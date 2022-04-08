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8 апреля, пятница | Последнее обновление — 09:27 | vz.ru
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Газпром не забронировал «Ямал-Европу» для транзита через Польшу 8 апреля
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Газпром не забронировал газопровод «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу на полные газовые сутки 8 апреля, следует из итогов дополнительного аукциона на площадке GSA Platform.
Компании было доступно для бронирования 3,7 млн кубометров в час транзитной мощности, которыми она могла воспользоваться с 7.00 мск 8 апреля до 7.00 мск 9 апреля, однако это предложение, как и накануне на регулярном аукционе, осталось невостребованным, передает РИА «Новости».
Сама магистраль с 7 апреля перешла в режим реверса, то есть физический поток газа идет по ней со стороны Германии в Польшу.
Отметим, что 1 апреля Газпром бронировал мощности «Ямал-Европы» для транзита газа в Германию. Ранее Европарламент призвал полностью запретить импорт российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.
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Власти Молдавии захотели избавиться от газовых «тисков» России
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Молдавия, которая на 100% зависит от России в сфере энергетики, «больше не может находиться в тисках» Москвы, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Спыну признал, что цена на газ «на рынке высока, но если дойдет до того, что придется покупать газ и электроэнергию по рыночной цене – это будет цена независимости Молдавии». «Мы больше не можем находиться в тисках России, я надеюсь, что у нашего общества хватит зрелости, чтобы преодолеть эту ситуацию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.
Вице-премьер сказал, что добиться этого будет очень тяжело, придется выделять дополнительные средства из государственного бюджета, чтобы правительство могло дать компенсации населению. Он не исключил, что придется отказаться от каких-то вещей. Однако Спыну считает, что время для подобных решений пришло, так как, по его словам, Молдавия единственная в регионе на 100% зависит от России в сфере энергетики.
Тендер на проведение аудита задолженности «Молдовагаза», о котором страна договорилась с Газпромом, провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, сказал Спыну. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство запросило Газпром об отсрочке.
Спыну при этом заверил, что у Молдавии «нет риска» с 1 мая остаться без газа, даже если Газпром «решит разорвать контракт». Он заявил, что у Молдавии «есть возможность закупить газ», власти «ищут самый дешевый вариант для закупки». Спыну «отправил несколько запросов, чтобы понимать, что будет делать Газпром – разорвет контракт или нет». «К сожалению, мы не получили ответа, поэтому готовим план «б», – сказал он, добавив, что есть много компаний, которые уже работали с Молдавией, когда стране пришлось закупать газ в октябре. Это позволяет вице-премьеру верить, что республика преодолеет кризис.
Напомним, в Газпроме заявляли, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года. Спыну признавал, что Газпром может не признать результаты аудита и расторгнуть контракт на поставку газа в республику.
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Новак заявил о готовности некоторых стран оплачивать поставки газа из России в рублях
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Европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом, сообщил вице-премьер России Александр Новак на телеканале «Россия 24».
«Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают [оплату газа в рублях]», – передает ТАСС его слова.
Кроме того, Новак выразил уверенность в том, что платежи за поставки российского газа будут осуществляться в соответствии с указом президента России и по тому порядку, который установило правительство.
Ранее евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива. Однако резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнения.
Ранее стало известно, что Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
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Премьер-министр Венгрии объявил о готовности платить за газ из России в рублях
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Венгрия готова платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан журналистам на пресс-конференции, трансляцию которой вел портал hirado.hu.
«У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна рассматривает вопрос об оплате поставок российского газа в рублях.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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Путин объяснил ухудшение на мировом энергетическом рынке давлением на Газпром
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Обстановка на мировом энергетическом рынке ухудшилась из-за нерыночных мер давления на российский Газпром, заявил президент России Владимир Путин.
«Ситуация в энергетической сфере ухудшается в результате нерыночных, грубых мер, в том числе административного давления на нашу компанию Газпром в некоторых европейских странах. Мы наблюдаем их – наших партнеров – очередную попытку переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию», – заявил президент.
Видео выступления опубликовано в Telegram-канале «Смотри».
Также Путин прокомментировал ранее прозвучавшие призывы к национализации энергетических активов России на Западе. «Слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Ну так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», – приводит слова президента ТАСС.
