|
|
Сенатор Рэнд Пол выступил против помощи Киеву ценой банкротства США
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол прокомментировал свое решение заблокировать законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму почти в 40 млрд долларов.
Пол заверил, что «очень симпатизирует Украине». Как заявил сенатор, он хочет, чтобы Украина «преуспела». «Однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на WMAL DC.
Напомним, в Сенате США планировали единогласно поддержать пакет помощи Украине в ускоренном формате. Однако при данной процедуре отказ хотя бы одного сенатора блокирует прохождение законопроекта в этом формате. Теперь инициатива будет рассмотрена сенаторами в обычном режиме, что потребует нескольких дней.
В ООН потребовали «разблокировать» вывоз пшеницы с Украины
|
|
Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями Вооруженных сил Украины.
«Миллионы людей во всем мире умрут, потому что эти порты заблокированы. Если у вас есть сочувствие к остальному миру, независимо от отношения с Украиной, вам нужно открыть эти порты», – передает слова чиновника Ura.ru со ссылкой на CNN.
Бизли заявил, что порты должны возобновить работу в следующие два месяца, «иначе экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет». Проблема с закрытием портов состоит еще и в том, что украинские аграрии готовятся к сбору урожая, но из-за того, что им негде будет его хранить, зарубежные страны не получат это продовольствие.
Отметим, что, по словам посла России в США Анатолия Антонова, перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. При этом все призывы российской стороны согласовать гуманитарные коридоры для этих поставок остаются без внимания.
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в украинских портах, «в первую очередь, в Одессе», блокировано 25 млн тонн зерна. Министр указала на то, что оно особенно востребовано в странах Африки и Ближнего Востока, передает ТАСС.
Бербок отметила, что продовольственный кризис усугубляется глобальными климатическими изменениями. Причем она обвинила Москву в том, что якобы Россия использует ситуацию на Украине для «внесения раскола в мировое сообщество». «Именно этому мы, министры G7, противостоим», – утверждала глава МИД ФРГ.
Кроме того, немецкая гуманитарная организация Welthungerhilfe выступила с заявлением о том, что многие страны, особенно в Северной Африке, зависят от дешевой пшеницы с Украины, и предупредила об угрозе еще более резкого роста числа голодающих во всем мире из-за ситуации в этой стране, сообщает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
В организации заявили, что министры сельского хозяйства должны «как можно скорее начать процесс реализации неотложных мер».
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
ВС России начали применять беспилотник «Орлан-10» для уничтожения бронетехники ВСУ
Вооруженные силы России начали использовать многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10» для ударов осколочно-фугасными боеприпасами по легкой бронетехнике Украины, сообщили СМИ.
«В ходе спецоперации военнослужащие впервые применили новейшую модификацию беспилотника, который теперь может наносить высокоточные удары по земле и поражать живую силу и технику. Операторы БПЛА находят цель и сбрасывают осколочно-фугасные боеприпасы с высоты 2 км», – передает ТАСС сообщение телеканала«Звезда».
Снаряды находятся в закрытых контейнерах, подвешенных под крыльями беспилотника, дальность полета которого составляет 110 км. Полный боекомплект составляет четыре осколочно-фугасных снаряда, способных поражать автомобильную технику, минометное вооружение и живую силу противника. Подчеркивается, что пока новая модификация «Орлана-10» поражает легкую бронетехнику ВСУ.
Ранее экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» Каспийской флотилии в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год выполнил практические стрельбы с применением ракетного комплекса «Калибр». Впервые военнослужащие применили нестандартный способ объективного контроля поражения береговых целей расчетами БПЛА «Орлан-10» и «Элерон-3», осуществив запуск беспилотников с борта флагмана флотилии ракетного корабля «Дагестан».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев захотел «подписать документ» об эвакуации с «Азовстали»
|
|
Украинские власти хотят, чтобы был «подписан документ» о том, «как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали», заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
«Готовимся к подписанию», – заявила Верещук, сообщив, что начался «новый раунд переговоров вокруг дорожной карты» по эвакуации. По ее словам, «есть Красный Крест, они встречаются с россиянами». «Провели с ними (Международным комитетом Красного Креста), а также с ООН переговоры и дали им мандат», – приводит слова вице-премьера ТАСС.
Верещук заявила, что Анкара будет посредником в нынешнем раунде переговоров. Как заявила украинский вице-премьер, эвакуацию хотят провести в несколько этапов, сначала планируют эвакуировать тяжелораненых.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что гражданских на «Азовстали» не осталось.
В Минобороны России сообщали, что для украинских военнопленных созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции. Также российские военные отмечали, что гарантируют соблюдение норм международного гуманитарного права для украинских националистов с «Азовстали» в случае, если они сложат оружие, передает РИА «Новости».
Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после попытки выйти с мариупольского машиностроительного завода «Азовмаш».
Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко выступил с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР оценили заявление Киева об эвакуации украинских военных с «Азовстали»
|
|
«Единственный способ спасти украинских военных – это приказ Владимира Зеленского сдаться. Пока они не сдадутся – наши военные никого не выпустят», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий парламентарий Владислав Бердичевский. Ранее в Киеве заявили о желании подписать документ о том, «как именно будет происходить эвакуация военных с «Азовстали».
«Есть предположения, что на «Азовстали» могут быть или биолаборатории, или высокопоставленные западные наемники, либо там находятся еще какие-то вещи, которые украинская сторона очень хочет скрыть», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Усилия по включению в процесс Папы Римского, генерального секретаря ООН, Международного комитета Красного Креста, а также представителей Турции и других стран – это исторический прецедент. Такого никогда ранее не было, чтобы генсек ООН и Папа Римский обращались к кому-либо для спасения военных подразделений», – отметил собеседник.
«Когда все закончится, мы получим небывалую информационную бомбу о том, что же происходило на заводе. Уверен, она полностью нивелирует всю украинскую и западную пропаганду», – подчеркнул парламентарий.
Бердичевский также отметил, что есть единственный способ спасти украинских военных – это приказ Владимира Зеленского сдаться. «Пока находящиеся на «Азовстали» военные не сдадутся, никто никого оттуда выпускать не будет», – заявил он.
Собеседник рассказал и о том, что ждет бойцов ВСУ при выходе с территории предприятия. «Всех военных будут задерживать. Поскольку на их руках может быть кровь гражданских лиц, они могут быть военными преступниками», – рассказал депутат.
«Раненых будут лечить, как любых военнопленных. У нас сейчас в Донецких больницах украинских солдат лечат наравне с нашими. Если будет расследовано, что кто-то из них причастен к преступлениям – их будут судить», – заключил он.
Напомним, украинские власти хотят, чтобы был «подписан документ» о том, «как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали». Об этом накануне заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
«Готовимся к подписанию», – заявила Верещук, сообщив, что начался «новый раунд переговоров вокруг дорожной карты» по эвакуации. По ее словам, «есть Красный Крест, они встречаются с россиянами». «Провели с ними (Международным комитетом Красного Креста), а также с ООН переговоры и дали им мандат», – приводит слова вице-премьера ТАСС.
Верещук заявила, что Анкара будет посредником в нынешнем раунде переговоров. Как пояснила украинский вице-премьер, эвакуацию хотят провести в несколько этапов, сначала планируют эвакуировать тяжелораненых.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что гражданских на «Азовстали» не осталось.
В Минобороны России сообщали, что для украинских военнопленных созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции. Также российские военные отмечали, что гарантируют соблюдение норм международного гуманитарного права для украинских националистов с «Азовстали» в случае, если они сложат оружие, передает РИА «Новости».
Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после попытки выйти с мариупольского машиностроительного завода «Азовмаш».
Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко выступил с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский призвал Италию закрыть страну для россиян
Закрыть страну для российских туристов призвал власти Италии президент Украины Владимир Зеленский, объяснив это санкциями.
«Санкционная политика... Я считаю сильными шагами касательно туризма... Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть... Даже те, кто не был на поле боя – они молчат, они поддерживают свое политическое руководство», – заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1, передает РИА «Новости».
Также он поблагодарил европейское сообщество за блокировку активов российских олигархов и заявил, что такое же давление должны почувствовать обычные люди, которые приезжают в Европу отдыхать.
Ранее украинский лидер в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что считает недопустимым со стороны Турции принимать туристов из России. Как утверждает Зеленский, «это двойные стандарты» и «несправедливость».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин указал Шольцу на террористические методы боевиков на «Азовстали»
|
|
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре подробно изложил канцлеру Германии Олафу Шольцу логику и основные задачи российской спецоперации на Украине, а также рассказал о мерах по обеспечению безопасности мирных жителей.
«Продолжено обсуждение ситуации на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты. Владимир Путин подробно изложил логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса, рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Было также упомянуто, что при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста осуществлена эвакуация гражданских лиц, которые удерживались украинскими силовиками на мариупольском заводе «Азовсталь», – сообщили в Кремле.
Российский лидер обратил внимание канцлера «на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права, использование ими бесчеловечных террористических методов».
«Дана принципиальная оценка состояния дел на российско-украинских переговорах, которые по сути заблокированы Киевом», – сообщили в Кремле по итогам переговоров.
«Президент России и федеральный канцлер Германии условились, что дискуссия по упомянутым вопросам будет продолжена в ходе контактов по различным каналам», – сообщили в Кремле.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно об участии офицеров из Британии в управлении ВСУ
|
|
Британские офицеры действующего резерва, работающие под прикрытием, до сих пор регулярно участвуют в управлении украинскими военными на передовой, сообщили российские силовики со ссылкой на источники в ВСУ.
«С начала нашей спецоперации британские офицеры постоянно работают вблизи передовой, посещают командные пункты украинцев на наиболее опасных направлениях, вносят коррективы в действия командования ВСУ. Так, например, в Запорожье с конца апреля до 6 мая эти офицеры постоянно двигались от одного командного пункта до другого, недалеко от передовой, от Заградовки, в расположении 60-го отдельного пехотного батальона командного резерва ВСУ, до Александровки», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, помимо прямого управления украинскими войсками, координации действиями родами войск ВСУ, британцы «используют все средства разведки НАТО и оперативно реагируют на ее вводные, что помогло им организовать оборону по основным направлениям, с применением батальонный тактических групп на отдельных участках».
Сотрудник российских силовых структур рассказал также, что одним из формальных результатов деятельности рабочей группы английских офицеров является составление карт оперативной обстановки на украинском фронте для публичного распространения под «крышей» американского Института по изучению войны – Institute for the Study of War (ISW), базирующегося в Вашингтоне.
Напомним, российские силовики со ссылкой на источники в ВСУ сообщили, что еще до начала спецоперации России на Украине британские офицеры уже работали в украинском штабе АТО в Краматорске.
Появилась информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии. ВСУ в последние дни понесли катастрофические потери, когда попытались отбить остров.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Жители Болгарии возмутились скульптурой украинской матери в Софии
Жители болгарской Софии выразили свое возмущение после появления в Княжеском саду напротив памятника Советской армии скульптуры под названием «Крик украинской матери».
Открытие проходило под усиленным контролем полиции, поскольку «Крик украинской матери» в болгарском обществе не вызвал симпатии, пишет ФАН.
Местные жители выразили свое недовольство в соцсетях и на сайте местного СМИ – имеется множество комментариев к посвященной памятнику публикации издания «Факти.бг».
Так, люди интересовались, где в таком случае «русская мама», назвав установку скульптуры политически некорректным решением.
«Напротив украинского посольства тогда постройте памятник «Плач Русской Матери из Донецка, Луганска и Одессы!» – написал один из комментаторов.
Другой предложил «поставить еще несколько памятников и молиться: «Крик донецкой матери», «Крик вьетнамской матери», «Крик иракской матери», «Крик сербской матери», «Крик сирийской матери» и так далее».
При этом некоторых болгар «Крик украинской матери» по-настоящему напугал своим внешним видом. Пользователи сравнили образ женщины с «беззубым бабуином» и «Байденом в платье», предложив номинировать скульптуру на премию «Пугало года».
«Снимите это чучело, чтобы дети не вздрагивали, проходя мимо», – попросили в комментариях.
При этом кто-то иронично отметил, что через 25 лет этот памятник снесут так же, как сейчас это происходит с мемориалами памяти Советской армии. Более того, жители Болгарии напомнили о поведении украинских беженцев, которые им «сели на голову».
«Вместо того, чтобы выгонять обнаглевших украинцев, мы ставим им памятник», – заметил один из пользователей.
Болгары уже не в первый раз выражают недовольство «привилегированным положением» украинцев. Граждане регулярно выходят на акции протеста против прибывающих в страну беженцев.
Тем временем в России в начале прошлого месяца в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы.
В различных городах России стали появляться баннеры и муралы с изображениями бабушки с советским флагом. Подобные рисунки появились в российских городах, например, в Белгороде, Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, а воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптура бабушки с советским флагом появится в Воронеже ко Дню Победы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские средства ПВО сбили украинский Су-27 и 15 беспилотников
|
|
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, в воздухе сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Уточняется, что БПЛА были сбиты в районах населенных пунктов Балаклея, Малая Камышеваха, Большие Проходы, Боровское, Прудянка и Волохов Яр Харьковской области, Тополиное и Павловка Запорожской области, Евгеновка, Ясиноватая, Егоровка, Путепровод, Авдеевка, Пантелеймоновка и Крутая Балка Донецкой народной республики. «Над населенным пунктом Топольское Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», – говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.
