В Госдуме объяснили смысл независимого интернета в России

Задача суверенного интернета заключается не в изоляции, а в том, чтобы обеспечить безопасность и независимость отечественного сегмента, несмотря на возможные ограничения со стороны Запада, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Задача суверенного интернета – не изолировать нас от всего остального мира, ни в коем случае такие задачи не ставятся. Задача, прежде всего, заключается в эффективном противодействии внешним угрозам, внешним атакам <…> Сегодня мы видим, что для подлинно независимых государств – для государств, которые проводят независимую международную и внутреннюю политику, ориентированную на интересы народа, – для этих государств системы, подобные суверенному Рунету, необходимы. Это непременное условие безопасности», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Горелкин также упомянул и о распространении фейков о якобы возможном отключении нашей страны от мировой паутины. По его мнению, такой сценарий маловероятен и, более того, практически невозможен: «Интернет – это децентрализованная сеть. Это значит, что нет какого-то единого рубильника, который можно вот так нажать и просто взять и отключить <…> Я считаю, что отключить нас практически невозможно. Во-первых, мы слишком большие, во-вторых, это противоречит самой идеологии Сети. Когда она создавалась, наоборот, она создавалась как децентрализованная система. <…> И более того, попытки отключения нашей страны замедлят в целом Сеть по всему миру. Это никому не нужно и никому не выгодно, поэтому, в моем понимании, это исключено».

Тем не менее эксперт считает, что России необходимо всегда быть на шаг впереди и не допускать зависимости от западных площадок и сервисов. У российских пользователей во всех онлайн-сегментах должна быть отечественная альтернатива.

В качестве примера Горелкин приводит Википедию, которая на сегодняшний день является едва ли не единственным в своем сегменте ресурсом. Эксперт напомнил, что в начале мая этого года президент Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем обсудил создание отечественной альтернативы знаменитой онлайн-энциклопедии.

«Опять же мы видим, что то, что сейчас происходит, – это надолго, это на десятилетия. И, конечно, во имя правды, во имя будущих поколений нам нужно создавать сильные отечественные ресурсы в самых различных сегментах. И сегмент, в котором сегодня работает только один ресурс «Википедия», нам нужно, конечно, тоже замещать, создавать альтернативную платформу», – подчеркнул Горелкин.

Особые усилия, по мнению эксперта, нужно уделить и замене американского видеохостинга YouTube, создав не просто такой же удобный, а еще более комфортный сервис. «Я уверен, что в течение года так или иначе все будет замещено. Потому что мы видели, что изначально у нас рынок соцсетей, в отличие от европейского, был очень конкурентным. У нас VK довольно успешно конкурировала с западными компаниями, с китайскими компаниями, с TikTok. И компетенции есть, поэтому это время переходного периода», – отметил эксперт.

Эксперт рассказал также о важности кибербезопасности в российском технологическом и онлайн-сегменте.

«Мы видим, что несмотря на беспрецедентные масштабные атаки, российский сегмент Сети работает, функционирует, и мы видим, как в принципе хорошо, эффективно справляются с атаками объекты критической инфраструктуры [КИИ]. Вот, например, не так давно американский магистральный крупнейший провайдер Cogent отключил российские компании. Тем не менее, как мы видим, это никак не повлияло на устойчивость Сети. Собственно, мы видим, что и скорости остаются прежними. Российский сегмент достаточно молодой, и сети у нас не старые, и, собственно, мы видим, что качество Сети – оно не ухудшилось, и мы продолжаем быть одним из лидеров. Это лучшее наглядное доказательство того, что мы все делаем правильно», – сказал он.

По словам Антона Горелкина, особое внимание еще предстоит уделить созданию национальной системы по противодействию DDoS-атакам, которые сегодня являются ключевым инструментом хакеров и мошенников. Первые шаги в этом направлении уже сделаны, считает эксперт.

Так, 1 мая 2022 года глава государства Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности страны. «Собственно, это очень важное обстоятельство, мы должны на объектах критической инфраструктуры стремиться все-таки к российскому оборудованию, к российскому софту, и это четко говорится в указе [указ президента от 01.05.2022 №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»]. Я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим здесь серьезные позитивные изменения. Как я уже говорил, да, это непростая ситуация, но это и большой вызов всем нам. И я уверен, что мы с этим вызовом справимся. У нас очень талантливые программисты, инженеры, уверен, что этот вызов мы не просто примем, мы станем сильнее», – прокомментировал Горелкин.

Еще одной важной составляющей сегодняшней работы по созданию независимого и современного российского онлайн-сектора являются центры обработки данных (ЦОД). «Хранить данные, безусловно, безопаснее на нашей территории, и мы будем стимулировать этот процесс. Но как я уже сказал, я считаю, что здесь нужно рассматривать и экспортную составляющую, хранить данные не только наши, но и данные, которые пожелают заказчики хранить на нашей территории», – отметил Горелкин.