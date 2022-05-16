В Кремле предупредили о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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16 мая, понедельник | Последнее обновление — 14:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посол ЛНР рассказал о формировании «Северодонецкого котла»
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Если избыточные объемы российской нефти по тем или иным причинам не удастся реализовать на азиатских рынках, речь может пойти о сокращении добычи, восстановить которую, как известно, быстро не получится. Такой сценарий чреват возникновением глобального дефицита энергоресурсов уже в долгосрочной перспективе.
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В последнее время сразу пять стран дали повод говорить о том, что возможности спокойного разговора России с ними, присущего дипломатам, исчерпаны. И открывает этот список Литва.
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Сегодняшний кризис на Украине – только продолжение старой истории украинского безвластия в 1918 году, которую прекрасно обрисовал Булгаков. Кто только не владел Киевом в тот год: большевики, немцы-интервенты, Петлюра.
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Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Кремле предупредили о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО
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Россия убеждена, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит архитектуру безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Есть повод для очень глубокого анализа возможных последствий. Мы не думаем, а точнее не убеждены, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит, усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, Москва самым тщательным образом отслеживает данный вопрос.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее в МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
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Президент Финляндии не увидел угрозы со стороны России
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Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не верит в прямую угрозу для страны с российской стороны.
«Я не думаю, что они планировали атаки на Финляндию ни тогда, ни сейчас», – сказал Ниинисте, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Он отметил, что намерение страны вступить в НАТО связано с тем, что «ситуация с безопасностью изменилась». Ниинисте подчеркнул, что был удивлен спокойствием, с которым российский лидер Владимир Путин воспринял состоявшийся разговор, где президент Финляндии передал информацию о намерении присоединиться к НАТО. «Сюрприз был в том, что он так спокойно это воспринял», – сказал Ниинисте.
В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Турция потребовала от Финляндии и Швеции прекратить поддержку террористов
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Турция выступает против поддерживающих террористов стран, поэтому Швеция и Финляндия должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО в Берлине.
«Мы не торгуемся, это не элемент политического торга. Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что [Финляндия и Швеция] должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию. Турция не возражает по поводу расширения НАТО, мы выступаем против тех стран, которые поддерживают террористов», – приводит слова министра ТАСС.
Глава МИД коснулся проведенной накануне трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Финляндии и Швеции. «Было предложено совместно работать для устранения опасений турецкой стороны», – отметил он, передает Anadolu Ajansi.
По его словам, Финляндия и Швеция заявили о готовности к работе с Турцией по устранению вопросов, беспокоящих Анкару по их членству в НАТО.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что готов обсуждать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом его вопросы по поводу вступления Финляндии в НАТО.
В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Накануне Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
6 мая глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.
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Пушков ответил на угрозы евродепутата из-за НАТО
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфреда Вебера о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Ранее Вебер заявил, что «разумных причин» для блокирования вступления этих двух стран в альянс нет и пригрозил изоляцией тем, кто ставит сплоченность НАТО под вопрос.
«Россию – изолировать, Иран изолировать, Сирию – изолировать, Венесуэлу – изолировать, Китай – изолировать, а теперь и Турцию – изолировать?», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор задался вопросом о том, «не слишком ли много» звучит на Западе угроз изолировать разные страны, включая ключевые державы.
«И не изолируют ли в итоге себя сами «изоляторы» от остального мира?», – добавил он.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.
Турции пригрозили изоляцией при блокировании вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Турцию может ожидать изоляция в НАТО в случае, если она будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс, заявил глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер.
«Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества», – цитирует ТАСС Вебера.
В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
6 мая глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.
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В новой стратегии НАТО России отвели роль «непосредственной угрозы»
Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщает, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
По данным агентства, в документе также будет упомянут Китай и его отношения с Россией. Помимо этого будет обсуждаться более эффективная поддержка «соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией», сообщает РИА «Новости».
«Союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится», – пишет агентство, ссылаясь на слова представителя альянса.
В предыдущей версии стратегии от 2010 года Россия обозначалась в качестве «партнера».
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс предложила создать глобальный оборонный союз НАТО, который позволит контролировать ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.
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Швеция приняла решение о подаче заявки в НАТО
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Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО, следует из заявления правящей Социал-демократической партии.
«На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО», – говорится в официальном заявлении партии, сообщает РИА «Новости».
В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Швеция отказалась размещать ядерное оружие и военные базы НАТО
Швеция в случае одобрения ее заявки в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории, следует из заявления правящей Социал-демократической партии.
«...Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, если заявка будет одобрена со стороны НАТО, выразила односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории», – говорится в заявлении партии, сообщает РИА «Новости».
Ранее Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО.
В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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России предложили ответить на расширение НАТО ядерным оружием
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В ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО России следует уточнить в военной доктрине условия применения тактического ядерного оружия, а также оснастить «Калибры» и «Искандеры» на западном направлении ядерными боезарядами, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Как считает эксперт, при вступлении по ускоренной процедуре Финляндии и Швеции в НАТО, уже к лету вооруженные силы этих стран будут полностью интегрированы в военную структуру Североатлантического альянса. В случае обострения обстановки на европейском театре военных действий в любой момент на территории указанных стран может произойти развертывание ударных группировок объединенных вооруженных сил НАТО или предприняты иные действия, критически влияющие на национальную безопасность России. Для Москвы исключительно важно быстро нивелировать эти и другие угрозы, при этом создание потенциала сдерживания в виде новых бригад, дивизий, усиления системы ПВО, особенно для прикрытия протяженной границы с Финляндией, потребует значительных финансовых средств и больших временных затрат.
