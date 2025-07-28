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    Ракетные амбиции Турции затрагивают интересы России
    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США – полное фиаско
    Командование 61-й бригады ВСУ сбежало из Сум
    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    Во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром»
    Косачев сравнил фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом
    Стал известен поставщик наркотиков для украинских властей
    Польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему цены на рис в Японии связали с русскими

    Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    28 июля 2025, 08:57 • Новости дня

    Воздушную тревогу объявили по всей Украине второй раз за утро

    Tекст: Ольга Иванова

    Второй раз за утро вся территория Украины оказалась охвачена воздушной тревогой.

    Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины второй раз за утро, передает ТАСС. По данным официального ресурса для оповещения населения, страна снова перешла в состояние тревоги менее чем через 30 минут после отмены предыдущего сигнала.

    Первый раз утром воздушная тревога также охватила всю страну и продолжалась около получаса. В этот период поступали сообщения о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины, а также в находящемся под контролем Киева Херсоне.

    27 июля 2025, 14:06 • Новости дня
    Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский политолог сообщил о даче показаний против Владимира Зеленского фигурантами дел НАБУ, связанных с совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем.

    Фигуранты уголовных дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дали показания против Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». По словам украинского политолога Николая Давыдюка, эти дела связаны с бизнес-партнером Зеленского, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского».

    Давыдюк заявил: «Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского. Эти дела связаны с бизнес-партнером Зеленского – совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского»». Он добавил, что во время обысков СБУ в НАБУ и САП были изъяты серверы, где содержится информация о том, кто из окружения Зеленского дал против него показания.

    На данный момент, по его словам, от 800 до 1000 сотрудников подконтрольных Зеленскому силовых ведомств занимаются попытками расшифровать носители и получить доступ к этим данным. Давыдюк отметил, что данные на флешке зашифрованы, в попытках определить источник утечки были распространены разные версии численности задействованных специалистов.

    Издание также отмечает, что Давыдюк активно поддерживает акции протеста против сокращения полномочий НАБУ.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро на Украине после массовых протестов в Киеве.

    Протестующие в Киеве назвали Владимира Зеленского и Андрея Ермака «предателями Украины».

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    27 июля 2025, 11:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успехах российских войск на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения России продвинулись на нескольких направлениях, уничтожив склады боеприпасов и нанеся значительные потери украинским формированиям в Донбассе и Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям трех механизированных, одной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Дробышево, Карповки и Шандриголово в Донецкой народной республике и Купянска в Харьковской области, сообщает Telegram-канал МО. Потери противника составили более 225 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

    В районе ответственности группировки войск «Север» российские подразделения улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике двух механизированных, одной десантно-штурмовой бригады и двух штурмовых полков ВСУ в Сумской области – в районах Алексеевки, Андреевки, Кондратовки и Могрицы. На Харьковском направлении были поражены подразделения мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гатище, Меловое и Чугуновка.

    ВСУ на этом направлении потеряли свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и восемь артиллерийских орудий, в том числе западного производства. Также уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике сразу пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Закотное, Клебан-Бык, Константиновка, Кривая Лука и Северск в Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий.

    В зоне ответственности группировки «Центр» отмечается улучшение тактического положения. Было нанесено поражение формированиям механизированной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой и пехотной бригад ВСУ, а также двум бригадам морской пехоты и бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Гродовка, Димитров, Красноармейск, Розы Люксембург и Сухой Яр в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские силы начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    27 июля 2025, 11:21 • Новости дня
    Песков: Принципы будущих отношений России и Украины будут определены после СВО
    Песков: Принципы будущих отношений России и Украины будут определены после СВО
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Будущие принципы взаимоотношений между Россией и Украиной определятся только после завершения и выполнения задач специальной военной операции, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, принципы будущих отношений России и Украины будут определены только после достижения целей специальной военной операции, передает ТАСС.

