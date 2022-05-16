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Эксперты заявили о необходимости подготовки специалистов в области «цифрового права»
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Цифровая трансформация государства и бизнеса, активное формирование цифрового законодательства предполагает подготовку специалистов не только в области ИТ и кибербезопасности, но и в области права, сообщила заместитель главного редактора Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) Ольга Бинда.
По ее словам, важна информационная поддержка существующих образовательных программ подготовки в вузах «цифровых юристов» для обеспечения потребностей цифровой экономики, в том числе в области кибербезопасности и правонарушений в цифровой среде, передает РАПСИ.
«Необходимым дополнением к технической части является правовое обеспечение и правовое сопровождение процессов кибербезопасности, подготовка нового поколения «цифровых юристов», поддержка профессии в том числе в информационном поле», – сказала Бинда.
Она также заявила, что Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) формирует единую информационную и дискуссионную площадку для обсуждения актуальных правовых и юридических проблем в области цифрового права.
В свою очередь, декан Высшей Школы Правоведения ИГСУ РАНХиГС Олег Зайцев предложил организовать совместную стратегическую сессию, посвященную подготовке юристов – специалистов в области цифрового права.
Шеф Пентагона рассказал министру обороны Украины о разговоре с Шойгу
Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал министру обороны Украины Алексею Резникову о состоявшемся на неделе контакте с главой минобороны России Сергеем Шойгу, сообщает Пентагон.
«Министр Остин предоставил последнюю информацию о своем разговоре с Шойгу 13 мая», – передает РИА «Новости» распространенное пресс-службой Пентагона сообщение о разговоре Остина и Резникова.
Напомним, министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели в пятницу телефонный разговор. В Минобороны России заявили, что переговоры прошли по инициативе американской стороны. «Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», – отметили в российском военном ведомстве.
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Делегация Румынии обвинила организаторов «Евровидения» в подлоге
Организаторы «Евровидения» заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам песенного конкурса, отдав высший балл Украине вместо Молдавии, сообщила глава румынской делегации Юлиана Марчук.
«Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии», – передает РИА «Новости» слова Марчук, сказанные главой румынской делегации в комментарии телеканалу TVR.
В результате внесенных организаторами изменений Молдавия от Румынии не получила ни одного балла. Как уточняет телеканал, перед объявлением голосования Европейский вещательный союз отстранил жюри шести стран от конкурса на основании «неправильной схемы голосования», но не уточнил, какие именно страны. Когда пришло время объявления итогов голосования румынского жюри, представительница страны Эда Маркус не появилась на экране, а объявление сделал представитель Евровидения в Турине.
Накануне организаторы «Евровидения-2022» объявили Украину победителем музыкального конкурса. В ходе выступления в финале «Евровидения-2022» коллектив с Украины в нарушение правил музыкального конкурса призвал помочь Украине. Однако представитель организатора назвал поступок украинской группы «гуманитарным жестом».
Напомним, 25 февраля организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе в связи с событиями на Украине. На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» объявили о своем выходе из этой организации. Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников «Евровидения», так как Россия в мероприятии не участвует.
Германия стала больше платить за российские товары
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Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли, стала на 77,7% больше платить за импорт российских товаров, привело данные Федерального статистического ведомства издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Общие расходы на российские товары выросли на 77,7%, достигнув 4,4 млрд евро. Причиной тому послужил рост цен на сырье, в частности нефть и природный газ, и это несмотря на то, что объем импорта сократился на 27,8%. Немецкий же экспорт в Россию в марте сократился на 58,7%, до 1 млрд евро. В общем торговый дефицит – то есть разница между объемами экспорта и импорта – с Россией достиг рекордной отметки: 3,4 млрд евро, передает РИА «Новости».
В минувшую субботу министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек оценил способность Германии пережить зиму без российского газа.
Напомним, в апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
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Помощник главы Чечни указал место гибели американского наемника ВСУ
Уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк и еще шесть граждан США, воевавших на стороне Украины в Донбассе, погибли на территории завода «Краситель» в городе Рубежное, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
«Гражданин Америки, о котором мы говорим, Джозеф Уорд (Кларк), его паспорт также находится у нас. Он нам по сути противостоял на заводе «Краситель», пытался противостоять. Наверное, это подразделение считалось спецназом. Я так понимаю, американцев было семь человек. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс), документы и свое вооружение», – рассказал Алаудинов РИА «Новости».
