». Вместе с тем, отметил политолог, уже к началу президентской кампании 2024 года России нужно иметь четко выверенную стратегию развития, «основанную на разделяемых большинством граждан мировоззренческих принципах».
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Джордж Буш подтвердил, что США нарушили обещание не расширять НАТО
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Будучи уверенным, что разговаривает с президентом Украины, 43-й президент США Джордж Буш – младший рассказал о том, как США цинично нарушили обещание не расширять НАТО.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) 19 мая представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» большую часть своего пранка с Джорджем Бушем – младшим.
Один из пранкеров в начале разговора представился президентом Украины Владимиром Зеленским. Буш признался ему, что не хотел брать Россию в НАТО.
«Я хотел, чтобы она была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился. Все, что он хотел – это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО не наступательный альянс, а оборонительный», – заявил Буш-младший.
Пранкеры напомнили Бушу об обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.
«Не важно, что США когда-то обещали России. Слушайте, времена меняются. Бейкер был госсекретарем при моем отце (Джордже Буше – старшем, – прим. ВЗГЛЯД), это было много лет назад. А значит, и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны», – пояснил экс-президент США, согласившись, что сейчас идет война не только Украины, это война западного мира против русских.
Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.
Ранее Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем.
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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СМИ: Сверхприбыли Газпрома полностью окупили «Северный поток – 2»
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На фоне резкого роста цен на газ Россия в 2022 году может получить за поставки в Европу рекордные 100 млрд долларов, сверхприбыли Газпрома полностью окупили проект «Северный поток – 2», пишет в статье для французского издания Echos обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi.
Автор публикации отметил, что входящие в Евросоюз страны ежедневно отправляют 200 млн долларов Газпрому, несмотря на «санкции, громкие заявления и обещания эмбарго», передает РИА «Новости».
«Благодаря резкому росту цен Россия должна получить 100 млрд долларов за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», – считает Колен.
По его мнению, Россия выиграла первый раунд «энергетической битвы», поскольку даже если Евросоюз станет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок. «Угрожая [России] эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку, а [президент РФ] Владимир Путин одерживает верх в этой ситуации», – говорится в статье. Автор также выразил мнение, что сверхприбыли Газпрома полностью окупили газопровод «Северный поток – 2».
Накануне в Кремле заявили об отсутствии надежд на запуск проекта «Северный поток – 2». В прошлую среду представитель Министерства экономики Германии заявила, что проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала спецоперации России на Украине. В начале мая Газпром решил задействовать сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России.
В среду стало известно, что ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. В понедельник стало известно, что Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций, стала больше платить за импорт российских товаров, в первую очередь за энергоносители.
В апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
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Шольц обвинил Россию в глобальном продовольственном кризисе
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Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте возложил на Россию ответственность за возможный глобальный продовольственный кризис.
Глава правительства ФРГ предупредил об опасности «серьезного продовольственного кризиса, особенно на глобальном Юге», якобы вызванного, по его словам, проведением специальной военной операции РФ на Украине, передает ТАСС.
«Говоря прямо: ответственность за это несет только Россия», – выступил с утверждением Шольц. Он также заявил, что Россия якобы блокирует торговые пути для экспорта зерна с Украины. Для противодействия этому кризису Германия в качестве председателя в Группе семи (G7) создала Альянс для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. «Этот альянс открыт для всех, кто не хочет стоять в стороне и смотреть, как беднейшие [страны] мира расплачиваются за российскую агрессию», – заявил Шольц.
В начале мая министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила об угрозе начала сильнейшего голода в мире со времен Второй мировой войны из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе, подчеркнув, что киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства, попытки России согласовать открытие гуманитарных коридоров игнорируются.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Глава МИД России подчеркнул, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.
Тогда же секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.
В начале апреля президент России Владимир Путин подчеркивал, что ситуация на мировом рынке продовольствия за последние два года осложнилась из-за ошибок в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран. Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ.
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Задержан один из главарей батальона «Айдар»
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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит ходатайство об аресте Дениса Мурыги, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании. По предварительным данным, он является заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона «Айдар».
«В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступило ходатайство старшего следователя следственного отделения УФСБ по Ростовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурыга Дениса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ча. 2 ст.208 УК РФ», – передает сообщение пресс-службы суда РИА «Новости». Заседание пройдет в закрытом режиме.
Источник в правоохранительных органах региона уточнил, что не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения «Айдара» в Лисичанске. Он также был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что нацисты из украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) оборудовали огневые позиции на территории церкви Похвалы Богоматери в Днепропетровской области.
Стал известен покупатель ресторанов McDonald's в России
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McDonald's продаст свой российский бизнес своему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом, заявили в компании.
«После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald's объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором», – приводит РИА «Новости» сообщение компании.
Уточняется, что в соответствии с этим соглашением Говор будет управлять ресторанами под новым брендом.
Говор – владелец компании «Ги» Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири: в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
Ранее источник в компании заявил, что McDonald's планирует возобновить работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню.
Также в компании сообщили, что McDonald's принял решение уйти с российского рынка и начал продажу российского бизнеса.
