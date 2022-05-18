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Ходаковский: Еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали»
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Еще 785 украинских военных сдались в плен, выйдя сегодня из «Азовстали», сообщил командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
«Смотрю на это дело... вчера шестьсот, сегодня почти восемьсот только на нашем участке... И всё это боеспособные... Готов нашим мужикам в ноги поклониться – их реально больше нас и было, и остается», – написал он в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Зеленский признал сдачу в плен боевиков с «Азовстали»
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сдачу в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) на «Азовстали» в Мариуполе.
Зеленский заявил, что «герои нужны Украине живыми». «Благодаря действиям украинских военных – вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят», – приводит его слова «Московский комсомолец».
Новое видеообращение Зеленский записал на час с лишним позже обычного. Его комментарий по ситуации вокруг «Азовстали» уложился в минуту, после чего украинский президент перешел к другим темам.
Как пишет издание, с «Азовстали» вышли и сдались в плен 264 боевика, среди них – 53 раненых, которых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. Остальные были отправлены в сторону Еленовки, утром им предстоят допросы. По данным Первого канала, на «Азовстали» заблокированы еще 2227 человек. Во вторник сдача в плен продолжится.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках.
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Эксперты: Судьба сдавшегося гарнизона Мариуполя будет перед глазами каждого солдата ВСУ
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Авторы проекта «Ватфор» сравнили «судьбу гарнизона Мариуполя» с «армией Паулюса» в Сталинградском котле.
«Как говорил Штирлиц, запоминается последнее слово. Поэтому неважно, сколько они там героично тримали оборону, а важно, что в итоге они сдались. В Сталинграде Шестая армия Паулюса тоже продержалась два с половиной месяца, но помнят ее не за это», – говорится в сообщении в Telegram.
Авторы проекта «Ватфор» указывают, что «о судьбе 6А, которую обещали спасти и которую в итоге бросили умирать, помнил каждый немецкий солдат». Отмечается, что «до Сталинграда немцы спокойно оставались в окружении», так как были уверены, что их «будут снабжать» и «деблокируют». Однако «после Сталинграда отступали целыми фронтами, а порой и бежали либо, будучи окруженными, быстро сдавались».
«Будут ли новые котлы на донецком фронте, мы еще увидим – но если будут, судьба гарнизона Мариуполя будет стоять перед глазами каждого украинского солдата», – сказано в сообщении. Подчеркивается, что «важно показать, что в плену украинским солдатам будет лучше, чем в обороне». Как заявляют автора проекта, «в окопах новости разлетаются моментально, и если российских турбопатриотов будут бесить кадры азовцев в госпитале, на лечении, живых и даже накормленных – то просто помните, все это показывают не для вас».
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках.
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Пленных «азовцев» вывозят на автобусах с буквой Z
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Сдавшихся в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) вывозят с «Азовстали» в Мариуполе на автобусах с буквой Z, следует из видео в Сети.
Авторы проекта «Ватфор» в Telegram приводят один из комментариев к новостям: «Но вообще, один провоз азовцев в автобусах с буквой Z гигантской, который сейчас даже Reuters показывает, означает огромную победу в информационной войне».
Как передает Reuters со ссылкой на очевидцев, пять автобусов прибыли в Новоазовск поздно вечером в понедельник. Замглавы минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что с «Азовстали» вывели 264 украинских военных.
Всего, по данным Reuters, было около десятка автобусов, пишет «Украинская правда».
Corriere della Sera опубликовала видеозапись того, как автобусы в сопровождении российской военной техники отъезжают от завода.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал сдачу в плен боевиков с «Азовстали». В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Позднее стало известно, что с «Азовстали» вышли и сдались в плен 264 боевика, среди них – 53 раненых, которых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. Остальные были отправлены в сторону Еленовки, утром им предстоят допросы. Как сообщают СМИ, во вторник сдача в плен продолжится.
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Посол ЛНР рассказал о формировании «Северодонецкого котла»
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«Ситуация в Северодонецке сложная. Идут внутригородские бои, а также военные действия на подступах к городу с северной, восточной и южной сторон», – рассказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в республике предсказали окружение ВСУ в Северодонецке и Лисичанске.
«По нашим данным, в городе сейчас остались только батальоны территориальной обороны и некоторые националистические батальоны. И у них есть свои разночтения по вопросу, что делать дальше: оставлять город или нет», – отметил дипломат.
«Бои идут жесткие, за каждую улицу. При этом все прекрасно понимают, что в ближайшее время Северодонецк и Лисичанск могут быть отрезаны от основной группировки ВСУ, которая расположена в районе Славянска и Краматорска», – подчеркнул собеседник.
