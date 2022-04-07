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Зеленский: Украина не будет европейской, а пойдет по пути Израиля
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После завершения спецоперации России Украина не станет «либеральной и европейской», а пойдет по сценарию Израиля, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Украина станет большим Израилем со своим собственным лицом. Страна намерена подражать израильскому государству в безопасности после спецоперации России. Солдаты будут в кинотеатрах, супермаркетах, и люди с оружием – это будущее Украины», – передает Ura.RU со ссылкой на израильскую газету Haaretz слова Зеленского.
По мнению украинского лидера, Украина не станет такой, какой ее видели власти с самого начала. «Абсолютно либеральной, европейской не будет. Это определенно будет исходить из силы каждого дома, каждого здания, каждого человека», – подытожил он.
Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве. При этом во время выступления на нем была футболка с символом «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). В годы Великой Отечественной войны УПА* проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения. Были уничтожены десятки тысяч человек. В частности, один из лидеров УПА Роман Шухевич (в 1941–1942 годах замкомандира 201-го батальона шуцманшафта СС) несет ответственность за организацию Львовского погрома, унесшего жизни до 5 тыс. евреев.
Напомним, израильский политолог Яков Кедми сказал газете ВЗГЛЯД, что «репутационные потери, который Зеленский нанес украинской власти своим выступлением перед Кнессетом, будет трудно восполнить».
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В Кремле назвали условие для окончания спецоперации на Украине
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Россия готова прекратить специальную военную операцию на Украине, если президент Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.
«Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции», – передает его слова РИА «Новости».
Также Песков заявил, что отвод войск из Киевской области был жестом доброй воли.
«Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент (Владимир) Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона (Киевской области)», – сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ.
Зеленский заявил, что считает необходимым продолжать переговоры с Россией.
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В Германии назвали украинского посла «мужланом в обличье дипломата»
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник часто ведет себя неподобающим образом и делает он это неслучайно, сообщила газета Suddeutsche Zeitung.
По словам автора статьи Хериберта Прантла, в последнее время дипломат постоянно участвует в различных ток-шоу. Обозреватель отметил, что Мельник работает послом в Германии уже семь лет и обычно производит приятное впечатление: хорошо знает немецкий, всегда аккуратно одет и причесан, передает РИА «Новости».
При этом, по словам журналиста, когда дело касается российской спецоперации на Украине, посол переходит все границы.
Речь идет о «Концерте во имя свободы и мира» и громких возмущениях Мельника в Twitter по поводу присутствия в Берлинском филармоническом оркестре «только русских солистов». Также Мельник недавно упрекнул президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в наличии «целой паутины» контактов из России.
«При всем уважении, он мужлан в обличье дипломата. Он стал известен еще тем, что не придает никакого значения дипломатичности своих высказываний. Он мужлан, потому что хочет быть таким, а не потому, что по-другому не может. Он мог бы быть другим, если бы захотел», – отметил Прантл.
Журналист также высказал опасение, что подобное поведение Мельника может пагубно отразиться на украинских беженцах.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ситуация на Украине и вызванные ею трудности, в том числе антироссийские санкции, не обойдут стороной и жителей Германии.
1 марта Мельник, отвергая требование России о демилитаризации Украины, заявил, что конфликт вокруг Украины может быть урегулирован лишь после возвращения Крыма и Донбасса.
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Клинцевич: На «Азовстали» могут находиться высокопоставленные военачальники НАТО
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Кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО, рассказал газете ВЗГЛЯД глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
«Националисты – это сейчас основная контролирующая и запугивающая сила на подконтрольных Киеву территориях. К сожалению, с ней там все вынуждены считаться, – она держит в страхе в том числе командиров ВСУ. Заметная часть националистических формирований засела сегодня в подвалах на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Понятно, что падение Мариуполя в ближайшее время станет для ВСУ тяжелейшим психологическим ударом, после которого в Киеве сразу начнут иначе реагировать на мирные предложения Москвы», – полагает лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Кроме националистов внутри «Азовстали» находятся высокопоставленные представители командования стран НАТО и, по некоторым данным, ученые, связанные с американскими биолабораториями, работавшими на территории Украины, полагает собеседник. «В ближайшие сутки в ситуации вокруг «Азовстали» произойдет коренной перелом. И тогда мы получим серьезную информацию, в том числе и о том, что происходило в этих лабораториях последние восемь лет», – уверен собеседник.
