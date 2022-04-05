В Южной Осетии оценили возможность проведения сразу двух референдумов

В Южной Осетии могут состояться два референдума: о вхождении в состав России, а после – голосование по вопросу воссоединения с Северной Осетией, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

Бибилов заявил, что «прямое вхождение в состав России и прямое сразу же объединение Осетий – этого не будет, потому что не позволяет законодательство», однако «когда уже Южная Осетия будет в составе России, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий, и тогда уже должно быть два референдума», передает РИА «Новости».

Он отметил, что примеры объединения российских регионов уже имеются: «Тогда уже должно быть два референдума в двух субъектах России. Это два этапа, можно сказать, развития ситуации, объединение осетин и Осетий».

Напомним, Бибилов заявил, что республика в ближайшее время намерена предпринять юридические шаги для вхождения в состав России. Также он допустил объединение с Северной Осетией в составе России. В Госдуме назвали сроки проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал планы Южной Осетии «не имеющими юридической силы». В Госдепе пообещали не признавать итоги референдума.

Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии – Абхазии, 26 августа 2008 года. Тогда же Россия оказала помощь Южной Осетии, которую грузинская армия пыталась силой вернуть под контроль Тбилиси. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Южная Осетия начинает парад присоединений к России.

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