«Была прорвана линия обороны противника в районе Попасной, есть движение союзнических сил со стороны Изюма. Как только будут перерезаны основные артерии, Северодонецк и Лисичанск будут закупорены», – рассказал Мирошник. «Складывающаяся ситуация оказывает и серьезное морально-психологическое давление на вооруженные формирования противника, находящиеся внутри котла», – добавил он.
«Подразделения ВСУ и нацбатов видят ситуацию в Мариуполе. Они также видят, что и здесь котел готов закрыться. Поэтому есть попытки сложить оружие, что категорически не устраивает официальный Киев», – заметил посол.
«Нам также известно о закрытых распоряжениях, наделяющих особыми полномочиями командиров ВСУ. Они могут наказывать и расстреливать всех, кто намерен сдаться», – заключил он.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что последние контролируемые Украиной города Луганской народной республики Северодонецк и Лисичанск скоро будут окружены.
В то же время в районе Рубежного (ЛНР) нашли доказательства присутствия инструкторов из США и Польши. Как рассказал представитель народной милиции республики Иван Филипоненко, «при обследовании позиций ВСУ в районе завода по производству взрывчатых веществ «Заря» в Рубежном были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши, которые руководили операцией по обороне Рубежного и завода».
Филипоненко также отметил, что показания пленных солдат территориальной обороны ВСУ свидетельствуют о беспринципности и трусости инструкторов из стран НАТО, которые не считают за людей ни своих подопечных из числа украинских военных, ни мирных жителей Донбасса. «Они первыми покидают позиции, оставляя неподготовленных солдат на неминуемую гибель ради сохранения собственных жизней», – передает ТАСС слова официального представителя народной милиции ЛНР.
В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после стремительного наступления российской армии оборона завода «Заря» в Рубежном потерпела поражение, он перешел под контроль бойцов спецподразделений «Ахмат» и военнослужащих ЛНР.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В ДНР высмеяли заявление Зеленского о спасении жизней «героев» на «Азовстали»
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«В общей сложности там остаются от полутора до двух тысяч «азовцев». Сложно сказать, сколько из них решат остаться. Но это будут самые отмороженные личности», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий парламентарий Владислав Бердичевский. Ранее Владимир Зеленский признал сдачу в плен боевиков с «Азовстали», назвав ее «спецоперацией».
«Слова Зеленского – это пиар-акция. С таким же успехом Геббельс мог рассказать немцам про эвакуацию армии Паулюса под Сталинградом. Но украинским властям и их западным коллегам чрезвычайно важно поддерживать миф о «героизме» боевиков», – иронично заметил депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Всего же, по нашим оценкам, на «Азовстали» остаются от полутора до двух тысяч боевиков. Все ли из них решат выйти, пока неизвестно. Но останутся, наверняка, лишь самые отмороженные. Мы, в свою очередь, готовы принять всех, кто согласится сдаться в плен. Затем они, естественно, будут подвергнуты проверке», – уточнил собеседник.
При этом парламентарий усомнился в том, что сдача в плен «азовцев» станет сигналом для других украинских боевиков сложить оружие. «Украинская пропаганда работает настолько эффективно, что информационная работа с нашей стороны, к сожалению, даже рядом не стояла. Сдаться в плен могут лишь те бойцы, которые имеют альтернативные источники информации», – заключил Бердичевский.
Ранее стало известно о том, что 256 украинских боевиков сдались в плен в мариупольском заводе «Азовсталь». Об этом во вторник сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР. «Среди пленных число раненых составляет 51 человек», – сказано в сообщении. Уточняется, что раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Как сообщают источники, большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. Остальные были отправлены в сторону Еленовки, утром им предстоят допросы. По данным Первого канала, на «Азовстали» заблокированы еще 2227 человек. Также известно, что пленных «азовцев» вывозят на автобусах с буквой Z.
При этом президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сдачу в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), заявил о том, что «герои нужны Украине живыми». «Благодаря действиям украинских военных – вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного Комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят», – отметил он.
В свою очередь командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский назвал комментарий «азовцев» относительно пленения украинских боевиков «поэтичным».
«Как поэтично можно назвать банальную сдачу в плен: «Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на «Азовстали», сохранить жизнь личного состава. Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины», – цитирует украинские заявления Ходаковский в своем Telegram-канале.
«Иными словами, мы поставили противника в такое положение, что перспектива у него только одна: или смерть, или белый флаг. Судя по всему, выбор пал на второе, осталось только красиво это все обставить, чтобы подать обществу не в виде поражения, а в виде победы», – отметил он.
Вместе с тем, по его словам, реальность иная. «Несмотря на трудности и недоработки начала операции – в честном и упорном бою мы победили противника, имевшего все преимущества: и численный состав, не уступавший нашему, и условия войны, где они в обороне, а мы в наступлении, и город, который должен был стать для нас «вторым Грозным»... Это еще не победа в войне, но это положительный пример, который имеет немалое значение», – заключил командир бригады «Восток».
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Напомним, Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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ДНР: На «Азовстали» сдались в плен 256 украинских боевиков
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На мариупольском заводе «Азовсталь» сдались в плен 256 украинских боевиков, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
«В общей сложности с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков. Среди пленных число раненых составляет 51 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь», – передает Донецкое агентство новостей сообщение штаба.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».
Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Первые строители из РФ приступили к восстановлению Донецка и Луганска
Первые строители из России приступили к восстановлению Донецка и Луганска, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Крым-24».
«Сейчас работают в Донецке и Луганске не просто специалисты по оценке, а уже строители заехали. В Луганск зашло 283 единицы техники, зашло буквально позавчера, уже заехала первая тысяча строителей», – передает его слова ТАСС.
Вице-премьер добавил, что также мобилизуются все ресурсы, которые возможно задействовать внутри республик.
Ранее он заявил, что Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить.
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ДНР: Жители освобожденных территорий запуганы националистами
Жители освобожденных территорий Донецкой народной республики запуганы украинскими националистами, заявил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
«Люди на освобожденных территориях напуганы, они уже не одну неделю, не один месяц находятся в стрессе ввиду того, что военнослужащие Украины (это и нацисты, и военнослужащие регулярных частей ВСУ) еще до начала операции занимались и грабежами, и запугиванием населения, и вели себя достаточно бесцеремонно», – сказал он РИА «Новости».
По словам Гагина, жители этих районов рассказывали, что перед уходом украинские военные «просто грабили их как только возможно, то есть у них не осталось ничего, и в связи с этим они испытывают, конечно, дефицит и продуктов, и медикаментов».
Накануне силы ДНР заявили об освобождении еще двух сел от украинских оккупантов.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Кадыров: Спецоперация на Украине выполняется на 100%
Спецоперация на Украине идет по плану, выполняется на 100%, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».
«Ситуация спокойная, мы идем по плану, как поставил нам президент задачу, мы выполняем на 100%. В начале были ошибки..., но теперь мы 100% идем по плану и освободим Украину от этих шайтанов», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее в Минобороны России опубликовали новые данные о ходе спецоперации на Украине. Так, в Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен. По данным МО РФ, ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-мм гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В Общественной палате указали на русофобскую истерию в ОБСЕ
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«Изначально мне выдали аккредитацию, но когда узнали темы докладов, ее аннулировали. Они разделили добро на «правильное» и «неправильное», – заявила газете ВЗГЛЯД член российской делегации в ОБСЕ Наталья Москвитина. Ранее организаторы отказали Общественной палате РФ в участии в совещании на площадке ОБСЕ.
«Я занимаюсь темой беженцев, общаюсь с ними лично, пытаюсь помочь. И как только стало известно, что в Австрии пройдет заседание ОБСЕ, я решила подготовить два доклада и выступить с ними. В установленные сроки была подана заявка, пришла аккредитация. Затем я отправила темы выступлений: «Русофобия к русским детям в Европе» и «Дискриминация христианских СМИ». Спустя несколько часов мне пришло аннулирование аккредитации», – рассказала президент Благотворительного фонда «Женщины за жизнь», член Общественной палаты Российской Федерации Наталья Москвитина.
По словам собеседницы, если до этого представители организации вели с ней активную переписку, то отказ был совершенно обезличенным. «Никакого объяснения не последовало. Мне просто прислали некое Положение ОБСЕ без указания конкретного пункта, который я якобы нарушила. Единственное, что сообщили – это связано со сложными взаимоотношениями между Россией и Украиной», – пояснила Москвитина.
«Фактически они отстранили представителя гражданского общества, не пожелав услышать правду. Я расцениваю это как новый виток антироссийской истерии. Возможно, это наказание за волонтерский проект, которые есть при Общественной палате и к которому я имею непосредственное отношение», – предположила собеседница.