Клинцевич особо подчеркнул успехи бойцов, прибывших в Мариуполь из Чечни. «Рамзану Кадырову, кроме представителей силового блока, удалось привлечь и большое количество чеченских добровольцев. Они проводят не только зачистки городских кварталов, но и оказывают жителям гуманитарную помощь, обеспечивают ее доставку», – добавил эксперт. Лидер воинов-афганцев напомнил, что Россия собрала у границ с Украиной большое количество гумпомощи, в том числе и в Ростовской области, недалеко от Мариуполя.
Директор «Национального благотворительного фонда», генерал-лейтенант Владимир Носов также считает, что внутри «Азовстали», кроме националистов, могут находиться иностранные наемники. «На заводской территории очень много подвальных помещений, там легко укрываться», – отметил собеседник. –
«Поэтому всю мощь оружия и российских войск, и Народной милиции ДНР нужно сосредоточить сегодня на уничтожении этого оплота националистических формирований».
Носов отмечает, что на протяжении всей спецоперации Россия параллельно проводит гуманитарную миссию: «Гумпомощь направляется из самых разных уголков России, я знаю, что даже с Камчатки. Поддержка идет беспрецедентная. Доставляется питание, медикаменты. В качестве добровольцев направляются специалисты-медики.
В подобных масштабах гуманитарных операций не предпринимали во время своих военных конфликтов ни американцы, ни англичане».
«В то же время беженцев с Украины принимают и в Ростовской области, и других регионах. Местные власти снабжают украинских граждан всем необходимым, начиная с размещения в достаточно комфортных условиях и заканчивая полным медицинским обеспечением», – рассказал генерал.
В среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил мэром Мариуполя Константина Иващенко, который ранее был депутатом местного горсовета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и гендиректором завода «Азовмаш».
Пушилин также поручил создать администрацию города для обеспечения в Мариуполе законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также для «функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины».
Ранее на этой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись одного из эпизодов штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, отметив, что так «выглядит боевое превосходство». О начале штурма «Азовстали» Кадыров сообщил 2 апреля. Глава Чечни также призвал поскорее создавать в освобожденных от ВСУ городах и селах органы власти, которые помогут мирным жителям в восстановлении нормальной жизни.
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Макрона возмутила критика Польшей его диалога с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон счел возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
Моравецкий в оскорбительном тоне адресовал поучения президенту Франции по поводу его переговоров с Путиным. Макрон назвал слова Моравецкого «совершенно необоснованными и возмутительными». Однако, как признался Макрон, его «не удивило» заявление Моравецкого, так как тот «вмешивается во французскую избирательную кампанию», передает ТАСС со ссылкой на TF1.
Макрон заверил, что «всегда был открыт для переговоров с Россией» и «считает совершенно правильным говорить постоянно с президентом России от имени Франции». По его словам, это «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе». Он также отметил, что нынешние разговоры с Путиным посвящены ситуации на Украине и перспективам прекращения огня.
Макрон подчеркнул, что ведет диалог с Путиным с самого начала своего президентства, но делает это «без какой-либо наивности». Он считает подобные переговоры «свои долгом». По его словам, Франция сочетает диалог и санкции против России, причем Париж «готов предложить новые санкции».
Напомним, Моравецкий заявлял о том, что санкции против России не работают. Об этом, по его словам, говорит курс рубля. Моравецкий жаловался, что самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.
