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Япония ввела санкции против Мишустина и «Алмаз-Антея»
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Санкции вводятся против 133 человек из России, ДНР и ЛНР, а также против 71 компании, сообщил МИД Японии.
В санкционный список включены глава правительства России Михаил Мишустин, замсекретаря Cовета безопасности России Рашид Нургалиев, родственники бизнесмена Геннадия Тимченко, передает РИА «Новости».
Также санкции введены против руководителей ЛНР и ДНР и других лиц, передает ТАСС.
Среди компаний, против которых введены санкции, оказались, в частности, «Алмаз-Антей» и «Тактическое ракетное вооружение», ВНИИ «Эталон», «Интелтех».
В санкционных списках Японии уже более 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций.
На прошлой неделе правительство Японии приняло решение ввести дополнительный пакет санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. До этого Япония запретила импорт ряда товаров из России, экспорт в Россию автомобилей премиум-класса, расширила другие санкции. Кроме того, Япония лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.
Полковник ФСБ объяснил интонации Путина во время речи на Красной площади
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Изменение в интонации президента Владимира Путина во время его речи на Красной площади по случаю празднования 77-й годовщины со Дня Победы можно объяснить наплывом эмоций, считает полковник ФСБ в запасе сотрудник группы «Альфа» центра специального назначения ФСБ Виталий Демидкин.
Как сообщает «Царьград», экономический обозреватель телеканала Юрий Пронько в прямом эфире, посвященном празднованию Дня Победы, обратил внимание, что у президента России Владимира Путина в конце его речи на главном параде в Москве слегка дрогнул голос.
Это произошло в момент, когда лидер страны говорил: «За Россию, за Победу, ура!»
Демидкин в свою очередь признался, что, когда думает о тех спецоперациях, в которых ему приходилось участвовать, в памяти нередко всплывают картины гибели детей, женщин и стариков. После появления этих образов бывает трудно сдержать эмоции.
«Поэтому я прекрасно его понимаю. Он один из тех людей, которые видели, испытали многое, которые ставили на кон свою жизнь ради государства. Это просто человечище. Владимир Владимирович – человек с большой буквы», – сказал он.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
Россия начала продавать нефть новым покупателям
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Россия начала продавать нефть новым покупателям, объем поставок вырос по нескольким направлениям, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Безусловно, они (российские нефтяные компании – прим. ВЗГЛЯД) в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов [экспорта нефти] поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», – передает его слова ТАСС.
Также Россия рассматривает ряд новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти. Одним из вариантов, по словам Новака, может стать расширение трубопровода в Китай ВСТО («Восточная Сибирь – Тихий океан»), а также строительство новых портовых мощностей. В настоящий момент для обсуждения этих вопросов создана рабочая группа.
Между тем Новак отметил, что Россия может увеличить добычу нефти в мае по сравнению с апрелем. «Если смотреть на показатели начала мая, то они лучше апреля. Ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что показатели в мае будут частично восстановлены и будут лучше», – сказал он.
Напомним, страны G7 взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия переходит на иранские схемы продажи нефти.
Джонсон призвал дать Киеву оружие, которое позволит «отвоевывать территорию»
Украине нужно оружие, которое позволит не только удерживать, но и «отвоевывать территорию обратно», заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
В ходе разговора с лидерами G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским Джонсон призвали весь мир «делать больше» для поддержки Киева и «действовать быстрее». Кроме того, Великобритания считает необходимым усиливать экономическое давление на Россию, передает ТАСС.
Напомним, лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине. Как следует из заявления G7, президент Украины Владимир Зеленский назвал «конечной целью» Киева «гарантирование полного ухода российских вооруженных сил и оборудования со всей территории Украины и гарантирование ее способности защищать себя в будущем».
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Москва после нападения на посла России выдвинула требование Варшаве
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Российская сторона потребовала от Варшавы незамедлительно организовать ранее сорванную церемонию возложения венка на военном мемориальном кладбище, сообщили в Министерстве иностранных дел.
