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Российский флаг подняли в Чернобаевке Херсонской области
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У здания местного исполкома в поселке Чернобаевка Херсонской области подняли российский флаг.
Здесь расположен херсонский международный аэропорт. Российские силовики также сняли украинские таблички со здания местной администрации, пишет РИА «Новости».
Напомним, Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. В конце февраля киевские власти подтвердили потерю контроля над Бердянском. Сообщалось, что в Бердянске в Запорожской области начали подготовку к переходу на соцвыплаты в рублях.
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В Турции назвали Зеленского «глупым комиком» за слова о россиянах
Бывший депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр резко отреагировал на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о российских туристах в Турции.
Тайяр написал в Twitter, что Зеленский «обиделся на Турцию» из-за отдыхающих россиян. По его мнению, в ходе интервью греческому каналу президент «нес чушь», передает РИА «Новости».
«Глупый комик!», – резюмировал экс-парламентарий.
Ранее украинский лидер в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что считает недопустимым со стороны Турции принимать туристов из России. Как утверждает Зеленский, «это двойные стандарты» и «несправедливость».
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины.
При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».
Глава USAID: Путин игнорирует попытки США давить на союзников России
Вашингтон на фоне событий на Украине оказал всевозможное давление на страны, которые «сохраняют влияние» на президента России Владимира Путина, однако он игнорирует это давление, заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.
«Мы оказали всевозможное дипломатическое давление на страны, которые сохранили влияние на Путина: Турцию, Израиль, Индию, Китай. Путину все равно», – цитирует РИА «Новости» Пауэр.
При этом она не согласилась со словами журналистки о том, что США на фоне ситуации вокруг Украины не остается больше ничего, «кроме как наблюдать». Пауэр подчеркнула, что именно помощь США в сфере безопасности помогла Украине наносить ответные удары и продержаться «столько, сколько возможно».
Ранее Путин заявил, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад нашел лживое обоснование битвы против России.
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Польша передала Украине рекордное количество танков
Польша передала украинским властям 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, а также самоходные гаубицы, сообщил портал Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).
«Решение Польши передать 232 своих танка Т-72М1 означает, что Польша занимает второе место после США как государство, которое оказало наибольшую военную помощь Украине», – говорится в сообщении visegrad24, передает РИА «Новости».
Также отмечается, что помощь Польши «включала ПЗРК, РСЗО, беспилотники и самоходные гаубицы». Эти данные косвенно подтвердил глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик, продублировав на своей страничке сообщение портала.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала «Польсат» заявил, что Варшава передала 100 танков на Украину.
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Турция пригрозила России «ответом» в случае «малейшего нападения» на страну НАТО
НАТО не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но «ответит» России в случае нападения на члена альянса, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу сказал, что «позиция НАТО ясна». По его словам, Североатлантический альянс не будет вмешиваться в конфликт на Украине. «Но если будет хоть малейшее нападение на любого союзника, мы ответим надлежащим образом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sabah.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса не поддержат отправку войск на Украину. Однако Столтенберг пообещал Украине столько оружия, «сколько понадобится».
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Лавров озвучил требование к Зеленскому
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Москва не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался, но он должен отдать приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров дал интервью итальянской телекомпании Mediaset. Его спросили: «Вы хотите, чтобы Владимир Зеленский сдался? Это условие для мира?». Министр ответил, что Москва такого «не требует». «Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Он пояснил, что цель России «не включает в себя смену режима на Украине», это «американская специальность», США «этим занимаются по всему миру». Москва же стремится «обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности» России.
При этом Лавров подчеркнул, что ему «совершенно безразлично, что опровергает или не опровергает» Зеленский, поскольку у президента Украины «семь пятниц на неделе», он «в течении одного дня может поменять позицию несколько раз». «Слышал, как он сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах. Во-первых, они саботируют эти переговоры, так же, как и восемь лет минские договоренности», – отметил министр.
По его словам, Зеленский «может принести мир, если прекратит отдавать преступные приказы своим неонацистским батальонам, заставит их отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление». Лавров указал, что еще прежний президент Украины Петр Порошенко мог решить все проблемы миром, мог это сделать и Зеленский. Но Зеленский, отметил министр, предпочел публично заявлять, что никогда не будет выполнять минские соглашения.