Напомним, McDonald's объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в России из-за российской специальной операции на Украине.
Сообщалось, что потери McDonald's Corp от временной приостановки работы российских ресторанов компании составят 50 млн долларов в месяц.
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Посол ЛНР рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке
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«Бойцы ВСУ наконец выпали из информационной «теплой ванны», которую для них создавал украинский режим. Они активно следят за тем, что происходит с пленными. И в Северодонецке очевидны панические настроения украинских военных», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее очередной из взводов ВСУ в Северодонецке отказался воевать.
«Реакция одного подразделения, конечно, кардинально не скажется на ходе спецоперации по этому направлению. Вместе с тем ситуация в подразделениях ВСУ и нацбатах, судя по нашим радиоперехватам, близка к панике», – рассказал посол ЛНР Родион Мирошник.
Дипломат также отметил, что «треугольник», в котором расположены Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, практически находится в состоянии блокады». «Трасса Артемовск – Лисичанск, по которой пытались выводить какие-то подразделения ВСУ, простреливается, так что проехать там почти невозможно. Ситуация реально сдерживается только нацбатами. Им нечего терять. И они давят на тербаты, которые не против сложить оружие. Такая ситуация не только в Северодонецке, но и в ряде других городов», – пояснил собеседник.
Вместе с тем делать какие-то прогнозы по Северодонецку пока рано. «Связь там почти отсутствует, информация выходит с запозданием. Но мы знаем, что ребята идут в том темпе, который позволяет максимально щадить жизни и минимизировать кровопролитие. Лучше потратить лишние день или два на взятие улицы или объекта, нежели совершенно бессмысленно положить ребят», – утверждает Мирошник.
Дальнейшие действия военнослужащих ВСУ будут зависеть от того, как будут развиваться события с пленными в Мариуполе, уверяет собеседник. «Азовсталь» – очень важный маркер для всех, кто уже осознал, что не хочет воевать за украинский режим. Они ловят каждое сообщение о том, в каком состоянии находятся военнопленные и как к ним относятся военные союзных войск России и ЛДНР. Украинские военные наконец выпали из информационной «теплой ванны», которую создавали для них украинские власти», – заключил дипломат.
Ранее военнослужащие одного из взводов 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и заявили об отказе выполнять боевые задачи.
«Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления сзади. Нет тяжелой техники. Ждем подкрепления уже две недели, но его нет. Нас отправляют на верную смерть. Командование отсутствует. Нет техники и уважения к людям. Мы не отказываемся защищать Украину, но в таких условиях отказываемся выполнять боевые задачи!» – говорится в сообщении.
Отметим, это не первый подобный случай. Ранее в Сеть попало видео, в котором бойцы 115-й бригады теробороны пожаловались на свое командование.
Напомним также, в среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Польша подала новый иск против Газпрома
Польская PGNiG потребовала от ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» выплаты процентов из-за переплаты суммой в 1,5 млрд долларов за поставки в 2014–2020 годах.
«31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила Газпрому запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG S.A. за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа Газпрома на обращение в арбитраж», – цитирует «Интерфакс» отчет польской госкомпании.
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что ЕС пытается заставить операторов закачать топливо в хранилища по той причине, что, когда Европа «начнет замерзать», российский газ «просто конфискуют».
До этого канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
В интервью газете «Кронен цайтунг» Нехаммер, говоря о дееспособности своего правительства, объяснил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа.
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Россия объявила в розыск командиров украинского нацбатальона «Азов»
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МВД объявило в розыск двух командиров украинского националистического батальона «Азов» Сергея Величко и Константина Немичева.
Карточки с данными Величко и Немичева появились в базе розыска министерства и связаны с уголовным делом, передает «Интерфакс».
По данным СК, Величко и Немичев причастны к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на территории Харьковской области.
Величко и Немичев привлечены в качестве обвиняемых (заочно) в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих), принимаются меры к их розыску и аресту.
Утром в четверг появилась информация о том, что пресс-офицер «Азовстальских сидельцев» капитан полка «Азов» Святослав Паламар (Калина) около девяти вечера выбрался на позицию взвода «Люгера» ДНР.
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Глава «Газпром нефти» описал масштабные последствия нефтяного эмбарго
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Эмбарго на российскую нефть повлечет за собой рост цен на энергоносители и даже может привести к отключениям электроэнергии в Европе, заявил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков в ходе марафона «Новые горизонты», организованного обществом «Знание».
«Наверное, это решение принять можно, но при этом надо понимать, что придется заплатить за это. В чем состоит эта дополнительная цена?
Прежде всего в прямой корреляции и росте цен на энергоносители на нефть и газ. С учетом того, что они и сейчас уже достаточно высокие, надо быть готовым, что она будет выше, и также надо быть готовым к тому, что возможны перебои в поставках тех же моторных топлив и какие-то отключения электроэнергии, к остановке каких-то производств», – передает его слова ТАСС.
Напомним, Евросоюз хочет снизить влияние отказа от импорта российских энергоресурсов на экономику, увеличив число сертификатов на углеродные выбросы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.
