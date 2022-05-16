В РАН уличили США в подготовке научно-технологического занавеса над Россией

Организаторы отказали ОП России в участии в совещании на площадке ОБСЕ

Решением польского Председательства ОБСЕ делегации Общественной палаты России было отказано в участии во втором Дополнительном совещании в области человеческого измерения на тему «Функционирование демократических институтов в период кризиса», сообщили в ОП.

Общественная палата проинформировала в своем Telegram-канале, что мероприятие должно было состояться в Вене 16-17 мая на тему «Функционирование демократических институтов в период кризиса», в повестку дня встречи были заявлены темы свободы собраний и СМИ, обсуждение роли национальных и местных институтов. В заявлении указывается, что члены Общественной палаты регулярно участвуют в совещаниях ОБСЕ в области человеческого измерения, полностью соответствуя всем необходимым критериям для работы на этих площадках.

«Представители ОП РФ планировали поделиться с зарубежными коллегами опытом российских НПО в сфере местного самоуправления, свободы слова и мирных собраний, рассказать о лучших практиках развития демократических институтов в нашей стране. Однако к разговору о демократии россиян предпочли не допустить», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все заявки на аккредитацию были поданы в полном соответствии с требованиями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и все члены российской делегации от Общественной палаты получили официальное подтверждение от организаторов о своем участии.

«Однако накануне мероприятия без объяснения причин организаторами было принято решение об отмене регистрации российских общественников и отказе в допуске их на совещание с отсылкой на некое решение польского Действующего Председательства ОБСЕ (в текущем году Польша является Действующим председателем Организации). Особо цинично, что информация с отказом в аккредитации была направлена в момент, когда российские представители уже вылетели в Вену», – продолжается в сообщении.

В ОП рассказали, что запросы членов делегации ОП РФ в БДИПЧ ОБСЕ с просьбой объяснить причину отмены регистрации, а также предоставить копию вышеупомянутого решения польского Действующего Председательства ОБСЕ были проигнорированы.

«Расцениваем данный шаг как попытку откровенной политизации участия российских НКО в гуманитарных мероприятиях ОБСЕ и откровенный антироссийский демарш с целью не дать представителям российского гражданского общества выступить на международной площадке и озвучить правдивую информацию о работе демократических институтов в нашей стране», – говорится в сообщении.

Напомним, в середине апреля глава СПЧ Валерий Фадеев заявил о «глубоко запрятанном» расизме на Западе, который распространяется на всех русскоязычных и свойственен не только обывателю, но и политикам, общественным институтам.