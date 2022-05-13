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Полиция Риги задержала лидера партии «Русский союз Латвии» Татьяну Жданок
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Сотрудники полиции в связи с несанкционированным протестом в пятницу задержали на Ратушной площади семь человек, в том числе лидера Русского союза Латвии и депутата Европарламента Татьяну Жданок.
За проведение несанкционированного пикета четверо человек задержаны, еще двое – за использование запрещенной символики, якобы прославляющей «военную агрессию». Еще один человек задержан за мелкое хулиганство, пишет портал Delfi.
Как подтвердил сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов, Жданок задержана и будет доставлена в участок полиции.
Отмечается, что организация планировала провести акцию протеста под названием «Хватит!» Однако рижская Дума отказалась разрешить проведение мероприятия на основании рекомендации Службы госбезопасности. «Организаторам митинга сообщили, что ожидаются провокации, но не пояснили, что это за провокации и кто их планировал организовать», – заявил Митрофанов.
По данным Госполиции, в районе 15.40 на Ратушной площади находилось около 200 человек.
Ранее стало известно, что рижская Дума приняла решение начать подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника советским воинам.
Тем не менее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил готовность принять памятник советским воинам в регионе.
Напомним, власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными».
Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к памятнику новые букеты.
12 мая парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.
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Немецкая СДПГ призвала пересмотреть политику в отношении России
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Политику в отношении Москвы необходимо пересмотреть, решение конфликтов через диалог больше не работает, считает сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заския Эскен.
Эскен заявила в интервью Funke Mediengruppe, что «решение конфликтов с помощью диалога было чрезвычайно успешным на протяжении многих десятилетий, как и преобразования с помощью торговли», передает Deutsche Welle (издание внесено в список СМИ-иноагентов – прим. ВЗГЛЯД).
Отметим, что в СДПГ также входят канцлер Германии Олаф Шольц и его предшественник на этом посту Герхард Шредер.
По словам Эскен, власти России якобы «попирают международное право, договоры, доверительное сотрудничество»: «Для нас это означает, что мы будем еще более сплоченными в Европе и с нашими международными партнерами, чтобы суметь защитить наши ценности и свободу».
Сопредседатель СДПГ подчеркнула, что в будущем в Германии «больше не должно быть односторонней зависимости от импорта российских энергоносителей».
Ранее Германия собралась сократить зависимость от российских энергоресурсов «до нуля».
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Эксперт объяснил недовольство Германии позицией Катара по газу
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«Европа еще не раз вспомнит добрым словом Газпром, который делал много уступок в пользу покупателей топлива. Катар – гораздо более жесткий переговорщик и игрок на рынке», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Берлин и Доха не смогли договориться о долгосрочном контракте на поставки СПГ.
«Катар заинтересован в том, чтобы его инвестиции полностью окупились. Ведь для того, чтобы поставлять Германии хоть сколько-нибудь значительные объемы сжиженного топлива, Дохе придется не только увеличить добычу ресурсов, но и построить новые СПГ-заводы», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Для того, чтобы себя обезопасить, Катар также хочет ввести полный запрет на реэкспорт газа и надеется максимизировать цену, то есть полностью воспользоваться нежеланием европейцев покупать российский газ. Поэтому не стоит расценивать действия Катара в отношении договора о поставках СПГ в Германию как помощь России», – добавил собеседник.
Юшков также отметил, что это свойственная для Катара манера ведения переговоров. «Была ситуация, когда Польша заключила контракт на покупку СПГ у Катара, но к моменту начала действия договора не успела достроить терминал. Тогда Доха настояла на дополнительном соглашении, в котором было прописано, что Катар может продавать сжиженное топливо другим странам. При этом, если цена реализации окажется ниже, чем у Польши, то Варшава возместит убытки. Таким образом получалось, что страна начала платить за газ еще до того, как стала его получать», – рассказал эксперт.
«Столкнувшись с такими жесткими требованиями, европейцы еще не раз вспомнят добрыми словами Газпром, который и соглашался пересматривать условия, и давал время на погашение долгов, и позволял менять формулу ценообразования», – уверен Юшков.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Германия и Катар не могут договориться о длительности контракта на поставки сжиженного природного газа.
В частности, обсуждается угроза долгосрочного соглашения для планов Германии по декарбонизации. Катар при этом оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ и запрещает перенаправлять газ в другие районы Европы, передает РИА «Новости».