Как отметил Лавров, в марте в Стамбуле наметились «кое-какие» контуры договоренностей, но позднее Украина изменила позицию. Сейчас Киев «пытается уже по-другому выстраивать переговоры». Украина «хочет сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми вместе, включая Россию».
Лавров сообщил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под какую-то дату, включая День Победы, «темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».
Министру также был задан вопрос, что может произойти в связи с предстоящим Днем Победы. Он указал, что «в Советском Союзе была традиция – обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое». «Концентрируем наши действия на Украине исключительно на задачах, о которых я упомянул», – сказал он, отметив, что задачи «были объявлены президентом России Владимиром Путиным – защита и обеспечение безопасности гражданского населения, отсутствие на территории Украины для них и для Российской Федерации каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениямии нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать».
Нужны ли России новые территориальные приобретения?
«Смотрел репортажи по NBC, читал американский журнал National Interest. Там начинают появляться серьезные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935–1938 годах», – сказал министр.
Он также объяснил истеричное желание Киева вывести боевиков с мариупольского завода «Азовсталь» на территорию, подконтрольную Украине, тем, что они могут подтвердить наличие наемников и, возможно, действующих офицеров западных армий.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В Конгресс внесли резолюцию о привлечении военных США в конфликт на Украине
Конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает применение американских вооруженных сил для защиты Украины «в случае применения Россией оружия массового уничтожения».
В пояснительной записке к проекту указано, что в случае одобрения данная инициатива «уполномочит президента США использовать наши силы для реагирования на сценарий, при котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины», передает РИА «Новости».
«Побеседовав с госсекретарем (Энтони) Блинкеном и выслушав его серьезную озабоченность насчет возможности применения (президентом России) Путиным химического оружия, я уверен, США продемонстрируют мировому сообществу, что не потерпят бессмысленного насилия», – отметил Кинзингер.
По его словам, резолюция направлена на возможность принятия американской администрацией «соответствующих мер, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие».
«Мы должны встать на защиту человечества – и сделать это вместе с нашими союзниками», – подчеркнул законодатель США.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отказался считать ситуацию на Украине конфликтом России и НАТО. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на риск начала Третьей мировой войны при вводе войск НАТО на Украину.
В середине апреля Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В российском МИДе подтвердили, что нота была отправлена.
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Посла России вызвали в МИД Израиля после заявления Лаврова о евреях
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Посол России в Израиле Анатолий Викторов вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В ведомстве сообщили, что после «возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова министерство иностранных дел вызвало посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии», передает РИА «Новости».
Ранее Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет», в котором заявил, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».
Министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид счел слова российского коллеги «непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой».
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий, в частности – суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса.
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Зеленский рассказал о своем отношении к нацистскому полку «Азов»
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Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о своем отношении к полку «Азов», против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела, заявил, что на Украине «почти нет» призывов к радикализму.
Зеленский заявил, что в 2014 году «добровольцы из разных уголков государства объединились, чтобы защитить Украину». Президент сказал, что благодарен «Азову» и другим «добровольцам». Он признал, что видит разницу между украинскими войсками и нацбатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на греческую корпорацию телерадиовещания ERT.
Президент отметил, что «Азов» состоит «не из добровольцев, а входит в состав национальной гвардии», сейчас это «часть вооруженных сил, и все они являются официальной армией» Украины. «Некоторые из тех, кто был добровольцем в начале войны, ушли в политику и остались там. Те, кто решил продолжить службу в вооруженных силах Украины, стали военными и входят в состав вооруженных сил Украины. Это две разные вещи», – сказал он. Зеленский заявил, что Мариуполь «защищает» не только «Азов», но и «нацгвардия, пограничники, спецназовцы, есть вооруженные силы Украины».
Украинский президент заверил, что если в стране «и есть вызовы или призывы к радикализму», то на Украине «их гораздо меньше по сравнению с другими странами мира». «Я думаю, что у нас их почти нет. Несмотря на то, что у нас война и мы могли бы это понять», – сказал он. По его словам, «в случае, если такие радикальные заявления имеют место» власти Украины «очень серьезно к ним относятся, останавливают и немедленно предпринимают такие шаги».
