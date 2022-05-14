|
|
Опубликовано видео из бомбоубежища «Азовстали»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российские СМИ опубликовали редкие кадры из бомбоубежища на территории «Азовстали». Съемка проводилась на территории, которую уже не контролируют украинские военные и националисты «Азова» (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела), засевшие на комбинате.
Заброшенное бомбоубежище приписано к кузнечно-прессовому цеху металлургического комбината, об этом говорит и табличка на входе в здание. Главный вход закрыт, но боковая металлическая дверь, с множеством пробоин от осколков, открыта. На спуске по лестнице вниз висит еще одна табличка: «Убежище №18183. Кузнечно-прессовый цех. Ключи находятся у командира Звонаревой Натальи Петровны». Все надписи – на русском языке, как и далее почти по всем другим помещениям, передает РИА «Новости».
Еще одним лестничным пролетом ниже, примерно на уровне четырех-пяти метров под землей – толстые бронированные двери с вентилями для герметичного закрывания. В первой комнате, как, впрочем, и дальше по остальным помещениям, краска и штукатурка ободраны.
Далее – еще одна бронированная дверь толщиной около 5 сантиметров. За ней – коридор, который выводит к помещению «Пост №2», рядом с этой табличкой на стене висит план приточно-вытяжной вентиляции. Тут же вход в вентиляционную комнату – в ней стоят цилиндры защитного цвета примерно полутора метров в высоту, очевидно, воздушные фильтры.
Следом – переход в электрощитовую. Ящики для щитков пусты, оборудование выдрано, на стене – схема электроснабжения. Тут же – мужской и женский туалеты. Дальше – комната для хранения средств индивидуальной защиты, на описи на стене указаны также домкраты и кувалды – очевидно, на случай вызволения людей из-под завалов. Никаких средств индивидуальной защиты, а также кувалд и домкратов на самом деле нет – на полке лежит только веник.
За этим помещение идет «Пост №3», здесь расположена система водоснабжения – четыре бака для воды на 800 литров каждый, сейчас они пустые. Рядом на стене – распечатанный фабричным способом плакат с текстом закона Украины «О гражданской обороне». Тут же и инструкция на русском, она гласит: «Убежище в мирное время должно использоваться для нужд народного хозяйства. При этом должна быть полностью сохранена работоспособность всего оборудования».
После воды – продукты питания: помещения для склада продуктов, на стене указаны нормы: «Норма закладки продуктов по убежищу кузнечно-прессового цеха «Азоствали». Сухари – 270 кг, консервы – 153 кг, сахар – 45 кг. Суточная норма продуктов на человека: сухари – 960 гр, консервы – 510 гр, сахар – 150 гр». На полках – пустые старые коробки с надписями «Сухари» и «Сахар».
Следующее помещение – Медицинский пост. Здесь расклеены плакаты с инструкциями по оказанию медпомощи, остановке кровотечения. В соседней комнате – иллюстрированные плакаты по гражданской обороне: как организовывать наблюдательный пост в случае ядерного взрыва, как проводить разведку наблюдением из убежища, как готовиться к эвакуации.
«Граждане при получении распоряжения на рассредоточение (эвакуацию) обязаны: собрать и взять с собой средства индивидуальной защиты, документы (на картинке изображен паспорт СССР), личные вещи, запас продуктов питания, воды и медикаментов», – гласит инструкция.
Соседний плакат – уже политического содержания, но тоже советский – с надписью «Во имя мира» и изображением авиабомб, растворяющихся в плавильном котле, возможно, самого завода «Азовсталь».
В Кремле ранее подчеркивали, что выход украинских боевиков с территории «Азовстали» возможен, если они сложат оружие, раненым окажут помощь.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ООН потребовали «разблокировать» вывоз пшеницы с Украины
|
|
Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями Вооруженных сил Украины.
«Миллионы людей во всем мире умрут, потому что эти порты заблокированы. Если у вас есть сочувствие к остальному миру, независимо от отношения с Украиной, вам нужно открыть эти порты», – передает слова чиновника Ura.ru со ссылкой на CNN.