Как полагает источник, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается». Другие источники сказали, что переговоры планируется продолжить в мае. При этом Германия конкурирует за СПГ из Катара с другими странами.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Германия не является приоритетным рынком для Катара. Необходимость в заключении именно долгосрочный контрактов, по мнению собеседника, обусловлена желанием Дохи обеспечить постоянный спрос на топливо.
Напомним, Катар относится к числу стран, газом которых в ЕС рассчитывают заменить российский, но практически все 178 млрд кубов СПГ, производимых этим арабским эмиратом, уже расписаны по покупателям.
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Эксперт оценил угрозы ЕС отобрать газохранилища Газпрома
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«ЕС пытается заставить операторов закачать топливо в хранилища. Но когда Европа начнет замерзать, российский газ просто конфискуют. Для нас это лишено смысла», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Австрия пригрозила Газпрому отобрать хранилище в Зальцбурге, если его не наполнят голубым топливом. А власти Германии добились права национализировать объекты критической энергетической инфраструктуры.
«Газпром уже даже не пытается оставить за собой газовые хранилища в Европе. Дело в том, что сейчас ЕС требует от операторов выполнить норматив о 80% наполненности ПХГ к началу октября. Таким образом, российская компания должна закупить у себя же топливо», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если сейчас выполнить эти требования, то зимой Европа может заявить, что у них чрезвычайное положение из-за дефицита газа, а затем они могут просто конфисковать его вместе с хранилищами», – уверен собеседник.
«Мы уже видим, что у Газпрома отобрали все активы в Германии, у «Новатэка» аналогичным образом изъяли все в Польше. И согласно официальным заявлениям, это некие аресты, но почему-то даже без решения суда», – продолжил Юшков.
По словам эксперта, Газпром, понимая, что все его европейские активы под угрозой, готов изменить тактику. «Россия теперь, скорее всего, будет только напрямую продавать голубое топливо. Причем делаться это будет исключительно на рыночных условиях. Даже немцы, которые традиционно платили ниже рынка, будут лишены этой привилегии», – заключил Юшков.
Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
В интервью газете «Кронен цайтунг» Нехаммер, говоря о дееспособности своего правительства, объяснил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа.
«Газовые хранилища заполняются. Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский Газпром не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», – сказал он. Издание уточнило, что речь идет о хранилище «Хайдах» в федеральной земле Зальцбург, которое в настоящее время де-факто остается пустым.
Нехаммер также рассказал в опубликованном в четверг интервью газете «Кляйне цайтунг», что Австрия рассматривает возможности закупки газа у разных поставщиков и впервые создает государственный стратегический резерв газа. Он уточнил, что Австрия не собирается национализировать это газовое хранилище.
«Это значит «используй или потеряешь». Если им пользуешься, тогда все окей, если им не пользуешься, за него возьмутся другие фирмы. «Хайдах» стратегически важен не только для Германии, но и для западных регионов Австрии», – отметил канцлер.
Напомним, поставки газа в Австрию идут бесперебойно и в нормальном объеме, сообщила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики Леоноре Гевесслер.
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Эксперты: Украина перешла к газовому шантажу Европы
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«Украина пытается вынудить Европу к давлению на Москву. Мол, «если вы позволите России продвигаться все дальше по нашей территории, то вы лишитесь транзита газа», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее на Украине заявили о частичном прекращении транзита газа в Европу через ГИС «Сохрановка», предложив перенести точку приема топлива на ГИС «Суджа».
«Одна из причин заявления Украины о переносе точки подачи газа на границу с подконтрольной территорией заключается в желании пошантажировать европейцев», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Аргументация следующая: «мы не будем осуществлять транзит газа по тем территориям, которые нами не контролируются». Хотя, на самом деле, уже порядка четырех недель данная точка не находится под контролем Киева», – отметил он.
Эксперт считает, что таким образом Украина намекает европейцам: «если ВСУ потеряют контроль над всей границей с Россией, то Киев вообще не будет осуществлять транзит газа, что приведет к большим проблемам в Европе».
Юшков отметил, что у действий Киева есть еще одна причина – это желание спровоцировать энергетический кризис в Молдавии и Приднестровье. «Южная ветка из «Сохрановки» обеспечивает транзит газа на юго-западное направление, поэтому мы видим своего рода провокацию и желание Киева потеребить Кишинев», – заметил он.
«С другой стороны, если Газпром будет подавать газ через «Суджу» и заказывать транзит до Молдавии, то «Оператор ГТС Украины» обязан этот транзит осуществить. Поэтому тут риски для Молдавии есть, но они гипотетические», – добавил собеседник.
Эксперт также обратил внимание и на внутриполитический аспект, которым руководствуется Украина. «Через «Сохрановку» и «Новопсков» Украина получала тот газ, который прогоняла по виртуальному реверсу», – заметил он.
«Теперь, если Киев теряет контроль над востоком страны, то и снабжать газом эти территории Украина не собирается. Виртуальным реверсом отныне будут снабжаться лишь те регионы Украины, которые остаются под контролем Киева», – продолжил он.
«По сути, украинцы прощаются с этими территориями. Мы ведь знаем, что ни в Донецке, ни в Луганске они не платили людям пенсии и газом их не снабжали. Поэтому Газпром с 2014 года по гуманитарным соображениям поставлял газ в Донбасс, не требуя оплаты от Украины», – добавил эксперт.
При этом Газпром, по всей видимости, не будет переносить транзит газа на «Суджу», апеллируя к технологическим сложностям и особенностям контракта. «Это приведет к недополучению газа как Украиной, так и европейцами», – допускает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
В этой связи эксперт предрекает новый газовый кризис европейского масштаба, который может возникнуть вследствии подобных действий Украины. «Возможно, нас ждет кризис образца 2006 и 2009 годов, которые известны как первая и вторая газовые войны, поставившие под угрозу поставки топлива в ЕС», – напомнил Митрахович.
В среду стало известно о том, что заявки европейских потребителей на российский газ на 11 мая снизились на 25%, до 72 млн кубометров. Об этом сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, передает ТАСС. Падение объема заявок почти на четверть происходит на фоне остановки Украиной транзита российского газа через станцию «Сохрановка».
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме 72 млн кубометров 11 мая», – сказал Куприянов. Накануне объем заявок составлял 95,8 млн кубометров.
При этом накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
«Перенос объемов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно», – отметил Куприянов.
Таким образом Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если «Нафтогаз» не выдаст предусмотренные заявками на транзит объемы в точках выхода в Европе и Молдавии, полагает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
На этом фоне цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1,1 тыс. долларов за тысячу кубометров топлива.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
Премьер Италии: Германия начала платить за поставку российского газа в рублях
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Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме, и большинство стран открыли счета в рублях, заявил премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в США.
«Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа – Германия – уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», – цитирует РИА «Новости» Драги. Он уверен, что платежи за российский газ продолжатся.
В начале мая глава итальянского правительства заявлял, что Италия последует указаниям Европейской комиссии в вопросе оплаты поставок российского газа и ожидает юридических объяснений от Брюсселя.
Ранее немецкая газовая компания VNG решила переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа. По словам представителя компании, она предпринимает все необходимые меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки газа в Германию и экономическую стабильность страны.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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В ООН потребовали «разблокировать» вывоз пшеницы с Украины
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Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями Вооруженных сил Украины.
«Миллионы людей во всем мире умрут, потому что эти порты заблокированы. Если у вас есть сочувствие к остальному миру, независимо от отношения с Украиной, вам нужно открыть эти порты», – передает слова чиновника Ura.ru со ссылкой на CNN.
Бизли заявил, что порты должны возобновить работу в следующие два месяца, «иначе экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет». Проблема с закрытием портов состоит еще и в том, что украинские аграрии готовятся к сбору урожая, но из-за того, что им негде будет его хранить, зарубежные страны не получат это продовольствие.
Отметим, что, по словам посла России в США Анатолия Антонова, перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. При этом все призывы российской стороны согласовать гуманитарные коридоры для этих поставок остаются без внимания.
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в украинских портах, «в первую очередь, в Одессе», блокировано 25 млн тонн зерна. Министр указала на то, что оно особенно востребовано в странах Африки и Ближнего Востока, передает ТАСС.
Бербок отметила, что продовольственный кризис усугубляется глобальными климатическими изменениями. Причем она обвинила Москву в том, что якобы Россия использует ситуацию на Украине для «внесения раскола в мировое сообщество». «Именно этому мы, министры G7, противостоим», – утверждала глава МИД ФРГ.
Кроме того, немецкая гуманитарная организация Welthungerhilfe выступила с заявлением о том, что многие страны, особенно в Северной Африке, зависят от дешевой пшеницы с Украины, и предупредила об угрозе еще более резкого роста числа голодающих во всем мире из-за ситуации в этой стране, сообщает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
В организации заявили, что министры сельского хозяйства должны «как можно скорее начать процесс реализации неотложных мер».
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
Позиция России по вопросу возможного вступления Украины в ЕС изменилась
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С момента переговоров в Стамбуле российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Как заявил Полянский, когда шли переговоры в Стамбуле, Москва «не очень беспокоилась по поводу Евросоюза». Однако с тех пор «ситуация изменилась». Это произошло «после заявления господина Борреля», который сказал, что «война должна быть выиграна на поле боя», пояснил Полянский.
Он полагает, что сейчас позиция по поводу возможного вступления Украины в ЕС «более похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО». Полянский указал, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву, в этом смысле Москва не видит большой разницы между ЕС и НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на UnHerd News.
В конце марта в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Тогда Москва заявила, что «не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз». Однако в апреле глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
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ЕК собралась компенсировать Венгрии отказ от российской нефти
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Еврокомиссия (ЕК) готова предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго на поставки российской нефти и шестого пакета санкций против РФ в целом, сообщило европейское издание газеты Politico.
По имеющейся у издания информации, европейские чиновники изучают возможность предложения финансовой компенсации Венгрии в попытке убедить премьер-министра Виктора Орбана согласиться на предложения ЕС по санкциям на российскую нефть. По словам трех европейских чиновников, деньги должны быть переданы Будапешту в рамках новой энергетической стратегии ЕС, которая должна быть сформулирована на следующей неделе, передает ТАСС.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил во вторник, что после экстренных переговоров Виктора Орбана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Венгрия ждет от ЕК новых предложений о том, каким образом будет обеспечена энергобезопасность страны в случае введения эмбарго на поставки российской нефти в ЕС. По его словам, премьер-министр Виктор Орбан детально проинформировал ее о том, какое воздействие на Венгрию окажут санкции, предусматривающие запрет на поставки нефти из России.
Сийярто подчеркнул, что шестой пакет санкций против РФ, разрабатываемый Еврокомиссией, нанесет слишком большой ущерб венгерской экономике, если будет включать в себя нефтяное эмбарго. По его словам, Будапешт сможет поддержать новый набор санкций только при условии «решения этой проблемы, созданной Еврокомиссией». Отсутствие приемлемых предложений со стороны Брюсселя рискует подорвать «единую позицию Евросоюза» по поводу ликвидации зависимости от поставок энергоносителей из России, отметил глава венгерского МИД.
Ранее во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал возможные сроки принятия новых санкций Евросоюза против России. Как сообщалось, в воскресенье постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России из-за позиции Венгрии.
В прошлую пятницу стало известно, что ЕК смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против России после двух дней безуспешных переговоров в ЕС. Напомним, 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против России, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, Еврокомиссия предлагала ввести запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, Еврокомиссия предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. Через месяц после введения шестого пакета Еврокомиссия также предложила запретить европейскому бизнесу заниматься транспортировкой нефти или оказывать финансовые услуги по обеспечению российского экспорта, включая страхование танкерных перевозок.
Послы ЕС обсуждали предложения ЕК 4 и 5 мая, но не пришли к консенсусу. В итоге премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство Еврокомиссии грозит подрывом европейского единства. Орбан также заявил, что санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.
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Газпром: Украина отклонила заявку на прокачку газа через «Сохрановку»
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Газпром поставляет газ для транзита в Европу через Украину только на станцию «Суджа», заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«Оператор ГТС» заявил о прекращении с 11 мая транзита газа через станции «Сохрановка» и «Новопсков», находящиеся под контролем России (на территории Луганской народной республики), объяснив это форс-мажором. Однако в Газпроме сообщили, что не получали необходимого подтверждения. Кроме того, перенос прокачки на ГИС «Суджа», которую контролирует Украина, технологически невозможен, отметили в российской компании. При этом Газпром отмечает, что полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги по транзиту оплачены, пишет Прайм.
При этом уточняется, что прокачка через «Сужду» в четверг составляет 50,6 млн кубометров, объем был подтвержден украинской стороной.
Накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступления форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
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Жители Болгарии возмутились скульптурой украинской матери в Софии
Жители болгарской Софии выразили свое возмущение после появления в Княжеском саду напротив памятника Советской армии скульптуры под названием «Крик украинской матери».
Открытие проходило под усиленным контролем полиции, поскольку «Крик украинской матери» в болгарском обществе не вызвал симпатии, пишет ФАН.
Местные жители выразили свое недовольство в соцсетях и на сайте местного СМИ – имеется множество комментариев к посвященной памятнику публикации издания «Факти.бг».
Так, люди интересовались, где в таком случае «русская мама», назвав установку скульптуры политически некорректным решением.
«Напротив украинского посольства тогда постройте памятник «Плач Русской Матери из Донецка, Луганска и Одессы!» – написал один из комментаторов.
Другой предложил «поставить еще несколько памятников и молиться: «Крик донецкой матери», «Крик вьетнамской матери», «Крик иракской матери», «Крик сербской матери», «Крик сирийской матери» и так далее».
При этом некоторых болгар «Крик украинской матери» по-настоящему напугал своим внешним видом. Пользователи сравнили образ женщины с «беззубым бабуином» и «Байденом в платье», предложив номинировать скульптуру на премию «Пугало года».
«Снимите это чучело, чтобы дети не вздрагивали, проходя мимо», – попросили в комментариях.
При этом кто-то иронично отметил, что через 25 лет этот памятник снесут так же, как сейчас это происходит с мемориалами памяти Советской армии. Более того, жители Болгарии напомнили о поведении украинских беженцев, которые им «сели на голову».
«Вместо того, чтобы выгонять обнаглевших украинцев, мы ставим им памятник», – заметил один из пользователей.
Болгары уже не в первый раз выражают недовольство «привилегированным положением» украинцев. Граждане регулярно выходят на акции протеста против прибывающих в страну беженцев.
Тем временем в России в начале прошлого месяца в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы.
В различных городах России стали появляться баннеры и муралы с изображениями бабушки с советским флагом. Подобные рисунки появились в российских городах, например, в Белгороде, Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, а воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптура бабушки с советским флагом появится в Воронеже ко Дню Победы.
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Экс-глава МИД Австрии предрекла ФРГ тяжелые времена из-за газового эмбарго
Возможное введение эмбарго на российский газ может привести к «очень тяжелым временам» в Германии, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
По ее словам, такого мнения придерживаются немецкий центральный банк и руководители крупных предприятий. «У представителей центрального банка более осторожная и настороженная позиция. Они бы сказали, что полное эмбарго на импорт газа повлекло бы прежде всего огромные и гарантированные убытки в сфере промышленности», – передает РИА «Новости» ее слова.
При этом бывшая глава МИД Австрии прогнозирует, что отказ от поставок голубого топлива из России приведет к массовым увольнениям работников в химической отрасли, а также к рецессии гораздо больших масштабов, чем прогнозируют экономисты.
«Руководства крупных промышленных предприятий, таких как химический концерн BASF скажут: «Нет, с этим мы не справимся, за этим последуют очень тяжелые времена», – заключила она.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал возможные сроки принятия новых санкций ЕС против России. Как сообщалось, в воскресенье постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России из-за позиции Венгрии.
До этого ЕК смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против России после двух дней безуспешных переговоров в ЕС.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство ЕК грозит подрывом европейского единства. Он также заявил, что санкции ЕС в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.
В результате ЕК собралась компенсировать Венгрии отказ от российской нефти.
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Политолог объяснил изменение позиции России по вступлению Украины в ЕС
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«Раньше Россия делала вид, что вступление Украины в Европейский Союз – это нормально, а вот вступление в НАТО – это уже плохо. В какой-то мере такой подход был самоуспокоением», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя изменение позиции России по возможному вступлению Украины в Евросоюз.
«Мы понимали, что по сути не можем предотвратить ни вступление Украины в ЕС, ни ее вступление в НАТО. Но пытались найти компромисс», – рассказал политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«В последнее время стало совершено очевидно, что Евросоюз является экономической подпоркой Североатлантического альянса», – отметил собеседник.
«Абсолютно точно заметил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский: страны ЕС являются самыми большими донорами вооружения для украинского режима. Тогда каков должен быть наш интерес в поддержке этой интеграции?», – задается вопросом эксперт.
«Поэтому Россия и изменила свою позицию по возможному вступлению Украины в ЕС. Хотя в принципе это вступление само по себе уже невозможно и никогда не произойдет», – резюмировал он.
Накануне первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что с момента переговоров в Стамбуле российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО.
Как пояснил Полянский, это произошло «после заявления господина Борреля», который сказал, что «война должна быть выиграна на поле боя», пояснил Полянский. Он указал, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву, в этом смысле Москва не видит большой разницы между ЕС и НАТО.
В пятницу эта точка зрения была озвучена уже на уровне главы МИД России Сергея Лаврова. «Украинские коллеги готовы объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантии за пределами НАТО и за пределами других внеполитических блоков. Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза», – сказал Лавров.
Глава МИД отметил, что «безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного, воинствующего игрока».
«Они (страны Евросоюза – прим. ВЗГЛЯД) устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО, тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут по сути дела выполнять функции его придатка», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Напомним, в конце марта в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Тогда Москва заявила, что «не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз».
Однако в апреле глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
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Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям
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Рижская дума приняла решение начать подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника советским воинам в парке Победы, сообщило Латвийское радио и телевидение со ссылкой на мэра города Мартиньша Стакиса.
По его информации, данное решение было принято на внеочередном заседании в пятницу. Соответствующие работы, в том числе для последующей организации поиска подрядчиков, поручено выполнить Агентству по памятникам и другим думским структурам, пишет ТАСС.
Напомним, власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными». Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к памятнику новые букеты.
12 мая парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.
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Лавров усомнился в безобидности планов Украины вступить в ЕС
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Евросоюз «из конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока», поэтому вызывает серьезные сомнения безобидность желания украинских властей присоединиться к нему, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам заседания СМИД СНГ.
«Украинские коллеги публично заявляют о том, что они готовы обрести блоковый статус, безъядерный статус, вопреки тому, что президент Зеленский в январе заявлял на Мюнхенской конференции о том, что было ошибкой отказаться от ядерного оружия, тем не менее сейчас они готовы объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантии за пределами НАТО и за пределами других внеполитических блоков. Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза», – приводит его слова РИА «Новости».
Лавров отметил, что «безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, (...) учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы (...) превратился в агрессивного, воинствующего игрока».
«Они (страны Евросоюза – прим. ВЗГЛЯД) устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО, тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут, по сути дела, выполнять функции его придатка», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Напомним, позиция России по вопросу возможного вступления Украины в ЕС изменилась и стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО.
Кроме того, Лавров прокомментировал антироссийские санкции Запада. «Когда американцы собирают центральноазиатские страны на различных уровнях, они прямо говорят, что не смейте продолжать сотрудничество с Россией, и вообще Россия – это уже разрушенная страна, так что делайте ставку на нас. Я цитирую практически. То же самое они говорят и в отношении Китая, потому что, как они утверждают, Китай не посмеет нарушать западные санкции. На редкость самоуверенная, наглая, невоспитанная позиция. Так я назову действия наших западных коллег», – сказал министр.
По его словам, страны Запада пытаются нанести ущерб союзническим отношениям в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. «Мы обсудили положение в Центральной Азии, в том числе с учетом тех попыток в отношении Центрально-Азиатского региона, которые предпринимают наши западные коллеги – США, ЕС, натовцы. Попыток, направленных на укрепление своего влияния в регионе за счет нанесения ущерба отношениям в рамках ОДКБ, в рамках СНГ, в рамках ШОС и Евразийского экономического союза», – отметил он.
Страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти
В ЕС рассматривают возможность отложить запрет на импорт российской нефти, если Венгрия продолжит выступать против эмбарго, сообщили источники.
Ряд стран ЕС допускают возможность отложить запрет. Источники заявили, что такая идея пользуется поддержкой в ЕС. По мнению ее сторонников, это позволит быстрее принять санкции, по которым нет возражений. Однако некоторые государства полагают, что подобное решение может выглядеть как знак слабости ЕС, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство ЕК грозит подрывом европейского единства. Он также заявил, что санкции ЕС в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии.
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