По словам Москвитиной, доклады все же будут опубликованы, но не в рамках ОБСЕ. «Теперь я намерена выложить оба своих выступления на русском и английском языках в Интернет. Мне важно, чтобы люди узнали настоящую правду, а не опирались только на ту информацию, которую распространяет Запад», – заключила Москвитина.
Ранее решением польского Председательства ОБСЕ делегации Общественной палаты России было отказано в участии во втором Дополнительном совещании в области человеческого измерения на тему «Функционирование демократических институтов в период кризиса», сообщили в ОП.
Общественная палата проинформировала в своем Telegram-канале, что мероприятие должно было состояться в Вене 16-17 мая, в повестку дня встречи были заявлены темы свободы собраний и СМИ, обсуждение роли национальных и местных институтов. В заявлении указывается, что члены Общественной палаты регулярно участвуют в аналогичных совещаниях ОБСЕ.
«Представители ОП РФ планировали поделиться с зарубежными коллегами опытом российских НПО в сфере местного самоуправления, свободы слова и мирных собраний, рассказать о лучших практиках развития демократических институтов в нашей стране. Однако к разговору о демократии россиян предпочли не допустить», – говорится в сообщении.
Отмечается, что все заявки на аккредитацию были поданы в полном соответствии с требованиями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и все члены российской делегации от Общественной палаты получили официальное подтверждение от организаторов о своем участии.
«Однако накануне мероприятия без объяснения причин организаторами было принято решение об отмене регистрации российских общественников и отказе в допуске их на совещание с отсылкой на некое решение польского Действующего Председательства ОБСЕ (в текущем году Польша является Действующим председателем Организации). Особо цинично, что информация с отказом в аккредитации была направлена в момент, когда российские представители уже вылетели в Вену», – продолжается в сообщении.
В ОП рассказали, что запросы членов делегации ОП РФ в БДИПЧ ОБСЕ с просьбой объяснить причину отмены регистрации, а также предоставить копию вышеупомянутого решения польского Действующего Председательства ОБСЕ были проигнорированы.
«Расцениваем данный шаг как попытку откровенной политизации участия российских НКО в гуманитарных мероприятиях ОБСЕ и откровенный антироссийский демарш с целью не дать представителям российского гражданского общества выступить на международной площадке и озвучить правдивую информацию о работе демократических институтов в нашей стране», – говорится в сообщении.
Напомним, в середине апреля глава СПЧ Валерий Фадеев заявил о «глубоко запрятанном» расизме на Западе, который распространяется на всех русскоязычных и свойственен не только обывателю, но и политикам, общественным институтам.
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Донецкий депутат рассказал о восстановлении электро- и водоснабжения в Мариуполе
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«Город преображается, постепенно появляются приметы обычной жизни. Идет подача воды, налаживается электроснабжение, врачи оказывают помощь, восстанавливается торговля», – сказал газете ВЗГЛЯД донецкий парламентарий Владислав Бердичевский, комментируя ситуацию в освобожденном Мариуполе.
«Возобновилось оказание плановой медицинской помощи. Порядка десяти специалистов разного профиля начали принимать пациентов в уцелевшей городской больнице №2. Заработал городской продовольственный рынок. Думаю, в ближайшее время вновь откроются супермаркеты в зданиях, которые не сильно повреждены», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
Главное, что в городе быстро восстанавливается подача воды, отметил собеседник. «Решение облегчается тем, что существует канал от Старокрымского водохранилища до Мариуполя. Он не сильно поврежден, поэтому его оперативно восстановили. Часть городских водопроводов повреждена, но их в ближайшее время должны исправить. Водоснабжение в Мариуполе будет», – сообщил Бердичевский.
«С электричеством сложнее, поскольку все линии электропередач шли со стороны Украины, – констатировал парламентарий. – Пока до конца не ясно, как именно будет происходить подключение всех кварталов, но наши две электростанции в ДНР позволяют запитать такой крупный город, как Мариуполь. И поскольку заводы там сейчас не работают, для жилых домов этих мощностей будет достаточно».
Одна из основных и самых острых проблем на сегодня – это отсутствие у людей денег и возможности их заработать, отметил Бердичевский. «Силами местных властей мы потихоньку эту проблему решаем. Сейчас у нас набираются бригады для расчистки города. По нашим меркам там платят нормальную зарплату, поэтому люди стремятся устроиться», – рассказал парламентарий.
В целом, по мнению собеседника, город медленно, но верно меняется к лучшему. Мариуполь сейчас неузнаваем в сравнении с тем, что было, когда его только освободили, подчеркнул Бердичевский. «Расчищаются улицы, вывозится мусор, МЧС России помогает нам в разборе зданий, которые уже нельзя восстановить», – сообщил донецкий депутат.
