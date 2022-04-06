Вучич сообщил Путину о намерении Сербии продолжать путь в ЕС

Сербия продолжит курс на вступление в Евросоюз, но будет сохранять дружбу с Россией, заявил сербский президент Александр Вучич в телефонном разговоре с российским главой Владимиром Путиным.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Республики Сербия Александра Вучича с убедительной победой на президентских выборах и с очень значительной победой Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах. Он пожелал президенту Вучичу счастья и успехов на ответственной должности главы государства, а также развития Сербии в следующие пять лет, заверив, что Сербия и Россия сохранят истинно дружественные отношения», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сербского лидера.

Также политики обсудили необходимость скорейшего начала переговоров по газовому контракту. Вучич рассказал о трудностях, с которыми сталкивается Сербия в связи с ввозом сырой нефти, и заверил, что руководство «Газпромнефти» и Республики Сербия, а также партнеры из ЕС найдут выход из такой ситуации.

«В то же время президенты Вучич и Путин констатировали, что долгосрочное соглашение по газу между Россией и Сербией заканчивается 31 мая, поэтому необходимо в кратчайшие сроки начать переговоры о цене, объемах и других условиях покупки этого важного для Сербии энергоресурса», – говорится в сообщении.

Вучич заявил, что Белград надеется на «хорошую цену», так как экономика страны на 100% зависит от газа из России.

Долгосрочный контракт будет заключен на 10 лет, Сербия рассчитывает на цену от 600 до 850 долларов за тысячу кубометров газа, заявил ранее директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

С 1 января Газпром начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту.

Напомним, 4 апреля стало известно, что действующий сербский президент Александр Вучич победил в первом туре президентских выборов в Сербии с результатом 59,55%.