«Только поступление в 2022 году в войска Западного военного округа и на Балтийский флот тактического ядерного оружия сможет оперативно устранить диспаритет, который существует и сегодня, и который еще более усилится, при сравнении потенциалов ВС РФ и стран НАТО с его новыми членами, которые значительно превосходят нас и в численности личного состава, и по количеству вооружений и военной техники. Надо быть прагматичными и изменить российскую военную доктрину – ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО», – сказал Коротченко в беседе с РИА «Новости».
По его мнению, следует также приступить к разработке сухопутной версии мобильного комплекса с крылатыми ракетами «Калибр» с последующим базированием в северо-западных регионах страны.
Уже сегодня Совету безопасности России следует начать проработку возможных ответных шагов. «Должны быть четко описаны условия, при которых в ответ на агрессивные действия или нападение на РФ мы нанесем ответные тактические ядерные удары по военным объектам и по военной инфраструктуре НАТО, при каких условиях это может быть сделано, как будут осуществляться соответствующие процедуры – необходим доктринальный пересмотр всех указанных вопросов. Соответствующая работа должна осуществляться под руководством Совета безопасности России и начаться безотлагательно уже сейчас, так как вопрос стоит о безопасности нашей страны», – подчеркнул эксперт.
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
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В Италии призвали отложить вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс необходимо отложить, заявил лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини.
«То, что приближает мир, должно быть сделано немедленно, то, что отнимает мир, должно быть поставлено на очередь. Приближение границ НАТО к границам с Россией приближает мир? Предоставляю судить вам», – цитирует РИА «Новости» Сальвини.
Ранее сообщалось, что Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Напомним, глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как НАТО расшатывает Балтику.
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Блинкен: Новая стратегия НАТО коснется сдерживания России
Новая стратегия НАТО коснется, в том числе, сдерживания России, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Как заявил Блинкен журналистам на полях министерской встречи НАТО в Берлине, новая стратегия альянса будет проработана и обсуждена на саммите в Мадриде в июне. Он подчеркнул, что основой стратегии является «защита и сдерживание»передает РИА «Новости».
«И это включает защиту от и сдерживание агрессии России. Думаю, это будет полностью отражено в стратегической концепции», – сказал Блинкен.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
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Президент Финляндии выразил готовность обсудить с Эрдоганом вопросы членства в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что готов обсуждать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом его вопросы по поводу вступления Финляндии в НАТО, сообщили СМИ.
«Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что готов встретиться с Эрдоганом по вопросам, поднятым им относительно членства его страны в НАТО», – передает РИА «Новости» со ссылкой на информагентство Anadolu.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее сообщалось, что Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Накануне Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
6 мая глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.
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Сенатор: Россия усилит группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО
Если Финляндия вступит в НАТО и на ее территории будут размещены ударные вооружения альянса, Москва усилит группировку войск на общей границе, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
«В случае, если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает», – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО.
В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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В МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Не должно быть иллюзий, что Россия просто смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, это ошибочное решение с далеко идущими последствиями, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться у них быть не должно быть, также как и в Брюсселе, Вашингтоне и других натовских столицах. То есть общий уровень военной напряжённости возрастёт, а предсказуемости в этой сфере станет меньше. Жаль, что здравый смысл приноситься в жертву каким-то фантомным представлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации», – передает его слова РИА «Новости».
«Это очередная тяжелая ошибка с далеко идущими последствиями. Ну, что делать. Таков уровень тех, кто принимает сегодня политические решения в соответствующих странах», – добавил Рябков.
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
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Столтенберг пообещал ускорить переходный период при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
НАТО максимально ускорит переходный период к полноценному членству в случае подачи заявки от Финляндии и Швеции, сказал глава организации Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Берлине.
«В случае подачи заявок от Финляндии и Швеции НАТО постарается сделать все возможное, чтобы сделать переходный период до полноценного членства как можно короче. Наша цель – быстрый переходный период», – приводит его слова РИА «Новости».
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Швецию и Финляндию стоит быстро принять в НАТО в случае, если эти страны захотят вступить в альянс.
В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Лидер оппозиции Швеции выступила против вступления в НАТО
Вступление Швеции в НАТО грозит эскалацией ситуации в регионе, заявила глава Левой партии страны Нуши Дадгостар.
«Вступление в НАТО грозит опасной эскалацией на близлежащих территориях. Напряжение растет, риск конфликта увеличивается. Это неправильный путь», – передает РИА «Новости» слова Дадгостар.
Как считает лидер оппозиции Швеции, членство в НАТО может втянуть страну в вооруженный конфликт на Украине. Помимо этого, отметила политик, Стокгольм могут вынудить участвовать под эгидой альянса в войнах, от которых он предпочел бы воздержаться. Дадгостар также предупредила, что вступление в альянс может обернуться для Швеции политическим давлением.
Политик назвала высокой вероятность размещения ядерного оружия на территории королевства и выразила мнение, что если это произойдет, Россия начнет воспринимать Швецию как угрозу.
Кроме того, Дадгостар подчеркнула, что для вступления в НАТО Швеции придется выполнить требования, предъявленные президентом Турции Реджепом Эрдоганом, включая отказ от поддержки курдских формирований.
В свою очередь, лидер партии «Зеленых» Мэрта Стеневи сообщила, что депутаты предпочли бы членству в НАТО независимость страны в военной сфере. Она призвала власти продемонстрировать, как именно они обеспечат неразмещение ядерного оружия на территории Швеции, и объяснить, каким образом планируется противостоять странам-участницам альянса, если кто-то из них будет оказывать давление на Стокгольм.
Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО России следует уточнить в военной доктрине условия применения тактического ядерного оружия, а также оснастить «Калибры» и «Искандеры» на западном направлении ядерными боезарядами.
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
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