«Сроки полноценного возвращения к мирной жизни пока, конечно, сложно назвать. Ежедневно на заседании оперативного штаба решаются самые острые проблемы, что-то оперативно устраняется, что-то требует серьезной проработки», – добавил собеседник.
Жители Мариуполя рассказали о том, что в городе возобновили подачу электричества и восстанавливают водоснабжение, которые были нарушены с середины марта. «Воду дали до дома, а дома еще нет. Вы знаете, мы как будто ожили. У нас же электроплиты, готовить не на чем... Спасибо, конечно, огромное, все очень довольные светом», – передает РИА «Новости» слова местной жительницы.
Ранее в городе начала работу главная торговая площадка: запущена та часть центрального рынка, где торговали продуктами, также здесь можно приобрести хозяйственные товары. В пятницу замглавы администрации Мариуполя по ЖКХ и благоустройству Дмитрий Хаджинов заявил, что к системам энергоснабжения будут подключены сразу десять многоэтажек 20-го микрорайона.
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Силы ДНР заявили об освобождении двух сел от украинских оккупантов
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Вооруженные силы России совместно с военнослужащими Донецкой народной республики (ДНР) освободили от украинских националистов два населенных пункта – поселок Дробышево и село Новоселовка Вторая.
«Военнослужащие Донецкой народной республики совместно с Вооруженными силами Российской Федерации продолжают освобождать от украинских оккупантов населенные пункты нашей Республики. Так, освобожден очередной населенный пункт Дробышево», – передает «Донецкое агентство новостей» сообщение Народной милиции ДНР.
В штабе территориальной обороны ДНР сообщили об установлении полного контроля над 185 населенными пунктами, включая Новоселовку Вторую.
Дробышево – поселок городского типа Лиманского района, основан в конце XVII века. В двух километрах юго-западнее окраины поселка находится ландшафтный заказник Подпесочное. Также у поселка находится железнодорожная станция Форпостная на линии Харьков – Святогорск – Красный Лиман.
Село Новоселовка Вторая находится на расстоянии в четырех километрах от северных окраин Авдеевки.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Крым предложил помощь регионам юга Украины в интеграции с Россией
Крым готов оказать помощь регионам юга Украины, если они примут решения о политической интеграции с Россией, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
«Мы готовы оказать помощь регионам юга Украины, если те примут решения о политической интеграции и станут на путь воссоединения с Россией, тем более, что это исторически русские земли. Мы прошли этот путь и готовы делиться опытом формирования новой законодательной базы. Будущее освобожденных регионов должны определить сами жители, и оно уже, уверен, не будет связано с Украиной», – передает РИА «Новости» его слова.
Фикс добавил, что освобожденные регионы Украины уже начали экономическую интеграцию с регионами России. Так, на сегодняшний день восстанавливаются и развиваются активные торговые связи с Крымом.
«Идет гуманитарная интеграция. Мы также поможем освобожденным регионам с учебниками для школ, с переходом образовательной и медицинской системы на российские стандарты», – подчеркнул он.
Ранее власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.
В Херсонской области пообещали стремиться максимально интегрировать регион в состав России. В тот же день глава Херсонской области рассказал о планах выстроить систему управления регионом по модели России.
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Группа российских журналистов попала под обстрел в Донбассе
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что он, оператор пресс-службы ведомства, а также группа российских журналистов попали под обстрел в освобожденной от украинских сил Новозвановке.
По словам Филипоненко, под «минометный огонь украинских силовиков» попали «съемочная группа пресс-службы управления Народной милиции ЛНР, корреспондент ВГТРК Николай Долгачев и корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин». Филипоненко сообщил, что «никто не пострадал», хотя один из осколков застрял в бронежилете сопровождавшего съемочные группы бойца, передает РИА «Новости».
Напомним, Филипоненко также сообщил об освобождении населенного пункта Новозвановка к югу от Попасной. На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики при поддержке подразделении Вооруженных сил России завершили зачистку от националистов населенного пункта Попасная и прорвали эшелонированную оборону Украины.
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Украинские войска обстреляли Донецк из «Градов»
Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку свыше 20 ракет из БМ-21 «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В сообщении говорится, что был зафиксирован обстрел по направлению «населенный пункт Невельское – город Донецк: выпущено 20 ракет», передает РИА «Новости».
Напомним, украинские войска утром во вторник обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Пантелеймоновка снарядами калибром 122 миллиметра.
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