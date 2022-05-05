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Американские СМИ: Вашингтон спровоцировал спецоперацию на Украине
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Вашингтон спровоцировал начало спецоперации России на Украине, и теперь Белый Дом использует Киев, чтобы победить Россию, написало издание The American Conservative (ТАС).
«Игнорируется роль Вашингтона в провоцировании спецоперации Москвы. Нарушив заверения времен холодной войны и расширив НАТО, а также превратив альянс в агрессивную организацию, напавшую на Сербию и Ливию, Запад подтолкнул Россию к ответу. Нынешний конфликт почти наверняка не произошел бы, если бы не политика США», – цитирует статью Ura.ru.
Также отмечается, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не берет за эти действия никакой ответственности. В статье приводится факт, что изначально президент РФ Владимир Путин не был настроен враждебно по отношению к США и в 2000-х годах предложил странам сотрудничать. Однако продолжающееся наступление НАТО испортило отношения между сторонами.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты стремятся любыми способами затянуть спецоперацию РФ на Украине в попытке нанести максимальный ущерб России.
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Эксперт: Критика НАТО из уст Папы Римского привела к переполоху на Западе
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Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал критику НАТО со стороны Папы Римского Франциска, отметив, что его выступление вызвало переполох на Западе.
«Франциск отметил, что «лаяние НАТО у врат России» во многом спровоцировало украинский кризис. И усомнился в необходимости поставок оружия на Украину – предложив брать пример с генуэзских рабочих, которые отказались грузить западное оружие, направляемое в Йемен. Его фраза является калькой со старого выражения о «собаках, лающих у врат рая» – которое редко используется в английском, но встречается в других европейских языках», – сообщил политолог в своем Telegram-канале.
По его словам, с точки зрения семантики здесь можно обнаружить глубины смыслов. Но и политические последствия его речи тоже имеются.
«Франциск – моральный компас для 1,2 млрд католиков по всему миру – включая жителей стран Африки и Латинской Америки, которые сохраняют нейтралитет в украинском кризисе. Но важную роль он играет и для нынешнего политического расклада сил в Вашингтоне. Ведь Байден – второй в истории США президент-католик. Как раз полгода назад он встречался с Франциском в Ватикане. Байден не устает повторять, что папа римский – источник всего, что он за свою жизнь узнал о вере. И теперь этот источник прямо критикует политику его администрации», – написал Дудаков.
Он отметил, что среди элиты Демпартии немало и других католиков. Взять к примеру спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая с превеликим удовольствием проводит встречи с понтификом.
«Его неожиданные заявления застали Пелоси, когда только было закончила визит-фотосессию в Киеве. Нынешнее заявление Франциска уже вызвало переполох среди католических священников в США – причем в основном либерального толка. В неудобное положение оно ставит и весь западный истеблишмент, который несёт потери не только на поле боя или в санкционном противостоянии, но теперь уже и в затянувшейся информационной войне против России», – добавил политолог.
Ранее Папа Римский Франциск допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса. «[Вероятно], лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – сказал понтифик в беседе с главным редактором газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаной.
Также Франциск выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу.
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Оливер Стоун описал худший сценарий вмешательства США в ситуацию на Украине
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Американский режиссер Оливер Стоун считает, что при самом мрачном раскладе из всех возможных руководство Соединенных Штатов может устроить ядерную провокацию в Донбассе, чтобы обвинить в этом Россию.
«Я задаюсь вопросом, не создают ли США условия для ядерного взрыва большой мощности неизвестного происхождения где-нибудь в Донбассе, в результате которого погибнут тысячи украинцев? Конечно, если это, не дай Бог, случится, весь мир, как обученная собака Павлова, обвинит во всем Россию. Эта вина уже заранее установлена, независимо от того, кто нажмет на кнопку», – передает РИА «Новости» слова Стоуна.
Он отметил, что западные медиа по указке американских и европейских политиков целенаправленно с 2014 года закрывали глаза и не освещали военные преступления против мирного населения на Украине, выставляя раз за разом Россию агрессором, виновным на каждом этапе украинского кризиса.
По его мнению, цель информационной войны, которую Запад ведет против Москвы «с мастерством и грубой силой», – заставить поверить мировое сообщество в то, что «Россию можно обвинить в любом случае, как бы абсурдно это ни звучало».
Ранее Оливер Стоун поддержал спецоперацию России на Украине.
Псаки озвучила роль США в конфликте на Украине
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Вашингтон видит свою роль в том, чтобы наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки заявила, что США «хотят победы Украины» и намерены «делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить суверенитет и территориальную целостность». Вашингтон собирается «наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров». «Такова наша роль», – приводит ее слова ТАСС.
По словам Псаки, Киев «решит за столом переговоров по мере того», как США «усиливают позиции» Украины, что «посчитает успехом на поле боя и в рамках переговоров». Вашингтон намерен «поддерживать предпринимаемые усилия» Киева. Как заявили в Белом доме, «украинцы решат, что является успешным итогом». Псаки не ответила однозначно на вопрос о том, готов ли Вашингтон согласиться с любым решением Киева относительно того, что именно считать победой для украинской стороны.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы Россия вернулась к «границам до 24 февраля» и «вернула» Крым.
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Посольство России дало совет властям США
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Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявления официальных лиц США о возможных планах по усилению санкций против России.
Дипломаты рекомендовали Вашингтону «направить свою неуемную энергию на решение собственных проблем» США. Как отметило посольство, «местные чиновники признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива».
Россия призвала США «отказаться от подобного контрпродуктивного курса», подчеркнув, что санкции «не достигнут своих целей». Указывается, что «укрепление рубля свидетельствует об устойчивости финансового сектора и экономики» России, передает РИА «Новости».
«Это признают и сами эксперты из западных стран. Россия выполнит поставленные задачи в ходе специальной военной операции на Украине», – заявило российское посольство.
Напомним, США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских госактивов. Адвокаты занимаются в том числе вопросом, могут ли быть применены меры к попавшим под санкции российским государственным активам Центробанка. Москва заявила, что США занимаются экспроприацией российской собственности и пытаются это узаконить.
Байден заявил о поставках комплексов «Джавелин» России
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Американский президент Джо Байден во время выступления перед сотрудниками военного завода корпорации Lockheed Martin в штате Алабама по ошибке сказал, что США якобы снабжали противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин» Россию, а не Украину.
«Перед тем, как Россия напала, мы удостоверились в том, чтобы у России имелись «Джавелины» и другие вооружения для укрепления обороны, чтобы Украина была готова, что бы ни произошло», – приводит ТАСС слова Байдена, сказанные в ходе выступления.
«Вы позволяете украинцам защищаться так, чтобы мы не рисковали вступлением в третью мировую войну, отправляя американских солдат в бой с российскими солдатами», – добавил президент США, обращаясь к сотрудникам военного завода в штате Алабама.
Байден как минимум еще раз оговорился во время этого выступления, продолжавшегося около 15 минут. В очередной раз призывая Конгресс США одобрить запрос администрации о выделении дополнительных средств на поддержку Украины, глава Белого дома подчеркнул: «Я еще раз призываю Конгресс быстро принять законопроект о дополнительном финансировании». Он сказал, что исполнительная ветвь власти запросила у законодателей на эти цели «свыше 300 млрд долларов», хотя в действительности сумма запроса составляет 33 млрд долларов.
Во время мероприятия на сцене были установлены транспаранты с надписями «Произведено в Америке» и «Поддержим Украину».
Перед речью Байдена к аудитории обратилась член Палаты представителей Конгресса США Терри Суэлл (демократ, от штата Алабама). «Было радостно иметь шанс видеть комплексы «Джавелин», эти переносные ракеты, уничтожающими танки на Украине», – сказала она.
Напомним, в конце апреля Байден назвал министра образования США сенатором. Несколькими днями ранее глава Белого дома вновь оказался в неловкой ситуации, протянув руку для рукопожатия пустому месту, как уже делал это неделей ранее. В марте Байден оговорился, назвав мужа вице-президента Камалы Харрис «супругом первой леди». Кроме того, он назвал украинцев иранцами, а в феврале перепутал, какая из стран – Россия или Германия – угрожала Украине.
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В Госдуме оценили инструкции ЦРУ для россиян о шпионаже на США
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«ЦРУ действительно может попытаться выведать важную информацию у рядовых граждан. Это элемент информационной войны, и им не важно, чем рискуют россияне», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее ЦРУ разметило в соцсетях инструкцию для россиян, как шпионить на США и не попасться.
«Очевидно, что ЦРУ хочет, чтобы российские граждане просто стучали и на свое государство, и на власть. При этом они умалчивают, что тем самым подставляют людей под вполне конкретную статью Уголовного кодекса РФ», – рассуждает собеседник.
Морозов уверен, что россияне не станут массово реагировать на подобные вбросы. «Граждане должны понимать, что следование инструкциям ЦРУ – это прямой путь за решетку. Если существует некий канал для связи, то и отследить его возможно. Нужно быть просто клиническим идиотом, чтобы повестись на эту инструкцию», – подчеркнул депутат.
«Мы видим, что идет информационная война, в которой все средства хороши. И подставить очередного российского гражданина США совсем не жалко, учитывая, что у них есть шанс получить некие важные данные», – заключил Морозов.
Ранее Washington Post сообщила, что разведуправление распространило в соцсетях подробные инструкции, как информаторы могут обеспечить безопасность передачи данных и «не оказаться пойманными», передает РИА «Новости». В частности, ЦРУ рекомендовало пользоваться интернет-браузером Tor, который позволяет заходить в сеть анонимно, а также VPN. Кроме того, агентство просит не использовать в этих целях домашний или офисный компьютер.
«Мы хотели обеспечить безопасный способ установить связь», – приводит газета слова сотрудника американской разведки, утверждающего, что «россияне пытаются связаться с ЦРУ».
Согласно инструкциям, информаторы должны указать свое полное имя, страну, из которой они пишут, официальную должность, а также уточнить, «какой доступ у них есть к информации, представляющей интерес» для разведки США. По словам бывших сотрудников разведуправления, все эти сведения затем тщательно изучаются и проверяются.
Как отмечает газета, с помощью такого «нового подхода» ЦРУ надеется «привлечь разведданные», а также получить больший доступ к официальной секретной информации России.
Ранее на портале WikiLeaks были опубликованы секретные инструкции для агентов ЦРУ с рекомендациями, как обойти системы безопасности в аэропортах разных стран, в том числе России, используя поддельные паспорта.
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Россию не пустили на мероприятие ЮНЕСКО ко Дню свободы печати
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Россию не допустили к участию в мероприятии ЮНЕСКО, приуроченном ко Всемирному дню свободы печати, под надуманным предлогом, сообщили в российском МИД.
«Ежегодно 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, провозглашенный в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН. По этому случаю ЮНЕСКО – профильным учреждением системы ООН по вопросам международного информационного сотрудничества – традиционно проводятся тематические конференции. К сожалению, к участию в мероприятии этого года Россия допущена не была», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что отказ мотивировали несоответствием требований конференции и уже сформированным списком докладчиков. В министерстве отметили, что сообщение «не выдерживает никакой критики», а секретариат ЮНЕСКО «под надуманным предлогом отклонил российские заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных ИТ-компаний на работу СМИ, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий.
В МИД России отметили, что предложения российской стороны были направлены в установленные сроки и полностью вписывались в заглавную тему мероприятия. «Очевидно, что секретариат ЮНЕСКО пошел на поводу у группы известных, крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику «отмены» России и ставящих своей целью зачистку информационного поля от точек зрения, отличных от ультралиберальных установок «коллективного Запада», – заявили в дипведомстве.
Эксперты добавили, что, «лишая российских журналистов и общественных деятелей возможности обсуждать актуальные для всего международного сообщества вопросы, организаторы подрывают доверие к конференции как площадке для непредвзятого и профессионального диалога».
