Эксперты заявили о необходимости подготовки специалистов в области «цифрового права»

Сатановский оценил желание поляков «демилитаризировать» Калининград

«Варшава ностальгирует по тем временам, когда в составе Польши были Смоленск и Вильнюс. Это называется фантомными болями. Россия же намерена сохранить страну единой», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее в Польше захотели «демилитаризировать» Калининград.

«Подобные заявления являются угрозой не только для Калининградской области, но и для всей России в целом. Однако в этом мире реализуемо все. И развитие событий будет зависеть от желания российских властей сохранить государство и расширить зону нашего влияния», – сказал политолог Евгений Сатановский.

По словам собеседника, потенциальное нападение со стороны стран НАТО может обернуться для России потерей выхода к Балтийскому морю, а также к усилению политики «удушения России».

«Неслучайно в свое время Иосиф Сталин разделил Пруссию. Тогда за РСФСР остались наиболее укрепленные районы. Остальное же отошло Польше. И сегодня Варшава ностальгирует по тем временам, когда в составе страны были Смоленск и Вильнюс. Это можно назвать фантомными болями», – утверждает эксперт.

Собеседник также не исключил, что текущий конфликт потенциально может перейти в острую фазу. «Польша на сегодняшний день находится на передовой линии атаки против России. И вполне возможно, что в ближайшее время мы еще увидим новую русско-польскую войну», – заключил Сатановский.

Ранее бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью газете DoRzeczy.pl заявил о необходимости «демилитаризации» Калининградской области. «Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке», – сказал он, сообщает РИА «Новости».

По мнению экс-чиновника, после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс организация серьезно укрепит позиции на восточном фланге, но Калининград может стать существенным препятствием на пути господства военного блока в этом регионе.

Западные СМИ называют Калининградскую область «кошмаром НАТО», а представители альянса неоднократно заявляли о планах «захватить» ее в случае конфликта с Россией. Как неоднократно подчеркивали военные эксперты, любые высказывания о возможности вторгнуться в регион – это фантазии западных аналитиков. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, конфликт в Прибалтике и теоретическая потеря Россией части территории приведут к ядерной войне, поэтому рассуждения о соотношении сил не имеют особого значения.

Ранее губернатор Антон Алиханов заявил, что блокада Калининградской области невозможна, так как самолеты «летают по нейтральным водам», а водный транспорт всегда свяжет регион с остальной частью России.

В то же время премьер Польши Матеуш Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир «раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы», по его мнению, ее нужно «искоренить».

«Вы знаете, это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы, поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению. Это возмутительное совершенно заявление, оголтелое и неприемлемое», – ответили на это в Кремле.

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