    Песков отметил, что обсуждение формата будущих отношений между двумя странами на данный момент является «слишком теоретическим вопросом». Он подчеркнул: «Сначала нужно все-таки урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО. Для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами, и СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты – и самой Украиной, и западниками».

    По словам представителя Кремля, если появится возможность вернуться к дипломатическому диалогу, это будет наиболее желательным сценарием для России. Однако, добавил Песков, сперва необходимо урегулировать ситуацию на Украине, а уже после этого обсуждать новые основы двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Украина в ходе переговоров в Стамбуле не обсуждали пункты меморандумов. Дмитрий Песков назвал позитивными достигнутые договоренности по обменам с Киевом. Кремль оценил итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле по Украине как конструктивные.

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    28 июля 2025, 06:10 • Новости дня
    Польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время освобождения Зеленого Гая в ДНР польский наемник в составе ВСУ попытался привести в действие гранату при задержании, однако это было предотвращено.

    Польский наемник, служивший в Вооруженных силах Украины, попытался взорвать гранату, когда его взяли в плен российские военные при освобождении населенного пункта Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике, передает РИА «Новости». Об этом рассказал боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Восток».

    По его словам, во время штурма дома польский наемник сначала отбивался, но затем прекратил огонь и сдал оружие российским военным. Однако, как отметил боец, когда военные подошли к пленному, тот попытался потянуться за гранатой, но российские военные успели отобрать у него боеприпас и предотвратили взрыв.

    Минобороны России ранее сообщило, что группировка «Восток» 26 июля освободила Зеленый Гай, который украинские формирования превратили в крупный опорный пункт для обороны подходов к административной границе с Днепропетровской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области. Силовики заявили об обезображивании ВСУ тел иностранных наемников. Родственников погибших солдат ВСУ потрясло число пропавших на границе.

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    28 июля 2025, 05:17 • Новости дня
    Стал известен поставщик наркотиков для украинских властей

    РИА «Новости» назвало брата Ермака поставщиком наркотиков для украинских властей

    Tекст: Ирма Каплан

    Младший брат Андрея Ермака, главы офиса украинского президента, Денис летом 2024 года поставлял из Афганистана наркотики для руководства Украины, заявил источник, представив фото билетов и паспорта Ермака и его спутников.

    Согласно документам, 15 июля 2024 года Денис Ермак отправился на самолете из Кишинева в Баку, в тот же день из Баку в Дубай, а 17 июля – из Дубая в Кабул. Обратно, согласно билетам, он летел 2 августа из Кабула в Стамбул.

    «Летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырева и этнического афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина – Молдавия – Азербайджан – ОАЭ – Афганистан за партией наркотиков. Из Афганистана прямым рейсом в Турцию, откуда обратно на Украину через Молдавию», – приводит РИА «Новости» слова информатора.

    Он считает, что в багаже Богатырева и Касими на Украину привезли наркотики.

    Источник добавил, что сотрудник ГУР Украины вывезти наркотики из аэропорта Кабула может легко, а турецкие и молдавские силовики содействуют украинским спецслужбам.

    В договоре страхования, оформленном на Ермака, целью визита в Афганистан указаны «экскурсионный туризм, обучение, пляжный отдых, интеллектуальный труд, активный отдых». Период страхования – с 15 июля по 3 августа 2024 года, страховая сумма – 30 тыс. евро.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала странное поведение Владимира Зеленского в ходе разговора с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.


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    28 июля 2025, 06:46 • Новости дня
    Командование 61-й бригады ВСУ сбежало из Сум
    Командование 61-й бригады ВСУ сбежало из Сум
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство 61-й механизированной бригады ВСУ покинуло Сумы, не восстановив боеспособность соединения даже с усилением резервами.

    Командование 61-й механизированной бригады ВСУ, утратившей боеспособность, покинуло Сумы, передает ТАСС. Российские силовые структуры сообщили, что в состав бригады дополнительно привлекались роты 141-й отдельной механизированной бригады для усиления позиций.