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Появилось видео глумления солдат ВСУ над ждущими российские войска стариками
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В Сети опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных.
Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами.
Однако потом один из украинцев забрал у нее знамя и стал топтать. Тогда она вернула военным пакет с продуктами, заявив, что ее родители воевали под этим знаменем.
Напомним, юг Украины, освобожденный российскими войсками, пытается наладить мирную жизнь, но Украина не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в регионе. В Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области Россия создает военно-гражданские администрации, над административными зданиями в этих регионах сами местные жители поднимают флаги России.
Американский эксперт рассказал о «сафари» украинских силовиков в Буче
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Люди в городе Буча под Киевом погибли от рук украинских силовиков, заявил американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.
Риттер рассказал, что российские военные находились в Буче в течение нескольких недель. «У них был налажен вроде бартера: они обменивали свои сухпайки на продукты. Жители Бучи давали им яйца, молоко, сыр, а россияне отдавали свои сухпайки, муку, соль, сахар, мясо. Затем русские ушли. Все, кто был вовлечен в подобное взаимодействие с русскими, теперь рассматривался как коллаборационист», – передает РИА «Новости» слова Риттера в ходе вебинара.
«Мы знаем это, потому что украинская национальная полиция опубликовала объявление, что они направляются в Бучу 1 апреля, чтобы провести чистку и ликвидировать коллаборационистов», – добавил он.
По словам аналитика, это полностью противоречит российскому подходу, который заключается в том, чтобы относиться ко всем жителям Украины с уважением, стараться не нанести вреда мирным гражданам.
«Украина же заявляет: если вы сотрудничаете с русскими, вы умрете. У них есть видеозапись высокопоставленного политического представителя, который объявил в соцсетях жителям Бучи: «Оставайтесь в домах, национальная полиция проводит чистку. Не паникуйте, оставайтесь дома», – продолжил Риттер.
По его мнению, украинские каратели стреляли в людей на улицах, стучались в дверь к тем, кто сотрудничал с российскими военными, и убивали их. «У нас есть видеозапись, где украинская полиция, а именно группа «Азов», гордо заявляет, что направляется на сафари. Название украинского специального полицейского подразделения, которое вошло в Бучу, было «Сафари». И они проводили сафари, чтобы зачистить пророссийских коллаборационистов. Чистка означает убить. Не схватить, а убить. И они делают это. А затем они ходят и снимают трупы и говорят, что это сделали русские», – выразил мнение Риттер.
Он также обратил внимание, что большинство лежащих тел на видео из Бучи с белыми повязками на рукавах, «что означает, что они говорили русским: мы на вашей стороне, не убивайте нас». Аналитик также заявил, что «рядом с каждым телом лежит зеленая коробка от сухпайка, которые они несли, когда были убиты».
«В случае, когда у них (у лежащих тел на видео) нет белой повязки, то ее нет, потому что ею связали им руки за спиной. Эти люди были убиты. Не русскими, а украинцами. Но это не тезис, который продвигают тут (в США). Здесь утверждают противоположное», – заявил Риттер.
Эксперт также указал на то, что тела на видео не выглядят как пролежавшие с момента выхода российских войск. «То, что вы видели по ТВ – это только что убитые люди. И у нас еще свидетельства – мексиканский журналист попал в Бучу в тот же день, когда украинцы объявили об этом. И он снял тела. Свежая кровь. Он сказал, что эти люди были убиты недавно», – заявил Риттер.
«Эти люди были убиты 1 апреля украинской национальной полицией. А затем президент США выходит и говорит, что это военное преступление, совершенное русскими, и Владимир Путин должен быть привлечен к ответу в Гааге. Это война пропаганды, не похожая ни на что из то, что мы видели в наше время», – заключил он.
Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, так как те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения.
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Британцы раскритиковали Джонсона за обращение на русском языке
Читатели Daily Mail разозлились из-за призыва премьера Британии Бориса Джонсона к россиянам «искать правду» о ситуации на Украине после провокации в Буче.
