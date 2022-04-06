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Минюст США обвинил российского предпринимателя в обходе санкций
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Минюст США обвинил российского предпринимателя Константина Малофеева в нарушении санкций, заявил на брифинге генпрокурор США Меррик Гарланд.
По его словам, Малофеев находится под санкциями США с 2014 года в связи с Крымом. Американские власти называют его одним из главных источников финансирования пророссийских движений в Крыму и Донбассе. По оценке Минюста США, россиянин «пытался обойти санкции, прибегая к помощи сообщников для покупки и использования медиакомпаний в Европе», сообщает РИА «Новости».
Генпрокурор заявил, что в связи с вынесенными обвинениями власти США «экспроприировали миллионы долларов со счетов (Малофеева) в американском банке». Он пояснил, что средства являются доходами, якобы полученными в результате обхода введенных против него санкций.
Ранее сообщалось, что США введут санкции в отношении «взрослых детей» президента России Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также ряда членов Совета безопасности России.
США захотели заставить Россию выбрать между дефолтом и истощением
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Соединенные Штаты при помощи санкций пытаются добиться такой ситуации, при которой России пришлось бы сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <…> или объявить дефолт», – приводит мнение пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
«Цель заключается в том, чтобы заставить их сделать выбор», – сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, является ли целью США на данном этапе добиться дефолта в России.
Пресс-секретарю Белого дома был также задан вопрос о том, имеется ли у американских властей какая-либо оценка того, в какие сроки можно было бы ожидать такой дефолт. «У меня нет оценки этого», – ответила Псаки. «Это зависит отчасти от того, какие решения они [российские власти] примут», – добавила она.
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о намерении властей США ужесточить санкции против России на фоне провокации в Буче. Во вторник Минфин Соединенных Штатов запретил России выплачивать госдолг в долларах со счетов российских государственных учреждений в американских банках.
Напомним, как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством. Однако даже в этих условиях в Минфине России обещали продолжить обслуживание госдолга РФ в валюте при условии «разморозки» счетов ЦБ и российского правительства.
В середине марта США разморозили
российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.
Напомним также, 6 марта президент Владимир Путин разрешил российским организациям временно выплачивать долги перед кредиторами из недружественных стран в рублях. Позже глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России.
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Эксперт оценил заявление США об «изоляции» России в СБ ООН
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«Россия пришла в Совет Безопасности ООН не для того, чтобы «щеки надувать» и ответно кого-то «изолировать». Мы там решаем вопросы безопасности и мира», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее постпред США при ООН Томас-Гринфилд признала невозможность исключить Россию из СБ ООН, но заявила о намерении «изолировать» российскую деятельность в этом органе.
«Скорее всего, речь идет о том, что при формировании повестки на заседаниях Совбеза предложения России будут откладываться или дольше обсуждаться. Просто проигнорировать их они не имеют права», – пояснил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Кроме того, – добавляет эксперт, – они могут проводить параллельные с Советом Безопасности мероприятия. Например, допустимы встречи по формуле Аррии, когда заинтересованные страны в частном порядке обмениваются мнениями по каким-то аспектам. Очевидно, что повестка там будет исключительно антироссийская».
По мнению собеседника, подобные шаги со стороны США и их союзников являются частью масштабной кампании по созданию враждебного образа России, однако с точки зрения дипломатии совершенно бессмысленны. «Я уверен, что эта «изоляция» действительно может сделать пребывание России в СБ ООН «некомфортным». Но не стоит ожидать, что это как-то скажется на наших позициях или функционале в Совете Безопасности», – подчеркнул Ткаченко.
При этом, уверен эксперт, Москва не станет вести себя таким же образом и «изолировать» другие страны. «Мы пришли в ООН не для того, чтобы «надувать щеки». Мы решаем там вопросы безопасности и мира. Кроме того, Россия пока вряд ли сможет сформировать некую антизападную коалицию. Дело в том, что число государств, которые готовы нас прямо поддержать, пока небольшое», – заметил Ткаченко.
«Есть страны, которые занимают формально нейтральную позицию. И мы, и весь мир трактует ее как «пророссийскую». Например, те же страны БРИКС, которые высказывались в пользу переговоров с Россией и конструктивного подхода. То есть они точно не входят в антироссийский лагерь», – заключил он.
Ранее в среду постпред США в Совете Безопасности ООН заявила, что исключить Россию из всемирной организации невозможно. Однако, по словам Линды Томас-Гринфилд, Соединенные Штаты совместно с союзниками намерены «изолировать» Россию. Более того, США настаивают на исключении России из Совета по правам человека ООН.
