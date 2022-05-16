Несоблюдение норм питания обнаружили в российских школах

Тенденция к несоблюдению норм питания отмечается в российских школах с февраля этого года: это касается массы порции, энергетической ценности готовых блюд, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи.

«Большая часть детей у нас отдыхают <...> в городе, в условиях тех же школ, в которых они учились. Та работа, которую по поручению президента мы все вместе проводили по контролю за качеством горячего питания начальной школы, мы добились достаточно хороших успехов в организации и в обеспечении качества и безопасности питания детей, но с февраля этого года мы отмечаем намечающуюся тенденцию в части несоблюдения норм питания о массе порции, энергетической ценности готовых блюд, суммарной массе блюд и другие нарушения», – цитирует ТАСС Брагину.

По ее словам, учесть и исправить ситуацию необходимо к лету, так как в большинстве школ в это время будет организован детский отдых.

Брагина пояснила, что эти же поставщики питания будут организовывать этот процесс и в пришкольных летних лагерях.

Ранее заместитель министра просвещения России Денис Грибов сообщил, что в 2022 году в летний период будет задействовано более 38 тыс. организаций, что позволит обеспечить отдых и оздоровление не менее 5 млн детей. Из них – порядка 1,5 млн детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, в октябре прошлого года Владимир Путин поручил Роспотребнадзору, Минпросвещения и другим органам исполнительной власти представить предложения по улучшению меню в школьных столовых.