Лидер оппозиции Швеции выступила против вступления в НАТО

Вступление Швеции в НАТО грозит эскалацией ситуации в регионе, заявила глава Левой партии страны Нуши Дадгостар.

«Вступление в НАТО грозит опасной эскалацией на близлежащих территориях. Напряжение растет, риск конфликта увеличивается. Это неправильный путь», – передает РИА «Новости» слова Дадгостар.

Как считает лидер оппозиции Швеции, членство в НАТО может втянуть страну в вооруженный конфликт на Украине. Помимо этого, отметила политик, Стокгольм могут вынудить участвовать под эгидой альянса в войнах, от которых он предпочел бы воздержаться. Дадгостар также предупредила, что вступление в альянс может обернуться для Швеции политическим давлением.

Политик назвала высокой вероятность размещения ядерного оружия на территории королевства и выразила мнение, что если это произойдет, Россия начнет воспринимать Швецию как угрозу.

Кроме того, Дадгостар подчеркнула, что для вступления в НАТО Швеции придется выполнить требования, предъявленные президентом Турции Реджепом Эрдоганом, включая отказ от поддержки курдских формирований.

В свою очередь, лидер партии «Зеленых» Мэрта Стеневи сообщила, что депутаты предпочли бы членству в НАТО независимость страны в военной сфере. Она призвала власти продемонстрировать, как именно они обеспечат неразмещение ядерного оружия на территории Швеции, и объяснить, каким образом планируется противостоять странам-участницам альянса, если кто-то из них будет оказывать давление на Стокгольм.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО России следует уточнить в военной доктрине условия применения тактического ядерного оружия, а также оснастить «Калибры» и «Искандеры» на западном направлении ядерными боезарядами.

Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО.