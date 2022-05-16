В МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Не должно быть иллюзий, что Россия просто смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, это ошибочное решение с далеко идущими последствиями, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться у них быть не должно быть, также как и в Брюсселе, Вашингтоне и других натовских столицах. То есть общий уровень военной напряжённости возрастёт, а предсказуемости в этой сфере станет меньше. Жаль, что здравый смысл приноситься в жертву каким-то фантомным представлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации», – передает его слова РИА «Новости».

«Это очередная тяжелая ошибка с далеко идущими последствиями. Ну, что делать. Таков уровень тех, кто принимает сегодня политические решения в соответствующих странах», – добавил Рябков.

Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД