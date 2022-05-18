Кремль заявил о полном нежелании Киева продолжать переговоры

Стало известно о разработке в России боевых лазеров большой мощности

Боевой лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в российские Вооруженные силы, он может выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тыс. километров. Однако в России разработали и практически серийно производят лазерные системы, которые имеют на порядок большие мощности, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Поделюсь с вами: комплекс «Пересвет», о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тыс. километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения», – передает РИА «Новости» заявление Борисова в ходе выступления на форуме «Знание».

По его словам, в ближайшее десятилетие в войска поступят новые образцы вооружений на «новых физических принципах» – лазерное, электромагнитное широкополосное оружие.

«Разработали и практически серийно производят лазерные системы, которые на порядок имеют мощности большие, которые уже позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств», – сказал Борисов.

«Было продемонстрировано на дальности пять километров, в течение пяти секунд беспилотное средство было просто напросто сожжено и прекратило свое существование», – добавил вице-премьер.

Оружием на новых физических принципах называют оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).

Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах ОНФП используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.

По словам Борисова, комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начинают поступать в российские войска.

«Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещают функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, это комплексы С-500», – сказал Борисов.

В декабре 2019 года «Пересвет» начал боевое дежурство в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Об этом комплексе в марте 2019 года рассказал президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что лазерный комплекс «Пересвет» разработан усилиями ученых из Сарова (Нижегородская область), работавшими под «постоянным вниманием» Минобороны.

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