Так, в ведомстве «некогда универсальный и авторитетный форум назвали «локальным междусобойчиком». «Его итоги не будут иметь ничего общего с концепцией Всемирного дня свободы печати и такими важными ценностями, как плюрализм мнений, всеобъемлющий охват, обеспечение свободы слова и доступа к информации», – подчеркнули в российском МИД.
Ранее в ведомстве назвали ЮНЕСКО очередной жертвой эгоистических амбиций западных государств.
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ЦРУ опубликовало инструкцию для россиян, как шпионить на США и не попасться
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Американские СМИ со ссылкой на официальные лица сообщают, что ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с разведкой США и передать ей информацию.
Как пишет Washington Post, разведуправление распространило в соцсетях подробные инструкции, как информаторы могут обеспечить безопасность передачи данных и «не оказаться пойманными», передает РИА «Новости». В частности, ЦРУ рекомендовало пользоваться интернет-браузером Tor, который позволяет заходить в сеть анонимно, а также VPN. Кроме того, агентство просит не использовать в этих целях домашний или офисный компьютер.
«Мы хотели обеспечить безопасный способ установить связь», – приводит газета слова сотрудника американской разведки, утверждающего, что «россияне пытаются связаться с ЦРУ».
Согласно инструкциям, информаторы должны указать свое полное имя, страну, из которой они пишут, официальную должность, а также уточнить, «какой доступ у них есть к информации, представляющей интерес» для разведки США. По словам бывших сотрудников разведуправления, все эти сведения затем тщательно изучаются и проверяются.
Как отмечает газета, с помощью такого «нового подхода» ЦРУ надеется «привлечь разведданные», а также получить больший доступ к официальной секретной информации России.
Ранее на портале WikiLeaks были опубликованы секретные инструкции для агентов ЦРУ с рекомендациями, как обойти системы безопасности в аэропортах разных стран, в том числе России, используя поддельные паспорта.
Напомним, в 2011 году президент США Барак Обама подписал приказ, регламентирующий, как далеко американские военные во всем мире могут заходить в использовании кибератак и электронного шпионажа против своих врагов.
В США зафиксировали новый рост цен на бензин
Цена на бензин в Соединенных Штатах, несмотря на усилия администрации, вновь перешла к росту, поднявшись за неделю до 4,2 доллара за галлон (3,785 л), следует из данных аналитиков.
Как отметили в Американской ассоциации автомобилистов, актуальная цена за галлон бензина в среднем по стране достигла 4,226 доллара, накануне цена была 4,2 доллара. Это заметно и на заправках в столичном Округе Колумбия, где цена за галлон начинается от 4,5–4,7 долларов. В штате Калифорния, по данным аналитиков, за галлон просят в среднем 5,755 долларов, пишет РИА «Новости».
Как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден выступит с заявлением «об экономическом росте» в среду, оно запланировано на 21.00 мск.
Ранее в США заявили, что из-за политики Джо Байдена страна страдает от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих. По словам Хэннити, в США будут обвинять президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК, пандемию или делать вид, что инфляция – это хорошо.
Напомним, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как антироссийские санкции повлияют на ситуацию в США.
США рассчитывают на сотрудничество с Россией по МКС до 2030 года
США считают, что Россия продолжит работу по МКС по крайней мере «в ближайшем будущем», и надеются на сотрудничество по программе до 2030 года, заявил глава НАСА Билл Нельсон.
«У нас есть все основания полагать, что русские будут (продолжать работу по) космической станции в ближайшем будущем, и, конечно, мы надеемся, что они продолжат делать это с нами до 2030 года», – передает РИА «Новости» слова Нельсона на слушаниях в конгрессе.
Он подчеркнул, что делает выводы на основании существующих между сотрудниками космических программ двух стран «профессиональных отношений». Комментируя по просьбе конгрессменов сообщения СМИ о планах России по выходу из программы МКС, Нельсон заявил, что «заголовки неверны».
«Я не вижу ничего в отношениях между астронавтами и космонавтами... что повлияло бы на наши профессиональные отношения», – сказал глава НАСА, подчеркнув, что, несмотря на ситуацию на Украине, профессиональное взаимодействие сохраняется как на орбите, в подготовке астронавтов и космонавтов, так и между специалистами НАСА и «Роскосмоса».
Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что уже есть конкретная дата окончания работ России на Международной космической станции (МКС), но публично сообщать компания об этом не обязана.
Вашингтону указали на несоответствие его представлений о России реальности
США предпочитают считать Россию международным «изгоем», но их партнеры отказываются следовать этой линии, пишут американские СМИ.
В статье Washington Post указывается, что «представления США о России как о международном «изгое» на полной скорости налетели на реальность». Оказалось, что «не все партнеры Вашингтона готовы демонстративно избегать бывшую сверхдержаву, обладающую ядерным оружием». Это, как отмечает издание, «создает дипломатическую головную боль для президента Байдена», который стремится исключить Россию из G20, но «сталкивается с сопротивлением со стороны других лидеров».
Учитывая, что глава российского государства Владимир Путин приглашен на саммит в Индонезии, Байден должен решить, «примет ли он» сам «участие в саммите». При этом издание подчеркивает, что решение Индонезии «не шокировало Вашингтон» – в G20 входят Индия, Китай, Саудовская Аравия и ЮАР, которые также «проявили определенную степень сопротивления» намерениям США, передает ТАСС.
Напомним, как указывала американская пресса, нежелание многих стран вводить санкции против России по примеру Запада привело к расколу в мире, что, вероятно, позволит Москве обойти ограничительные меры. Лидеры западных держав пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, но сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран.
США призвали все страны заявить о недопустимости начала ядерной войны
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Соединенные Штаты согласны с позицией Россией о невозможности победить в ядерной войне и каждой стране важно вновь провозгласить этот принцип, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я бы сказала, что сами россияне на протяжении какого-то времени, в том числе в прошлом году, ясно давали понять: победить в ядерной войне невозможно. Мы с этим согласны. И каждой стране важно вновь это провозгласить, как и каждому избранному здесь (в США) должностному лицу», – приводит слова официального представителя американского президента ТАСС.
«Я бы отметила, что взгляд и позиция президента [Байдена] по-прежнему заключаются в следующем: мы не размещаем войска США [на Украине], чтобы принимать участие в этой войне. И мы продолжим это повторять американцам», – сказала Псаки.
При этом пресс-секретарь Белого дома выразила несогласие с утверждением, что ситуация вокруг Украины превратилась к настоящему времени, по сути, в непрямой конфликт между НАТО и Россией. «<…> Это не опосредованная война. Знаю, что речь идет о тезисе россиян. Но это не опосредованная война», – заявила Псаки. Она выступила с утверждением, что «НАТО не вовлечена» в боевые действия на Украине. «США не принимают участия в этой войне. Поэтому нам всем очень важно не повторять тезисы Кремля на этом фронте», – выразила мнение официального представителя американского президента.
Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не прекращала усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны. В частности, Москва предлагала Вашингтону подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей. По инициативе Москвы в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов России и США было принято заявление о недопустимости ядерной войны.
В минувшую пятницу посол США в России Джон Салливан назвал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о недопустимости ядерной войны «ядерным шантажом». Ранее Лавров назвал недопустимость ядерной войны принципиальной позицией России. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к играм за «красной линией», задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), если это произойдет, жертвы будут неисчислимы.
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СМИ: Прошедшие подготовку американцы воюют на Украине
Прошедшие военную подготовку американцы полноценно участвуют в боевых действиях на Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
«Предполагается, что неустановленное число других американцев, многие из которых прошли военную подготовку, находятся в стране (Украине), сражаясь против российских войск вместе с украинцами и добровольцами из других стран», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Как заявил изданию бывший американский военный и экс-офицер полиции Чикаго Харрисон Йозефович, он возглавляет действующую на Украине группу Task Force Yankee, которая направила большое число добровольцев на различные позиции по всей Украине, из которых около 40 – на боевые. По его словам, в стране сейчас находятся «тысячи добровольцев из США и других стран».