«9 мая экстремисты при полном бездействии полиции сорвали церемонию возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве, применив насилие по отношению к послу Российской Федерации в Польше С.В. Андрееву и другим сотрудникам дипломатической миссии», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Польским властям выражен решительный протест за потакание по сути дела неонацистским молодчикам. МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций. Добиваемся от польской стороны, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же», – подчеркнули в МИДе.
В свою очередь Следственный комитет заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.
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Путин оценил ход спецоперации на Украине
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Операция в Донбассе выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент Владимир Путин.
«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто», – приводит его слова ТАСС. Он подчеркнул, что у России не было другого выбора.
Президент добавил, что сейчас «[российские] ребята воюют мужественно, героически, профессионально». «Все намеченные планы выполняются. Результат будет достигнут – на этот счет никаких нет сомнений», – добавил Путин. Заявления прозвучали на встрече главы государства с Артемом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха»).
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В День Победы российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы.
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Ракеты «Оникс» уничтожили вертолеты ВСУ на площадке подскока под Одессой
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В районе населенного пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты, сообщили в Минобороны.
Кроме того, как сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожены в районе населенного пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня «Град», в районе Лисичанска 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в районе Золотого радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.
Напомним, в начале апреля Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты «Оникс» расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» в ходе специальной военной операции.
Кроме того, в понедельник военное ведомство сообщило, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 52 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Глухов.
По данным Минобороны, ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены восемь пунктов управления, 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также 211 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 350 националистов, выведены из строя 56 единиц военной техники. Также в районе Богодухова уничтожены четыре украинские установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и одна пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.
В течение ночи российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах Иверское и Новодонецкое Донецкой народной республики, а также один Су-25 в районе Погоновки Харьковской области. В районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два «Байрактар-ТБ2».
«Кроме того, сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Шийкова, Гоптовка, Цуповка, Малые и Большие Проходы Харьковской области, Каменка Черкасской области, Брянка и Авдеевка Донецкой народной республики, Павловка Луганской народной республики. Также в районах населенных пунктов Изюм и Снежковка перехвачены три реактивных снаряда РСЗО «Смерч», – уточнили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 160 самолетов, 118 вертолетов, 783 беспилотных летательных аппарата, 299 зенитных ракетных комплексов, 2949 танков и других боевых бронированных машин, 342 установки реактивных систем залпового огня, 1423 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2769 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В День Победы российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы.
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Немцев возмутили слова посла Украины об освобождении Берлина
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Немецкие пользователи соцсетей возмутились высказыванием посла Украины в Германии Андрея Мельника, заявившего, что Берлин от фашистов освободили украинцы. Украинского дипломата раскритиковали за искажение исторических фактов.
«Вот оно как. Украинцы освободили Берлин от фашизма, а турки потом отстроили Германию», – сыронизировал pancakebreakfast. Комментарии пользователей Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ) передает РИА «Новости».
«Конечно, украинцы были частью Красной армии. Тем более печально, что режим Порошенко/Зеленского хочет стереть всю память о советской истории и прославляет Степана Бандеру как «героя». Посещение Мельником мемориала было циничным пиаром», – отметил rachmetow.
«Пара брошенных яиц прекрасно завершили бы это мероприятие», – считает PBell.
«Тот момент, когда посол Украины не знает своей истории. Украина была оккупирована вермахтом в 1941 году и освобождена российской армией в 1944-м», – подчеркнул technifan.
«Ну тогда большое спасибо, а еще за то, что так тепло приняли фашистов у себя на Украине», – заметил Hans-Jürgen Beier.
«Самый большой вопрос заключается в том, где фанат Бандеры Мельник служил бы во время Второй мировой войны. В сталинской Красной армии или в украинской вспомогательной части вермахта?» – задался вопросом Arnd Schumacher.
«Не могу поверить. Наверное, они пишут свою историю. А затем учителя рассказывают ее в школах. Нет слов», – подытожили пользователи.