Напомним, Зеленский выступил по видеосвязи перед депутатами парламента Греции. Вместе с ним к депутатам обратились два этнических грека – боевики украинского националистического батальона «Азов». Вместо ожидаемого Зеленским одобрения и обещаний помощи он получил шквал критики практически от всех крупнейших политических сил Афин. Позднее сообщалось, что выступивший с Зеленским перед парламентом Греции боевик «Азова» ликвидирован.
Подозреваемых в организации диверсии в Одессе задержали на Украине
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На Украине задержали 12 человек, которые подозреваются в подготовке диверсий и протестов в годовщину трагедии 2 мая в Одессе, сообщило украинское госбюро расследований.
«Работники ГБР обнаружили и задержали 12 человек, которые обоснованно подозреваются в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. Также, по оперативной информации, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам», – приводит РИА «Новости» сообщение украинского ведомства.
Сообщается, что протесты и диверсии готовились на годовщину событий 2 мая в Одессе. У задержанных обнаружен арсенал оружия и боеприпасов.
Ранее спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в Одессе с вечера 1 мая до 5.00 3 мая будет действовать комендантский час. В предыдущие годы в годовщину событий в Одессе проходили памятные мероприятия: жители города несли к Дому профсоюзов на Куликовом поле цветы, венки и лампадки.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега напомнил о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Также в США активисты призвали изучить трагедию в Одессе для понимания Киева.
Напомним, днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана», с одной стороны, и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» – с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана».
Погибли 48 человек, шесть – в районе Греческой площади и торгового центра «Афина» (из них двое умерли в больницах), 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии, однако процесс по делу затягивается, и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто ответит за трагедию в одесском Доме профсоюзов.
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Зеленский потребовал от Турции не принимать российских туристов
Турция не должна принимать российских туристов, ей нужно «сделать выбор», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что Анкара «выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами». Однако при этом наблюдается «подготовка туристических маршрутов специально для российского туризма». «И я как президент должен сказать, что это невозможно, если мы хотим иметь дружеские отношения», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на греческое общественное телевидение ERT.
По мнению Зеленского, «нельзя так с этим справляться, это двойные стандарты». Он заявил, что «это несправедливо». «Именно поэтому я обращаю внимание Турции на такое, я считаю, что так быть не может, потому что надо сделать выбор – вы за правду или нет», – сказал он, поблагодарив народ Греции за поддержку Украины.
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины. При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».
Под Белгородом загорелся военный объект
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Пожар возник на территории одного из объектов Минобороны России в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа – произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны России», – написал Гладков в Telegram.
По словам белгородского губернатора, есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей, ранение легкое.
Отмечается, что на месте сейчас работают подразделения МЧС, заместитель губернатора региона Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев.
Днем ранее жители Белгорода слышали со стороны Украины похожие на взрывы и хлопки звуки, в областном центре обстановка спокойная.
В четверг под обстрел со стороны Украины под Белгородом попала гуманитарная колонна. В тот же день в Белгородской области как минимум дважды сработала система ПВО. Днем ранее ФСБ предотвратила в Белгородской области диверсию на объекте транспорта, были задержаны сторонники украинских националистов из числа россиян.
Кроме того, во вторник в результате обстрела села Головчино в Белгородской области вооруженными формированиями Украины повреждения получили четыре дома. Днем ранее при обстреле села Журавлевка под Белгородом пострадали два человека. Помимо этого, в понедельник от обстрелов со стороны Украины вновь пострадал поселок Нехотеевка. В прошлое воскресенье со стороны Украины обстреляли село Отрадное под Белгородом.
Напомним также, 19 апреля три человека пострадали в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины села Головчино в Белгородской области. Кроме того, 14 апреля приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, в результате были повреждены жилые дома, восемь человек пострадали.
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ВС России сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
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В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29, сообщает Минобороны России.
В сообщении ведомства в Telegram также говорится, что «высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 38 военных объектов Украины, среди них: четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Первомайское и Ильичевка».
Также уничтожены зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Червоное Запорожской области. Уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники», – говорится в сообщении.
