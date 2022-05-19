Кремль высказался о «возрождении пионерии»

Никто не планирует возрождать в России пионерию, сейчас в стране создается неформальное общественное движение школьников и молодых людей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В последние дни очень много было вопросов и ко мне, и к моим коллегам о возрождении так называемой новой пионерии и так далее. Нет, никто никакие пионерии, никто никакие организации возрождать не собирается», – передает ТАСС слова Пескова, прокомментировавшего внесение в Думу законопроекта о российском движении детей и молодежи «Большая перемена».

Он подчеркнул, что депутатская инициатива «связана именно с движением». «Это движение, причем движение не только школьников, а более широкого контекста, более широких возрастных рамок: это и школьники, и уже молодые люди», – добавил представитель Кремля.

Группа депутатов и сенаторов в четверг внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена».