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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему цены на рис в Японии связали с русскими

    Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    28 июля 2025, 08:20 • Новости дня

    Взрывы раздались в Хмельницкой области на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Хмельницкой области зафиксированы взрывы, совпавшие с объявлением воздушной тревоги по всей стране.

    Взрывы прозвучали на территории Хмельницкой области на Украине в период воздушной тревоги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинского телеканала «Общественное».

    В Telegram-канале «Общественного» отмечается: «В Хмельницкой области слышны взрывы». Уточняется, что на момент происшествия воздушная тревога действует на всей территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области на Украине прозвучала воздушная тревога. В пяти областях на Украине объявили воздушную тревогу. В Полтаве и Полтавской области на Украине произошли взрывы.

    26 июля 2025, 19:32 • Новости дня
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    @ Maciek Musialek/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Добрянка Винницкой области Украины местные жители отказались принимать семью, эвакуированную из Красноармейска (Покровска) вместе с 11 собаками и 34 котами.

    Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что жители села Добрянка в Винницкой области отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью, поскольку те прибыли с 11 собаками и 34 котами, передает РИА «Новости».

    Местные жители не позволили переселенцам заселиться в предложенное жилье, несмотря на отсутствие официальных причин для отказа.

    Семью эвакуировали из Красноармейска (Покровска) на территории ДНР, подконтрольной ВСУ, при содействии волонтеров. Вместе с людьми волонтеры вывезли их домашних животных и других брошенных собак и кошек.

    По информации украинских журналистов, подобные случаи нежелания принимать эвакуированных не единичны, несмотря на призывы властей помогать переселенцам.

    Ранее глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отмечал, что после эвакуации некоторые мирные жители возвращаются обратно в прифронтовые города, в том числе Красноармейск.

    Военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин заявил, что украинское командование эвакуировало офицеров из Красноармейска на фоне боев у города.

    Военкор Алексей Гавриш сообщил о начале уличных боев в Красноармейске.

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    25 июля 2025, 23:58 • Новости дня
    Киев выдал Москве сбежавшего из России для вступления в ВСУ жителя Чебоксар
    Киев выдал Москве сбежавшего из России для вступления в ВСУ жителя Чебоксар
    @ с личной страницы vk.com

    Tекст: Антон Антонов

    Алексей Герасимов (внесен в список террористов в России) из Чебоксар, который сбежал на Украину, чтобы вступить в ВСУ и участвовать в боях против российских войск, был выдан Киевом российской стороне в рамках обмена пленными, сообщают информационные агентства.

    21-летний студент добровольно пересек границу, чтобы вступить в ВСУ. При этом он отказался участвовать в боевых действиях до заключения контракта с ВСУ. В результате он девять месяцев находился в миграционном лагере, а затем украинский суд постановил выдворить его из страны, передает ИА «Регнум».

    В мае 2025 года Киев включил его в список из 120 гражданских, возвращенных России в рамках обмена пленными. Сейчас он находится в следственном изоляторе, его внесли в перечень террористов.

    Мужчина, долгое время общавшийся с россиянином, рассказал, что тот верил в общение с «духом дерева». А отец россиянина в разговоре с журналистами пригрозил «черной магией»: «Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия и Украина провели первую передачу пленных в рамках обмена «1000 на 1000». В результате обмена в Россию были возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц. Российская сторона также передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    25 июля 2025, 12:15 • Новости дня
    ВС России за неделю уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot
    ВС России за неделю уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшую неделю уничтожены четыре пусковые установки американского ЗРК Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны.

    С 19 по 25 июля ВС России нанесли десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных БПЛА, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по территориальным центрам комплектования ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России нанесли поражение цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ. ВС России также поразили групповым ударом энергообъекты на Украине.

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    27 июля 2025, 11:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успехах российских войск на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения России продвинулись на нескольких направлениях, уничтожив склады боеприпасов и нанеся значительные потери украинским формированиям в Донбассе и Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям трех механизированных, одной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Дробышево, Карповки и Шандриголово в Донецкой народной республике и Купянска в Харьковской области, сообщает Telegram-канал МО. Потери противника составили более 225 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

    В районе ответственности группировки войск «Север» российские подразделения улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике двух механизированных, одной десантно-штурмовой бригады и двух штурмовых полков ВСУ в Сумской области – в районах Алексеевки, Андреевки, Кондратовки и Могрицы. На Харьковском направлении были поражены подразделения мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гатище, Меловое и Чугуновка.