Бизли заявил, что порты должны возобновить работу в следующие два месяца, «иначе экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет». Проблема с закрытием портов состоит еще и в том, что украинские аграрии готовятся к сбору урожая, но из-за того, что им негде будет его хранить, зарубежные страны не получат это продовольствие.
Отметим, что, по словам посла России в США Анатолия Антонова, перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. При этом все призывы российской стороны согласовать гуманитарные коридоры для этих поставок остаются без внимания.
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в украинских портах, «в первую очередь, в Одессе», блокировано 25 млн тонн зерна. Министр указала на то, что оно особенно востребовано в странах Африки и Ближнего Востока, передает ТАСС.
Бербок отметила, что продовольственный кризис усугубляется глобальными климатическими изменениями. Причем она обвинила Москву в том, что якобы Россия использует ситуацию на Украине для «внесения раскола в мировое сообщество». «Именно этому мы, министры G7, противостоим», – утверждала глава МИД ФРГ.
Кроме того, немецкая гуманитарная организация Welthungerhilfe выступила с заявлением о том, что многие страны, особенно в Северной Африке, зависят от дешевой пшеницы с Украины, и предупредила об угрозе еще более резкого роста числа голодающих во всем мире из-за ситуации в этой стране, сообщает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
В организации заявили, что министры сельского хозяйства должны «как можно скорее начать процесс реализации неотложных мер».
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
ВС России начали применять беспилотник «Орлан-10» для уничтожения бронетехники ВСУ
Вооруженные силы России начали использовать многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10» для ударов осколочно-фугасными боеприпасами по легкой бронетехнике Украины, сообщили СМИ.
«В ходе спецоперации военнослужащие впервые применили новейшую модификацию беспилотника, который теперь может наносить высокоточные удары по земле и поражать живую силу и технику. Операторы БПЛА находят цель и сбрасывают осколочно-фугасные боеприпасы с высоты 2 км», – передает ТАСС сообщение телеканала«Звезда».
Снаряды находятся в закрытых контейнерах, подвешенных под крыльями беспилотника, дальность полета которого составляет 110 км. Полный боекомплект составляет четыре осколочно-фугасных снаряда, способных поражать автомобильную технику, минометное вооружение и живую силу противника. Подчеркивается, что пока новая модификация «Орлана-10» поражает легкую бронетехнику ВСУ.
Ранее экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» Каспийской флотилии в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год выполнил практические стрельбы с применением ракетного комплекса «Калибр». Впервые военнослужащие применили нестандартный способ объективного контроля поражения береговых целей расчетами БПЛА «Орлан-10» и «Элерон-3», осуществив запуск беспилотников с борта флагмана флотилии ракетного корабля «Дагестан».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский призвал Италию закрыть страну для россиян
Закрыть страну для российских туристов призвал власти Италии президент Украины Владимир Зеленский, объяснив это санкциями.
«Санкционная политика... Я считаю сильными шагами касательно туризма... Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть... Даже те, кто не был на поле боя – они молчат, они поддерживают свое политическое руководство», – заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1, передает РИА «Новости».
Также он поблагодарил европейское сообщество за блокировку активов российских олигархов и заявил, что такое же давление должны почувствовать обычные люди, которые приезжают в Европу отдыхать.
Ранее украинский лидер в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что считает недопустимым со стороны Турции принимать туристов из России. Как утверждает Зеленский, «это двойные стандарты» и «несправедливость».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина захотела миллионную армию
|
|
Киев стремится к тому, чтобы численность украинских военных, задействованных в боевых действиях, достигла 1 млн человек, сообщил министр обороны Украины Олег Резников.
Резников заявил, что действия украинских властей, которые «сохранили управляемость» Украиной, и «мобилизация украинского народа» позволили «организовать оборону». Отмечается, что на первых этапах «очень помогли волонтеры». По словам министра, «развертывание государственного механизма – это много формальностей даже в условиях войны», причем «не только в воюющей Украине».
«Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом», – заявил Резников. По его словам, сложившаяся ситуация «спровоцировала взрывной рост оборонных нужд». Министр признал, что «Украина не была готова к этому полностью», передает ТАСС.
Напомним, в Минобороны России сообщили о большом количестве дезертировавших военнослужащих Украины. Источник в российских силовых структурах со ссылкой на информатора в украинской армии рассказал, что большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, узнав о планах их отправки на фронт после двухнедельных учений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР оценили заявление Киева об эвакуации украинских военных с «Азовстали»
|
|
«Единственный способ спасти украинских военных – это приказ Владимира Зеленского сдаться. Пока они не сдадутся – наши военные никого не выпустят», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий парламентарий Владислав Бердичевский. Ранее в Киеве заявили о желании подписать документ о том, «как именно будет происходить эвакуация военных с «Азовстали».
«Есть предположения, что на «Азовстали» могут быть или биолаборатории, или высокопоставленные западные наемники, либо там находятся еще какие-то вещи, которые украинская сторона очень хочет скрыть», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Усилия по включению в процесс Папы Римского, генерального секретаря ООН, Международного комитета Красного Креста, а также представителей Турции и других стран – это исторический прецедент. Такого никогда ранее не было, чтобы генсек ООН и Папа Римский обращались к кому-либо для спасения военных подразделений», – отметил собеседник.
«Когда все закончится, мы получим небывалую информационную бомбу о том, что же происходило на заводе. Уверен, она полностью нивелирует всю украинскую и западную пропаганду», – подчеркнул парламентарий.
Бердичевский также отметил, что есть единственный способ спасти украинских военных – это приказ Владимира Зеленского сдаться. «Пока находящиеся на «Азовстали» военные не сдадутся, никто никого оттуда выпускать не будет», – заявил он.
Собеседник рассказал и о том, что ждет бойцов ВСУ при выходе с территории предприятия. «Всех военных будут задерживать. Поскольку на их руках может быть кровь гражданских лиц, они могут быть военными преступниками», – рассказал депутат.
«Раненых будут лечить, как любых военнопленных. У нас сейчас в Донецких больницах украинских солдат лечат наравне с нашими. Если будет расследовано, что кто-то из них причастен к преступлениям – их будут судить», – заключил он.
Напомним, украинские власти хотят, чтобы был «подписан документ» о том, «как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали». Об этом накануне заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
«Готовимся к подписанию», – заявила Верещук, сообщив, что начался «новый раунд переговоров вокруг дорожной карты» по эвакуации. По ее словам, «есть Красный Крест, они встречаются с россиянами». «Провели с ними (Международным комитетом Красного Креста), а также с ООН переговоры и дали им мандат», – приводит слова вице-премьера ТАСС.
Верещук заявила, что Анкара будет посредником в нынешнем раунде переговоров. Как пояснила украинский вице-премьер, эвакуацию хотят провести в несколько этапов, сначала планируют эвакуировать тяжелораненых.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что гражданских на «Азовстали» не осталось.
В Минобороны России сообщали, что для украинских военнопленных созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции. Также российские военные отмечали, что гарантируют соблюдение норм международного гуманитарного права для украинских националистов с «Азовстали» в случае, если они сложат оружие, передает РИА «Новости».
Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после попытки выйти с мариупольского машиностроительного завода «Азовмаш».
Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко выступил с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВС России уничтожили три командных пункта ВСУ и пять артиллерийских подразделений
ВКС России поразили три командных пункта за день, ракетные войска и артиллерия – пять артиллерийских подразделений на огневых позициях ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники», – передает слова Конашенкова ТАСС.
По его словам, ракетными войсками и артиллерией поражены 17 пунктов управления, а также 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.
Ранее появилось видео, как вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты управления и технику ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин указал Шольцу на террористические методы боевиков на «Азовстали»
|
|
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре подробно изложил канцлеру Германии Олафу Шольцу логику и основные задачи российской спецоперации на Украине, а также рассказал о мерах по обеспечению безопасности мирных жителей.
«Продолжено обсуждение ситуации на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты. Владимир Путин подробно изложил логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса, рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Было также упомянуто, что при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста осуществлена эвакуация гражданских лиц, которые удерживались украинскими силовиками на мариупольском заводе «Азовсталь», – сообщили в Кремле.
Российский лидер обратил внимание канцлера «на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права, использование ими бесчеловечных террористических методов».
«Дана принципиальная оценка состояния дел на российско-украинских переговорах, которые по сути заблокированы Киевом», – сообщили в Кремле по итогам переговоров.
«Президент России и федеральный канцлер Германии условились, что дискуссия по упомянутым вопросам будет продолжена в ходе контактов по различным каналам», – сообщили в Кремле.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жители Болгарии возмутились скульптурой украинской матери в Софии
Жители болгарской Софии выразили свое возмущение после появления в Княжеском саду напротив памятника Советской армии скульптуры под названием «Крик украинской матери».
Открытие проходило под усиленным контролем полиции, поскольку «Крик украинской матери» в болгарском обществе не вызвал симпатии, пишет ФАН.
Местные жители выразили свое недовольство в соцсетях и на сайте местного СМИ – имеется множество комментариев к посвященной памятнику публикации издания «Факти.бг».
Так, люди интересовались, где в таком случае «русская мама», назвав установку скульптуры политически некорректным решением.
«Напротив украинского посольства тогда постройте памятник «Плач Русской Матери из Донецка, Луганска и Одессы!» – написал один из комментаторов.
Другой предложил «поставить еще несколько памятников и молиться: «Крик донецкой матери», «Крик вьетнамской матери», «Крик иракской матери», «Крик сербской матери», «Крик сирийской матери» и так далее».
При этом некоторых болгар «Крик украинской матери» по-настоящему напугал своим внешним видом. Пользователи сравнили образ женщины с «беззубым бабуином» и «Байденом в платье», предложив номинировать скульптуру на премию «Пугало года».
«Снимите это чучело, чтобы дети не вздрагивали, проходя мимо», – попросили в комментариях.
При этом кто-то иронично отметил, что через 25 лет этот памятник снесут так же, как сейчас это происходит с мемориалами памяти Советской армии. Более того, жители Болгарии напомнили о поведении украинских беженцев, которые им «сели на голову».
«Вместо того, чтобы выгонять обнаглевших украинцев, мы ставим им памятник», – заметил один из пользователей.
Болгары уже не в первый раз выражают недовольство «привилегированным положением» украинцев. Граждане регулярно выходят на акции протеста против прибывающих в страну беженцев.
Тем временем в России в начале прошлого месяца в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы.
В различных городах России стали появляться баннеры и муралы с изображениями бабушки с советским флагом. Подобные рисунки появились в российских городах, например, в Белгороде, Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, а воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптура бабушки с советским флагом появится в Воронеже ко Дню Победы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Пентагоне заявили о возможном прекращении поставок вооружения Украине
|
|
Поставки вооружения Украине из США могут приостановиться, если Сенат не поддержит проект о выделении новой помощи до 19 мая, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
«Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать», – цитирует РИА «Новости» Кирби.
Ранее сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие сорокамиллиардного пакета военной помощи для Киева.
До этого Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Напомним, Конгресс США одобрил закон о ленд-лизе для Киева. Следует отметить, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий указал, что «в США появилась мода использовать исторические названия документов в новых реалиях», но «ничего общего с исходными программами эти инициативы не имеют», в них «пиара в десять раз больше, чем чего-либо другого».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские средства ПВО сбили украинский Су-27 и 15 беспилотников
|
|
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, в воздухе сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Уточняется, что БПЛА были сбиты в районах населенных пунктов Балаклея, Малая Камышеваха, Большие Проходы, Боровское, Прудянка и Волохов Яр Харьковской области, Тополиное и Павловка Запорожской области, Евгеновка, Ясиноватая, Егоровка, Путепровод, Авдеевка, Пантелеймоновка и Крутая Балка Донецкой народной республики. «Над населенным пунктом Топольское Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», – говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.
