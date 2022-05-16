Кремль объяснил разницу между вступлением в НАТО Финляндии и Украины

Потенциальное вступление Украины в НАТО могло бы привести к территориальному спору России с государством, входящим в альянс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе», – цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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