Ранее в сети появилась информация о ликвидации в Донбассе "представителя американских спецслужб" Кларка. В сеть также попала фотография паспорта американца. Из информации на снимке следует, что Кларк родился в 1987 году в Вашингтоне. При этом Госдепартамент США опровергает сообщения о захвате в плен и ликвидации американского гражданина Кларка в Донбассе. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Кларк жив и находится в безопасности.
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Партия Шольца проиграла выборы в Северном Рейне – Вестфалии
На выборах в Северном Рейне – Вестфалии победили христианские демократы с 35,7% голосов. «Зеленые» с 18,2 % уступают партии канцлера ФРГ Олафа Шольца – социал-демократам, заручившимся поддержкой 26,7% избирателей.
По предварительным данным, партия действующего премьера земли Хендрика Вюста набрала 35,7% голосов. Это на 2,7 процентных пункта больше по сравнению с выборами ландтага (земельного парламента) 2017 года, передает Deutsche Welle (признана иноагентом в России).
Между тем Социал-демократическая партия (СДПГ), членом которой является Шольц, показала худший в истории результат на выборах ландтага в федеральной земле, являвшейся ранее их оплотом.
Самый значительный прирост показали «зеленые» – 18,2% избирателей. Это плюс в 11,8 процентных пункта.
Ожидается, что в ландтаге нового созыва партия ХДС получит 76 мест, СДПГ – 56, «зеленые» – 39, АдГ и СвДП – по 12 мест.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что популярность канцлера Германии Олафа Шольца, на которого возлагали столько надежд, резко упала. Это тесно связано с украинским кризисом, политику Шольца в отношении которого не одобряет более половины страны.
Пискарев: Страны G7 усиливают прямое вмешательство во внутренние дела России
Страны Группы семи (G7) усиливают прямое вмешательство во внутренние дела России, что подтверждает необходимость совершенствования законодательства по защите суверенитета России, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Итогом встречи глав внешнеполитических ведомств G7, которая накануне прошла в Германии, стало решение усилить санкционное давление на нашу страну и прямое вмешательство во внутренние дела России», – приводятся слова депутата в Telegram-канале думской комиссии по расследованию вмешательства извне.
Как отметил Пискарев, в итоговом коммюнике этой группы стран заявлено о намерении отстаивать свои национальные ценности и интересы путем взаимодействия с неправительственными организациями, представителями гражданского общества, академических кругов и СМИ «как дома, так и за рубежом».
«Таким образом, в документе четко подтверждается курс Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США по вмешательству во внутренние дела России путем навязывания нашему обществу своих представлений о демократии. Что это за взаимодействие и к чему оно ведет, мы хорошо знаем», – указано в сообщении.
Депутат также подчеркнул, что инициатива G7 о защите «информационной среды от иностранных информационных манипуляций и вмешательств» подразумевает под собой «дальнейшее усиление цензуры и зачистку западного информационного пространства и соцсетей от российских СМИ и любых мнений, которые расходятся с «генеральной линией».
«Все это подтверждает необходимость совершенствования законодательства по защите нашего суверенитета. Обязательно продолжим и активизируем эту работу», – резюмировал парламентарий.
Немецкий генерал предостерег Украину от недооценки ВС России
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Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы Германии Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки мощи вооруженных сил России, сообщило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
«Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе», – приводит РИА «Новости» слова генерала, которого цитирует немецкое издание.
Он также выразил уверенность, что официальный Киев не сможет вернуть Донбасс военным путем. Именно Россия, отметил Вад, определяет развитие событий на востоке Украины.
С таким заявлением эксперт выступил в свете специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Напомним, 12 мая посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В ДНР заявили о сдаче в плен десяти украинских военных с «Азовстали»
С завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами, заявил командир одного из подразделений внутренних войск ДНР Александр Ходаковский.
«Из «нашего» тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами», – написал он в Telegram.
Ранее Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
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Сатановский оценил желание поляков «демилитаризировать» Калининград
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«Варшава ностальгирует по тем временам, когда в составе Польши были Смоленск и Вильнюс. Это называется фантомными болями. Россия же намерена сохранить страну единой», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее в Польше захотели «демилитаризировать» Калининград.
«Подобные заявления являются угрозой не только для Калининградской области, но и для всей России в целом. Однако в этом мире реализуемо все. И развитие событий будет зависеть от желания российских властей сохранить государство и расширить зону нашего влияния», – сказал политолог Евгений Сатановский.
По словам собеседника, потенциальное нападение со стороны стран НАТО может обернуться для России потерей выхода к Балтийскому морю, а также к усилению политики «удушения России».
«Неслучайно в свое время Иосиф Сталин разделил Пруссию. Тогда за РСФСР остались наиболее укрепленные районы. Остальное же отошло Польше. И сегодня Варшава ностальгирует по тем временам, когда в составе страны были Смоленск и Вильнюс. Это можно назвать фантомными болями», – утверждает эксперт.
Собеседник также не исключил, что текущий конфликт потенциально может перейти в острую фазу. «Польша на сегодняшний день находится на передовой линии атаки против России. И вполне возможно, что в ближайшее время мы еще увидим новую русско-польскую войну», – заключил Сатановский.
Ранее бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью газете DoRzeczy.pl заявил о необходимости «демилитаризации» Калининградской области. «Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке», – сказал он, сообщает РИА «Новости».
По мнению экс-чиновника, после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс организация серьезно укрепит позиции на восточном фланге, но Калининград может стать существенным препятствием на пути господства военного блока в этом регионе.
Западные СМИ называют Калининградскую область «кошмаром НАТО», а представители альянса неоднократно заявляли о планах «захватить» ее в случае конфликта с Россией. Как неоднократно подчеркивали военные эксперты, любые высказывания о возможности вторгнуться в регион – это фантазии западных аналитиков. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, конфликт в Прибалтике и теоретическая потеря Россией части территории приведут к ядерной войне, поэтому рассуждения о соотношении сил не имеют особого значения.
Ранее губернатор Антон Алиханов заявил, что блокада Калининградской области невозможна, так как самолеты «летают по нейтральным водам», а водный транспорт всегда свяжет регион с остальной частью России.
В то же время премьер Польши Матеуш Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир «раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы», по его мнению, ее нужно «искоренить».
«Вы знаете, это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы, поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению. Это возмутительное совершенно заявление, оголтелое и неприемлемое», – ответили на это в Кремле.
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В Польше захотели «демилитаризовать» Калининград
Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью газете DoRzeczy.pl заявил о необходимости «демилитаризации» Калининградской области.
«Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке», – сказал он, сообщает РИА «Новости».
По мнению экс-чиновника, после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс организация серьезно укрепит позиции на восточном фланге, но Калининград может стать существенным препятствием на пути господства военного блока в этом регионе.
Западные СМИ называют Калининградскую область «кошмаром НАТО», а представители альянса неоднократно заявляли о планах «захватить» ее в случае конфликта с Россией. Как неоднократно подчеркивали военные эксперты, любые высказывания о возможности вторгнуться в регион – это фантазии западных аналитиков. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, конфликт в Прибалтике и теоретическая потеря Россией части территории приведут к ядерной войне, поэтому рассуждения о соотношении сил не имеют особого значения.
Ранее губернатор Антон Алиханов заявил, что блокада Калининградской области невозможна, так как самолеты «летают по нейтральным водам», а водный транспорт всегда свяжет регион с остальной частью России.
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Автоэксперт оценил перспективы возрождения «Москвича»
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«Я допускаю, что на территорию завода зайдет какой-то китайский бренд и под маркой «Москвич» будет выпускать свои автомобили», – заявил газете ВЗГЛЯД автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении производства автомобиля «Москвич».
«Я допускаю, что на территорию завода зайдет какой-то китайский бренд и под маркой «Москвич» будет выпускать свои автомобили. Специалисты из «КамАЗа» могут помочь с оборудованием и компетенциями, а легковую модель нужно будет найти на китайском рынке», – рассказал основатель гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт», автоэксперт Вячеслав Субботин.
Обсуждая перспективы «Москвича», эксперт заявил, что в первую очередь это должен быть современный электромобиль. «Возрождать его в прежнем виде невозможно и не нужно. Машина с такими параметрами в условиях сегодняшнего дня – это просто телега», – подчеркнул он.
