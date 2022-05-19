Глава «Росатома» рассказал о цели сделать Арктику привлекательной для бизнеса

Проекты и идеи, которые развивает и генерирует госкорпорация «Росатом», помогут сделать Арктику доходным и привлекательным местом для бизнеса в международном масштабе, заявил глава компании Алексей Лихачев в ходе выступления на московской площадке федерального Просветительского марафона «Новые горизонты», организованного Российским обществом «Знание».

Он подробно рассказал проектах, над которыми сейчас работают сотрудники и менеджеры «Росатома», среди них – создание реакторов четвертого поколения, расширение сферы применения ветрогенераторов, строительство плавучих АЭС, успешным примером которых стал «Академик Ломоносов», а также комплексное решение проблемы Арктики, говорится в сообщении на сайте Российского общества «Знание».

В ходе лекции Лихачев отметил огромную роль России в развитии мировой атомной энергетики. Сегодня проходит третий, завершающий день марафона, в котором принимают участие деятели науки, культуры и спорта, политики и экономисты, артисты и общественные активисты.

Он напомнил, что в 1945 году радость победы над фашизмом для всего человечества омрачила тревога: изобретение атомной бомбы создало новую угрозу миру. Алексей Лихачёв назвал атомную бомбардировку Хиросимы эмоциональным ударом по СССР и подчеркнул: Советский Союз был вынужден форсировать создание адекватного оружия. Так в 1945 году возник проектный комитет под руководством академика Курчатова – прообраз будущего министерства атомной энергетики. Создавая атомное оружие, Курчатов предложил сосредоточить усилия ученых на применении атома в мирных целях – для производства энергии.

«Мы вторыми создали атомное оружие, но первыми в мире создали АЭС – это была совсем небольшая станция в Обнинске, но она позволила отработать все компетенции, связанные с производством атомной электроэнергии. Кроме того, мы первыми построили атомную подводную лодку, атомный ледокол – и этого никто не оспорит», – подчеркнул Лихачев.

Гендиректор «Росатома» рассказал, что советская атомная промышленность создавалась даже не с нуля, по его выражению, а с минуса – с учетом того, что страна только что пережила разрушительную войну, и продолжала восстановление в гораздо худших условиях, чем при нынешних объявленных санкциях Запада. Однако советский атом и советский космос стали бесспорными сферами лидерства СССР.

«Атомная отрасль всегда была одним из драйверов экономического роста страны. Мы гордимся нашим вчерашним днем, лидируем в сегодняшнем и понимаем свои заделы на будущее в развитии атомной энергетики», – заключил Лихачев.