Так, в своем обращении к россиянам политик посоветовал использовать VPN, чтобы получать «независимую информацию» о происходящем, а также делиться ею. По его мнению, история будет помнить тех, кто мыслил «иначе», сообщает РИА «Новости».
Многие пользователи посчитали, что слова главы британского правительства лишь усиливают напряженность, а некоторые призвали его позаботиться в первую очередь о своей стране.
«Джонсон призывает русский народ к революции? Похоже на то. Он разжигатель войны: вместо того, чтобы призывать к мирным встречам, продолжает подливать масла в огонь. Ему бы лучше просто помолчать», – подчеркнула mary smith.
«Возможно, Борису стоит прислушаться к собственному совету!» – считает Itmakessense.
«Где были все эти лидеры, когда захватывали Ирак и Ливию?» – задался вопросом Prada.
«Почему бы вам не уделить больше внимания своим гражданам, которые месяц за месяцем борются за выживание?» – возмутился ID3455678.
«Борис, дружище, русские не верят ничему, что извергают на Западе. Большинство россиян поддерживают спецоперацию. Конфликт на Украине идет с 2014 года, но западные СМИ по большей части игнорировали его освещение», – написал Truthbetold000.
«Да уж, мы точно будем помнить, что вы больше волнуетесь за Украину, чем за Британию», – подытожили читатели.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет». Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой. При этом постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что страны Запада никак не отреагировали на имеющиеся у России доказательства того, что ситуация в украинской Буче является фейком.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
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Ряд европейских политиков указал на украинский фейк о Буче
Евродепутат от Италии Франческа Донато, а также другие европейские политики прокомментировали украинскую провокацию в Буче. Они указали на нестыковки в заявлениях украинской стороны о действиях российских военных.
Донато прокомментировала «предложения о введении полного эмбарго на российский газ». По ее словам, такое предложение «абсолютно неприемлемо для экономики» Италии. Донато указала, что предложение делается «на основании фактов о Буче, которые сообщило украинское правительство, но в правдивости которых уже есть большие сомнения», передает ТАСС.
«Уже глядя на эти фото видна несоответствие с версией украинского правительства. Тони Капуоццо разместил видео украинской полиции в Буче: «Где же мертвые?» Русские уже ушли», – заявила Донато в соцсетях.
Она призвала провести «независимое расследование, чтобы прояснить динамику событий и установить реальную ответственность за убийство гражданских лиц». Евродепутат призвала ЕС «быть беспристрастным и объективным».
Французский правый политик, политолог Эмерик Шопрад заявил в Twitter: «Это очевидно. Инцидент с Бучей произошел в тот самый момент, когда соглашение было уже близко. Ни Байден, ни Зеленский не хотят прекращения огня». Шопрад также заявил, что «учитывает официальную позицию (России), по крайней мере, по трем причинам». Первая – «американский «послужной список» в инсценировках»; вторая – «момент возникновения «Бучи»: как раз тогда, когда есть надежда на соглашение о прекращении огня»; третья – «Россия не заинтересована в новых санкциях».
«Сюжетная линия в американских войнах всегда одна и та же: «злодей» в какой-то момент сериала совершает огромное преступление, которое позволяет Западу изгнать его. И как мы можем смириться с сознательным отказом от газа, если сначала не расстроимся очень сильно?» – заявил он.
Депутат Европарламента из Германии от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра опубликовал видео от 2 апреля, которое «взято из украинских источников». Он отметил, что «тел нет, о преступлениях прохожие тоже не сообщают».
Депутат Бундестага от Левой партии Дитер Дем отметил в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской), что «война – это не только борьба за территорию, но и за эмоции», а «тем, у кого получается заполучить эмоции, разрешается совершать новые акты насилия». Он заявил, что «так было во время войны в Югославии, когда министр обороны Рудольф Шарпинг представил в Бундестаге фотографии якобы убитых гражданских лиц». Однако «позже, после бомбардировки Белграда, выяснилось, что это были террористы УЧК». «Это требует осторожности и в отношении фотографий резни в Буче», – заявил он.
Депутат Европарламента из Нидерландов от партии Forum for Democracy Марсель де Грааф заявил в Twitter: «Украинские силы очищают Бучу от диверсантов и пособников российских сил. Теперь мы знаем, что это значит: сотни убитых и оставленных на улицах украинскими военными преступниками».
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Российские военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, поскольку те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
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NYT признала расправу украинских солдат над пленными
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Видеозапись, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами, является подлинной, заявила New York Times. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не готова подтвердить подлинность видео.
Газета пишет, что опубликованное в Сети видео, «подлинность которого подтверждена New York Times», демонстрирует, как «группа украинских солдат убивает пленных российских военнослужащих неподалеку от деревни к западу от Киева», передает ТАСС.
На видеозаписи украинские военные несколько раз стреляют в, предположительно, российского военнослужащего, который лежит на дороге. При этом, судя по видео, в момент выстрела российский военный был еще жив. Рядом находятся тела еще нескольких военных, вероятно, также убитых. New York Times пишет, что видео снято 30 марта, когда российские войска отводили от Киева.
В свою очередь, Псаки заявила: «Я видела видео. У меня нет каких-либо подтверждений или оценок подлинности видео или публикации».
Напомним, сообщалось, что установлены как минимум два участника расправы над российскими десантниками, попавшими в засаду в Киевской области в ходе отвода войск 30 марта. Первый – 35-летний Теймураз Хизанишвили, участник «Грузинского легиона», который, по опубликованным в Сети сведениям, был охранником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Вторым участником расправы называют Алексея Антонюка, 36-летнего бойца ВСУ из Киева. Российские следователи займутся расследованием убийства российских военнопленных в Киевской области – соответствующее распоряжение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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Собчак пожаловалась на угрозы сыну от украинцев
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее сыну угрожают украинцы, недовольные тем, как она освещает события на Украине.
Собчак пожаловалась в Instagram* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской) на то, что российские законы мешают ей освещать военную операцию России на Украине так, как она хочет. При этом Собчак сообщила, что получает угрозы в адрес ее ребенка от украинцев.
«Проклиная и желая смерти всем русским или всем украинцам, мы только приумножим ненависть. Угрожать моему ребенку – жалко и трусливо», – заявила она, добавив, что «любит Россию» и «никогда свою Родину не предаст».
Собчак опубликовала скриншот с угрозами. В сообщении говорится, что ребенка Собчак ждет «самая мучительная смерть» на ее «кровавых глазах».
Напомним, мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов выступил с экстремисткими заявленими, что у украинцев есть моральное право убивать россиян по всему миру. В ответ Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с призывами украинского чиновника.
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Дана оценка эффективности огневых действий российских военных на Украине
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Разведывательно-ударные и разведывательно-огневые возможности Вооруженных сил России показали высокую эффективность в рамках спецоперации при уничтожении украинских военных объектов, время реакции достигает всего нескольких минут, сообщил информированный источник.
«Разведывательно-ударные и разведывательно-огневые контуры ВС РФ показали высокую эффективность по поражению украинских военных объектов. Речь идет о контурах «пункт управления – автоматическая система связи – БПЛА – артиллерия», а также «пункт управления – автоматическая система связи – БПЛА – авиация/ракетные комплексы», – сообщил источник РИА «Новости».
По словам источника, типовой пример применения разведывательно-огневого контура – поражение позиций украинской артиллерии в рамках контрбатарейной борьбы. «Например, группа БПЛА засекает позицию РСЗО Украины, эти данные по автоматическим системам связи поступают на командный пункт, который принимает решение о поражении и назначает артиллерийскую батарею ВС РФ для уничтожения позиций украинских войск, затем батарея ведет огонь, а дрон фиксирует поражение и корректирует огонь», – рассказал собеседник.