Ранее корпорация Газпром прекратила участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.
СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве Германии, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ.
По информации издания, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.
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Берлин исключил введение эмбарго на поставки газа из России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа, несмотря на очередной виток обострения отношений с Москвой.
Бербок заявила, что если бы полное эмбарго остановило боевые действия, «то тогда бы мы это незамедлительно сделали», передает ТАСС со ссылкой на издание Die Welt.
Она также считает, что такое решение повысило бы цену продолжению конфликта. Тем не менее министр заверила, что власти ФРГ вместе с партнерами в Евросоюзе (ЕС) обсудят процесс по снижению зависимости от российского газа.
Ранее ЕС признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России.
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Немцев предупредили об ужасных последствиях нехватки газа в Германии
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Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью изданию Handelsblatt предупредил, что ожидаемая острая нехватка газа будет иметь ужасные последствия для компаний, рабочих мест, цепочек поставок и целых регионов Германии.
«К сожалению, нельзя полностью исключить, что нам придется принимать решения, которые будут иметь ужасные последствия для компаний, для рабочих мест, для цепочек поставок, для целых регионов», – приводит слова главы ведомства Германии ТАСС.
При этом он добавил, что именно поэтому агентство работает над сбором данных, которые помогают принимать наиболее оптимальные решения. «При этом мы полагаемся на активную помощь компаний», – подчеркнул глава агентства.
Вместе с тем он подчеркнул, что населению необходимо снизить потребление газа. «Не секрет, что при уменьшении комнатной температуры на один градус потребление газа может быть снижено на шесть процентов. Это много», – констатировал Мюллер. «Конечно, всем следует сократить потребление газа. Чем больше людей усвоят это, тем ниже риск того, что третий уровень чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей будет активирован», – заключил он.
Накануне ЕС признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России. В понедельник в Еврокомиссии выступили за соблюдение газовых контрактов с Россией при продолжении оплаты в долларах и евро. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о незаменимости российского газа в краткосрочной перспективе при одновременной необходимости как можно быстрее «остановить все экономические отношения с Россией».
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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Премьер Италии: Эмбарго на газ из России не обсуждается
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Санкции в отношении поставок газа из России пока не обсуждаются, и неизвестно, будут ли обсуждаться, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, представляя одобренный правительством экономический и финансовой документ.
«Эмбарго на газ [из РФ] пока не обсуждается, и не знаю, будет ли когда обсуждаться», – сказал Драги, сообщает ТАСС.
Он указал, хотя такая возможность «на данный момент не предмет обсуждения, но ситуация меняется». По мнению Драги, энергетика может стать инструментом давления для достижения мира. При этом он отметил, что если эмбарго на российский газ будет предложено на общих основаниях ЕС, Италия его поддержит.
Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупреждал о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупреждала о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия лишает Европу дешевого продовольствия.
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Песков заявил о возможности поставлять газ в другие страны в случае отказа ЕС
Москва начнет экспортировать газ в другие страны в случае, если государства Европейского союза откажутся от российского сырья, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы живем под санкциями десятилетиями. Мы к этому привыкли... Что касается газа, мы будем пытаться экспортировать его в другие страны. Газ много кому нужен», – сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI, передает РИА «Новости».
Ранее в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях.
Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупреждал о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупреждала о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия лишает Европу дешевого продовольствия.
США признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа
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На отказ от закупки российских энергоносителей «потребуется время», заявил замдиректора национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.
Сингх заявил, что американские власти «предприняли действия для запрета импорта российских энергоносителей в США», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
По его словам, реализация подобных мер потребует времени, но «в конечном счете» Вашингтон собирается «лишить Россию любых доходов, которые она получает от поставок нефти и газа». Как заявил Сингх, эти доходы – «главные доходы, которые остались у России», передает РИА «Новости».
«Мы полагаем, что со временем нам удастся лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей. Мы работаем с Германией над тем, чтобы закрыть газопровод «Северный поток – 2», мы отрезали России доступ к необходимым технологиям в сфере энергетики», – заявил он.
Напомним, западные экономисты ждут рекордных доходов России от продажи энергоресурсов и небывалого профицита сальдо счета текущих операций. Несмотря на жесткие финансовые санкции Запада, Россия заработает в этом году почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей, посчитали экономисты Bloomberg Economics. Это примерно на 35% больше, чем в 2021 году.