«Совет Безопасности – это результат создания ООН после Второй мировой войны. Они являются членами Совета Безопасности. Это факт. Изменить его мы не можем <...> но мы можем сделать их присутствие в этом органе очень некомфортным. И мы это даже уже сделали», – приводит слова дипломата «РИА Новости».
В ответ на заявления США официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о низком профессиональном уровне западных дипломатов в Совбезе ООН. В эфире радиостанции Sputnik она сказала, что они не особо понимают, чем в принципе занимается СБ.
В понедельник Москва запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в украинской Буче. Однако председательствующая сейчас Великобритания дважды отклонила заявку России.
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Эксперты оценили планы США добиться истощения резервов России
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«Мы оказались в уникальной ситуации, когда дефолт может произойти из-за того, что кредитор не хочет получать деньги от должника», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Белый дом запретил выплачивать госдолг РФ с американских счетов и сообщил, что пытается поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением резервов.
«Мы видим, что должник готов полностью оплатить свои долги, причем хоть в долларах, хоть в рублях. Однако Запад хочет, чтобы оплата производилась исключительно за счет внутренних резервов. Никак, кроме как наглостью, это назвать нельзя», – сказал политолог и экономист Иван Лизан. По его словам, ситуацию осложняет и тот факт, что уже порядка 300 млрд долларов российских золотовалютных резервов заблокированы за рубежом.
«Это фактически кража. Если эти деньги будут еще и национализированы, то кража будет неприкрытой. В таком случае Москва сможет пойти на ответный шаг и национализировать, например, американский бизнес», – добавил собеседник.
Лизан также отметил, что на фоне непрекращающегося поступления финансов от продажи газа, нефти, угля и энергоресурсов – сложно говорить о некоем истощении внутренних резервов России.
«Мы окажемся в уникальной ситуации, когда будет обеспечен большой приток валюты в страну. Сырье и энергоносители в последнее время серьезно подорожали, кроме того, с «недружественными странами» за газ будут производиться расчеты в рублях по специальной схеме. Соответственно, Газпрому все 100% валютной выручки придется продавать на бирже. Не знаю, на что здесь надеются в Белом доме», – пояснил собеседник.
В свою очередь экономист Антон Любич отмечает, что до сих пор не понятно, чего на самом деле пытаются добиться США. «Очевидно, чего ждать от России – она заплатит по долгам рублями на специальные счета, вывод средств с которых для жителей недружественных стран ограничен. По итогам средства американских инвесторов будут заморожены в России против аналогичной суммы российских резервов, заблокированной в США», – поясняет эксперт.
«В результате Россия потеряет деньги, которые и так были бы заплачены третьим лицам. А вот американские инвесторы реально не получат своих денег и не смогут ими распоряжаться. Причем эти деньги будет съедать рублевая инфляция», – подчеркнул Любич.
Экономист уточнил, что дефолт если и будет объявлен, то чисто технический. Однако с учетом уже введенных против страны санкций, это никак не отразится на нынешней ситуации в экономике в частности и государстве в целом.
Ранее в среду США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник, передает ТАСС.
Кроме того, по словам источника в Минфине США, ведомство не разрешило американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
В Белом доме также заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <...> или объявить дефолт», – приводит мнение пресс-секретаря Белого дома ТАСС. Джен Псаки уточнила, что не знает, в какие сроки можно ожидать дефолта в России.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
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США приняли решение ввести блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка
Американская администрация вводит полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка, сообщил на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.
По его словам, США пытаются вызвать финансовые потрясения, отрезав крупнейшие банки России и ее ЦБ от ведения бизнеса с США, заморозив активы, передает ТАСС.
«И сегодня мы резко усиливаем финансовый удар, вводя полные блокирующие санкции против крупнейшего финансового института России Сбербанка и ее крупнейшего частного банка Альфа-банка», – сказал чиновник.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против России. Она заявила, что этот пакет не будет последним. Ранее США планировали ввести санкции в отношении РФ, ужесточив рестрикции в отношении Сбербанка.
США указали Китаю на «неправильную сторону истории» в событиях на Украине
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя позицию Пекина касательно провокации в украинской Буче, повторила мнение американских властей о том, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине.
«Я просто скажу, что, если вы повторяете пропаганду российского правительства и президента [России Владимира] Путина, то вы находитесь на неправильной стороне истории», – приводит утверждение Псаки ТАСС.
Накануне постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что обвинения в связи с событиями в Буче должны опираться на факты. Он также призвал США, НАТО и ЕС вести комплексный диалог с Россией для разрешения накопившихся за многие годы разногласий.
Во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет». Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой. При этом постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что страны Запада никак не отреагировали на имеющиеся у России доказательства того, что ситуация в украинской Буче является фейком.
В понедельник глава МИД России Сергей Лавров предупредил об угрозе мировой безопасности в связи с «фейковой атакой» в Буче, «которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители».
