США проигнорировали опасения России из-за расширения НАТО на восток, что привело к эскалации конфликта на Украине, написал в статье для журнала Week обозреватель Эндрю Дэй.

Автор публикации назвал ошибочным мнение, согласно которому Североатлантический альянс носит «сугубо оборонительный характер», передает РИА «Новости».

«Независимо от того, угрожала ли НАТО России или нет, Путин считал, что угрожает, и это его убеждение повлияло на решение о начале спецоперации. Более того, эти опасения были вполне предсказуемыми, и конфликта можно было бы избежать, если бы Вашингтон отнесся к ним серьезно», – отметил Дэй.

Публицист напомнил, что в преддверии военной операции на Украине Белый дом отказался обсуждать с Москвой вопросы о расширении альянса. Он считает этот факт «загадочным», поскольку западные лидеры в частном порядке заявили руководству в Киеве, что «вы не будете членом НАТО».

«США создали худший из возможных вариантов существования для Украины – в качестве марионетки НАТО на пороге России, но без натовского зонтика безопасности», – считает автор материала.

Дэй заключил, что Соединенным Штатам следует работать над тем, чтобы Украина стала нейтральным государством.

Ранее издание The American Conservative (ТАС) писало, что Вашингтон спровоцировал начало спецоперации России на Украине, и теперь Белый Дом использует Киев, чтобы победить Россию.

Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты стремятся любыми способами затянуть спецоперацию России на Украине в попытке нанести максимальный ущерб России.

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