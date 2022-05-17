В «котел» под Северодонецком и Лисичанском попали около 16 тыс. украинских солдат

Группировка из 15–16 тыс. украинских солдат и наемников находится в «котле» под Северодонецком и Лисичанском в Луганской народной республике, их цель – запугивание мирного населения и уничтожение гражданской инфраструктуры, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Тысяч 15–16 в полном объеме будет», – передает РИА «Новости» ответ Киселева на вопрос ведущего «Первого канала» о том, как много войск противника находится в районах Северодонецка и Лисичанска в ЛНР.

По его словам, основная цель данной группировки – уничтожение гражданской инфраструктуры. «Самая основная задача – уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения... Снести как можно больше, нанести вред и все это бремя (восстановления) возложить потом на Российскую Федерацию – вот это их задача. Запугать мирное население таким образом, чтобы они чувствовали страх на долгие годы», – отметил Киселев.

Он добавил, что, вероятнее всего, этим войскам приказано не отходить. «Точно так же, когда в Рубежном взяли пленных: они сказали, что неоднократно обращались к командованию, нам запретили выходить, сказали стоять насмерть. А командиры высокого ранга давно убежали, еще месяц назад», – подчеркнул он.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что последние контролируемые Украиной города Луганской народной республики Северодонецк и Лисичанск скоро будут окружены.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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