В Минобороны также сообщили, что высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуга Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники. Также в районе Харькова уничтожены две украинские установки реактивных систем залпового огня «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США», – говорится в сообщении.
Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также склад ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области, добавили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 842 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса, 3032 танка и других боевых бронированных машин, 368 установок реактивных систем залпового огня, 1491 орудие полевой артиллерии и миномета, а также 2869 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о планах стран G7 передать Киеву 30 млрд евро
Страны «Большой семерки» собираются выделить Украине финансовую поддержку в размере около 30 млрд евро, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что G7 намеревается оказать Киеву «масштабную финансовую поддержку», это планируется сделать на встрече министров финансов G7 в Петерсберге под Бонном на следующей неделе, передает РИА «Новости».
Объем помощи рассчитан исходя из того, что боевые действия будут завершены в течение года.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выделит дополнительные 500 млн помощи Украине из Европейского фонда мира на закупку тяжелых вооружений, в частности, танков и артиллерии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВС России уничтожили три командных пункта ВСУ и пять артиллерийских подразделений
ВКС России поразили три командных пункта за день, ракетные войска и артиллерия – пять артиллерийских подразделений на огневых позициях ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники», – передает слова Конашенкова ТАСС.
По его словам, ракетными войсками и артиллерией поражены 17 пунктов управления, а также 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.
Ранее появилось видео, как вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты управления и технику ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Премьер Польши призвал искоренить «русский мир»
|
|
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в колонке для The Telegraph заявил о желании уничтожить «русский мир», который он назвал «чудовищной новой идеологией».
«Русский мир» – это раковая опухоль, которая <…> представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», – передает РИА «Новости» текст статьи польского премьера.
Ранее Моравецкий похвалился тем, что Польша старается быть первой в деле ограничения дипломатических контактов с Россией.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Одессы принялись бороться с доступом жителей к российскому ТВ
Полиция Одессы и боевики территориальной обороны устраивают рейды по домам местных жителей, отбирая оборудование, которое позволяет одесситам смотреть российское ТВ, сообщил источник в российских силовых структурах со ссылкой на информатора у украинских силовиков.
Источник РИА «Новости» сообщил, что в регионе «растет напряженность среди населения, местные жители все меньше доверяют киевскому режиму». В ответ украинская военная администрация «предпринимает меры по запрету использования спутниковых ТВ, способных транслировать российские каналы». У жителей «забирают оборудование для борьбы с альтернативным мнением». Кроме того, «продолжается поиск и задержание пророссийски настроенных граждан», говорится в сообщении.
Напомним, Россия разгромила ВСУ вблизи Одессы. ВСУ в последние дни понесли катастрофические потери, когда попытались отбить остров Змеиный.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина захотела миллионную армию
|
|
Киев стремится к тому, чтобы численность украинских военных, задействованных в боевых действиях, достигла 1 млн человек, сообщил министр обороны Украины Олег Резников.
Резников заявил, что действия украинских властей, которые «сохранили управляемость» Украиной, и «мобилизация украинского народа» позволили «организовать оборону». Отмечается, что на первых этапах «очень помогли волонтеры». По словам министра, «развертывание государственного механизма – это много формальностей даже в условиях войны», причем «не только в воюющей Украине».
«Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом», – заявил Резников. По его словам, сложившаяся ситуация «спровоцировала взрывной рост оборонных нужд». Министр признал, что «Украина не была готова к этому полностью», передает ТАСС.
Напомним, в Минобороны России сообщили о большом количестве дезертировавших военнослужащих Украины. Источник в российских силовых структурах со ссылкой на информатора в украинской армии рассказал, что большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, узнав о планах их отправки на фронт после двухнедельных учений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Силы ЛНР освободили крупный химический завод «Заря» в Рубежном
Подразделения Луганской народной республики (ЛНР) освободили крупный химический завод «Заря» в Рубежном, а также провели полную зачистку промышленной зоны, сообщила народная милиция ЛНР.
«Народная милиция ЛНР освободила завод «Заря», – передает ТАСС сообщение ведомства.
По данным официального представителя народной милиции Ивана Филипоненко, была проведена полная зачистка промзоны. Он уточнил, что украинские военнослужащие предприняли попытку прорыва в один из районов города, однако она была пресечена.
Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что остатки украинских войск, выбитых из города Рубежное в Донбассе, практически заблокированы на заводе «Заря».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД