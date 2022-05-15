Британия поддержала заявку Финляндии на вступление в НАТО

Великобритания поддержит заявку Финляндии на вступление в НАТО, так же как и намерение Швеции присоединиться к альянсу, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Великобритания поддержит заявку Финляндии на членство в НАТО. НАТО теперь должна работать быстро для интеграции наших друзей», – написала Трасс в Twitter, сообщает РИА «Новости».

Она добавила, что Лондон поддержит и намерение Швеции присоединиться к альянсу.

Ранее Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО.

В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).

Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.