Скорость прохождения команд внутри контура соответствует режиму времени близкому к реальному, отметил источник. «В среднем промежуток времени между обнаружением цели и ее поражением составляет от трех минут-пяти минут», – уточнил он.
Сетецентрический принцип предполагает, что все участники боевой операции являются частью одной сети передачи данных, в результате достигается информационное и коммуникационное превосходство над противником.
Ранее сообщалось, что Объединенная приборостроительная корпорация (входит в Ростех) разработала программно-технические комплексы для ведения сетецентрических войн, которые устанавливаются на российскую бронетехнику.
Напомним, в декабре источник сообщил, что несколько соединений, способных вести масштабные сетецентрические операции, созданы в российских Вооруженных силах.
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Блинкен заявил о «фундаментальной проблеме» СБ ООН из-за России
По версии госсекретаря США Энтони Блинкена, президент Украины Владимир Зеленский прав в том, что с СБ ООН «есть проблема».
Блинкен заявил, что «есть фундаментальная проблема». По его утверждению, Россия, будучи постоянным членом СБ ООН, должна «поддерживать международные мир и безопасность», но якобы «грубо нарушает» их «своей агрессией в отношении Украины», передает ТАСС.
При этом Блинкен считает, что «ООН в целом мощно объединилась в поддержку Украины». По его мнению, «ООН как таковая активизируется», но «у самого СБ есть проблема, которая является настоящим вызовом». Блинкен заявил, что «проблема будет оставаться», пока «Россия не будет действовать как ответственный член этого совета».
Напомним, постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключения России из СБ ООН. Постпред Великобритании Барбара Вудворд заявила, что оснований для приостановки членства России в СБ ООН нет. Зеленский предложил ООН самораспуститься, если организация не примет меры для отстранения России от принятия решений, касающихся конфликта на Украине.
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Политолог: Москва больше не будет верить Киеву на слово
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«Россия не отступит от своих требований на переговорах и целей спецоперации, несмотря на попытки Украины «замылить» эти пункты на переговорах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин, комментируя оценку, которую глава МИД Сергей Лавров дал ходу переговоров с Киевом.
«Судя по жестким заявлениям главы МИД Сергея Лаврова и по поведению киевского режима, мы можем догадываться, что Киев не выполняет договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле, – и Москва это понимает. Сейчас мы становимся свидетелями игры в «кошки-мышки», как высказался Лавров. Россия последовательно делает шаги навстречу, а противоположная сторона, наоборот, увиливает от конструктивного диалога», – заявил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.
Напрашивается вывод, что цель киевского режима – это затягивание времени, рассуждает эксперт. «Киев пытается получить пиар-бонусы, представляя происходящее как свою «перемогу». При этом в переговорах проявляется катастрофическая несамостоятельность украинской власти, ее зависимость от США и Европы, которые заинтересованы в затягивании переговоров. Украина думает, что Запад таким образом ее охраняет, а на самом деле он таким образом держит ее в заложниках», – полагает политолог.
Собеседник отметил, что Россия на переговорах давала Киеву возможность выйти из создавшейся для Украины катастрофы с минимальными потерями. «Но в той парадигме, которая создана для Украины американскими кураторами, Киев не может поступить так, как выгодно ему. Таким образом, катастрофа продолжается, несмотря на то, что даже на Украине многие понимают, что для России поставленные на переговорах вопросы в немалой степени имеют жизненно важное значание», – говорит Гагарин.
Киев не согласится полноценно обсуждать денацификацию и демилитаризацию, а также восстановление прав русскоязычных жителей Украины, опасается эксперт. «На этих фундаментах держится вся нынешняя система украинского мировоззрения, если они откажутся от этого – то все посыплется», – отметил политолог.
