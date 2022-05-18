СКР запросит у Минобороны данные об использовании ВСУ мирных жителей в качестве «живого щита»

Министерство обороны передало в Следственный комитет сведения о противоправных действиях украинских вооруженных формирований, связанных с использованием гражданских объектов для военных целей.

Данные, представленные Минобороны, опубликованы в Telegram-канале Следственного комитета.

«В Мирнограде ДНР, а также в Харьковской области украинские националисты, в том числе из батальона «Азов», использовали здания детских садов и школ для оборудования в них казарм и размещения поблизости военной техники. Имеются факты насильственного удержания мирных жителей в подвалах этих зданий», – говорится в сообщении.

«Участники батальона «Айдар» (запрещен в РФ – прим. ВЗГЛЯД) также оборудуют огневые позиции в местах, не предназначенных для этого, создавая реальную опасность для гражданского населения. Ими были созданы точки для ведения боевых действий на территории церкви Похвалы Богоматери в Павлограде Днепропетровской области, а также в Запорожье на нижних этажах больниц. Персонал и пациентов медицинских учреждений удерживают в качестве «живого щита», – сообщили в СКР.

«Известно и об аналогичных действиях батальона «Донбасс» в жилом доме в Славянске ДНР, где был оборудован опорный пункт и размещено тяжелое вооружение, но не эвакуированы мирные жители», – приводятся данные МО.

В Следственном комитете сообщили, что также будет проверена информация о возможной провокации украинских силовиков, которые собираются взорвать мост в Сумах, обвинив в этом российских военнослужащих.

«В рамках расследуемых уголовных дел Следственный комитет зафиксирует данную информацию и продолжит установление всех обстоятельств произошедшего, а также украинских силовиков, причастных к этому», – заключили в СК.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.