    Несмотря на поступление подкреплений, восстановить боеспособность подразделения не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска ослабили оборону Красноармейска из-за переброски сил на направление Сум. Полк связи ВВС Украины перекинули в зону боев под Сумами, где его использовали как штурмовой. Украинская армия потеряла склады с вооружением и вышки связи после ударов по Сумам.

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    28 июля 2025, 02:07 • Новости дня
    Российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 млн рублей за пораженческие разговоры

    Tекст: Ирма Каплан

    Прапорщик из Ростова-на-Дону Сефербег Гаджиев получил штраф в 2,5 млн рублей, лишение чина и реальный срок за то, что пугал сослуживцев рассказами о будто бы разительных успехах ВСУ в отличие от достижений ВС России, но апелляционная коллегия смягчила приговор.

    «На днях апелляционная коллегия Южного окружного военного суда рассмотрела жалобу на приговор, вынесенный Сефербегу Гаджиеву гарнизонным судом Ростова-на-Дону. Военный был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России, совершенном с использованием своего служебного положения (пункт «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ)», – пишет «Коммерсантъ».

    Суд первой инстанции постановил, что Гаджиев вел пораженческие беседы с сослуживцами 7 и 11 сентября 2024 года, когда был начальником смены взвода военной войсковой комендатуры и возглавлял караул, охранявший склад одной из частей, дислоцированных в Ростове-на-Дону.

    «Желая напугать подчиненный ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО», – сказано в документах суда.

    Целей своих обвиняемый объяснить не мог, но в апреле 2025 года полностью признал вину, за что получил 5,5 лет колонии общего режима с лишением воинского звания и права в течение трех лет занимать связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий должности в госорганах и органах местного самоуправления.

    Защита прапорщика подала апелляцию и, ссылалась на наличие престарелых родителей и малолетнего ребенка, а также намерение осужденного отправиться на СВО, суд смягчил приговор, ограничившись штрафом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор жителю Литвы, признав его виновным в осквернении воинского захоронения в Курской области.

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    28 июля 2025, 07:05 • Новости дня
    Глава МИД Австрии раскритиковала Трампа из-за Украины
    Глава МИД Австрии раскритиковала Трампа из-за Украины
    @ IMAGO/Michael Indra/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Позиция президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту и возможному членству Украины в НАТО вызвала недовольство у австрийского министра иностранных дел Беате Майнль-Райзингер.

    Министр подвергла резкой критике Трампа за его подход к урегулированию ситуации на Украине в интервью изданию Welt, пишет РБК.

    «Украина хочет мира, Россия – нет. Если бы [президент России Владимир] Путин действительно был заинтересован в мире, он бы уже начал переговоры о перемирии. Президент США Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО», – сказала Майнль-Райзингер.

    По ее мнению, России становится сложнее продолжать боевые действия, а время работает против Москвы.

    Также Майнль-Райзингер заявила о готовности обсуждать возможный отказ Австрии от нейтралитета, что может привести к вступлению страны в НАТО. Она отметила, что идея вступления в альянс не имеет широкой поддержки среди австрийцев.

    Министр указала, что Австрия усиливает вложения в оборону и сотрудничество с партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности установления прочного мира и на Украине, и на Ближнем Востоке.

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    27 июля 2025, 13:53 • Новости дня
    Американская Auterion пообещала Украине 33 тыс. ИИ-комплектов для БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания Auterion планирует до конца года отправить на Украину 33 тыс. мини-компьютеров Skynode для управления ударными беспилотниками с искусственным интеллектом, которые способны отслеживать цели на расстоянии до одного километра.

    Американская компания Auterion поставит на Украину 33 тысячи беспилотных ударных комплектов, сообщает ТАСС. Глава фирмы Лоренц Мейер заявил в интервью газете Financial Times, что первые тысячи систем уже отправлены, а в ближайшее время будет отправлено еще десятки тысяч.

    Мейер подчеркнул: «Мы отправили тысячи [таких систем]. Теперь мы отправим десятки тысяч. То, что мы предлагаем, – это скачок вперед по сравнению с тем, что происходит на поле боя прямо сейчас. Мы переходим к нацеливанию и управлению роя беспилотников на основе ИИ». При этом, по его словам, выбор целей останется за человеком.

