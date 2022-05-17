Лавров сказал, кто управляет Киевом на переговорах с Россией

Москва обладает информацией о том, что украинской стороной на переговорах с Россией управляют Вашингтон и Лондон, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«У нас есть по разным каналам поступающая информация о том, что «ведут» украинских переговорщиков и регулируют их свободу маневра Вашингтон и Лондон особенно, причем, возможно, даже непосредственно имея представителей на украинской территории», – приводит его слова ТАСС. Заявление прозвучало во вторник в ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

Ранее во вторник замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что переговоры между российской и украинской делегациями не ведутся, Киев фактически вышел из переговорного процесса.

Лавров напомнил, что ранее Вашингтон, Лондон, Брюссель «объявили своей целью нанесение поражения России» и отметил, что «оставляет это на их совести». «Все факты мы ежедневно предоставляем через наше Министерство обороны. Но они хотят конфликт затянуть, чем дольше, тем, как им кажется, больший урон они нанесут российским военнослужащим, самой России, [попытаются] измотать, утомить», – добавил министр.

«Что бы они (Украина – прим. ВЗГЛЯД) ни ощущали в отношении себя, конечно же, они не являются самостоятельными», – заключил глава МИД.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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