В Германии заявили о планах отказаться от импорта нефти и газа из России «как можно скорее»
Германия намерена как можно скорее отказаться от импорта российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер изданию Zeit.
«С Россией, чье правительство ведет преступную войну против Украины, не может быть нормальных экономических отношений. Поэтому Германия должна отказаться от российских нефти и газа», – передает его слова РИА «Новости».
Линднер отметил, что отказ зависит от фактора, и такой шаг должен «наносить больший урон (президенту РФ Владимиру) Путину, чем нам самим».
«Потому что речь идет о том, чтобы следовать стратегии, которую мы сможем соблюдать не пару недель, а, возможно, годы. Газ, ископаемое сырье, нефть и уголь нужно рассматривать дифференцировано, потому что их замена требует различных подходов. Мой ответ: как можно скорее», – сказал глава ведомства.
Ранее Линднер заявлял, что резкий отказ от газа из России навредил бы в большей степени Евросоюзу, чем России, поскольку на данный момент газ сложно заменить.
Напомним, президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
В Белоруссии заявили о переходе в расчетах за газ на российские рубли
Минск с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли, подписаны соответствующие документы с Газпромом, заявили в белорусском правительстве.
«Беларусь с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли. Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер», – цитирует ТАСС сообщение правительства Белоруссии.
Уточняется, что «цена на поставляемый природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением».
Ранее премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что Белоруссия будет оплачивать в рублях поставки нефти и газа из России.
В Кремле подчеркивали, что система оплаты за газ в рублях будет в дальнейшем распространена и на другие российские товары для экспорта, а также назвали осторожным переход к международным расчетам в рублях.
Президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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На Западе пообещали не останавливаться при введении санкций против России
Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) не будет последним, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК заявила, что «эти санкции не будут нашими последними санкциями», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Теперь мы должны обратить внимание на нефть и доходы, которые Россия получает от ископаемого топлива», – добавила она.
Также газета Financial Times сообщила, что ЕС в среду обсудит возможность введения санкций против ряда граждан России, среди которых председатель правления Сбербанка России Герман Греф и глава «Русала» Олег Дерипаска.
В новые санкционные списки также якобы будут внесены бизнесмены Борис Ротенберг, Александр Шульгин и Саид Керимов.
При этом ранее в Германии заявили о невозможности отказа от российского газа. Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли.
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Глава МИД Венгрии опроверг распространение санкций на поставки энергоносителей из России
Антироссийские санкции не затронут поставок нефти и газа, а также сотрудничества в области ядерной энергии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
Он рассказал, что «в ходе встречи был достигнут ряд результатов». «Санкции [против России] не коснутся поставок нефти и газа. Кроме того, деятельность, связанная с производством ядерной энергии, которая особенно важна для работы АЭС «Пакш», также не подпадает под действие санкций», – передает его слова ТАСС.
Между тем ранее евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.
Орбан: Венгрия не поддержит санкции на импорт нефти и газа из России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не станет поддерживать санкции, которые могут коснуться импорта российских нефти и газа.
Глава правительства Венгрии заявил, что его страна «не поддастся» давлению и не поддержит введение ограничений на поставки нефти и газа из России, поскольку это является «красной чертой» для Венгрии, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Таким образом Орбан прокомментировал начало дисциплинарной процедуры по вопросу о верховенстве права, что накануне анонсировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее в Венгрии заявили о готовности платить за российский газ в рублях.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
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Страны G7 решили ускорить процесс отказа от угля и сокращения зависимости от нефти из России
Страны Большой семерки (G7) заявили о намерении ускорить реализацию планов по сокращению зависимости от российской нефти и отказу от поставок угля из России.
«Мы ускорим реализацию наших планов по снижению зависимости от России в сфере энергетики, которые включают постепенное прекращение и запрет импорта российского угля. Мы также ускорим нашу работу по снижению зависимости от российской нефти», – передает ТАСС заявление лидеров объединения.
Ранее сообщалось, что страны G7 решили усиливать давление на Россию с помощью дополнительных ограничительных мер.
Напомним, Евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива. Однако резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнения.
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