    Комплекты оснащаются мини-компьютерами Skynode, которые превращают управляемые вручную дроны в системы с искусственным интеллектом. Как отметил Мейер, такие устройства неуязвимы для радиоэлектронной борьбы и способны отслеживать движущиеся цели на расстоянии до километра.

    Как уточняет издание, поставки будут завершены до конца года по новому контракту Auterion с Пентагоном на сумму около 50 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжают отправлять оружие на Украину. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК Patriot. Дональд Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США.

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    27 июля 2025, 13:46 • Новости дня
    В Одессе прогремел взрыв

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одессе на Украине прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщили местные СМИ.

    Как пишет украинское издание Новости.LIVE, в Одессе был слышен взрыв, передает РИА «Новости».

    В регионе, по данным издания, в настоящее время действует сигнал воздушной тревоги. Подробности о причинах происшествия или возможных последствиях пока не приводятся.

    Между тем украинское издание «Общественное. Новости» информирует о взрыве в городе Сумы на северо-востоке страны. При этом в Сумской области предупреждение об угрозе с воздуха не объявлялось, сообщает ТАСС.

    В субботу вечером в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, были слышны взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги в регионе не включали.

    Ранее в Сумах прогремел второй за сутки взрыв на фоне продолжающейся более трех часов воздушной тревоги в регионе.

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    27 июля 2025, 19:51 • Новости дня
    ПВО за сутки сбили 72 украинских беспилотника над российскими регионами

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства ПВО за сутки уничтожили и перехватили более 70 украинских беспилотников, большая часть которых была сбита над Ленинградской областью.

    В течение 12 часов 20 минут средства противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника над различными регионами страны, передает РИА «Новости». По информации Минобороны, наибольшее количество дронов – 51 – было сбито над Ленинградской областью.

    Министерство уточняет, что атаки были отражены с 05:40 до 18:00 по московскому времени. Помимо Ленобласти, пять беспилотников уничтожили над Брянской областью, четыре – над Калужской, по три – над Новгородской и Курской областями, по два – над Нижегородской областью и акваторией Азовского моря, по одному – над Смоленской и Белгородской областями.

    В ведомстве отметили, что дежурные расчеты ПВО своевременно обнаружили и нейтрализовали все летательные аппараты самолетного типа. Информация о возможных повреждениях на земле или пострадавших в результате инцидентов не приводится.

    Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела из реактивной системы залпового огня в Белгородском районе пострадал местный житель, у которого зафиксированы баротравма и осколочные ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали семь пунктов Белгородской области. При ударах ВСУ в Белгородской области пострадали три человека.

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    27 июля 2025, 20:46 • Новости дня
    Зеленский подписал указ о санкциях против 90 российских компаний

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев объявил о введении санкций против более 90 российских компаний, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов, без публикации полного списка.

    Указ о введении ограничений был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА «Новости». Согласно опубликованной информации, меры коснулись более 90 юридических лиц, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов, необходимых для производства современной электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников.

    Зеленский в своем Telegram-канале заявил: «Санкционное решение сегодня – это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников».

    В опубликованном на сайте украинского президента указе не приводятся полные списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции.

    Ранее Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».

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    28 июля 2025, 02:41 • Новости дня
    Симоньян назвала цели атак дронов ВСУ по «Сириусу» и аэропортам

    Tекст: Ирма Каплан

    Украина и страны Запада пытаются расшатать политически нейтральных россиян, атакуя места скопления детей и аэропорты, поделилась главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Они зачем устраивают коллапс в наших аэропортах в разгар курортного сезона? Зачем они на этой неделе пустили, я даже не знаю сколько, беспилотников, но огромное количество, на Сочи и на «Сириус»? Это какие такие военные объекты в «Сириусе»? Это одна большая школа», – цитирует РИА «Новости» выступление Симоньян на телеканале «Россия 1».