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине.
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США пытались убедить Индонезию не пускать Путина на саммит G20
Американские чиновники пытались убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Чиновники, в том числе из США, пытались убедить Индонезию исключить Путина, или по меньшей мере осудить его действия на Украине», – приводит агентство слова источника, передает РИА «Новости».
Индонезия в 2022 году является председателем саммита, а само мероприятие пройдет на острове Бали. Также агентство сообщает, что ряд стран G20 обсуждают возможность отправить на саммит в ноябре делегации более низкого уровня, если в саммите примет участие Владимир Путин.
Полный бойкот саммита странами G7 ноябрьского саммита (G20) навряд ли будет, так как лидеры боятся предоставить «сцену Путину», рассказал источник.
«Это повышает вероятность того, что некоторые страны отправят чиновников более низкого ранга вместо премьер-министров и президентов. Окончательное решение еще не принято», – говорится в сообщении агентства.
Чиновники США обсуждали отмену визита Джо Байдена, если в саммите примет участие президент России.
Агентство также пишет, что саммит «группы двадцати» может впервые завершиться без итогового заявления. По утверждению источника, ряд стран G20 рассматривают возможность «включить во все официальные сообщения осуждение войны и отсылки к принципам ООН и международному праву».
«Если это будет отклонено, то, скорее всего, на саммите не будет совместного заявления», – говорится в сообщении агентства.
Ранее президент США Джо Байден предложил исключить Россию из G20. При этом он указал, что ряд стран с этим не согласятся.
Американский ученый назвал Украину оружием США против России
США превратили Украину в оружие против России, именно американская сторона несет вину за то, что теперь происходит в стране, считает научный сотрудник – докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз.
Коулз пишет в статье для информационного портала The Gray Zone, что США уже более двух десятков лет «оголтело милитаризируют» Украину, направляя усилия против России, передает РИА «Новости».
По его мнению, именно американская сторона несет вину за то, что происходит в данный момент на Украине. Так, после организованного США государственного переворота 2013-2014 годов американские войска обучали украинцев, включая неонацистские подразделения, вести боевые действия в населенных пунктах. Эксперт отмечает, что милитаризация Украины является частью параноидального стремления Вашингтона к тому, что в Пентагоне называют «доминированием в полном спектре».
Укрепляя армию Украины и подстрекая Россию, американские элиты используют украинских гражданских лиц в качестве пешек, а отсутствие у официального Вашингтона эффективной международной дипломатии, слабость внутреннего антивоенного движения в США и поддержка войны многими американскими левыми и либералами подтолкнули мир к грани, за которой находится смертельная ядерная катастрофа.
Коулз подчеркивает, что западная общественность должна потребовать остановки украинского кризиса после того, как она отворачивалась от этого конфликта последние восемь лет, на протяжении которых западные лидеры милитаризировали Украину против России.
При этом ранее в Белом доме заявили, что позволяют Украине самостоятельно определить свое политическое будущее. Вместе с тем стало известно, что Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи в размере 300 млн долларов.
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Постпред США заявила о невозможности исключения России из СБ ООН
Исключить Россию и Совета безопасности ООН не получится, заявила постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в интервью MSNBC.
«Совет безопасности был создан вследствие создания ООН после Второй мировой войны. Они (Россия) являются членами Совета безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
Ранее в Кремле назвали работу институтов ООН без России неполноценной.
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Власти США собрались ввести новые санкции против Альфа-банка
Соединенные Штаты в среду введут новые санкции против российского Альфа-банка, сообщила The Wall Street Journal.
Издание не уточняет, о каких именно санкциях идет речь и будут ли это полностью блокирующие санкции. Альфа-банк ранее был добавлен Соединенными Штатами в список CAPTA (Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions), предусматривающий ограничения на корреспондентские счета. Более жесткая версия санкций – добавление в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США, передает ТАСС.
Ранее стало известно о планах властей США ужесточить санкции против Сбербанка.
В конце марта министр по культуре Калининградской области Андрей Ермак предложил попавшему под санкции основателю «Альфа-банка», миллиардеру Михаилу Фридману купить в регионе замок и стать «лендлордом» Калининградской области. Ранее Фридман пожаловался, что из-за санкций Запада не может оплатить даже услуги уборщицы в Лондоне. В конце февраля Евросоюз ввел против Фридмана и ряда других россиян санкции.
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Стало известно о планах властей США ужесточить санкции против Сбера
Соединенные Штаты планируют расширить санкционный список в отношении РФ, ужесточив рестрикции в отношении Сбербанка, сообщили источники The Wall Street Journal.
