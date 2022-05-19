Байден заявил, что Финляндия и Швеция отвечают всем критериям НАТО

СМИ: Турцию могут исключить из НАТО

Турцию могут исключить из НАТО из-за заявлений властей страны об отказе одобрить членство Финляндии и Швеции в альянсе, заявил в одном из материалов CNN обозреватель Дэвид Андельман.

«Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО, особенно после того, как три года назад Эрдоган купил у России российские системы ПВО С-400», – передает слова журналиста Lenta.ru со ссылкой на статью.

Отмечается, что такое решение может ослабить альянс, так как армия Турции – вторая по мощности после США в НАТО, а также страна «контролирует стратегический Босфор и имеет доступ к Черному морю».

Эксперт назвал Эрдогана «полезным другом» для российского президента Владимира Путина. Он отметил, что российский лидер имеет достаточно союзников по всему миру, чтобы не дать западным альянсам испортить его планы.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары пока нет положительного мнения о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Он отметил, что «следит за процессом» возможного присоединения двух нейтральных Скандинавских стран к альянсу. Эрдоган считает, что некоторые европейские государства (он указал на Швецию и Нидерланды) стали «гостевыми домами» для террористических организаций, которые уже «гнездятся» в парламентах, отмечает информагентство Anadolu. Речь шла о запрещенных в Турции структурах – Рабочей партии Курдистана и леворадикальной группе «Революционная народно-освободительная партия – Фронт».

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