Украинский посол в Берлине в последнее время неоднократно выступал со скандальными заявлениями в адрес германских властей и даже допускал прямые оскорбления в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, за которые отказался извиняться.
Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
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Послы ряда иностранных государств посетили парад Победы на Красной площади
Послы и старшие дипломаты ряда иностранных государств посетили парад в Москве в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На трибунах присутствуют в основном сотрудники посольств преимущественно ближневосточных и африканских стран, некоторые из них пришли в национальных костюмах. На парад прибыли также посол Турции в России Мехмет Самсар и посол Пакистана Шавкат Али Хан, передает ТАСС.
Перед началом парада посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник поздравил граждан с Днем Победы с Красной площади.
Парад Победы завершился в Москве. В параде в составе механизированной колонны на Красную площадь вышла новейшая военная техника.
Также прошел парадный расчет участников спецоперации на Украине.
Рогозин жестко ответил на слова Маска о нацистах
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин резко отреагировал на высказывание американского предпринимателя и основателя компании SpaceX Илона Маска о нацистах.
«Выходец-миллиардер из ЮАР, чья семья сделала свой капитал в годы апартеида, хочет объяснить мне, сыну фронтовика, гражданину страны, потерявшей 27 миллионов только убитыми во время войны с фашистами, смысл слова НАЦИЗМ», – написал Рогозин в Telegram.
Дискуссия между Рогозиным и Маском началась с комментария главы Роскосмоса новости о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. Дмитрий Рогозин в этой связи заявил, что Илон Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин добавил, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Маск возразил, заявив, что «слово «нацист» означает совсем не то», что думает Рогозин. Кроме того, глава SpaceX добавил «на случай смерти при загадочных обстоятельствах», что был рад знакомству.
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Бегство бригад ВСУ из Лисичанска назвали одной из побед России к 9 Мая
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Бегство бригады Вооруженных сил Украины из Лисичанска стало одной из побед российских подразделений и союзных сил как подарок к празднованию 9 Мая, заявил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.
«Вооруженные силы Украины оставляют свои позиции, чтобы избежать окружения. Взятие под контроль Попасной, Рубежного и других соседних населенных пунктов открыло путь для ВС России и народной милиции ЛНР на север, в сторону Лисичанска и Северодонецка», – сказал он ФАН.
Перенджиев добавил, что российское командование придерживается победоносной тактики знаменитого «котла», который впервые в истории использовался при битве в Каннах. Это позволяет перекрыть пути поставок вооружения, боеприпасов и другого снабжения для продолжения сопротивления.
«Еще одной причиной бегства ВСУ может стать нехватка живой силы и осознание, что они не выстоят против союзных сил России и ЛНР. Украинская армия столкнулась с кадровым голодом, потеряв профессиональные кадры в Мариуполе, Попасной и других крупных городах. Раньше Генштаб Украины бездумно отправлял необученных солдат на передовую, однако нынешняя ситуация вынуждает их отступать», – уточнил политолог.
Александр Перенджиев назвал отступление вооруженных сил страны одной из побед специальной военной операции России. Событие он назвал подарком к празднованию 9 Мая.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений».
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Зеленский прикрепил фото с эмблемой СС к публикации о 9 Мая
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Президент Украины Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме.
Зеленский 9 мая разместил в соцсетях публикацию приуроченную ко «дню победы над нацизмом», проиллюстрировав запись подборкой фотографий с изображением украинских военнослужащих и мирных жителей. На одном из фото изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте 2019 года на Украине были утверждены новые символы бригад сухопутных войск ВСУ, причем одна из бригад получила символику в виде черепа с подписью «Украина или смерть». Другой известный в истории пример использования черепов в символике подразделений – это соединение войск СС, третья танковая дивизия «Мертвая голова», эмблемой которой являлось изображение черепа.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на российского посла в Варшаве
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Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что может понять нападение на посла России Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
«Собрание противников российской агрессии на Украину, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны», – цитирует РИА «Новости» его сообщение в Twitter.
