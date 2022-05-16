Путин пообещал ответ на расширение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции

Россия ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции, заявил президент Владимир Путин на саммите ОДКБ в Кремле.

«Расширение военной инфраструктуры на эту территорию (Финляндии и Швеции), безусловно, вызовет нашу ответную реакцию», – передает его слова ТАСС.

«Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – добавил Путин.

При этом он отметил, что само вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает угрозу для России.

«Что касается расширения [НАТО], в том числе за счет новых членов альянса – Финляндии, Швеции, у России нет проблем с этими государствами. Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает», – сказал он.

Ранее в МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил разницу между вступлением в НАТО Финляндии и Украины.

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