Бойцы украинской теробороны сдались в плен под Камышевахой
Бойцы украинской территориальной обороны, отправленные на передовую, сдались в плен под Камышевахой после того, как были брошены на произвол командованием.
«Сначала было 40 человек, наших старших лейтенантов, сержантов взяли в плен. Потом мы остались без командования, нас поставили сюда на точки и сказали охранять территорию. Мы окапывались, потом дожди, мы в грязи, нам ни воды, ничего не приносили, мы из болота пили воду, к нам пришла российская армия и мы сразу сдались», – рассказал добровольно сложивший оружие Иван Василенко из Полтавы.
Он рассказал, что состоял в подразделении территориальной обороны, которое должно было нести службу на блокпостах в Днепропетровской области, но было брошено к линии фронта под Попасную в Донбасс, передает РИА «Новости».
«Нас кинули просто на произвол. Взять здесь военных, здесь по-другому, намного лучше относятся к пленным. И с моей точки зрения, военные тут гораздо умнее и лучше, и сила тут. Нет смысла против них стоять», – пояснил Василенко.
Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска Донецкой народной республики.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Покупавшие украинское зерно страны попросили Россию о поставках
Многие покупавшие украинские пшеницу и кукурузу страны в поиске новых поставщиков обращаются прежде всего к России, сообщила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.
«В настоящее время многие страны-покупатели украинской пшеницы и кукурузы начинают искать новых поставщиков и прежде всего, конечно же, обращаются к России. Сегодня мы получили возможность значительно расширить географию продаж и объем поставок, то есть замещать украинское зерно на рынках крупнейших стран импортеров», – приводит выдержку из материалов РЗС РИА «Новости».
На Россию и Украину последние годы приходилось порядка 30% мировой торговли пшеницей.
Россия, последние годы стабильно занимавшая позицию мирового лидера по экспорту пшеницы, рассчитывает в 2022 году на рекордный сбор этой культуры (87 млн тонн) и достаточно высокий урожай в целом по зерну (130 млн тонн), что даст возможность частично поддержать выпадающие украинские поставки. В 2021 году РФ собрала 121,317 млн тонн зерна, в том числе 76 млн тонн пшеницы.
«Уже обратилась Эфиопия, которая 45% своих потребностей в пшенице закупала на Украине – порядка 600 тыс. тонн; 23% закрывали Штаты, мы поставляли 13%», – сказала Тюрина, также напомнив про возобновление после ввода санкций в отношении РФ закупок Саудовской Аравией (60 тыс. тонн на прошлой неделе).
По оценке Минсельхоза США, снижение производства зерновых культур на Украине в 2022-2023 сельхозгоду (начинается с 1 июля) составит порядка 38,5 млн тонн, до уровня сбора 48 млн тонн: в том числе производство пшеницы может снизиться на 11,5 млн тонн, а кукурузы (основной экспортной культуры) – на 22,6 млн. Такое снижение производства может привести к серьезному падению и объемов экспорта – сразу на 24 млн тонн, до 21 млн: экспорт украинской пшеницы оценивается сейчас в 10 млн тонн (минус 9 млн тонн по сравнению с прошлым сезоном), кукурузы – в 9 млн тонн (минус 14 млн тонн).
«Мировое производство падает, растет торговля, на этом фоне возможна тенденция роста мировых цен. Есть понятие баланса производства и потребления пшеницы, и по балансу не вижу резкого скачка цен от текущих», – сказала Тюрина.
По данным РЗС, украинскую пшеницу покупают такие крупнейшие мировые импортеры, как Египет (в среднем в год порядка 3,4 млн тонн), Индонезия (2,8 млн тонн), Турция (1,6 млн тонн), Пакистан (1,4 млн тонн), Марокко (1 млн тонн) и другие. В свою очередь украинскую кукурузу покупают, в частности, Китай (порядка 8 млн тонн в год), Испания (2,5 млн тонн), Нидерланды и Египет (по 2,2 млн тонн), Иран (1,7 млн тонн), Турция (более 1 млн тонн).
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе. В начале мая министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила об угрозе начала сильнейшего голода в мире со времен Второй мировой из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине.
В прошлый четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе, подчеркнув, что киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства, а попытки России согласовать открытие гуманитарных коридоров игнорируются.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Глава МИД России подчеркивал, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.
Тогда же секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.
В начале апреля президент России Владимир Путин подчеркивал, что ситуация на мировом рынке продовольствия за последние два года осложнилась из-за ошибок в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран. Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ. В свою очередь сенатор Алексей Пушков подсказал Западу способ избежать нехватки еды.
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В офисе Зеленского захотели дерусифицировать Харьков и Донбасс
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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк захотел искоренить понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области, сообщило издание «Страна.ua».
«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские», – приводит РИА «Новости» слова советника главы офиса президента Украины, сказанные в эфире телемарафона. Подоляк также призвал к тому, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там «не было физически».
Накануне президент США Джордж Буш в ходе разговора с «Владимиром Зеленским», роль которого исполнили российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, заявил, что миссия Украины «состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск».
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В российском оборонном ведомстве подчеркивают, что проводимая Вооруженными силами РФ спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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