По словам Каминьского, «польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве».
Напомним, в День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.
Российская дипмиссия в Польше заявила протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
Сам Андреев рассказал подробности нападения и сделал выводы относительно того, что его облили сиропом, потому что вещество было сладким на вкус.
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Украинский эксперт объяснил вред атаки ВСУ на остров Змеиный
Боеспособность ВВС Украины исчерпала себя после штурма острова Змеиный, украинские власти пожертвовали последними боеспособными штурмовиками и истребителями, рассказал харьковский журналист, военный блогер Михаил Онуфриенко, объяснив, почему в этой атаке не было никакого смысла.
«По последним данным Минобороны России, всего за сутки в районе острова Змеиный были уничтожены четыре самолета, четыре вертолета, три из них десантных, три «Байрактара» и один десантно-штурмовой катер. Итого с начала военной операции было уничтожено 156 самолетов и 116 вертолетов. Эта цифра – 156 – очень интересна, так как в свое время я проводил подробный анализ имеющихся в составе ВВС Украины самолетов и как раз 156 – это полный авиапарк боевых и учебно-боевых самолетов, за исключением транспортной авиации. Это все – «Альбатросы», Сушки, МиГи. Если учесть, что немалая часть техники ВСУ была уничтожена на аэродромах, то не исключено, что там были и транспортники. Также нужно учитывать, что много техники в ВВС Украины было не на ходу. Новая статистика показывает, что боеспособные ВВС Украины – уже все. Командование пожертвовало последними. Если у Киева и остались какие-то старые «леталки», то уже те, которые давно требовали срочного ремонта. Бесполезный штурм очень дорого стоил Украине», – цитирует Онуфриенко ФАН.
Журналист добавил, что украинские СМИ действительно специально преувеличивают ценность этого небольшого островка. Разные эксперты говорят, что там можно установить РЛС и «Нептуны», чтобы прикрыть поставки оружия и техники в одесский порт. Но Змеиный находится всего в 35 километрах от побережья Румынии, где можно установить РЛС.
Ранее сообщалось, что в районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два «Байрактара-ТБ2».
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Российские военные сорвали попытку захвата Киевом острова Змеиный
В течение двух суток киевским режимом было предпринято несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, в результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана, сообщили в Минобороны.
«C 7-го мая, по прямому указанию (президента Украины) Владимира Зеленского, украинским генштабом, при непосредственном участии советников из США и Великобритании, была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный», – говорится в Telegram-канале российского ведомства.
Отмечается, что «в течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря».
В результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана. Противник понес большие потери.
«За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24. В течение двух суток сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных «Байрактар ТБ-2». При этом четыре беспилотных летательных аппарата «Байрактар» сбиты сегодня днем», – говорится в сообщении.
Сообщается, что «при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая, были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины».
«В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50-ти украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих», – заключили в Минобороны.
Ранее украинский эксперт заявил, что боеспособность ВВС Украины исчерпала себя после штурма острова Змеиный, украинские власти пожертвовали последними боеспособными штурмовиками и истребителями.
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На посла России в Польше напали во время возложения венка на кладбище советских воинов
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Неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
Глава дипмиссии прибыл на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы не дали ему пройти и начали выкрикивать оскорбления, передает РИА «Новости».
После этого активисты облили Андреева красной субстанцией, рядом произошли несколько потасовок.
На место происшествия через несколько минут прибыла полиция, которая оттеснила толпу. Посол и сопровождающие покинули кладбище.
Ежегодно российская делегация в День Победы возлагает венки на мемориальном кладбище советских солдат. Также было запланировано проведение акции «Бессмертный полк». Соответствующее письмо было направлено в мэрию Варшавы.
В российской дипмиссии сообщали, что МИД Польши не рекомендовал посольству проведение церемонии возложения венков и цветов, а также акции «Бессмертный полк».