    Она добавила, что в ночь атак беспилотников на «Сириус» ее дети были там и ночевали в коридоре с такими же ребятами. По ее словам, все это делается для провокации у нейтральных граждан определенных реакций.

    «С тем, чтобы возможность улететь, отдыхать куда-то на море, для них стала важнее, чем будущее страны. А будущее страны – это и есть исход СВО. А исход СВО – это... такая необходимость мириться с тем, что вот дети спят в коридоре. Иногда можно куда-то не улететь, отпуск, может быть, даже придется отменить. Они пытаются сделать так, чтобы мы сами себя победили и в результате сами себе проиграли, как мы уже делали дважды в XX веке, в начале и в конце», – сказала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 июля по нефтебазе на улице Таврической произошло попадание дрона, сообщил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

    Российские средства противовоздушной обороны в ночь на четверг  нейтрализовали 39 украинских дронов самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

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    28 июля 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о перегруппировке войск ВСУ на Сумском направлении
    «Северяне» рассказали о перегруппировке войск ВСУ на Сумском направлении
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки «Север» заметили, что ВСУ в Сумской области проводят перегруппировку войск, что не спасает их от смертоносных атак ВС России.

    «Противник проводит перегруппировку своих войск. Штурмовые подразделения были частично выведены с линии боевого соприкосновения на восполнение потерь, на передний край командование ВСУ перебросило сводные группы солдат из механизированных бригад», – сообщил неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    Бойцы отметили, что ожесточенные бои продолжаются в лесных массивах около Алексеевки и в Юнаковке. В последней десантники уничтожили несколько боевых групп ВСУ и зачистили важный опорный пункт в жилой застройке на юго-западной окраине села.

    Морпехи и мотострелки «Севера», сломив упорное сопротивление противника, выбили его их нескольких опорных пунктов в лесополосах западнее Юнаковки.

    В окрестностях сел Рыжевка, Пересыпки и Соляники были вскрыты и уничтожены несколько боевых групп, а также расчет БПЛА ВСУ.

    На Харьковском направлении, по словам бойцов, не прекращаются ожесточенные бои в Волчанске и прилегающих лесных массивах, а также в окрестностях села Меловое, где противник бросает на убой штурмовые группы.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, несколько минометных расчетов ВСУ», – рассказали военные.

    Они добавили, что за сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское командование направило дополнительные силы ВСУ в район Мелового Харьковской области, чтобы попытаться остановить продвижение российских войск и удержать позиции.

    Кроме того, стало известно, что Сумы покинуло руководство 61-й механизированной бригады ВСУ, не восстановив боеспособность соединения даже с усилением резервами.

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    27 июля 2025, 14:03 • Новости дня
    На Украине сотрудники военкомата сбили мотоциклиста при попытке мобилизации

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Ровненской области на западе Украины мотоциклист получил перелом ноги после того, как сотрудники военкомата попытались остановить его для принудительной мобилизации, а полиция не вмешалась, сообщили местные СМИ.

    По данным издания, представители военкомата попытались задержать мотоциклиста, чтобы вручить ему повестку, для чего подрезали его на дороге, передает ТАСС.

    В результате мотоциклист упал и сломал ногу. На место происшествия прибыли медики, которые оказали первую помощь и уложили пострадавшего с забинтованной ногой на носилки.

    Женщины, ставшие свидетелями происшествия, вступили в конфликт с сотрудниками военкомата, призывая их прекратить «людоловство» и самим отправиться на фронт. Во время перепалки один из сотрудников военкомата пригрозил забрать телефон у человека, который снимал происходящее на видео. Сотрудники полиции, присутствовавшие при инциденте, не вмешивались.

    Ранее в Полтавской области группа местных жителей заблокировала автобус военкомата, после чего нескольким мобилизованным удалось покинуть транспорт и скрыться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину с повесткой во время проверки документов. В Кривом Роге мужчина был избит представителем территориального центра комплектования, когда искал своего мобилизованного сына.

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