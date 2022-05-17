Бизнес-омбудсмен: Франчайзи могут упереться и продолжить работать под брендом McDonald's

Франчайзи, которые работали под брендом McDonald's, смогут продолжить работу в России под американским брендом, рассказал омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

Он уточнил в своем Telegram-канале, что договор тех, кто оформлял работу ресторана на правах франшизы, не предполагает, что новый владелец в одностороннем порядке сможет отозвать название.

«В этой ситуации франчайзи могут упереться и работать под брендом McDonald's, отказавшись что-либо менять. И им это будет выгодно, потому что, как показала практика, франчайзи сейчас очень неплохо зарабатывают, забрав значительную часть освободившегося потока от закрытых McDonald's», – отметил Миронов.

Он также подчеркнул, что владелец сети, который купит права у американской фирмы, должен будет заключать с франчайзи отдельное соглашение, чтобы поменять название ресторана и определить, как он будет работать.

«Но это будет возможно только в добровольном порядке, при создании определенных, экономически выгодных условий для того, чтобы франчайзи пошли навстречу. Попытку решить с ними вопрос в суде я считаю провальной: российский суд точно встанет на сторону франчайзи», – добавил он.

По словам омбудсмена, рестораны, которые находились на арендованной площади, с приходом нового владельца, скорее всего, будут платить за нее больше. Кроме того, могут возникнуть сложности, если в договорах указывалось, что в помещении находится именно McDonald's.

Ранее McDonald's объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в России из-за российской специальной операции на Украине.

Сообщалось, что потери McDonald's Corp от временной приостановки работы российских ресторанов компании составят 50 млн долларов в месяц.