Кроме того, «ракетными войсками за сутки поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и артиллерийская батарея на огневых позициях».
Также артиллерийскими подразделениями «поражены 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии, уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ».
«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Веселое, Борщево и Балаклея Харьковской области, Киселевка Херсонской области, Маяк Запорожской области, Докучаев, Корсунь и Ханжинково Донецкой народной республики, а также в районе города Луганска. В районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики сбиты две тактические ракеты «Точка-У» и в районе Донецкое уничтожен реактивный снаряд «Смерч», – указывается в сообщении Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2 тыс. 756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 тыс. 563 единицы специальной военной автомобильной техники.
Накануне ВС России уничтожили запасы оружия из США и ЕС под Одессой.
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С территории «Азовстали» эвакуировали больше 100 человек
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С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуирован 101 человек, в том числе женщины и дети, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщили в штабе теробороны ДНР.
В Telegram-канале штаба говорится, что «несколькими группами эвакуирован 101 человек, в том числе женщины и дети, все освобожденные гражданские лица эвакуированы в населенный пункт Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и медицинскую помощь».
Отмечается, что в рамках эвакуации силами Вооруженных сил России и ДНР был открыт гуманитарный коридор и поддерживался «режим тишины».
При этом мирные жители, пожелавшие выехать в подконтрольные Киеву районы, переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.
По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР, сообщает РИА «Новости».
Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.
Напомним, президент России Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе («Азовсталь»), но поручил заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Трамп заявил, что не допустил бы спецоперации России на Украине
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Экс-глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, будь он президентом США.
Трамп считает, что нынешний американский лидер Джо Байден «превратил Афганистан в то, о чем никто никогда не смог бы подумать». По словам Трампа, когда президент России Владимир Путин «взглянул на это, он решил: пора вводить войска» на Украину. «При мне он не сделал бы это, никогда не сделал бы», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Он заявил, что Байден в ситуации с Украиной «проявил слабость и некомпетентность». Байден менее чем за полтора года нанес США вред, который в совокупности не смогли бы причинить «пять худших президентов» страны, сказал Трамп. «Наша страна катится в ад, но мы это исправим. Я лишь надеюсь, что для этого не будет слишком поздно. Что случилось на Украине, очень опасно – это может быть опасно для всего мира. Это может обернуться новой мировой войной», – считает он. Кроме того, Трамп заявил, что руководство России проявляет «неуважение» к лидерству США своей риторикой относительно ядерного оружия.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Свидетельница рассказала о поведении фанатов в день трагедии в Доме профсоюзов
Футбольные фанаты 2 мая 2014 года, когда в Одессе случилась трагедия, должны были пройти маршем по одной улице города, но вместо этого надели бронежилеты и отправились к Дому профсоюзов, где позже погибли почти 50 человек, рассказала ставшая очевидцем событий Марина.
Одна из очевидцев рассказала, что «среди тех, кто жег, были и одесситы, среди тех, кто засветился на кадрах, был один, кто учился со мной в одной школе, но на пару лет младше, то есть было много привезенных, но были и одесситы, хотя большинство привезенных», передает РИА «Новости».
«Затеяли это на почве околофутбольной тематики», – считает она.
Женщина отметила, что футбольные фанаты под видом марша по одной из улиц Одессы начали заранее готовиться к штурму Дома профсоюзов: «Когда на Соборной площади начали выстраиваться (...), в городе был матч «Черноморца» с приезжей командой. И болельщики должны были пройти маршем по (улице) Шевченко к стадиону. Когда они начали выстраиваться, у них уже были бронежилеты и так далее. Было ясно, что все готовилось. Они были полностью экипированы для боя. Мальчики эти выстраивались очень красиво – по-военному. Так это все началось и пошло дальше».
Ранее в понедельник президент Никарагуа Даниэль Ортега напомнил о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Также в США активисты призвали изучить трагедию в Одессе для понимания Киева.
Напомним, днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана», с одной стороны, и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» – с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана».
Погибли 48 человек, шесть – в районе Греческой площади и торгового центра «Афина» (из них двое умерли в больницах), 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии, однако процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто ответит за трагедию в одесском Доме профсоюзов.
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