В Минобороны также сообщили, что высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуга Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники. Также в районе Харькова уничтожены две украинские установки реактивных систем залпового огня «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США», – говорится в сообщении.
Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также склад ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области, добавили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 842 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса, 3032 танка и других боевых бронированных машин, 368 установок реактивных систем залпового огня, 1491 орудие полевой артиллерии и миномета, а также 2869 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о планах стран G7 передать Киеву 30 млрд евро
Страны «Большой семерки» собираются выделить Украине финансовую поддержку в размере около 30 млрд евро, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что G7 намеревается оказать Киеву «масштабную финансовую поддержку», это планируется сделать на встрече министров финансов G7 в Петерсберге под Бонном на следующей неделе, передает РИА «Новости».
Объем помощи рассчитан исходя из того, что боевые действия будут завершены в течение года.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выделит дополнительные 500 млн помощи Украине из Европейского фонда мира на закупку тяжелых вооружений, в частности, танков и артиллерии.
Германия потребовала от России не «навязывать» Украине условия мира
Берлин не примет «никакого навязанного мира» Украине со стороны России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Как заявил Шольц, Россия не понимает, что нельзя добиться мира, если от Украины силой отторгнут территорию. По словам канцлера, лишь переговоры, «договоренность» и «согласие» могут привести Москву и Киев к миру. Он заявил, что «мирное соглашение» не должно быть «принудительным миром». Кроме того, Шольц обещал продолжить поставки вооружений на Украину.
Шольц выступил на предвыборном митинге Социал-демократической партии Германии в Северном Рейне – Вестфалии, где в воскресенье пройдут региональные выборы, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре подробно изложил канцлеру Германии логику и основные задачи российской спецоперации на Украине, а также рассказал о мерах по обеспечению безопасности мирных жителей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Премьер Польши призвал искоренить «русский мир»
|
|
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в колонке для The Telegraph заявил о желании уничтожить «русский мир», который он назвал «чудовищной новой идеологией».
«Русский мир» – это раковая опухоль, которая <…> представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», – передает РИА «Новости» текст статьи польского премьера.
Ранее Моравецкий похвалился тем, что Польша старается быть первой в деле ограничения дипломатических контактов с Россией.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Силы ЛНР освободили крупный химический завод «Заря» в Рубежном
Подразделения Луганской народной республики (ЛНР) освободили крупный химический завод «Заря» в Рубежном, а также провели полную зачистку промышленной зоны, сообщила народная милиция ЛНР.
«Народная милиция ЛНР освободила завод «Заря», – передает ТАСС сообщение ведомства.
По данным официального представителя народной милиции Ивана Филипоненко, была проведена полная зачистка промзоны. Он уточнил, что украинские военнослужащие предприняли попытку прорыва в один из районов города, однако она была пресечена.
Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что остатки украинских войск, выбитых из города Рубежное в Донбассе, практически заблокированы на заводе «Заря».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Заговорившего об Украине немецкого министра освистали в Кельне
Вице-канцлера Германии, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека освистали и назвали «поджигателем войны» на предвыборном митинге в Кельне, сообщают информационные агентства.
Хабек заявил, что у тех, кто выступает против военной поддержки Киева, искажено представление о происходящем. По его словам, те, кто не помогает Украине, «виновны не меньше, а, может быть, и больше». Присутствующие на митинге ответили на его слова свистом и выкриками «Поджигатель войны», передает ТАСС со ссылкой на dpa.
Министр счел их поведение аморальным, но добавил, что никто не выйдет из нынешней ситуации на Украине «морально чистым». Он признался, что «не гордится» поставками оружия на Украину или попыткой отказаться от российских энергоресурсов. «Но это необходимо, если мы не хотим продолжать финансировать войну Путина», – сказал он.
15 мая состоятся выборы в ландтаг (региональный парламент) в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, которая является самой густонаселенной в Германии.
В начле апреля собравшиеся в немецком Эссене встретили слова канцлера Германии Олафа Шольца об Украине и коронавирусе свистом и криками, а в мае жители Берлина освистали посла Украины Андрея Мельника.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД