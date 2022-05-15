В ЛНР предсказали окружение ВСУ в Северодонецке и Лисичанске

Последние контролируемые Украиной города Луганской Народной Республики Северодонецк и Лисичанск скоро будут окружены, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«В Северодонецке и Лисичанске смотрят на «Азовсталь» в раздумьях: собирать чемоданы или плести лапти? Всем адекватным ясно, что и Северодонецк, и Лисичанск не сегодня, так завтра окажутся в прочном котле (в окружении), и выбираться из «треугольника» будет уже поздно», – написал Мирошник в Telegram-канале.

По словам посла, об этих настроениях в офисе Владимира Зеленского знают, а также понимают, как сильно может такая ситуация испортить «картинку». Поэтому, по сообщениям источников, разрешают командирам «специальные меры воздействия на тех, кто мыслит о сложении оружия – вплоть до расстрелов».

В то же время, считает он, вероятность, что жесткие меры будут массово реализованы, не так велика. «Сами командиры стремятся улизнуть вместе с колоннами, уходящими в сторону Славянска и Краматорска. Через несколько дней результаты таких страхов должны проявиться, особенно это станет заметно, если на кейсе «Азовсталь» будет поставлена жирная точка», – написал Мирошник.

Напомним, 12 мая посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.