Эксперт: Центральной Азии не стоит бояться санкций Запада за сотрудничество с Россией

Государствам Центральной Азии не стоит опасаться ограничений со стороны Запада за развитие сотрудничества с Россией, заявил в среду старший научный сотрудник сектора Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин, выступая на II Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Санкций бояться не надо – больнее чем нам, вам не будет. Во-вторых, это иллюзия, что санкции могут нанести урон стратегическим интересам Центральной Азии, обрубят возможности ее развития», – передает его слова ТАСС.

Эксперт отметил, что Центральной Азии на фоне кризиса вокруг Украины сложнее сохранять многовекторную политику, он подчеркнул, что Запад не является равнозначным вектором внешней политики для региона наравне с Россией и Китаем.

Он заявил, что отказ от западных инвестиций не приведет и к кардинальным изменениям социально-экономический ситуации в странах.

По словам Притчина, Запад в Казахстане инвестировал преимущественно в нефтегазовый сектор.

«Нефтяные компании не уйдут, все проекты уже работают, единственное месторождение Кашаган [в Казахстане] не вышло на полную проектную мощность, но оттуда никто не уйдет, туда вложены слишком большие капиталовложения», – указал он.

Ранее губернатор Омской области провел встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе встречи обсуждалась кооперация казахстанских регионов и российской области.