Со своей стороны, Москва больше не будет верить Киеву на слово и потребует юридически оформленных гарантий для каждого из пунктов повестки переговоров. «Вообще говоря, в идеале те гарантии, которые даст Украина России, должны быть основаны на документе о капитуляции, подписанном украинским военным командованием без участия по факту бесправных политических властей Киева. Документ, подобный тому, который подписал начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель в Берлине 9 мая 1945 года», – резюмировал Гагарин.
Во вторник глава МИД России Сергей Лавров жестко предостерег Киев от попыток игнорировать требования России о денацификации и демилитаризации Украины, а также восстановления прав русского языка и русскоязычного населения.
«Если украинская делегация будет <...> по-прежнему категорически отказываться, как она это делает сейчас, даже обсуждать задачи денацификации и демилитаризации, восстановление прав русского языка, если они по-прежнему будут заявлять, что проблем с русским языком, правами русскоязычного населения и проблем с нацификацией всех областей жизни страны у них не существует, я не думаю, что это будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса», – заявил глава российской дипломатии.
При этом Лавров подчеркнул несамостоятельность Киева в переговорном процессе.
«Мы еще раз хотим настоятельно призвать тех, кто руководит действиями Киева, а мы знаем, кто это, все-таки осознать свою ответственность за безопасность в Европе, за будущее мироустройство, за обеспечение на практике следования всем принципам Устава ООН. Россия готова к этому разговору, но для того, чтобы у нас был настоящий прогресс, а не его видимость, мы настаиваем на том, чтобы Киеву был послан недвусмысленный сигнал не заниматься саботажем, иначе мы рискуем повторить судьбу минских договоренностей. Мы на это никогда не пойдем», – сказал Лавров.
По оценке министра, на переговорах в Стамбуле 29 марта украинская сторона впервые предложила письменное видение того, как мог бы выглядеть договор в части, которая касается статуса Украины и гарантий безопасности. Киев декларировал готовность «провозгласить свое государство нейтральным, внеблоковым, безъядерным», и впервые заявил о готовности отказаться от размещении на Украине иностранных вооружений.
При этом Лавров признал: Москва обеспокоена заявлением Киева о проведении референдума после заключения договора с Россией, существует вероятность того, что, когда этот референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново. «В такие кошки-мышки мы играть не хотим», – подчеркнул глава МИД России.
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МО: Высокоточным оружием уничтожено скопление техники ВСУ в Харьковской области
ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожили топливную базу и скопление военной техники ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск», – передает заявление Конашенкова ТАСС.
По данным Минобороны России, на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области удалось уничтожить скопление военной техники и вооружения зарубежного производства. А в Донецкой области высокоточными ракетами был уничтожен командный пункт 56-й бригады ВСУ и база националистов.
«Высокоточными ракетами наземного базирования в Донецкой области уничтожены: командный пункт украинской 56-й отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Новогродовка, а также база националистов в населенном пункте Гродовка», – сказал Конашенков.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Агент СБУ в Херсоне признался в подготовке убийства пророссийского блогера
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Агент Службы безопасности Украины (СБУ), задержанный в Херсоне, в ходе допроса заявил, что готовил убийство пророссийского блогера.
«Ко мне обратились с заказом ликвидировать блогера. За работу – 10 тыс. долларов. Нужны были компоненты для взрывного устройства», – цитирует задержанного РИА «Новости».
Подозреваемого со справкой из психиатрического диспансера и поддельными документами задержали в Херсоне, установлено, что после начала спецоперации он записался в территориальную оборону, где стал командиром роты из 50 человек в составе батальона «Херсон-1».
Его роте поставили задачу: под прикрытием двух бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ) занять оборону на Антоновском мосту в Херсоне. Он отправил подчиненных на задание, сбежал домой, сделал фото с оружием и опубликовал в соцсетях.
За несколько дней до задержания он связывался с куратором СБУ, от которого получил задание убить блогера.
Ранее сообщалось, что украинская диверсионная группа находится в районе поселка Александровка Херсонской области и готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить в этом Россию.