Субботин также оценил роль «КамАЗа» в судьбе нового «Москвича». «На первом этапе «КамАЗ» может помочь техническими специалистами и подходящим оборудованием», – разъяснил эксперт. «Но у «КамАЗа» нет легковой линейки, поэтому нельзя говорить о какой-то масштабной помощи в данном проекте», – добавил он.
«Сам «КамАЗ» никогда не делал хороших легковых автомобилей. Качество оставляло желать лучшего, поэтому продавались они исключительно на внутреннем рынке. «КамАЗ» начинал сотрудничать с Mercedes-Benz, но, к сожалению, начинание не увенчалось успехом», – продолжил собеседник.
Эксперт также рассказал о том, как сделать «Москвич» мечты силами отечественного автопрома. «Начинать, конечно, нужно с людей, которые будут разрабатывать проект автомобиля. Самые лучшие в России специалисты сейчас работают на «ГАЗе», – заметил Субботин.
«Группа «ГАЗ» – единственная, кто в данной ситуации может помочь и специалистами, и оборудованием. Они выпускают очень конкурентную линейку на платформе next, а также легковой автомобиль – фургон «Соболь» в двух вариациях: «4х2» и «4х4», – рассказал он.
«Вместе с тем «ГАЗ» уже давно и успешно выпускает электромобили и продает их в Австрии. Мало того, они делают и автомобили-беспилотники. У предприятия есть всё необходимое для отечественного автомобилестроения, хоть оно и разработано на лучших образцах мирового автопрома», – добавил эксперт.
Субботин обратил внимание и на тот факт, что предприятие давно находится под санкционным давлением, поэтому они успели перестроиться и наладить производство внутри России. «Теоретически и практически создать что-то новое в России сегодня может только «ГАЗ». Но, тем не менее, это мгновенно сделать нельзя. Потребуются годы», – резюмировал собеседник.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства.
100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций «АвтоВАЗа» переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».
Сообщается, что основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет «КамАЗ». На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей.
Собянин объявил о возобновлении производства автомобиля «Москвич»
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На московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин после объявления компании Renault о передаче активов в России в собственность государства.
«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», – написал Собянин в своем блоге. Мэр добавил, что большая часть коллектива завода будет сохранена.
Напомним, французская автомобильная группа Renault передала свои российские активы в государственную собственность: долю в «АвтоВАЗе» – НАМИ, завод «Рено Россия» – Москве.
100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций «АвтоВАЗа» переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».
Минобороны: Начат вывоз раненых боевиков с «Азовстали» в ДНР
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С военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР, сообщили в Минобороны России.
«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
На данный момент в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой народной республики «для оказания им всей необходимой помощи», отметили в Минобороны России.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».
Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
Президент Финляндии не увидел угрозы со стороны России
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Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не верит в прямую угрозу для страны с российской стороны.
«Я не думаю, что они планировали атаки на Финляндию ни тогда, ни сейчас», – сказал Ниинисте, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Он отметил, что намерение страны вступить в НАТО связано с тем, что «ситуация с безопасностью изменилась». Ниинисте подчеркнул, что был удивлен спокойствием, с которым российский лидер Владимир Путин воспринял состоявшийся разговор, где президент Финляндии передал информацию о намерении присоединиться к НАТО. «Сюрприз был в том, что он так спокойно это воспринял», – сказал Ниинисте.
В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Обещавший мочиться в поставляемое в Россию вино Гварамия осужден в Тбилиси на 3,5 года
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Николоз Гварамия, один из адвокатов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, осужден в Тбилиси по решению суда на три с половиной года за использование служебного положения в корыстных целях в бытность главой телекомпании «Рустави-2», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Гварамия заявил, что «не признает себя виновным».
Генпрокуратура Грузии в сентябре 2020 года предъявила обвинения Гварамия, а также еще двум бывшим высокопоставленным сотрудникам «Рустави-2», обвинив их в растрате средств телекомпании, подкупах и подготовке фальсифицированных финансовых документов, также легализации незаконных доходов.
Один из них признан невиновным, второй выплатит штраф в 50 тыс. лари – примерно 18 тыс. долларов.
Потеряв контроль над «Рустави-2», Гварамия учредил оппозиционный канал «Мтавари» – «Главный».
В 2019 году Гварамия заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию.
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