Как поясняет издание, американское руководство в среду ужесточит уже действующие рестрикции в отношении нескольких российских финансовых институтов, в частности Сбербанка. Кроме того, поясняет издание, дополнительные ограничения могут затронуть ВТБ, передает ТАСС.
Напомним, 1 апреля лондонский суд утвердил переход Sber CIB – подразделения Сбербанка в Соединенном Королевстве – под внешнее управление из-за антироссийских санкций. Кроме того, 24 марта США ввели санкции против главы «Сбера» Германа Грефа. В тот же день санкции против Грефа, первого заместителя правления «Сбера» Александра Ведяхина и бывшего зампреда Льва Хасиса ввела Великобритания.
В начале марта Сбербанк решил уйти с европейского рынка из-за аномального оттока денежных средств дочерних банков группы и угрозы безопасности сотрудников и отделений.
Напомним, 24 февраля Минфин США ввел беспрецедентные санкции «против двух крупнейших финансовых организаций России» – Сбербанка и ВТБ, которые в совокупности составляют более половины всей банковской системы нашей страны по стоимости активов.
Позже минфин США разъяснил – американские санкции в отношении «Сбера» и ряда других российских банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами, в отличие от ограничительных мер в отношении ВТБ.
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США пообещали Киеву по 10 Javelin «на каждый российский танк»
Соединенные Штаты с союзниками планируют передать украинской стороне по 10 противотанковых комплексов Javelin на «каждый российский танк», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«США совместно со своими союзниками поставили или скоро поставят по 10 противотанковых комплексов на каждый российский танк, находящийся на Украине», – цитирует Блинкена ТАСС.
Ранее пленный украинский военнослужащий Александр Борщ заявил, что украинским военным раздали гранатометы NLAW, но не показали, как ими пользоваться.
До этого сдавшийся боец ВСУ рассказывал, что украинским военнослужащим приходится изучать противотанковые комплексы NLAW с помощью видео из интернета, в результате чего эти комплексы зачастую оказываются бесполезными.
США намерены мешать России обслуживать свой внешний долг
Администрация Соединенных Штатов предпринимает шаги, чтобы ограничить России доступ к долларам для осуществления выплат по долгам, сообщил представитель американской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвященном введению США новых санкций в отношении России.
«В понедельник мы лишили Россию возможности использовать замороженные средства ЦБ для осуществления выплат по долгам. И поэтому России теперь придется искать новые источники для долларов за пределами США и искать новый маршрут платежей, кроме американских банков, чтобы избежать дефолта. И России следует выбирать, как ей действовать дальше. Конечно, даже если Россия воспользуется другими источниками твердой валюты, чтобы сохранить [возможность оплаты] своих долговых обязательств, это приведет к сокращению ресурсов, доступных [президенту РФ Владимиру] Путину», – передает ТАСС его слова.
Ранее в среду США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник.
В Белом доме также заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США при этом стыдят Европу рекордными доходами России.
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Стало известно о планах новых санкций США против России
Вашингтон планирует ввести ряд санкционных ограничений в отношении российских государственных предприятий, говорится в справке Белого дома.
США планируют ввести «полные блокирующие санкции в отношении имеющих жизненно важное значение крупных российских государственных предприятий», передает ТАСС со ссылкой на документ.
Американский минфин опубликует список 7 апреля.
Санкции вводятся в отношении не всех крупных госпредприятий России, они не распространяются на компании в энергетическом секторе, заявил представитель американской администрации высокого ранга.
«Речь не идет обо всех [крупных] российских принадлежащих государству предприятиях. <...> И речь не идет об энергетике. Это не будут принадлежащие государству предприятия энергетического сектора», – сказал он.
Ранее США ввели полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка.
До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против России. Она заявила, что этот пакет не будет последним. Ранее США планировали ввести санкции в отношении РФ, ужесточив рестрикции в отношении Сбербанка.
США решили ввести санкции против членов Совбеза России
США введут санкции в отношении «взрослых детей» президента России Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также ряда членов Совета безопасности России, сообщил представитель американской администрации высокого ранга.
«Сегодня мы вводим санкции против взрослых детей Путина, жены министра Лаврова и его дочери, а также членов Совета безопасности России», – передает его слова ТАСС.
Ранее США ввели санкции в отношении супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и двух его детей.
Песков призвал США представить сведения о биолабораториях на Украине
По мнению российской стороны, Соединенные Штаты должны предоставить детализированную и исчерпывающую информацию по размещенным на Украине биолабораториям, выразил мнение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы, конечно, считаем, что Соединенные Штаты обязаны предоставить исчерпывающую информацию по этим лабораториям», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
Ранее Песков заявил, что программа США по биологическим лабораториям непрозрачна, к ней много вопросов как у России, так и у других стран мира.
Напомним, Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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