Напомним, 29 апреля мать 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела заявила, что ее сын в понедельник был убит на Украине, куда отправился «помогать» украинским войскам. По словам женщины, ЧВК, завербовавшая молодого человека, послала его на помощь украинским войскам в первой половине марта, при этом группа наемников, вместе с которыми воевал бывший морской пехотинец Кансел, состояла из граждан «самых разных стран».
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Депутат: Желающие работать на ЦРУ через интернет вычисляются элементарно
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«Опубликованная ЦРУ инструкция ставит под угрозу самих пользователей, потому что установить личность тех, кто решит таким образом предать Родину – или просто развлечься, пообщавшись с ЦРУ, можно элементарно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. Ранее ЦРУ разместило в соцсетях объявление о поиске «информаторов» в России.
«Разведка и контрразведка, работа с возможными источниками существовали всегда. Но мы все помним и советские, и иностранные фильмы про разведчиков, где вербовка преподносилась как наука или даже искусство. Публикация объявлений о возможности стать предателем вызывает недоумение, сомнение в правдоподобности, а также некую грусть о компетенциях людей, которые это придумали», – говорит председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Данные IP-адресов и адресов устройств всех, кто пользуется запрещенным браузером Tor, доступны. Анонимность в Tor, анонимайзерах и VPN-сервисах – это иллюзия. У некоторых пользователей порой складывается впечатление, что законы в цифровом мире практически отсутствуют, и с помощью программ, обеспечивающих анонимность, можно легко преступать их. Однако «офлайн» равен «онлайну», и действие законов одинаково распространяется на обе сферы», – пояснил глава комитета.
«Кроме того, данные этих пользователей могут легко оказаться скомпрометированы самим ЦРУ. Или стать жертвой утечки в анонимайзерах, что случается регулярно. Потом эти данные продаются в даркнете, а далее используются в преступной деятельности», – напомнил Хинштейн.
Как передает РИА «Новости», ЦРУ опубликовало в социальных сетях подробные инструкции, как информаторы могут передать данные и «не оказаться пойманными». Так, управление рекомендует браузер Tor, позволяющий заходить в Сеть анонимно, а также VPN. Кроме того, оно просит не использовать в этих целях домашний или офисный компьютер. «Мы хотели обеспечить безопасный способ установить связь», – цитирует Washington Post сотрудника американской разведки, утверждающего, что «россияне пытаются связаться с ЦРУ».
Как говорится в инструкции, информатор должен сообщить свое полное имя, страну, из которой пишет, официальную должность, а также уточнить, «какой доступ у него есть к информации, представляющей интерес» для разведки США. По словам бывших сотрудников ЦРУ, все эти сведения затем тщательно изучаются и проверяются. Как отмечает газета, с помощью такого «нового подхода» ЦРУ надеется «привлечь разведданные», а также получить больший доступ к официальной секретной информации России.
Ранее депутат Госдумы Олег Морозов сказал газете ВЗГЛЯД, что подобные инструкции – это намеренная провокации со стороны. По его словам, власти США пытаются получить важную информацию, пренебрегая безопасностью россиян, а также умалчивает, что в РФ за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.
Псаки не исключила санкций США против патриарха Кирилла
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От санкций США «никто не застрахован», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя возможность введения санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Agence France-Presse сообщило, что ЕС собирается в рамках шестого пакета санкций ввести рестрикции против патриарха Кирилла. Отвечая на вопрос о возможности введения таких же санкций Вашингтоном, Псаки сообщила, что США «продолжают изучать варианты», но ей пока «нечего анонсировать», передает ТАСС.
Псаки также заявила, что «не осведомлена о каких-либо недавних телефонных разговорах» главы американского государства Джо Байдена и папы Римского Франциска. На вопрос о том, какой была бы позиция Байдена, если бы понтифик поехал в Россию Псаки ответила: «Я не обсуждала с ним это». Она «предположила», что Байден «с уважением отнесся бы к решению папы Римского совершить те поездки или провести те контакты, которые тот посчитал бы нужным».
Напомним, Байден является вторым после Джона Кеннеди президентом-католиком в истории США. Папа Римский Франциск допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса. «[Вероятно], лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – сказал понтифик. Также он выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу.
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