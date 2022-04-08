Голикова сообщила об устойчивом снижении заболеваемости COVID в России

Военная операция России сорвала расправу националистов над жителями Мелитополя

Украинские ветераны так называемой АТО еще до начала российской спецоперации на Украине обсуждали план расправы над пророссийски настроенными жителями Мелитополя, свидетельствует переписка из мобильного телефона, который обнаружили российские военные в помещении «Союза участников АТО Мелитополя».

Судя по всему, на Украине еще до начала российской спецоперации ожидали и планировали широкомасштабное наступление в Донбассе, которое, по мнению националистов, «всё спишет». Мелитополь – 150-тысячный город на юге Запорожской области контролируется вооруженными силами России с 26 февраля.

Как пояснили РИА «Новости» российские военные, телефон принадлежал одному из ветеранов военных действий в Донбассе. На переписке в мессенджере видны фотографии некоторых из участников чата. В частности, один из них, некто Валерий Анатольевич, на фото в защитной форме – «цифре» и голубом берете с кокардой украинской морской пехоты.

Дата фрагмента переписки – 18 февраля 2022 года, в промежуток между 20.57 и 21.23 участники рассуждают о том, что в Мелитополе много тех, кто симпатизирует России и жителям Донбасса, и призывают убивать таких жителей города.

Пользователь под именем Дмитрий Бондарь пишет, что «Мелитополь очень сепарский город. Вот беда» (пунктуация сохранена). Участник чата под именем Василий Ефименко, используя ненормативную лексику и жаргон, отвечает, что в 2014 году в Мелитополе хватило одного выстрела, чтобы люди перестали выходить на улицы с российскими флагами, а 90% «готовых к бою» уже разъехались из города, но «в случае чего мы их всех знаем и зачистим в первую очередь».

Валерий Анатольевич в форме украинского морпеха призывает убивать таких людей в их домах и подъездах, чтобы не получилось «как в Крыму». С ним соглашается Владимир Дмитриевич Минко, заявляя, что единственно правильный вариант в случае, «если начнется полномасштабное наступление» – это убийство организаторов и активистов пророссийского движения.

Пользователь Дмитрий Романенко спорит с ним, утверждая, что на лидерах останавливаться не надо: «Лес рубят – щепки летят. Война точно всё спишет», – продолжает он. На что Бондарь отвечает: «Если надо я исполнителем буду» (оригинальная пунктуация сохранена).

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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