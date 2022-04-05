На Моргенштерна завели новое дело из-за татуировок

В отношении рэпера Алишера Моргенштерна возбуждено административное производство по делу о пропаганде наркотиков с помощью татуировок, его уже передали в суд, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники полиции в Набережных Челнах по результатам повторной проверки приняли решение о возбуждении в отношении Моргенштерна дела об административном правонарушении по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», – сказал собеседник ТАСС.

Он пояснил, что факт инкриминируемого деяния подтверждается показаниями свидетелей и результатами комплексной лингво-ботанической экспертизы, ее проводили специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета.

«Согласно ее результатам, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю. Объяснения и замечания по протоколу не поступили, дело передано в Набережночелнинский городской суд для принятия решения», – отметил источник.

В суде подтвердили поступление административного материала, сейчас дело передано в суд, но пока не назначено к рассмотрению.

В феврале полиция заподозрила Моргенштерна в пропаганде наркотиков из-за его татуировки на груди. По итогам комплексной лингво-ботанической экспертизы Набережночелнинского государственного педагогического университета специалисты пришли к выводу, что растение, которое изображено на теле рэпера, похоже на конопляный лист.

Кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор Янис Юкша в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что обычный человек может набить себе абсолютно любую татуировку на теле, однако если неприемлемые вещи изображены у лидера общественного мнения, как в случае с Моргенштерном, то такой человек может быть наказан.