Итальянцам надоел не сходящий с телеэкранов Зеленский

Итальянских телезрителей возмутило слишком активное продвижение президента Украины Владимира Зеленского в местных СМИ. Некоторые признались, что у них возникла «аллергия» на Зеленского, который не исчезает с экрана телевизора.

Возмущение выразили зрители итальянского телеканала Rai 1, в эфире которого показали интервью Зеленского, передает РИА «Новости».

«У этого парня достаточно времени, чтобы появляться на телевидении через день; а мы платим каналу взносы за такую гостеприимность. Пригласят ли они когда-нибудь какого-нибудь палестинца, йеменца, сирийца и прочих, чтобы поговорить о «незаконных вторжениях»?» – поинтересовалась комментатор Rosanna Battafarano.

«Он настолько увлекся, что больше времени проводит в телевизоре, чем думает о своем народе. Он решил дать интервью итальянскому телевидению, потому что мы больше всех уделяем ему внимания», – написал Cinzia otta.

«А будет перекрестный опрос или интервью будет только одностороннее с заранее подготовленными вопросами?» – спросил Perelio Auracchi.

«Советую задать пару неудобных вопросов об огромных богатствах, накопленных и хранящихся за рубежом», – поддержал его Giulio Bisceglia.

«Черт побери, у меня аллергия на Зеленского. Надо проверить под кроватью – боюсь, найду его и там. Хорошо, что у меня не было телевизора 16 лет», – возмутилась Labatarde.

«Слишком много видимости... Напоминает рекламу… Лучше не злоупотреблять этим...» – констатировал Luigi Salvatori.

Во время интервью Зеленский среди прочего призвал итальянские власти закрыть страну для российских туристов. По мнению президента Украины, они «должны получить культурный отпор, чтобы знали, что их не рады видеть».

Глава туристического направления торговой ассоциации Confcommercio Альберто Корти ответил, что требования Зеленского выглядят как политическое давление и расходятся с принципами, по которым работает отрасль.