    ВСУ на этом направлении потеряли свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и восемь артиллерийских орудий, в том числе западного производства. Также уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике сразу пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Закотное, Клебан-Бык, Константиновка, Кривая Лука и Северск в Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий.

    В зоне ответственности группировки «Центр» отмечается улучшение тактического положения. Было нанесено поражение формированиям механизированной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой и пехотной бригад ВСУ, а также двум бригадам морской пехоты и бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Гродовка, Димитров, Красноармейск, Розы Люксембург и Сухой Яр в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские силы начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

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    25 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    Россия обвинила Киев в попытке «спасти шкуру Зеленского» ценой будущего Украины
    Россия обвинила Киев в попытке «спасти шкуру Зеленского» ценой будущего Украины
    @ Gregorio Borgia/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим пытается «спасти шкуру» своего лидера Владимира Зеленского и ради этого готов пожертвовать Украиной, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру (Владимира) Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос». – приводит слова Полянского РИА «Новости».

    Он заявил, что данный вопрос планируется обсудить на заседании Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия запросила проведение 31 июля заседания Совета Безопасности ООН по вопросу попыток срыва российско-украинских переговоров в Стамбуле. В миссии Пакистана при ООН, которая председательствует в Совбезе в июле, подтвердили назначение заседания на 31 июля, оно начнется в 17.00 мск (10.00 по времени Нью-Йорка).

    В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.

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    26 июля 2025, 21:34 • Новости дня
    В США заявили о риске обрушения фронта при освобождении Красноармейска ВС России

    Подполковник Дэвис заявил о риске обрушения фронта при освобождении Красноармейска

    Tекст: Вера Басилая

    Весь восточный фронт Украины может рухнуть, если российские войска освободят Красноармейск, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

    По словам Дэвиса, риск обрушения восточного фронта на Украине весьма велик. Это произойдет, если «падет» Красноармейск, передает РИА «Новости».

    Эксперт заявил, что положение украинских войск в ближайшее время станет «более шатким», и армия Украины приблизится к грани, за которой потеряет возможность оказывать сопротивление российским силам.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ситуация для вооруженных сил Украины на участке фронта возле Красноармейска остается наиболее напряженной.

    Большинство командиров ВСУ уже покинули Красноармейск.

    Военкор Алексей Гавриш сообщил о начале уличных боев в Красноармейске.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления.

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    25 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Военкор Гавриш рассказал о начале боев в Красноармейске

    Военкор Гавриш сообщил о боях в городской застройке Красноармейска

    Военкор Гавриш рассказал о начале боев в Красноармейске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные вошли в Красноармейск (Покровск), где уже начались ожесточенные бои в городской застройке, сообщил военкор Алексей Гавриш в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    Российские войска продолжают активное наступление на Красноармейск (Покровск) в ДНР, сообщил военкор Алексей Гавриш в эфире программы «60 минут», передает «Россия 1». По его словам, бойцы ВС России уже ведут бои в городской застройке, штурм города не прекращается ни на минуту.

    Гавриш сообщил, что российские военные закрепились в центре села Зверево и, продвигаясь через поселок Леонтовичи, смогли пройти узкой полосой до застроек самого Красноармейска.

    Военкор отметил, что у ВСУ наблюдается катастрофическая нехватка пехоты, украинские силы в основном сдерживают наступление российской армии с помощью беспилотников. Гавриш предположил, что Красноармейск будет освобождаться по секторам: город «будет нарезаться на «пирог» и секторами будет освобождаться».

    Также он сообщил, что бои идут не только в самом городе, но и в его окрестностях – в районах населенных пунктов Чунишино, Удачное и Мирноград.

    Ранее сообщалось, что на окраинах Красноармейска в ДНР начались ожесточенные бои. Глава ДНР Денис Пушилин ранее рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске.

    Подполье сообщило о массовом отказе бойцов ВСУ отправляться под Красноармейск.

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    25 июля 2025, 18:07 • Новости дня
    Белоусов сообщил о продвижении ВС России на Октябрьском направлении

    Белоусов заявил о продвижении 5-й мотострелковой бригады ВС РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают наступательные действия на Октябрьском направлении, добившись улучшения позиций, как отметил глава Минобороны РФ.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России уверенно продвигаются вперед на Октябрьском направлении, передает ТАСС.

    Белоусов подчеркнул, что «воины-гвардейцы уверенно продвигаются вперед на Октябрьском направлении, улучшают положение российских войск, являются примером мужества и стойкости при выполнении поставленных боевых задач».

    Выступая перед бойцами, министр особо отметил их вклад в освобождение населенного пункта Новоэкономическое в ДНР и поблагодарил военных за проявленное мужество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили Варачино в Сумской области. Беспилотники «Герань-2» нанесли удар по складам 117-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотой Колодезь на Октябрьском направлении. Саратовский аэропорт Гагарин ввел временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов.

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    26 июля 2025, 03:54 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове прозвучала серия из десяти взрывов, также взрывы произошли в Днепропетровской и Сумской областях Украины, сообщают украинские СМИ.

    Несколько взрывов произошли в Киевском районе Харькова, передает ТАСС.

    Новые взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске). Кроме того, взрывы произошли в городе Шостка Сумской области.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что в Днепре и Каменском (Днепропетровске и Днепродзержинске) зафиксированы «мощные взрывы и пожары». В частности, горит здание ТЦ, которое использовалось для изготовления беспилотников.

    Напомним, украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове и Днепропетровске.

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    26 июля 2025, 01:21 • Новости дня
    Reuters усомнилось в намерении Трампа вводить санкции против российской нефти
    Reuters усомнилось в намерении Трампа вводить санкции против российской нефти
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты считают маловероятным, что президент США Дональд Трамп реализует угрозы введения новых пошлин против покупателей российской нефти, сообщает Reuters.

    Эксперты, опрошенные Reuters, заявили о маловероятности введения Соединенными Штатами пошлин, несмотря на недавние угрозы Трампа, передает ТАСС.

    По словам главы отдела оценки геополитических рисков Rapidan Energy Group Фернандо Феррейры, вторичные пошлины представляют собой слишком грубый инструмент для американской администрации.

    Феррейра предупредил, что это так называемый «ядерный вариант», который фактически означает удаление с рынка 4,5 млн баррелей нефти в день и разрыв торговых связей США с различными странами, закупающими топливо у России. Эксперт подчеркнул, что подобный сценарий грозит резким ростом цен на нефть и обвалом мировой экономики.

    Старший научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (деятельность организации признана нежелательной на территории России) Клэй Сигл выразил аналогичное мнение, отметив, что подобные пошлины могут вызвать перебои с поставками топлива и повышение его стоимости.

    Он также подчеркнул, что Трамп крайне чувствителен к высоким ценам на нефть и, вероятно, будет избегать шагов, способных привести к их росту. Сигл добавил, что как торговые партнеры США, так и трейдеры в основном воспринимают заявления Трампа о пошлинах как «работу на публику».

    В материале отмечается, что аналогичные угрозы Трамп ранее уже озвучивал в адрес Венесуэлы, однако они так и не были реализованы и не повлияли на закупки венесуэльской нефти Китаем, оставшись лишь на бумаге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. L'Express пишет, что Трамп не планирует вводить санкции против России даже после истечения 50-дневного ультиматума.

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    26 июля 2025, 07:34 • Новости дня
    Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Голубовки и Бойковки
    Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Голубовки и Бойковки
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные заняли Голубовку под Купянском в Харьковской области Украины, а также Бойковку в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, армия России улучшила тактическое положение в северной части Радьковки, «действовала в районе Московки». «Также нашими войсками была занята Голубовка. На данный момент идет зачистка местности», – приводит его слова ТАСС.

    Марочко уточнил, что зачистка местности необходима для дальнейшего выравнивания линии фронта у Голубовки, после чего возможно продвижение российских подразделений к Купянску. Он отметил, что в окрестностях Купянска Киев сосредоточил до трех бригад ВСУ.

    Также российские военные после освобождения Новоторецкого быстро вошли в соседнюю Бойковку в ДНР, где сейчас продолжается зачистка. Эксперт отметил, что основные силы ВСУ покинули населенный пункт, однако отдельные отряды еще присутствуют в окрестностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР. Вооруженные силы Украины вывели из Купянска почти всех офицеров и убрали пункты управления.

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    27 июля 2025, 05:35 • Новости дня
    Мединский заявил о политическом пиаре вокруг возвращения детей
    Мединский заявил о политическом пиаре вокруг возвращения детей
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Тема возвращения детей воспринимается украинцами в том числе как средство политического пиара, рассказал помощник президента России и глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский.

    «Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, что после второго раунда переговоров украинская сторона передала России список из 339 якобы похищенных детей.

    В ходе третьего раунда в Стамбуле выяснилось, что часть украинских детей из представленного Киевом списка никогда не бывали на территории России, а 50 фамилий – взрослые люди.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров 23 июля завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

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    26 июля 2025, 05:43 • Новости дня
    Сырский назвал пять «самых горячих направлений» на фронте для ВСУ
    Сырский назвал пять «самых горячих направлений» на фронте для ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский назвал пять направлений на фронте, где сложилась наиболее напряженная обстановка для ВСУ.

    Сырский отметил, что он подробно рассказал о ситуации на фронте во время заседания ставки верховного главнокомандующего Украины. Он назвал « самые горячие направления» для ВСУ. По его словам, наиболее напряженная ситуация сейчас на Покровском (под Красноармейском ДНР), Новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области Украины), Северослобожанском (север Сумской области Украины), Добропольском (северо-запад ДНР) и Лиманском (север ДНР) направлениях, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский накануне заявил, что ситуация для вооруженных сил Украины на участке фронта возле Красноармейска остается наиболее напряженной.


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    25 июля 2025, 11:06 • Новости дня
    Власти ДНР сообщили об освобождении Зеленого Гая
    Власти ДНР сообщили об освобождении Зеленого Гая
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Зеленый Гай на северо-западе от Комара перешло под контроль российских военных после активных действий группировки «Восток», сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что российские военные выбили подразделения ВСУ с позиций в селе Зеленый Гай, передает ТАСС. По его словам, группировка «Восток» провела операцию северо-западнее населенного пункта Комар, в результате которой Зеленый Гай перешел под контроль российских сил.

    Кимаковский также рассказал, что на Южно-Донецком направлении под контролем ВСУ остаются только три населенных пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ оставили позиции под населенным пунктом Зеленый Гай в Харьковской области. Командование ВСУ подтвердило факт дезертирства своих военных с указанных позиций. Российские силы заняли оставленные ВСУ укрепления без боя.

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    26 июля 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в ходе наступления освободили населенные пункты Зеленый Гай в Донецкой народной республики (ДНР) и Малиевка в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великомихайловки, Новогеоргиевки Днепропетровской области, Искры ДНР и Темировки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, механизированной бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Алексеевки, Бессаловки, Пролетарского, Марьино и Садков Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Тихим, Меловым Харьковской области и городом Харьков, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли свыше 215 военнослужащих, танк, три бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасаим.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Андреевки, Купянска Харьковской области, и Шандриголово и Дробышево ДНР.

    Потери противника составили более 220 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две станции РЭБ.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ у Северска, Плещеевки, Константиновки и Дроновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 180 военнослужащих, танк, бронемашину и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Дачного Днепропетровской области, Удачного, Родинского, Полтавкии Красноармейска ДНР.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, танк, две бронемашины, восемь пикапов и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Малой Токмачки Запорожской области, Тягинки и Токаревки Херсонской области.

    Уничтожены свыше 60 военнослужащих, артиллерийское орудие, три склада с боеприпасами и четыре станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР, в частности, они освободили Варачино в Сумской области и Новоторецкое в ДНР.

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