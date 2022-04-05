В России запущен сервис для помощи в сбыте продукции и поиска новых поставщиков

На цифровой платформе МСП.РФ запустили сервис для предпринимателей, призванный помочь в сбыте продукции и поиске новых проверенных партнеров-поставщиков, сообщила пресс-служба корпорации МСП, являющаяся вместе с Минэкономразвития создателем платформы.

Ключевая задача сервиса «Производственная кооперация и сбыт» – объединить производителей продукции с заказчиками, которые хотят подобрать себе нового партнера взамен ушедших иностранных компаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление корпорации.

Также сервис поможет предприятиям производственного сектора понять в каком направлении развивать или переориентировать свое производство, отмечается в сообщении.

Одно из важных направлений поддержки МСП – помощь в перестройке цепочек поставок, поиск новых рынков сбыта и торговых партнеров, для чего и нужен новый сервис, отметил министр экономического развития Максим Решетников.

«Сервис помогает производителю продукции найти для себя заказчиков. Для этого на платформе собран реестр проверенных экспертами корпорации 9 тыс. производственных предприятий с успешным опытом поставок. Вторая часть сервиса – «Витрина закупок малого объема» по 223-ФЗ – «одно окно» для доступа МСП к небольшим закупкам крупных компаний. Как это работает? МСП находит госзакупку по своему профилю на портале. Кликает на нее и переходит на торговую площадку, где закупка размещена заказчиком. И там может заявиться на участие в закупке», – пояснил министр.

Как отметили в КМСП, в реестр, по заявке бизнеса, будут включаться новые проверенные производители со всей России с возможностью обмена контактными данными. Размещение информации о своем бизнесе в реестре поможет предпринимателям сообщить о себе заказчикам, расширить список возможных партнеров из числа ритейлеров федерального и регионального уровней, промышленных компаний, других представителей малого и среднего бизнеса.

Сейчас сторона спроса представлена витриной закупок малого объема по 223-ФЗ, где через единый интерфейс можно найти закупки до 500 тысяч рублей из 30 источников, включая электронные торговые площадки, их отдельные секции и интернет-магазины заказчиков. Затем можно перейти на саму площадку и принять участие в закупке. Данный сервис не имеет аналогов, отмечают в КМСП.

«Сегодня рынок закупок малого объема оценивается примерно в 250 млрд рублей в год. В нынешних кризисных условиях участие в них – это возможность для малого бизнеса наладить дополнительный канал сбыта своей продукции или услуг. Одно из главных преимуществ закупок малого объема – по ним максимально упрощены все формальные требования к участникам. Это позволяет без проблем участвовать в них даже предпринимателям-новичкам», – пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В течение месяца функционал нового сервиса планируется расширить: производители пищевой и сельхозпродукции смогут видеть и отвечать на товарные запросы региональных и федеральных торговых сетей, которые ищут поставщиков российской и аналогов санкционной импортной продукции. Также появятся запросы от других производителей, которым нужно заместить иностранных поставщиков.

В ближайшее время предприниматели также получат через Цифровую платформу МСП.РФ доступ к программе «выращивания» поставщиков, в рамках которой компании смогут перестроить свое производство под долгосрочные нужды заказчиков. Сейчас у заказчиков есть запрос на 1200 номенклатурных позиций.

Цифровая платформа МСП.РФ создана корпорацией МСП и Минэкономразвития, и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов. В настоящее время на Цифровой платформе доступно 14 федеральных сервисов. Кроме того, около 50 мер поддержки интегрировали региональные власти.