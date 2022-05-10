Глава парламента Крыма счел нецелесообразным присоединение южных областей Украины к полуострову

Дальнейшая судьба южных областей Украины должна решаться после завершения спецоперации, однако их слияние с Крымом нецелесообразно, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Судьба освобожденных территорий будет обсуждаться после завершения специальной военной операции. Уверен, у них должен быть свой путь, никого не надо принимать в состав Крыма. Это должен быть новый регион», – передает его слова РИА «Новости».

Константинов пояснил, что Крым уже является полноценным субъектом Российской Федерации, его российский статус восстановлен юридически с соблюдением всех международных норм.

«Путь Крыма должны пройти и освобожденные регионы. Их жители должны решать свою дальнейшую судьбу. Мы же готовы оказать всю необходимую помощь в части ускоренной интеграции освобожденных территорий в российское политическое и экономическое пространство», – сказал глава парламента.

Напомним, зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона стать частью России. По словам чиновника, Херсонщина уже сейчас полноценно сотрудничает с Россией и чувствует себя как одно единое целое с ней, но, если понадобится, региональные власти готовы обратиться с вопросом о включении области в состав России.